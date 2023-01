Explication des NFT : cas d'utilisation et pourquoi l'option "Clic droit et enregistrement" ne fonctionne pas

Le Bored Ape Yacht Club (BAYC) est de loin le joyau de la couronne des NFT. À son apogée, son prix plancher a atteint la somme stupéfiante de 300 000 $. L'utilité sociale associée à la possession du BAYC est l'utilité sociale de posséder le NFT aux côtés de personnalités comme Neymar (#5269, #6633) et Steph Curry (#7990), des musiciens comme The Chainsmokers (#7691), Post Malone (#961 , #9039), et Marshmello (#4808) Les vrais "vrais" détenteurs possèdent le NFT sous-jacent de ce JPEG.

Le Bored Ape Yacht Club (BAYC) est de loin le joyau de la couronne des NFT. À son apogée, son prix plancher a atteint la somme stupéfiante de 300 000 $. Pour mettre les choses en perspective, 300 000 $ pourraient vous procurer une maison confortable dans presque n'importe quelle partie du monde, ou une voiture de sport haut de gamme comme la Lamborghini Huracan, avec encore beaucoup de restes !





En tant que tel, il peut être déroutant pour la plupart d'entre nous de comprendre comment diable une image numérique vaut-elle autant. Qui, sain d'esprit, paierait 300 000 $ pour le JPEG d'un singe sur lequel n'importe qui peut cliquer avec le bouton droit de la souris et l'enregistrer ?





Vous avez raison - ils ne le font pas. Reste un peu avec moi ici.

Plus que des JPEG : l'utilité sociale des NFT BAYC

[Binance] juste une bande de singes bizarres… probablement rien ?





$BTC ou $ETH, tout comme l'USD, est fongible : chaque unité est équivalente à l'autre. Le $ ETH dans votre portefeuille cryptographique indiquera la même valeur que n'importe quel $ ETH là-bas, tout comme la façon dont la note USD1 sur votre main représentera la même valeur que n'importe quelle note USD1 là-bas.





En revanche, les NFT sont des jetons uniques vivant sur la blockchain. Ils sont non fongibles — d'où l'acronyme NFT : jeton non fongible. Chaque BAYC n'est pas identique l'un à l'autre, bien qu'il existe sous la même collection NFT.





Par analogie, vous et votre ami pourriez tous les deux vivre à Beverly Hills, mais votre propriété n'est pas identique à celle de votre ami, ni en fait à toute autre propriété à Beverly Hills. Chaque propriété aura ses propres conceptions et aménagements, ce qui signifie qu'elles auront toutes des valeurs marchandes différentes (bien que fortement corrélées).

[Pièces à utiliser] illustration simple : articles fongibles ou non fongibles





Plonger dans le fonctionnement sous le capot de la crypto-monnaie (et de la blockchain) dépasse le cadre de cet article - vous pouvez en savoir plus ici .





Retour à BAYC. Pour bien comprendre, il faut arrêter de considérer les NFT BAYC comme des JPEG 2D, mais plutôt l'utilité sociale associée à la possession du NFT aux côtés de personnalités très en vue : des athlètes comme Neymar (#5269, #6633) et Steph Curry (#7990 ), des musiciens comme The Chainsmokers (#7691), Post Malone (#961, #9039) et Marshmello (#4808), et des personnalités publiques comme Kevin Hart (#9258) et Mark Cuban (#1597).





Pour illustrer davantage, imaginez un scénario dans lequel Yuga Labs (le créateur de BAYC) organise une fête de yacht privée, avec un accès uniquement accordé aux détenteurs de BAYC NFT. La liste des invités est étoilée - Neymar sera là; Steph Curry sera également présent; et par conséquent, vous voudriez également assister à la fête.





Son utilité deviendrait maintenant évidente : vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris et enregistrer autant de JPEG BAYC que vous le souhaitez, mais à la fin, l'accès à la fête du yacht vous sera toujours refusé. Pourquoi? Parce que les "vrais" détenteurs possèdent le NFT sous-jacent de ce JPEG, qui est vérifiable de manière transparente sur la blockchain par n'importe qui.

[Opensea] BAYC#6662 : le JPEG associé vs son « vrai » NFT





Ce qui précède n'est qu'un exemple spécifique. Et si Yuga Labs s'associait à Steph Curry pour donner la priorité aux détenteurs de BAYC pour les billets pour le match 7 de la finale NBA de Golden State ? Ou faire équipe avec Post Malone pour offrir des places gratuites au premier rang aux détenteurs de BAYC pour son prochain concert à Paris ? Ou s'associer à Mark Cuban pour inviter les détenteurs de BAYC à un dîner privé unique ?





Mieux encore, et si Yuga Labs s'associait à Epic pour intégrer les skins BAYC dans Fortnite ? Ou collaborer avec Coca-Cola pour présenter quelques BAYC buvant du Coca pour la dernière publicité du Super Bowl ? Ou s'associer à Marvel pour présenter les NFT BAYC dans une scène d'une minute sur son dernier film MCU ?





Avec la somme d'argent qui circule dans les coffres de Yuga Labs et les détenteurs de NFT BAYC vêtus de célébrités, ces scénarios sont certainement sur les cartes. Epic ne verra pas BAYC comme une simple collection de JPEG de singes numériques, mais plutôt comme une marque puissante bénéficiant d'un nombre important de grands noms. Il en va de même pour Coca-Cola ou Marvel lorsqu'ils sont à la table des négociations avec Yuga Labs.

[The NFT Unicorn] Le Bored Ape Yacht Club est désormais une marque culturelle - les propriétaires de BAYC NFT sont au premier rang





Avec un plafond artificiel auto-imposé de 10 000 unités, les NFT BAYC servent également de symbole de statut en tant que sous-produit de son exclusivité – semblable à la possession de montres Rolex ou de Ferraris. En temps voulu, son prestige pourrait même dépasser celui des produits de luxe physiques, alors que nous nous dirigeons vers une société de plus en plus alphabétisée numériquement dirigée par la génération Y et la génération Z - seul le temps nous le dira.





Enfin, la nature programmable et composable des jetons en chaîne, fongibles ou non fongibles, permettrait d'exploiter à peu près n'importe quel NFT (y compris les NFT BAYC) comme un "argent Lego". Contrairement aux articles physiques comme les sacs Gucci, les propriétaires de NFT peuvent facilement échanger leurs NFT, peu importe où leur contrepartie est basée, garantir leurs NFT et emprunter de l'argent, vendre des fractions d'actions de leurs NFT ou même créer des dérivés personnalisés à partir de leurs NFT !

[Forkast] NFTFi : une place de marché P2P en chaîne permettant des prêts garantis par des NFT en garantie





BAYC est indéniablement un cas particulier : un précurseur (ou « OG ») de l'espace NFT, avec une audience massive peuplée de personnalités et de célébrités. En tant que tel, la valeur de ses NFT découle en grande partie de l'utilité sociale qu'il peut conférer à ses détenteurs - soutenu par les coffres de Yuga Labs ainsi que par la réputation publique de ses détenteurs VIP.





Cela dit, la plupart des projets NFT ne sont pas de la stature de BAYC - il s'agit plus souvent de collections d'art numérique «pures» lancées par des artistes sans communauté distincte, ni argent ni influence. Cela soulève la question : les NFT ont-ils même une valeur au-delà de l'utilité sociale ?

NFT pour la provenance à l'ère numérique

[Wikipedia] Mona Lisa, sans doute l'œuvre d'art la plus connue au monde





Exposée en permanence au Louvre à Paris, Mona Lisa aurait une valeur d'environ 850 millions de dollars en dollars d'aujourd'hui. Bien que la peinture elle-même ne soit en effet pas en reste, elle n'est en aucun cas irréplicable. Un artiste qualifié avec suffisamment de dévouement aurait pu peindre une réplique «parfaite» de Mona Lisa (en fait, il y en a eu une réplique; celle-ci s'est vendue 300 000 $ en 2021 ), qui aurait été indiscernable de l'original à l'exception de les yeux de quelques aficionados.





Mais alors, pourquoi la peinture originale vaut-elle près de 3000x plus que sa réplique « parfaite » ?





Réponse courte : provenance historique .





Peu importe qu'une réplique ait une "meilleure" qualité - la seule chose qui compte est la provenance de Mona Lisa. Peu importe le nombre de Mona Lisa qui émergeront à l'avenir, la seule qui a été peinte à l'huile sur un panneau de peuplier blanc de Lombardie dans les années 1500 par Léonard de Vinci, volée au Louvre en 1911 et amenée en Italie mais a été récupérée d'une manière ou d'une autre au Louvre en un seul morceau, a survécu à la Seconde Guerre mondiale, puis est finalement devenu la propriété de la République française, est la Joconde.

[The Guardian] Mona Lisa exposée au Louvre : provenance historique, pas de « qualité » d'art





Les NFT pourraient fournir la provenance de l'art numérique d'un artiste. Ne vous méprenez pas, la provenance n'empêche pas quelqu'un de reproduire votre travail. Tout comme la façon dont Mona Lisa a d'innombrables répliques, votre art numérique sera inévitablement dupliqué - pas moyen de contourner cela.





Ce que la provenance implique, c'est que peu importe le nombre de répliques exactes de votre art numérique qui existent sur Internet, il n'y aurait qu'une seule instance de celui-ci qui serait frappée en tant que NFT sous votre adresse publique.

[SolScan] Belugies NFT : n’importe qui peut vérifier l’authenticité d’un NFT simplement en se rendant sur un explorateur blockchain et recouper la ou les adresse(s) publique(s) du monnayeur avec celles du ou des artistes





Bien sûr, quelqu'un pourrait réellement frapper votre art numérique en tant que NFT sous sa propre adresse publique, mais le fait demeure que vous êtes son artiste original, et donc la provenance de l'art numérique serait basée sur vous en tant que créateur légitime.





Tant que l'art numérique est reconnu comme votre travail aux yeux du public (tout comme la façon dont vous reconnaissez Mona Lisa comme l'œuvre de Léonard de Vinci malgré l'existence de nombreuses répliques prétendant être «l'original»), alors personne ne pourrait vraiment «voler ” votre art numérique. Une fois que vous avez annoncé votre adresse publique, puis frappé votre art numérique en tant que NFT en dessous, toute la valeur découlant de votre art numérique vous reviendra à juste titre directement des « contrefaçons », même si ces escrocs ont frappé leurs NFT avant vous .

[Market Realist] Abigail, 14 ans, alias "PeachSunday", l'artiste derrière les Belugies NFT - elle prévoit de reverser une partie de ses bénéfices à des organisations de conservation des bélugas et à des programmes d'hôpitaux pour enfants





Tout comme la valeur de la Joconde découle principalement de sa provenance historique, la valeur d'un NFT d'art numérique dépendrait fortement de l'artiste émetteur lui-même : 1) plus l'enthousiasme pour l'art numérique est grand, plus la valeur du NFT est élevée ; 2) moins il y a d'unités NFT réservées à l'art numérique, plus le prix de chaque NFT sera élevé. Et vice versa.





En théorie, un artiste pourrait en fait émettre des NFT supplémentaires sur toute la ligne pour le même art numérique qui est déjà frappé en tant que NFT plus tôt. Dans la pratique, cependant, cela non seulement dilue la valeur pour les détenteurs existants des NFT de cet art numérique, mais entraînera également une perte de confiance importante envers l'artiste.

NFT : votre couteau suisse en chaîne





Le cas d'utilisation des NFT va au-delà de l'utilité sociale ou de la provenance de style BAYC pour les collections d'art numérique "pures". Étant des jetons programmables à la base, les NFT pourraient en fait être les représentations en chaîne de tout ce qui est considéré comme ayant de la valeur : accords de partage des revenus (ISA), actifs du monde réel (RWA), programmes de fidélité, articles dans le jeu, etc. ce!





Néanmoins, les NFT ne sont pas une solution miracle – comme le dit le dicton : ordures à l'intérieur, ordures à l'extérieur. La valeur du NFT lui-même dépendra en fin de compte de son émetteur sous-jacent: les NFT BAYC confèrent aux détenteurs une utilité sociale, les NFT d'art numérique fournissent aux détenteurs une piste de provenance, les NFT ISA représentent des créances sur les flux de revenus futurs de l'émetteur, les NFT RWA représentent des créances sur ' les actifs hors chaîne détenus par l'émetteur, les NFT d'articles dans le jeu impliquent des détenteurs avec certaines fonctions ou utilitaires dans le jeu, et la liste est longue.





Également publié ici .