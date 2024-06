Mettre le Web3 dans la poche des gens : une discussion avec le cofondateur de Grindery, Tim Delhaes

L'amélioration de l'accessibilité du Web3 est essentielle à la mission actuelle de l'industrie. La pile technologique a considérablement évolué, parallèlement à un changement culturel constant vers des solutions viables à long terme.





L'intégration des fonctionnalités Web3 dans les applications existantes est une voie à suivre. J'en ai discuté en profondeur avec Tim Delhaes, un entrepreneur en série et co-fondateur et PDG de Écrasé .





Nous avons exploré pourquoi l’abstraction de compte est importante, comment les applications de messagerie peuvent catalyser l’adoption massive de la cryptographie et bien plus encore. Allons-y.

Bienvenue, Tim. C'est super de t'avoir. Parlez-nous un peu de votre parcours passionnant et aux multiples facettes et de votre passage du Web2 au Web3.

Je suis profondément intéressé par la façon dont Internet transforme la société humaine, de la politique aux affaires et à l'éducation. C’est la force motrice de chaque projet et entreprise que j’ai construit ou développé sous tant de formes différentes.





Mais au départ, je considérais le Web3 comme un simple battage médiatique. Au cours de l’été ICO, par exemple, j’ai facilement rejeté tout ce qui concernait les blockchains comme étant de la BS. Ensuite, j’ai réalisé combien d’argent les fondateurs collectaient grâce aux ICO, j’ai donc approfondi mon étude du secteur. J'étais prêt à mieux comprendre les choses cette fois.





L'une des premières choses que j'ai faites a été de commencer à programmer dans Solidity. C'était passionnant, car je touchais à un code pour la première fois depuis près de vingt ans.





Bientôt, il devint clair que cette technologie était là pour rester. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Et cela peut produire d’immenses avantages économiques dans tous les secteurs – l’incitation ultime pour favoriser l’adoption d’Internet à l’échelle. Il n’y avait pas de retour en arrière.

Vous avez bâti et développé des entreprises toute votre vie. Quels sont les principaux obstacles auxquels les entrepreneurs en herbe sont confrontés, en particulier dans le Web3 ?

J'ai créé des startups à toutes les époques d'Internet : Web1, Web2 et maintenant Web3. Grâce à cela, j'ai réalisé à quel point l'expérience est à la fois bonne et mauvaise.





L'expérience vous apporte beaucoup. Beaucoup de choses deviennent plus faciles qu’autrement. Mais cela rend également l’innovation un peu plus difficile, surtout pour ceux qui l’ont déjà fait.





Dans le Web3, en particulier, il existe des défis techniques d'un côté. Comprendre les modèles ou les méthodes cryptographiques, analyser des mathématiques complexes et accepter la dynamique culturelle axée sur la communauté.





Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'habituer ici, et c'est également un problème auquel les nouveaux entrepreneurs sont confrontés. Toutefois, le défi le plus difficile consiste à s’éloigner des anciennes façons de penser et de résoudre les problèmes.





Les solutions Web3 nécessitent des approches nouvelles et nouvelles, parfois complètement à l'envers. Il faut un effort conscient et une éducation pour surmonter cela, en particulier pour ceux qui viennent du Web1 ou du Web2 comme moi.





Trop de processus de pensée et de méthodes hérités entrant dans le Web3 constituent une menace pour la capacité de cette industrie à transformer fondamentalement le monde.

Quelle est l’importance de démocratiser la technologie et de responsabiliser les communautés grâce à des solutions décentralisées ?

L'indéniable « bling-bling » est ce qui attire initialement la plupart des gens vers le Web3. Mais ceux qui ont des intérêts plus profonds deviennent accros et fascinés par la puissance de la technologie sous-jacente.





Cet intéressé commence à travailler dans le Web3, au-delà de la spéculation financière. Ils découvrent l'aspect le plus négligé mais le plus important et le plus impactant du Web3, à savoir la capacité à démocratiser l'accès, le pouvoir et le contrôle technologiques.





C'est ainsi que je me suis plongé si profondément dans les DAO. Et après avoir parlé avec des dizaines de personnes dans cet espace, je crois que c'est la démocratisation et l'autonomisation des communautés qui font vraiment la différence.





Le Web3 apporte une lueur d’espoir à ceux qui se méfient des grandes entreprises et détestent profondément interagir avec les grandes banques, les entreprises technologiques, etc.

En venant à Grindery, pourquoi Telegram ? Plus généralement, pourquoi intégrer les paiements aux plateformes de messagerie instantanée ?

Apporter plus de pouvoir à plus de personnes est ma mission principale. Les applications de messagerie sont un excellent outil pour cela, car elles deviennent de plus en plus de super applications.





Prenons l'exemple de WeChat. Elle a évolué d'une simple plate-forme de messagerie à une « application polyvalente » prenant en charge les paiements numériques, les transports, les services physiques, etc.





Désormais, je considère les paiements cryptographiques comme l’ADN financier des applications de messagerie de nouvelle génération. Apporter la cryptographie à des applications comme Telegram la rendra plus accessible et utile pour le prochain milliard d'utilisateurs. Il débloquera les utilitaires du monde réel nécessaires à l'adoption massive du Web3.





Nous avons d'abord intégré Grindery dans Telegram en raison des écarts entre les utilisateurs actuels, les dApps, les fournisseurs de liquidité sur les chaînes EVM et les millions d'utilisateurs potentiels.





Les consommateurs idéaux du Web3 sont les personnes préoccupées ou mécontentes du paysage actuel de la confidentialité et de la sécurité d'Internet. Ils veulent prendre les choses en main, c'est pourquoi Telegram est souvent leur application de messagerie préférée.





Cependant, passer à l’étape suivante et connecter Telegram à la pile technologique Web3 existante reste une bataille difficile pour beaucoup. Il existe de graves complexités et risques.





Grindery fait abstraction de ces complexités tout en minimisant les risques encourus. Nous constatons déjà une réponse massive à notre solution. Plus de 700 000 inscriptions au cours des premiers mois. De plus, notre portefeuille intelligent est le le plus déployé contrat dans sa catégorie et le troisième plus déployé contrat d'abstraction de compte sur toutes les blockchains.





En tant que pionnier de l'innovation en matière d'abstraction de compte, quels sont les plus grands avantages de cette technologie du point de vue du consommateur ?

L'abstraction des comptes simplifie les interactions en monnaie numérique, les rendant plus sécurisées et plus faciles pour tout le monde, y compris les nouveaux arrivants. Cela se produit principalement de deux manières.





Premièrement, vous n’avez pas besoin de gérer des phrases secrètes complexes ou des clés privées. Cela élimine le risque de perdre vos clés et rend la gestion des portefeuilles cryptographiques beaucoup plus facile pour une utilisation quotidienne.





Deuxièmement, l'abstraction permet aux protocoles d'utiliser des contrats spéciaux qui couvrent les coûts de transaction entre les chaînes. L’expérience de l’utilisateur final est plus fluide et plus rentable.





Nous faisons passer ces améliorations au niveau supérieur avec Écrasé . La connexion des identifiants Telegram aux portefeuilles Web3 permet aux utilisateurs d'envoyer ou de recevoir des crypto-monnaies en utilisant des identifiants familiers. Effectuer des transactions devient aussi simple que d’envoyer des messages.





Grindery fait pour les paiements cryptés ce que PayPal a fait pour les transactions fiduciaires dans les années 90 en remplaçant les comptes bancaires et les numéros de routage par des adresses e-mail. Son impact ira au-delà des portefeuilles cryptographiques existants qui reflètent essentiellement les anciennes applications bancaires remplies de services tiers.





Le véritable pouvoir de l’abstraction des comptes réside dans sa capacité à intégrer de manière transparente diverses applications et services. Les portefeuilles deviennent invisibles mais omniprésents.





Grindery ouvre ainsi la voie à un écosystème blockchain plus accessible et plus convivial, accessible aux utilisateurs avec la facilité et le confort de leurs comptes Telegram.

Qu'est-ce qui empêche le Web3 d'être adopté à l'échelle d'Internet ? Comment pouvons-nous y arriver?

Il y a deux obstacles principaux. L’un est la clarté de la réglementation pour les entreprises et les utilisateurs finaux ; la deuxième est la facilité d’utilisation.





Alors que le premier problème exige une action collective, nous nous concentrons sur la résolution du deuxième problème. Utiliser l'abstraction de compte et tout ce dont j'ai discuté jusqu'à présent.





Rendre le Web3 plus facile à utiliser attirera inévitablement le prochain milliard d’utilisateurs. Beaucoup d’entre eux attendent sur la touche.





Lorsque le télégramme moyen pourra échanger, miser et effectuer d'autres actions DeFi et également payer des pizzas, des taxis, des vêtements, etc., nous saurons que l'avenir est là. Ce n'est pas loin.





Pour conclure, quel est votre meilleur conseil aux nouveaux consommateurs qui se lancent dans le Web3 alors qu’un nouveau cycle haussier se dessine ?

Préparez-vous pour une balade rocheuse. Il n’y a pas de lits de roses dans Web3. Cela ne fait qu’un peu plus d’une décennie et nous en sommes encore très tôt.





Les opportunités sont nombreuses, mais aussi les nids-de-poule. Alors surveillez vos pas. Mais surtout, soyez prêt à explorer, expérimenter et apprendre.

Vous commencerez à voir les choses sous un nouvel angle, ce qui est finalement génial. Plongez plus profondément dans les terriers du lapin, allez au-delà de l'évidence et demandez/réponsez toujours : pourquoi ?









Adopter le Web3 transformera votre vie. Ce ne sera plus jamais pareil, dans le bon sens.