L'enquête sur la mort mystérieuse de Darius Darrow, savant, inventeur, reclus et excentrique, ressemblait à une convention scientifique. Des hommes et des femmes de haut niveau scientifique et, dans certains cas, de renommée mondiale, étaient présents pour entendre de première main les circonstances étranges, étranges et incroyables évoquées par les journaux.

Astounding Stories of Super-Science, janvier 1930, par Astounding Stories fait partie de la série Book Blog Post de HackerNoon. VOL. I n ° 1 - La mort invisible

Mort invisible

Par Anthony Pelcher





Fonçant follement dans la nuit, ratant d'un souffle les autres voitures, la voiture visible a poursuivi sa poursuite de... quoi ?

Mme Susan Darrow, la veuve, était le témoin suprême. Elle est apparue comme une figure pittoresque lorsqu'elle a pris la parole. En larmes, mais alerte, cette petite femme a trahi l'intelligence qui avait fait d'elle l'une des plus grandes chimistes du monde. Elle a donné l'âge de cinquante-huit ans, mais sans ses cheveux neigeux, elle aurait paru beaucoup plus jeune. Elle était petite mais pas frêle et avait des yeux bleus expressifs. Elle avait un petit nez et un menton fermes et était vêtue de vêtements de soie noire d'une mode qui remontait manifestement à une décennie.

Bien qu'elle ne soit pas moderne dans sa tenue vestimentaire, ses réponses aux questions concernant les affaires scientifiques et commerciales impliquées dans l'affaire mystérieuse ont prouvé qu'elle était parfaitement au courant de l'époque dans tous les autres détails.

« Vous croyez que votre mari a été assassiné ? a carrément demandé l'examinateur à un moment donné.

« C'est mon opinion », dit-elle, puis elle ajouta : « Il pourrait s'agir d'un accident scientifique dont je n'arrive pas à comprendre la nature. problèmes scientifiques sur lesquels il travaillait.

"Pouvez-vous faire la lumière sur un mobile pour un tel crime?"

"Le motif semble évident. Il travaillait sur une invention qui, selon lui, éliminerait la guerre et ferait du propriétaire de l'appareil un dictateur mondial pratique, s'il choisissait d'exercer un tel pouvoir. L'appareil était terminé. Le meurtrier l'a tué pour sécuriser son appareil. Tout cela semble assez clair.

« Est-ce que quelque chose d'autre de valeur a été pris ?

"Nous n'avions rien d'autre de valeur dans cet endroit. Je n'ai jamais été attiré par les bijoux. Le mobilier et l'équipement n'ont pas été dérangés. Il est tout à fait évident, je pense, que le voleur n'était pas un petit cambrioleur ordinaire."

L'avocat intervint : « Je crois que nous ferions mieux de laisser Mme Darrow raconter cette histoire depuis le début à sa manière. Il n'y a que deux témoins vraiment importants. . Darrow, combien de temps avez-vous vécu à Brooknook ? Commencez par là et laissez votre histoire se dérouler. Essayez de contrôler vos nerfs et vos émotions.

"Je ne suis pas émotive. Je ne suis pas nerveuse", a déclaré courageusement la petite femme pittoresque. « J'ai mal au cœur, c'est tout.

"Le lieu a été nommé par mon père. Nous en avons hérité à sa mort, il y a trente ans, et nous y avons emménagé. Mes deux enfants y sont nés et y sont morts. Au début, nous avons gardé les domestiques et entretenu toutes les trente-deux chambres. Mais après le départ des enfants, nous nous sommes tous les deux consacrés à l'étude et nous avons commencé à fermer une chambre après l'autre, libérant les domestiques un par un."

« Combien de chambres occupez-vous maintenant ? »

"Nous vivions dans trois, un salon, une cuisine et une chambre. Les deux grands salons ont été transformés en laboratoire. Nous y travaillions tous les deux. C'est là que mon mari est mort à son travail. Parfois nous travaillions ensemble, parfois indépendamment. Je faisais toutes mes tâches ménagères, sauf la lessive, que j'envoyais. Nous n'avions pas de visiteurs. Nous vivions les uns pour les autres et pour notre travail.

"Parlez-nous des chambres qui n'étaient pas occupées."

"Nous les avons laissés tels qu'ils avaient toujours été. Je n'ai été dans aucune de ces pièces depuis vingt ans. Une fois, j'ai regardé dans la chambre de la petite fille - la chambre de ma fille. mon mari a regardé par-dessus mon épaule. J'ai fermé la porte. Nous nous sommes détournés dans les bras l'un de l'autre.

Ici, la petite vieille se mit à pleurer doucement dans son mouchoir de dentelle. Les minutes se sont écoulées pendant que le tribunal attendait, respectant son chagrin.

« Ces pièces étaient-elles fermées ? demanda enfin l'avocat.

"Non," dit la veuve, se remettant, en se tamponnant les yeux. "Nous ne craignions personne. Toutes les pièces étaient fermées, mais pas verrouillées. Les portes extérieures étaient rarement verrouillées. Nous vivions dans notre propre monde. Pour l'apparence, nous entretenions le terrain. Peck, le jardinier, entretenait le terrain, comme vous Il a appelé une aide extérieure quand c'était nécessaire. C'était son affaire. Nous ne l'avons jamais dérangé. Il habitait probablement à un demi-mille sur la route. Le premier de chaque mois, il venait pour son salaire. Il était pratiquement notre seul visiteur.

"Lorsqu'il était nécessaire de voir notre avocat ou d'autres relations, Peck nous conduisait. Au début, il conduisait nos chevaux. Il y a dix ans, nous faisions paître les chevaux à vie et achetions la petite voiture. Nous sortions rarement. Nous n'avons pas des amis proches et aucun parent plus proche que la côte du Pacifique. Ce sont des cousins éloignés. Vous voyez, nous étions plutôt seuls au monde depuis que les enfants sont partis - nous n'avons jamais parlé d'eux comme étant morts.

Encore une fois, la cour s'est tue. Le coroner et l'avocat en profitèrent pour se moucher assez violemment.

"Le 27 mai, le jour où votre mari est mort, que s'est-il passé, si vous vous en souvenez?" demanda l'avocat.

"Nous nous sommes levés et avons pris le petit déjeuner comme d'habitude. Je parcourais les chambres. Mon mari m'a embrassé et est parti pour le laboratoire. J'étais dans la cuisine. Il était environ dix heures lorsque j'ai fini dans la cuisine et je suis entré dans le salon. salle qui jouxte le laboratoire. J'avais été plutôt angoissé, quelque chose d'inhabituel pour moi. Il me semblait que je sentais vaguement la présence de quelqu'un près de moi, quelqu'un que je ne connaissais pas, un étranger. J'ai pensé que c'était idiot de ma part et j'ai bouclé ma ceinture.

"Mais quand je suis entrée dans le salon, il me semblait qu'une présence invisible me suivait. J'entendais le faible bourdonnement de l'appareil de mon mari. La porte du laboratoire était ouverte. Il m'a appelé et m'a dit :

"'Sue chère, cela semble étrange, mais j'ai fait deux modèles de cet ensemble et maintenant je n'en trouve qu'un. Vous n'auriez pas pu égarer l'autre par hasard, n'est-ce pas ?'

"Je lui ai assuré que je n'en savais rien et il a dit:" Hum-m, c'est drôle. Puis il retourna dans la bibliothèque et ferma la porte. Le bourdonnement continuait. J'étais plus ennuyée que jamais, mais je ne voulais pas déranger mon mari. Puis une chose étrange se produisit. Je vis la porte du laboratoire s'ouvrir et se refermer, mais je n'ai vu personne.L'instant d'après, j'ai entendu le cri de mon mari.C'était plus un gémissement qu'un cri.

« Je me précipitai dans le laboratoire. Mon mari était allongé près de sa table recouverte d'ardoise. L'appareil, remarquai-je, avait disparu. une pensée aurait pu affluer à un tel moment.

"La tête de mon mari saignait. Elle était coupée, une longue entaille au-dessus de l'oreille, juste en dessous de la calvitie. Cela a dû être un coup épouvantable. à mon cœur, il était mort, j'ai dû m'évanouir.

"Quand j'ai récupéré, j'ai couru vers Peck. Je l'ai trouvé près de la maison, venant vers moi et tenant son œil droit.

« « Quelque chose m'a frappé », dit-il. Puis, me voyant si pâle, il a dit : « Mon Dieu ! Mme Darrow, que s'est-il passé ?

"" Courez chercher le médecin ", ai-je dit. Lorsque le médecin est arrivé, il a appelé la police et le coroner. Ils m'ont dit de ne pas déranger le corps. Plus tard, ils l'ont emporté et le jardinier m'a dit..."

"Peu importe ce que Peck vous a dit," interrompit l'avocat. "Nous le laisserons le dire. Est-ce tout ce que vous pouvez nous dire sur la mort elle-même?"

Mais la veuve pleurait maintenant, si violemment que le tribunal ordonna qu'elle soit excusée.

Le jardinier a été appelé et a pris le stand affichant un grand œil au beurre noir, qui a offert un soulagement comique à une situation pathétique.

"Sur la route principale à l'est", commença-t-il après un interrogatoire préliminaire, "il y avait une petite voiture qui était garée là toute la matinée. Je l'ai remarquée car elle n'avait pas de plaque d'immatriculation. Elle était visible de l'intérieur du terrain, mais était caché de la route par une haie, ce qui m'a fait réfléchir car c'était juste à l'intérieur de notre terrain.

"J'avais des drapeaux rouges très spéciaux que j'ai plantés comme une bordure de géraniums roses. Ils allaient bien. Je les ai obtenus de la maison de graines de Fabrish. Il n'y a pas de plantes comme celles de Fabrish - je ne donnerais pas un claquement de doigt pour tous les autres..."

"Juste une minute," interrompit l'avocat. Il a dit au jardinier de ne pas s'occuper des géraniums et des drapeaux, mais de raconter exactement ce qui s'était passé.

"Eh bien, j'étais penché sur le lit frontalier quand j'ai entendu des bruits comme si quelqu'un courait le long du chemin de gravier vers moi. J'ai entendu un bourdonnement comme un bourdon et j'ai sauté sur mes pieds. Juste à ce moment-là, quelque chose m'a frappé dans l'œil et m'a frappé Oui, monsieur, m'a renversé, et..."

"Alors que s'est-il passé? Peu importe les apartés, les extras - dites-nous juste les faits simples", a demandé l'avocat.

"Eh bien, vous ne le croirez pas, mais j'ai entendu des pas quitter la route. Les géraniums étaient mal piétinés. J'ai regardé l'automobile garée et j'ai entendu le bourdonnement venant de là.

"La machine a démarré et s'est engagée dans la route..."

« Avez-vous remarqué quelqu'un au volant ?

"C'est ce que vous n'allez pas croire. Il n'y avait personne du tout dans cette auto. Je n'ai vu personne à aucun moment. L'auto a démarré toute seule, et qui plus est, cette auto n'a parcouru qu'une centaine de mètres. quand il a complètement disparu - comme ça - comme un éclair."

« A-t-il coupé la route ? »

"Je n'ai tourné nulle part. C'était au milieu de la route. Il a juste disparu en plein milieu de la route. Il a commencé sans chauffeur, il a tourné vers le nord sans chauffeur et a continué tout seul pendant une centaine de mètres. Puis il a disparu au milieu de la route. Il est juste tombé hors de vue."

La salle d'audience était silencieuse. Le public et les attachés de justice étaient émerveillés et regardaient leur incrédulité.

"Voulez-vous nous dire que l'auto s'est conduite toute seule ?" demanda sévèrement le tribunal.

Le témoin était complètement confus. L'avocat est venu à son secours, a regardé le tribunal et a dit:

"Il a raconté cent fois la même histoire, et il s'y tiendra. Cela semble impossible, mais Mme Darrow ne nous a-t-elle pas dit qu'elle avait entendu ce bourdonnement et n'avait rien vu ? Avec les récits purement superficiels du médecin et de la gendarmerie, cela la cour et le jury ont entendu tout ce qu'il y avait à entendre, nous n'avons plus de témoins, c'est tout.

"Le jury devra décider d'après les preuves s'il s'agit d'un accident ou d'un meurtre. Le médecin et deux experts ont rapporté que la blessure semblait avoir été faite par un instrument contondant, balancé puissamment. Le crâne sous la blessure et à l'arrière du l'oreille a été simplement écrasée. La mort a été instantanée. Tout s'est passé en plein jour.

Après une heure de délibération, le jury décida que le savant était mort dans son laboratoire d'un coup sur le crâne reçu d'une manière inconnue.

La foule a défilé, discutant avec vivacité du crime inhabituel. Dans la foule se trouvait Perkins Ferguson, connu sous le nom de "Old Perk", chef de la Schefert Engineering Corporation, qui a payé des redevances sur certains des brevets de Darrow. Il était accompagné de Damon Farnsworth, son premier vice-président.

« Eh bien, qu'en pensez-vous ? » demanda Farnsworth en mordant dans un cigare noir.

« Sacrément bizarre, n'est-ce pas ? répondit "Old Perk." "J'ai ma propre théorie, cependant," ajouta-t-il, "mais je vais en savoir beaucoup plus sur cette affaire avant de m'y risquer." Le couple est monté dans la voiture de Ferguson en discutant de l'affaire de la mort de Darrow avec les sourcils froncés.

Ce qu'on pourrait appeler une réunion extraordinaire des directeurs de la Schefert Engineering Corporation, se tint quelques jours plus tard dans un grand immeuble du quartier financier.

Le riche mobilier de la salle des directeurs indiquait, mieux que celui de Bradstreet, la grande richesse de la société. Des pages en uniforme se tenaient au garde-à-vous à chaque extrémité de la longue table d'acajou où étaient assis les quatorze directeurs de la compagnie. Tous étaient des hommes riches, de prestige et connaissant l'ingénierie. Le défunt Darrow avait souvent été convoqué à de telles réunions, et à celle-ci, il y avait eu un silence à cause de sa récente disparition.

Après qu'un lot d'affaires préliminaires eut été traité, Ferguson se leva et s'éclaircit la gorge. Les directeurs se sont penchés en avant sur leurs chaises, impatients. Les garçons de page ont perdu leur attitude mécanique pour l'instant et ont plutôt tendu le cou autour de la masse des formulaires devant eux.

"L'affaire Darrow a pris une tournure soudaine et sinistre", a déclaré le président. « J'ai une lettre. Je vais la lire :

"Old Perk: Get wise to yourself. We are in a position to destroy you and all the pot-bellies in the Wall Street crowd. If you want to die of old age, remember what happened to Darrow and begin declaring us in on Wall Street dividends. If you do not you will follow Darrow in the same way.

"Our first demand is for $100,000. Leave this amount in hundreds and fifties in the rubbish can at the corner of 50th Street and Broadway at 10 AM next Thursday. If you fail we will break your damned neck. Bring the police with you if you like.

Invisible Death.

Ferguson fit circuler la lettre pour inspection. Il a été minutieusement imprimé, évidemment à partir du type d'un jeu de tampons en caoutchouc tel qu'il est vendu dans les magasins de jouets.

"J'ai décidé," dit longuement Perkins, "de confier cette affaire à Walter Lees. Il ne nous a jamais fait défaut dans un problème mécanique, chimique ou scientifique. J'espère qu'il n'échouera pas dans ce domaine. Il travaillera de manière indépendante. de la police, qui nous ont demandé de respecter le rendez-vous à la 50e rue et à Broadway à l'heure indiquée. Nous déposerons un rouleau de journaux, autour duquel a été enroulé un billet de cinquante dollars, puis nous attendrons pendant que les détectives qui attendent font leur devoir."

"Vous ne pensez pas que quelqu'un va appeler pour un prétendu paquet d'argent dans l'un des coins les plus encombrés du monde en plein jour?" demanda un réalisateur au bout de la table.

"Pourquoi pas?" demanda Ferguson. "Un individu miteux pourrait ramasser un paquet dans une poubelle à ce coin sans attirer la moindre attention."

"Je suppose que tu as raison," acquiesça celui qui doutait.

"Je sais que j'ai raison", a déclaré le président. Et il l'était habituellement.

"J'ai déjà pris des dispositions pour que Lees soit instruit de son travail," proposa Ferguson alors qu'une pause survenait dans le bourdonnement de la conversation autour de la table. "Lees est jeune, mais il est capable." Il y eut une discussion générale sur l'étrange cas de Darius Darrow ; la pièce remplie de la brume bleue de nombreux cigares.

Soudain, un léger bourdonnement se fit entendre dans la pièce.

Les papiers sur la table des directeurs étaient entassés comme par des mains invisibles et jetés au plafond, d'où ils descendaient comme des flocons de neige et se dispersaient dans la pièce.

Un livre de procès-verbaux a été arraché des mains d'un secrétaire. Il a été soulevé et abattu sur la tête du vice-président Farnsworth. Une chaise a été retirée de sous un autre directeur et il a été déposé en un tas indigne sur le sol.

Un autre directeur a agi comme s'il avait été trébuché et il est tombé sur Farnsworth. Deux gros vases s'écrasèrent sur le sol en morceaux. D'autres objets décoratifs étaient éparpillés.

Les réalisateurs qui avaient été jetés à terre se levèrent avec des expressions de surprise comique sur leurs traits. Leurs chaises furent catapultées dans un coin éloigné de la pièce, l'une après l'autre.

Des expressions effrayées retentirent du groupe.

Une petite bibliothèque tomba sur sa façade avec un fracas de verre. La canne de Ferguson a sauté en l'air et a écrasé une vitre.

Le bourdonnement cessa subitement.

La chambre était une épave. Les hommes rassemblés restèrent consternés. Ils étaient tout simplement déconcertés. Finalement, ils ont téléphoné à la police.

Après avoir entendu l'étrange récit de tant de témoins hautement réputés, un sergent-détective, qui avait répondu à l'appel avec d'autres, se présenta au quartier général.

Un garde de police en uniforme a été envoyé sur les lieux avec pour instruction de rester en service jusqu'à ce qu'il soit relevé.

Ferguson fit venir Walter Lees, le jeune ingénieur dont il avait parlé au directoire. Assigné à la tâche de démêler le mystère de la mort de Darrow, Lees a couru fidèlement en s'activant immédiatement. C'était à minuit le jour de la surprenante réunion des administrateurs. Lees possédait une grosse voiture; il s'y engouffra et se dirigea vers la scène du crime.

L'aube le trouva en train d'examiner chaque centimètre carré de la route autour du domaine Darrow. Puis il fouilla la haie le long de la route est, là où l'auto fantôme avait disparu après le crime. Les broussailles le long du côté opposé de la voie de circulation ont également été franchies.

Les autos qui passaient s'étaient arrêtées pour demander la signification de sa lampe torche. Lees a expliqué qu'il avait perdu un portefeuille. C'était une bonne excuse et servait à l'empêcher d'attirer la foule. Il n'a rien trouvé pour récompenser ses longs et laborieux efforts.

À sept heures du matin, il décida d'interviewer la veuve Darrow et la trouva déjà debout et dans sa cuisine, pleurant doucement pendant qu'elle travaillait.

Elle lui ordonna de s'asseoir dans le salon.

"Non, je n'ai pas peur de rester seule ici," dit-elle en réponse à la première question de Lees. "Celui qui a tué mon mari l'a fait pour s'emparer de son second modèle. Ils avaient déjà volé le premier. devait avoir les deux modèles."

Elle a accepté de dire tout ce qu'elle savait sur l'affaire. Lees a écouté le long récital déjà enregistré lors de l'enquête du coroner. En interrogeant adroitement Lees n'a obtenu qu'un seul fait nouveau. Mme Darrow s'est souvenue qu'elle avait appelé son mari, juste avant qu'il ne se retire dans son laboratoire, pour réparer un porte-serviettes dans la cuisine. "Il a trouvé que le pivot avait besoin d'être huilé", a expliqué la veuve. "C'était tout. Il l'a huilé et est entré dans le laboratoire."

L'idée que l'un des plus grands ingénieurs en mécanique du monde arrête son travail pour huiler un porte-serviette fit sourire Lees, mais Mme Darrow ne sourit pas.

"Mon mari était un génie pour réparer la maison", dit-elle, très sérieusement.

"Je peux l'imaginer", a convenu Lees.

La conversation cessa. Lees resta assis pendant quelques minutes, la tête entre les mains, réfléchissant profondément. Enfin il dit :

"Je suis convaincue que quelqu'un qui connaissait bien les habitudes de votre mari a commis ce crime. Croyez-vous, positivement, que le jardinier est au-dessus de tout soupçon ?"

"Oh, ça ne pouvait pas être Peck", a insisté Mme Darrow. « Je l'avais vu en bas près de la grille de la fenêtre. Il était trop loin de la maison, et puis il nous était dévoué à tous les deux.

"Alors c'était quelqu'un du quartier", a déclaré Lees.

« Peut-être ainsi, » a répondu Mme Darrow, évasivement.

« Qui vit dans la maison voisine au sud ?

"C'est vers la ville," songea la veuve. "Il n'y a pas de maisons au sud de chaque côté de la route sur un peu plus d'un mile, lorsque vous atteignez les limites de la ville de Farsdale. La ligne de la ville est à mi-chemin et marque l'extrémité sud de ce domaine."

« Qui habite la première maison au nord ?

"C'est la chaumière de Peck, le jardinier."

« À quelle distance se trouve la prochaine maison ?

"C'était la parcelle que mon père a vendue. Elle fait environ trois arpents, et au centre, ou à peu près au centre, se trouve la maison bâtie par Adolphe Jouret, qui a acheté le terrain. Il y habite avec sa fille. Ils y ont construit un lieu magnifique. . Le ruisseau qui traverse nos terres prend sa source à une source derrière sa maison. À l'exception de deux serviteurs antillais, ils sont seuls. Les serviteurs vivent à Farsdale et font des allers-retours en voiture.

"Qu'est-ce que tu sais de ça... comment s'appelle-t-il ?" interrogea Lees, qui avait assumé le rôle d'examinateur.

"Jouret ? Très peu. C'est une sorte d'homme de cirque ou de showman, ou l'était avant de prendre sa retraite. Il avait autrefois de l'argent, mais mon mari, il y a quelques semaines, a dit qu'à cause d'investissements mal avisés, il n'était pas si bien noté. comme autrefois. J'ai eu le sentiment qu'il pourrait être forcé d'abandonner la place. Je l'ai juste senti. Je ne l'ai jamais entendu. Je suis tellement désolé à cause de la fille. C'est une belle fille, et semblait gentille, la fois Je l'ai vue. Elle avait environ douze ans à l'époque. Je n'aime pas le dire, mais elle semblait un peu étourdie ou lente d'esprit, mais vraiment belle. Mme Darrow s'est mise à lisser les plis de son tablier de maison lorsque Lees a demandé :

« Quand est-ce que tu l'as vue pour la seule fois ?

"Il y a dix ans, environ. Juste après la mort de mon père. Ils nous ont rendu visite. Nous n'avons pas voulu continuer l'amitié, car Jouret semblait un peu flamboyant - sa nature de cirque, je suppose. De toute façon, nous étions des gens tranquilles, et là n'avait pas besoin d'une étroite association avec les voisins.

« Je me souviens, poursuivit la veuve après une pause, que Jouret, lorsqu'il apprit que mon mari était un scientifique, simula un intérêt pour la science. de le laisser tomber. Pas de ressentiment. Nous avons juste - eh bien, nous n'étions pas intéressés.

« Vous n'approuvez pas les gens du cirque ?

"Ce n'est pas cela. Tout travail honnête est honorable. Il me semble louable de fournir de l'amusement au public. Je connais peu les gens de sa profession, mais je suis sûr qu'ils sont parfaitement bien. C'était Jouret, personnellement. Il avait l'air bruyant et pas sincère. La fille était gentille. Je l'aimais.

« C'est tout ce que vous savez des Jouret ?

"C'est tout."

« Mme Darrow, je souhaite traverser cette maison du grenier au sous-sol. Avez-vous des objections ?

"Aucun. Libérez-vous, mais n'attachez aucune importance à ce qui semble être un passage secret et une grotte. Mon père était un biochimiste. Il avait l'habitude de faire beaucoup d'expériences avec de petits animaux. Il avait une grotte où il stockait des produits chimiques, et je crois que vous trouverez de vieux produits chimiques stockés là-bas maintenant. Je n'ai rien dérangé.

La veuve força un sourire sur ses lèvres. « Voulez-vous m'excuser ? conclut-elle. "J'essaie de continuer."

Lees, portant une lampe de poche, a commencé une fouille systématique des lieux. Il monta un escalier en colimaçon, à travers la poussière et les toiles d'araignées jusqu'au grenier. Il trouva le dernier étage rempli de malles et de meubles d'une génération précédente. Tout était en ordre, mais couvert de poussière et de toiles d'araignées.

"Quelqu'un est venu ici avant moi", se dit-il en essuyant une brume de toiles d'araignées sur les manches de son manteau. "Il y a un chemin tracé à travers les toiles d'araignées." Tournant sa lampe de poche sur le sol, il s'exclama :

"Et voici des empreintes de pas dans la poussière. Eh bien, je serai—!"

Puis, après quelques études, il songea :

"Bien sûr, il y a eu quelqu'un ici. Le tueur de Darrow est probablement venu voir ce qu'il pouvait voir. Ce n'était pas une grande tâche. Les portes n'étaient jamais verrouillées. Les empreintes de pas n'ont aucune valeur, sauf pour me donner la taille de son des chaussures."

Il a soigneusement mesuré les empreintes. Puis il est descendu et a téléphoné les mesures à un marchand de chaussures local, lui demandant de lui donner la taille commerciale des chaussures qui feraient de telles empreintes.

"Ce sont des numéros neuf", a décidé le marchand de chaussures.

Lees est ensuite revenu pour reprendre ses recherches dans les chambres et les couloirs.

"Je me demande si Jouret porte des neufs", s'interroge-t-il. "Mais et s'il le faisait ? Je ne pourrais pas le condamner sur ce point. Cependant, cela pourrait aider."

Puis il se mit à fouiller dans les vieilles malles. Il trouva de vieilles photographies, des vêtements, des bibelots, tous les effets personnels de grand-mère et de grand-père, et quelques vêtements d'enfants du temps où les petits garçons portaient des volants autour du cou et les culottes des petites filles leur arrivaient aux chevilles.

Soigneusement chaque article a été remplacé. Il descendit au troisième puis au deuxième étage. À travers les couloirs et les chambres à coucher recouverts de toiles d'araignées, il chercha, mais ne trouva rien d'autre pour aider son cas.

Dans les pièces inutilisées du premier étage, il a trouvé un vieux rouet, des moules à bougies et des ustensiles utilisés dans la cuisine à l'époque où les ménagères cuisinaient sur un feu ouvert.

Il n'a pas trouvé le passage "secret" jusqu'à ce que Mme Darrow vienne à son aide. Du sous-sol menait une chute à charbon. Cette pousse était formée en triangle avec la pointe sous un piège. Il était à hauteur d'homme à l'ouverture de la cave et son sol était un toboggan pour le carburant. Il avait été utilisé, évidemment, assez récemment.

Au mur de la cave de cette goulotte, Mme Darrow a enfoncé ce qui semblait être un nœud dans le vieux bois et a poussé une porte.

Une odeur humide s'en dégagea lorsque la porte s'ouvrit. Lees est entré dans le passage et Mme Darrow est retournée à l'étage.

Après le passage souterrain, Lees est arrivé dans une grotte d'environ 14 pieds sur 14 avec un plafond et des murs de briques voûtées. Il avait manifestement été construit avant l'époque de la construction en ciment.

Un long banc et des étagères avec des bonbonnes et des pots de produits chimiques étaient les seuls meubles. Lees sonda tous les murs, mais ne trouva rien d'autre qui l'intéressait.

Lees retourna en ville à l'appel urgent de "Old Perk", qui s'était arrangé avec grand soin pour respecter le rendez-vous à la 50e rue et à Broadway, où le paquet leurre devait être laissé. Il avait des tireurs d'élite dans les fenêtres voisines. Il avait des détectives, vêtus de la tenue gaie des habitués du quartier, patrouillant dans le coin, et lui et son propre garde ont garé une automobile, contre toute règle de circulation, au bord du trottoir près de la poubelle.

Un garçon de bureau s'est dirigé vers la poubelle, a jeté le paquet leurre et s'est éloigné.

Une seconde plus tard, il y eut un faible bourdonnement. Le paquet leurre a bondi hors de la poubelle et a disparu dans les airs.

Le bourdonnement semblait tourner au coin de la 50e rue. Les détectives ont suivi le saut. Le bourdonnement s'est approché d'une voiture sur le trottoir et le démarreur automatique de la voiture a commencé à fonctionner. Alors que la police se tenait à proximité, assez pour avoir sauté dans l'auto, toute la machine, une grosse voiture de tourisme, a en fait disparu sous leurs yeux.

La consternation est un mot doux lorsqu'il est utilisé pour décrire le résultat.

Toutes les forces prêtes à piéger les extorqueurs se sont rassemblées en groupe et, dans leur surprise et leur déception, ont commencé à discuter de l'étrange affaire à voix haute. Une foule se rassemblait qui bloquait la circulation.

"Old Perk" fut le premier à se remettre de sa surprise.

« Foutez le camp de ce quartier », a-t-il crié à ses ouvriers. « Vous tous descendez dans mon bureau !

La force de travail s'est dissoute et "Old Perk" est parti.

Au bureau de "Old Perk" peu de temps après, une conférence des forces vaincues de la loi et de la science a eu lieu.

"Old Perk" a pris d'assaut et fait rage et le capitaine détective en charge a fulminé et s'est agité, mais rien n'en est sorti. L'un était aussi impuissant que l'autre. Enfin la conférence s'ajourna.

Le lendemain matin, par la poste, Perkins Ferguson, président de Schefert Engineering Corporation, a reçu une lettre soigneusement imprimée en caractères caoutchouteux. Il a lu:

Thanks for the $50 bill. You cheated us by $99,950. This will never do. Don't be like that. You poor fools, you make us increase our demand. We double it. Leave $200,000 for us on your desk and leave the desk unlocked. We will get it. Every time you ignore one of our demands, one of your number will die. Better take this matter seriously. Last warning.

Invisible Death.

"Pas un sou ne sortira-t-il de moi", a réfléchi Ferguson.

Il commença à ouvrir le reste de son courrier.

Un employé entra et lui remit un télégramme. Il a lu:

"Damon Farnsworth a été renversé à la table du petit-déjeuner. La famille a entendu un bourdonnement alors qu'il tombait de sa chaise. Transporté au centre médical. Le crâne a été fracturé. Peut mourir.

"William Devins, chef de la police, Larchmont."

Ferguson saisit sauvagement le téléphone. « Donnez-moi la maison de Farnsworth à Larchmont ! cria-t-il à son opérateur.

Le téléphone a été répondu par Jones, le majordome.

"C'est Ferguson."

Une voix agitée répondit :

"'Aïe monsieur, oui monsieur. C'est vrai, monsieur. 'E saignait au 'ead, monsieur. Quelque chose 'il 'im."

"Laissez-moi parler à Mme Farnsworth."

"Ils sont à l'hôpital, monsieur."

"Un des garçons."

"Les deux sont à l'hôpital, monsieur."

"Pensez-vous qu'il vivra?"

"Et 'comment puis-je dire, monsieur?"

Ferguson a appelé le centre médical. Ils lui ont permis de parler à un médecin et à une infirmière. L'infirmière l'a référé au médecin qui a dit :

"Il est inconscient. Il y a une méchante fracture à la base du cerveau. Il a été frappé dans le dos - un club, je crois. Il peut mourir sans reprendre conscience. J'espère qu'il se ralliera et qu'il ira bien ."

Ferguson a commandé sa voiture et, avec Lees à ses trousses, a sauté dans le tonneau. Il entendit un bourdonnement derrière lui. Il a regardé en arrière et n'a rien vu. Lui et Lees étaient trop impressionnés pour les mots.

« Montez dessus », ordonna Ferguson au chauffeur. "Conduis-nous au centre médical."

Dans le plus grand groupe d'hôpitaux au monde, les pires craintes de Ferguson ont été confirmées. Le patient a été signalé en train de couler.

Ferguson, géant de Wall Street, était un homme peu enthousiaste alors qu'il retournait en ville jusqu'à son bureau. Avec Lees, il traversa les bureaux extérieurs, bourdonnant d'affaires et de cliquetis de machines à écrire. Pas une tête ne s'est levée d'un bureau ou d'une machine. C'était une force bien rodée.

Dans son sanctuaire privé, il marcha ou plutôt se traîna, et s'assit avec lassitude. Il repoussa une pile de papiers et passa sa main sur son front brûlant.

Le sang battait à ses tempes.

Pour la première fois de sa vie, il était confronté à une situation trop profonde pour sa compréhension.

Maintes et maintes fois, il passa en revue les événements étranges alors que Lees était assis en attendant les ordres.

"Je ne peux pas les laisser tuer mes amis comme ça," songea-t-il finalement.

Il a appelé un greffier.

"Allez à la banque et obtenez 200 000 $ en cinquante et en cent", ordonna-t-il.

Lorsque le commis revint avec l'argent, il posa le paquet sur son bureau et laissa le bureau ouvert. "Cela peut paraître lâche, mais cela nous donnera du temps", a-t-il déclaré. Lees n'a pas émis d'opinion.

Ferguson a rédigé une note personnelle de 200 000 $ et l'a envoyée aux avocats de Schefert Corporation. Ce montant représentait une grande partie des actifs personnels de Ferguson, non impliqués dans une entreprise avec laquelle il était lié. Il a dit à Lees de poursuivre ses investigations. Puis il quitta le bureau et rentra chez lui. "Je vais encaisser ma vie. Lees aura ces escrocs alignés d'ici une semaine", s'assura-t-il alors qu'il se prélassait dans sa voiture, en route vers la maison. Mais sa voix sonnait creux et le sang battait toujours à ses tempes.

Arrivé chez lui, il trouva un appel de l'usine de l'Ouest, à Chicago. Il a téléphoné au surintendant avec un pressentiment que tout n'allait pas bien.

« C'est toi, Perk ? » résonna la voix sur le fil.

"Oui quoi de neuf?"

"Je n'avais pas l'intention de vous déranger avec ça, mais à la lumière de tout ce qui s'est passé, je suppose que vous feriez mieux de savoir qu'un de nos ingénieurs est devenu complètement fou ici il y a environ trois semaines. C'était un homme très intelligent mais sa raison s'est brisée. . Il a d'abord paru bizarre quand il a commencé à parler d'anarchie et à maudire les capitalistes. Puis, un après-midi, il a frappé un contremaître d'atelier avec une grosse clé à molette et s'est précipité hors de l'usine. Nous ne l'avons pas revu depuis. La police le recherche, mais il est toujours en fuite."

"Cela explique beaucoup de choses", a déclaré "Old Perk". "Dites à la police de le suivre. Nous le chercherons ici. Envoyez-moi un rapport complet et détaillé de l'incident par télégraphe", ordonna-t-il. Puis il demanda :

« Comment va le contremaître ? Gravement blessé ?

"Il a esquivé, c'était un coup d'œil. Le contremaître était de retour au travail dans une semaine. Mais il est nerveux et s'est armé. Nous avons mis des gardes supplémentaires."

"Bien", a félicité Ferguson. "N'hésitez pas à passer les péages pour me tenir informé de tout développement."

Une heure et demie plus tard, Ferguson a téléphoné au greffier en chef dans ses bureaux :

« Allez dans mon bureau privé, ordonna-t-il, et voyez s'il y a un paquet sur mon bureau. C'est un paquet bancaire.

Le greffier revint dans quelques instants.

"Il n'y a pas de colis sur votre bureau, M. Ferguson."

"C'est tout ce que je voulais savoir", a déclaré Ferguson, et il a raccroché le combiné.

Ensuite, Ferguson a appelé la maison Darrow et a essayé d'entrer en contact avec Lees, mais n'a pas pu le faire, car Mme Darrow a dit qu'elle ne l'avait pas vu depuis qu'il avait été rappelé au bureau.

La raison pour laquelle Ferguson n'a pas pu joindre Lees était que Lees avait décidé d'apprendre une fois pour toutes si Jouret portait des chaussures numéro neuf. Il était parti chez Jouret avec sa propre voiture. C'était un beau pays qu'il traversait, mais il n'eut pas le temps de constater que les branches des arbres se rejoignaient presque au-dessus de sa tête et que son chemin était bordé d'une profusion de fleurs sauvages, affichant un arc-en-ciel de couleurs.

La maison de Jouret, l'artiste de cirque à la retraite, était située loin de la route, contre le flanc d'une belle colline, et était entourée de peupliers. Le paysage était plus sauvage et plus naturel que celui de la place Darrow voisine.

La porte a été ouverte par un garçon portoricain. Lees n'a pas perdu de temps. Il a dit sans ambages :

"Dites à votre maître qu'un gentleman est ici pour le voir pour une affaire très particulière."

Jouret, lui, revint avec le garçon.

"Qu'est-ce que c'est?" demanda-t-il avec un sourire de bienvenue.

"Je travaille sur le cas de la mort de M. Darrow, votre voisin. J'ai cru que vous auriez pu voir quelque chose. J'ai pensé que vous pourriez m'aider."

Jouret ne trahit aucune surprise.

"Entrez," dit-il. Il ouvrit la voie vers une grande salle de réception et demanda à son visiteur de s'asseoir. Il était l'âme de l'affabilité. Court, costaud et fleuri. Ses yeux grands, noirs et fixes. Ses cheveux noirs, assez longs et bouclés vers le haut au niveau des oreilles. Il était vêtu de noir et avait l'apparence d'un gros et gros corbeau.

"Je suis content que vous soyez venu," salua-t-il son hôte, "car j'ai beaucoup trop peu d'appels." Il alluma un gros bouquet électrique au centre de la pièce, car il faisait nuit.

"On nous a dit que vous étiez un homme de cirque à la retraite", a déclaré Lees, avec sa franchise habituelle.

"Pas exactement," dit Jouret. "J'ai voyagé sur le continent, pour finalement voyager en Australie, puis aux États-Unis. J'ai traversé le pays depuis San Francisco et je me suis installé ici. J'étais connu sous le nom d'"Elias, le Grand". J'avais ma propre compagnie et ma propre propriété. C'était un spectacle de magie. Ce n'était pas un cirque, bien que nous ayons transporté deux éléphants, trois chameaux, quelques poneys, des serpents, des oiseaux et des animaux plus petits. C'est de là que vient le rapport sur le cirque.

"Quand j'ai pris ma retraite, j'ai vendu mon stock à un cirque. Les journaux ont trouvé ça drôle, et l'un d'eux a imprimé un article d'une demi-page avec des photos sur la vente publique. C'était très exagéré. Ils ont mentionné des girafes, des hyènes, et beaucoup d'autres animaux que je n'ai jamais possédés. Étrange, n'est-ce pas, recevoir autant de publicité après que j'en ai eu besoin ? Cependant, je n'ai jamais, à cette époque, esquivé les projecteurs. Jouret a terminé son discours par un éclat de rire sonore et chaleureux.

« J'appellerai ma fille, ajouta Jouret. « Elle sera ravie de vous rencontrer. Il a quitté la pièce.

Lees avait pris l'occasion de noter la taille des pieds de Jouret. Ils étaient petits, presque efféminés. Plus probablement cinq ou six que neuf.

Bientôt Jouret revint avec une fille d'une vingtaine d'années. Elle était blonde et d'une beauté radieuse.

Doris Jouret s'inclina et sourit d'une manière parfaitement amicale. Lees a noté qu'il y avait quelque chose dans ses yeux qui la faisait paraître étourdie.

Jouret monopolisait la conversation, ne laissant à personne l'occasion d'intervenir d'un mot.

"Ce monsieur désire des informations en rapport avec la mort de notre voisin M., ou est-ce le Dr Darrow ? Je veux que vous l'assuriez, comme je le ferai, que nous n'avons rien vu ou noté qui pourrait éclairer l'étrange Cas."

La fille hocha la tête, un peu fatiguée, et Jouret repartit pour un autre vol conversationnel :

"Moi aussi, je suis un homme de talent scientifique", bavardait-il. « Je suis biologiste, toxicologue, docteur en médecine, géologue, métalurgiste, minéralogiste et un peu mécanicien et électricien. J'ai consacré de longues heures à l'étude des sciences étranges de la métaphysique, à laquelle vous, les hommes, accordez trop peu. Il y a des sciences qui transcendent tout ce domaine. Il y a une astronomie supérieure. J'ai oublié de dire que je suis astronome.

"Oui?" dit Lees d'une voix traînante.

"Oui!" dit Jouret avec emphase.

La jeune fille avait adopté une pose plutôt théâtrale, qui révélait beaucoup de ses charmes inférieurs, et ne disait rien du tout.

"Quand tu trouveras ton homme", proposa Jouret, "tu trouveras un fou." Il dit cela d'un ton pesant et d'un geste qui se voulait évidemment impressionnant.

"Tu crois qu'un fou l'a fait ?" demanda Lees, tandis que Jouret s'arrêtait, attendant une question.

"Sans aucun doute. C'était un paranoïaque avec des illusions d'argent, de grandeur et une manie homicide fortement développée. Pour moi, c'est la seule solution sensée. Je suis tout à fait sûr d'avoir raison."

Lees se leva pour partir et Jouret ne le pressa pas de rester. Il salua Lees et Doris s'inclina avec lui.

"C'est une belle fille", songea Lees une fois dehors.

Lees repassa dans son esprit les circonstances de sa visite à Jouret. Il n'y avait aucun doute dans son esprit que les chaussures de Jouret étaient trop petites pour être numéro neuf, et il a estimé que ce fait pourrait tendre à éliminer Jouret. Mais il n'était pas satisfait.

« Je vais chercher de l'essence, se dit-il, et puis je vais me faire assister par deux détectives privés, car je retourne là-bas. Pour la première fois de ma vie, je vais être un voyeur.

"Il n'y a pas de lune. Les peupliers nous donneront une vue sur les trois étages de cette maison, s'ils laissent leurs stores suffisamment relevés, et trois d'entre nous pourront regarder les trois étages à la fois."

Il a téléphoné à Ferguson qu'il pourrait être occupé pendant des jours, a rejoint sa paire d'agents de l'agence de détective et pendant un certain temps, les trois ont opéré selon un plan bien conçu.

C'est probablement une semaine plus tard que Lees a rendu un rapport à Perkins Ferguson, qui s'est avéré pendant un certain temps l'un des documents les plus étranges dans l'étrange affaire. Il a lu:

« Vous me prendrez sans doute pour un fou, et c'est pourquoi je fais souscrire et assermenter ce rapport solidairement. Avec mes deux détectives, j'ai vu mademoiselle Jouret, la fille dont je vous ai parlé au téléphone, à trois endroits. pas une fois, mais deux fois cela s'est produit.

"En regardant par les fenêtres de la place Jouret la nuit, nous avons vu la fille au premier, deuxième et troisième étage de la maison. Nous l'avons cru grâce à un astucieux arrangement de miroirs. Mais comprenez ceci :

"Le lendemain, elle a conduit une voiture en ville. Nous avons suivi. Elle est descendue dans un théâtre et est entrée. Elle n'est pas revenue, nous avons pu le voir, mais la voiture est partie. Il n'y avait pas de chauffeur, et nous pensions que nous avions découvert l'auto sans conducteur, jusqu'à ce que nous regardions et apercevions Mlle Jouret toujours au volant.

"Elle est sortie et est entrée dans un autre théâtre. Elle n'est pas revenue, mais la voiture est repartie avec elle toujours au volant. Elle est entrée dans un troisième théâtre après avoir garé la voiture et cette fois le siège du conducteur et le tonneau étaient vides.

"Inversez la bobine et vous la verrez sortir de trois cinémas et rentrer chez elle. C'est ce qui s'est passé. Il doit y en avoir trois, tous identiques, mais un seul spectacle à la fois. Si c'est une partie de la célèbre magie de Jouret , Je dirai que c'est un prestidigitateur. L'explication n'est pas encore donnée. Nous voulons suivre Jouret, mais il ne va jamais nulle part. La fille n'est sortie que la seule fois où elle a assisté à trois matinées comme décrit. Croyez-le ou non.

"La nuit suivante, nous avons chacun - les deux détectives et moi - essayé de voler une marche l'un sur l'autre et l'avons appelée et lui avons demandé de sortir. À notre surprise individuelle, elle a accepté dans chaque cas. À notre surprise collective, elle a gardé tous les trois rendez-vous la même nuit. Elle a marché à travers les arbres dans ce voisinage avec moi. Elle a également conduit sur la route dans l'auto avec l'un de mes détectives, et elle est allée danser avec l'autre. Elle était à trois endroits à des kilomètres l'un de l'autre. une seule et même fois.

"Nous l'avons ramenée chacune à une demi-heure d'intervalle et nous le jurons. Soit nous sommes toutes hypnotisées, soit il y a trois demoiselles Jouret identiques.

"Jouret lui-même nous traite tous à merveille, nous donne le contrôle de la maison et essaie de nous parler à mort."

L'étrange document a été souscrit par Lees et les deux détectives et était détenu par Ferguson en attendant les développements.

Le prochain rapport de Lees disait:

"J'ai eu l'occasion de rôder un peu autour de la maison Jouret en attendant que Mademoiselle Jouret s'habille. Je l'ai rencontrée deux fois dans mes divagations et quelques minutes plus tard elle m'a rencontré à nouveau, cette fois dans un costume différent.

"J'ai eu l'occasion de fouiller le bois derrière la maison de Jouret dans la soirée. J'ai trouvé un endroit où la terre avait été remuée et j'ai déterré une paire de chaussures. C'étaient des numéros neuf."

Un quatrième rapport de lui disait:

"Nous avons trouvé le corps de l'ingénieur fou. Il s'était noyé dans un lac. Cela l'élimine comme suspect de meurtre."

Deux semaines se sont écoulées sans aucun nouveau développement dans l'affaire de la "mort invisible", à l'exception de l'arrivée d'une lettre exigeant 1 000 000 $ et menaçant la vie de Perkins Ferguson si la demande était ignorée. Il a été ignoré et n'a servi qu'à inciter Lees et ses détectives à prendre des mesures décisives.

Ils ont décidé de se précipiter dans la maison Jouret et de kidnapper Jouret avec l'idée de le retenir jusqu'à ce qu'il accepte d'expliquer la présence des chaussures numéro neuf enterrées derrière sa maison.

Une lune basse était suspendue au-dessus des peupliers lorsque Lees sonna à la porte d'entrée de Jouret. Un détective gardait une porte latérale et l'autre une porte arrière.

On vit soudain Jouret sauter d'une fenêtre du deuxième étage. Comme il l'a fait, une voiture conduite par l'un de ses Portoricains est arrivée le long de l'allée et il a sauté dedans. Lees, premier à voir Jouret, appela ses détectives. Ils sont venus en courant. Leur voiture attendait sur la route.

On a vu le Portoricain sauter de la voiture Jouret juste au moment où elle partait vers le sud en direction de New York.

Lees a pris la course. Les deux voitures avaient beaucoup de puissance, mais la voiture Jouret a soudainement disparu alors qu'un faible bourdonnement commençait à briser le silence de la nuit.

L'un des détectives était au volant. Lees, comme d'habitude, donnait des ordres :

"Restez près de ce bourdonnement. Peu importe que vous ne puissiez pas voir la voiture. Elle est bien là. Si vous pouvez en profiter suffisamment, foncez dedans."

"D'accord !" cria le détective. "Nous sommes sages avec lui maintenant."

Le bourdonnement prenait de la vitesse à chaque seconde. La voiture de Lees aussi. Bientôt, la voiture de Lees roulait à soixante milles à l'heure avec le bourdonnement juste devant et à peine audible.

Passé les feux de circulation, au-dessus des ponts et des passages à niveau, la poursuite folle du fantôme s'est poursuivie.

Fonçant follement dans la nuit, ratant d'un souffle les autres voitures, la grosse voiture visible a poursuivi sa poursuite de quoi ?

Au carénage, la voiture de Lees a pris un virage et, au-dessus du bourdonnement juste devant, ils ont entendu les jurons criés de leur proie. Mais il ne pouvait pas être vu. Lees ne pouvait voir que la route marquée par ses feux.

Mile après mile, la poursuite sauvage et étrange du fantôme se poursuivait.

Bientôt, les lumières de New York pourraient être vues au loin. Les voitures ont été obligées de ralentir quelque peu. Soudain, il y eut un fracas de tonnerre devant. Une voiture a été tordue dans une masse d'épaves enchevêtrées.

Des cris féminins et masculins se sont mélangés alors que la voiture de Lees s'entassait sur le tas d'épaves. Une troisième voiture, soudain visible, s'est renversée et s'est arrêtée au bord de la route. De cette voiture a émergé la forme boiteuse et maudissante de Jouret.

De l'épave, trois jeunes hommes douloureusement blessés se sont traînés et se sont déchirés. Puis ils bondirent – ignorant leurs blessures – vers la silhouette boiteuse.

Le combat était lancé. Jouret était lourd et puissant et s'est avéré un combattant obstiné, car il savait qu'il se battait pour sa vie. Il a mordu et griffé. Il a donné un coup de pied avec une jambe indemne et a cogné avec sa tête massive.

Lees et ses détectives se battaient sans respecter les règles. Lees a réussi à mettre ses deux mains sur le col de taureau de Jouret au moment même où un détective enchaînait un duo de coups au vent de l'homme.

Les mains de Lees se refermèrent dans une poigne d'acier, et bientôt Jouret se trouva flasque et impuissant.

Ils l'ont retenu là. Une ambulance est arrivée. Quelques minutes plus tard, une voiture de police avec des réserves est arrivée sur les lieux. La police a enchaîné Jouret.

La voiture qui avait été heurtée par le fantôme était une berline légère. Il était occupé par deux femmes. Leurs corps ont été retirés de l'épave. Tous deux étaient morts, des innocents sacrifiés à la folie sanguinaire d'un maniaque.

Jouret avait raison sur lui-même. C'était un paranoïaque avec une manie homicide fortement développée.

Dans l'épave a été retrouvé un colis contenant 200 000 $ ainsi que deux mécanismes tordus et cassés. L'un d'eux avait à peu près la taille d'un moulin à café de cuisine ordinaire, et l'autre légèrement plus grand.

Concernant ces machines, Lees a écrit dans un rapport :

"En faisant une quatrième recherche dans le laboratoire de Darrow, j'ai trouvé les équations, les spécifications et ce que je crois être les plans complets de la dernière invention de l'ingénieux Darius Darrow.

"Beaucoup des inventions et découvertes les plus étonnantes ont résulté de théories qui ont été moquées au mépris à l'époque où elles ont été avancées. Les plans de Roebling pour le pont de Brooklyn ont abouti à une réunion des plus grands ingénieurs de l'époque. Tous ont convenu que les plans avaient été construits. sur une fausse prémisse. Ils ont fait valoir que le pont tomberait sous son propre poids. Puis ils ont tous bien ri. Le pont tient toujours.

"Regarder la fumée flotter au-dessus d'une colline depuis les incendies d'un camp de l'armée a fait rêver un des premiers scientifiques français de remplir un sac plein de fumée et de rouler avec au-dessus de la colline. Le premier ballon était la réponse à ce rêve.

"James Watt aurait eu son idée d'une machine à vapeur en regardant un couvercle sur une bouilloire danser sous la pression de la vapeur.

"Lorsque Langley pilotait ses cerfs-volants porteurs d'hommes, les frères Wright rêvaient d'atteler un moteur et une hélice à un cerf-volant géant. L'avion était le résultat de ces expériences.

"Darrow a eu son idée en observant une roue qui tournait rapidement. Il a remarqué que les rayons et la jante se confondaient en un disque flou lorsqu'une certaine vitesse était atteinte. La roue entière était pratiquement invisible, dans certaines conditions d'éclairage, lorsqu'une vitesse plus élevée était atteinte.

"Darrow est allé plus loin et est arrivé à la conclusion qu'il y avait un taux de vibration qui produirait l'invisibilité. Cela a été accepté dans pratiquement toutes les usines de recherche en ingénierie, bien avant qu'il ne soit perfectionné par Darrow.

"Les faits sont que tout objet vibrant rapidement devient de plus en plus difficile à décrire à mesure que son taux de vibration augmente. Tout ce qui restait à Darrow était d'arriver au temps mathématique exact, au ton ou au taux de vibration produisant l'invisibilité et de construire un vibrateur réglé pour produire cette condition.

"Sa première machine a produit les vibrations de l'invisibilité dans un champ d'un rayon de trois pieds dans toutes les directions. C'est-à-dire qu'elle a fait vibrer chaque objet solide, dans ce champ atmosphérique, au rythme, au ton ou à la vitesse de l'invisibilité. Cela la machine n'était en aucun cas rotative, elle s'écartait de l'exemple initial d'une roue tournante et entrait à la place dans une vibration générale dans un champ donné ou mesuré.

"Les pulsations ou les vibrations d'un moteur automobile ordinaire feront vibrer chaque once de métal ou de solide dans l'automobile - y compris le conducteur - au même rythme ou élan. C'est un fait connu, et il a servi de base à l'analyse de Darrow. expériences.

"Darrow a construit deux machines. La première avait un champ avec un rayon de trois pieds de tous les côtés. Cela a été utilisé par le tueur dans ses meurtres. Jouret a d'abord volé cette machine, ouvrant ainsi la voie au deuxième vol.

"Avec la première machine en sa possession, Jouret a pu commettre le meurtre de Darrow sans être vu. Il devait cependant avoir la deuxième et la plus grande machine pour faire disparaître son auto. Il a volé la plus grande machine au moment du Darrow. meurtre, et avec lui, il a fait disparaître sa voiture, comme l'a témoigné le jardinier.

"Les deux machines ont été désespérément écrasées dans l'épave, mais avec les documents de Darrow à portée de main, nous pourrions peut-être en construire un autre et un modèle plus grand. Une machine construite à la bonne échelle rendra un avion ou un cuirassé invisible et devrait, comme l'a dit Darrow , rendent la guerre contre ce pays impossible.

"En fouillant dans l'histoire de Jouret, nous avons découvert que les 'Mlles Jouret' étaient des triplées d'une seule cellule. Leur mère, Mme Doris Nettleton, une Anglaise, faisait partie de la troupe de Jouret, tout comme le père.

"La mère est décédée à la naissance des triplés. Le père est décédé quelques années plus tard. La compagnie était alors en tournée en Australie. Jouret et le père ont enregistré la naissance d'un seul bébé. Elle s'appelait Doris, du nom de la mère. Les autres filles ont également utilisé ce nom, elles n'ont plus qu'un seul nom entre elles jusqu'à ce que le tribunal leur donne des noms individuels.

"Jouret ne laissait jamais voir qu'une fille à la fois. La raison en était que lui et le père avaient prévu d'utiliser les filles, une fois adultes, pour créer une illusion de scène surprenante. Dans cette illusion, une fille devait agir comme le terrestre corps et les autres filles comme les corps astraux du même soi-disant individu.

"Le père est mort et Jouret a pris sa retraite avant même d'avoir pu mettre en scène l'illusion. Jouret a cependant continué la tromperie, car elle faisait appel à sa nature de showman.

"Les filles, à tout moment, étaient sous le contrôle hypnotique de Jouret, et, bien sûr, ne savaient rien de son intellect fou ou de ses crimes. Lors de son arrestation, Jouret a libéré les filles du charme des années.

"Les Misses Nettleton disent que Jouret a toujours été gentil avec elles et était un showman éthique jusqu'à ce que son esprit cède.

"J'ai dit aux triplés que je pourrais leur trouver un emploi avec notre inquiétude, mais ils préfèrent suivre les traces de leur mère et de leur père, et retourner sur scène."

Ferguson, redevenu tout à fait normal, puisque Farnsworth se remettait lentement, a dit à Lees qu'il était amoureux de l'un des triplés. Lees a admis qu'elles étaient les plus belles blondes, mais a insisté sur le fait qu'il préférait une brune.

"Puis autre chose", a ajouté Lees. "Tout homme qui tombe amoureux d'un des triplés de Nettleton ne saura jamais exactement de qui il est tombé amoureux."

