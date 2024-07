Nexo célèbre son 6e anniversaire avec un largage de jetons de 12 millions de dollars

Dans une annonce récente, Nexo, un acteur de premier plan dans le secteur des crypto-monnaies et des services financiers, a lancé sa plus importante campagne de récompense à ce jour. La société célèbre son sixième anniversaire avec un Token Airdrop de 12 millions de dollars, conçu pour impliquer les utilisateurs nouveaux et existants grâce à une série d'actions incitatives sur leur plateforme.





La chasse aux jetons de Nexo, bien nommée Nexonomics, offre aux participants la possibilité de collecter des points grâce à diverses activités telles que des recharges, gagner des intérêts, s'engager dans des crédits adossés à des cryptomonnaies et négocier au comptant et à terme. La campagne, qui a débuté le 8 mai 2024, permettra aux utilisateurs de convertir ces points en jetons NEXO d'ici le 10 juillet 2024, à condition qu'ils respectent les termes et conditions de la campagne.









Les participants gagnent des points en utilisant les divers produits financiers de Nexo. Cependant, certaines actions, comme le retrait de crypto-monnaie de leur compte Nexo, réduisent leur total de points – une décision stratégique pour encourager la fidélité à la plateforme et un engagement durable. Par exemple, le retrait de BTC déduit 0,001 point pour chaque valeur en dollars retirée, incitant subtilement les utilisateurs à conserver leurs actifs au sein de l'écosystème.

Comprendre les multiplicateurs

La chasse intègre plusieurs multiplicateurs pour augmenter les gains de points :

Multiplicateur hebdomadaire : récompense les premiers participants avec des multiplicateurs plus élevés au cours des premières semaines.

Multiplicateur de fidélité : offre des multiplicateurs améliorés pour les utilisateurs qui maintiennent des niveaux élevés au sein du programme de fidélité de Nexo.

Multiplicateur pour nouveaux utilisateurs : Fournit une augmentation de points significative pour les nouveaux bailleurs de fonds au cours de la campagne.



Ces multiplicateurs peuvent augmenter de manière exponentielle les points gagnés, rendant ainsi la participation stratégique très enrichissante.





Nexo présente différentes stratégies pour les utilisateurs à différents niveaux d'expérience :

Les débutants peuvent se concentrer sur des actions simples comme acheter des cryptomonnaies et passer aux jetons NEXO.

Les utilisateurs intermédiaires peuvent s'engager dans des stratégies plus complexes impliquant des durées déterminées et utilisant les services de cartes de Nexo.

Les participants avancés peuvent explorer la possibilité de tirer parti de leurs actifs grâce à des outils tels que le Nexo Booster ou de s'engager dans le trading de contrats à terme.





Bien que la campagne présente d'importantes opportunités de revenus, elle comporte également des risques, notamment liés à la volatilité des marchés et à la complexité des stratégies d'investissement qui pourraient exposer les utilisateurs à des pertes financières. De plus, les règles strictes concernant la collecte de points et les réclamations de jetons nécessitent une compréhension approfondie des termes impliqués.





Cette campagne pourrait potentiellement augmenter l'activité de la plateforme et la fidélisation des utilisateurs, contribuant ainsi positivement aux indicateurs opérationnels de Nexo. Dans de telles campagnes, l’équilibre subtil entre les récompenses attrayantes et les risques associés aux investissements cryptographiques devient crucial. Comme toujours, les participants sont encouragés à s’engager en comprenant parfaitement les termes et en étant conscients des risques inhérents au trading et à l’investissement en cryptomonnaies.





N'oubliez pas d'aimer et de partager l'histoire !





Divulgation des intérêts acquis : cet auteur est un contributeur indépendant qui publie via notre programme de blogs d'entreprise . HackerNoon a examiné la qualité du rapport, mais les affirmations contenues dans le présent document appartiennent à l'auteur. #DYOR.