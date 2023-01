Combattre la traite des êtres humains grâce à la collecte collaborative de données

La traite des êtres humains est l'un des crimes qui connaît la croissance la plus rapide au monde et il est souvent difficile d'identifier et de poursuivre les auteurs. Les données sont essentielles pour discerner ce qui se passe en première ligne de la lutte contre la traite. Christi Wigle, co-fondatrice et PDG de l'organisme à but non lucratif [United Against Slavery] UAS, a pour mission de collecter et de diffuser des données et, ce faisant, d'aider les victimes et les survivants de la traite sexuelle et du travail, ainsi que ceux qui travaillent en leur nom. UAS collabore avec plus de 100 contributeurs dans 22 pays pour collecter des données.

La traite des êtres humains est l'un des crimes qui connaît la croissance la plus rapide au monde . Il s'étend sur des continents et des industries, et il est souvent extrêmement difficile d'identifier et de poursuivre les auteurs. Christi Wigle, co-fondatrice et PDG de l'organisation à but non lucratif United Against Slavery (UAS), a aidé à identifier un besoin de collecte de données collaborative dans le secteur de la lutte contre la traite.





Wigle nous dit que les données sont essentielles pour discerner ce qui se passe en première ligne de ce travail. Pour que les différentes factions des efforts de lutte contre la traite s'entraident, ces groupes ont besoin de moyens de partager des informations.





La mission de l'UAS est de collecter et de diffuser des données et, ce faisant, d'aider les victimes et les survivants de la traite sexuelle et du travail, ainsi que ceux qui travaillent en leur nom. L'objectif plus large est de lutter contre la traite des êtres humains dans son ensemble, à la fois en aidant les victimes et en évitant que davantage de personnes ne deviennent des victimes.





UAS collabore avec plus de 100 contributeurs dans 22 pays pour collecter des données qui, autrement, ne seraient pas disponibles dans l'espace anti-traite. Il publiera les données anonymisées de l'enquête nationale sur la sensibilisation sur une plate-forme open source afin de mettre ses conclusions à la disposition de tous ceux qui œuvrent contre l'esclavage. Il répétera l'enquête tous les deux ou trois ans pour aider à mesurer les repères et les progrès.





Le besoin de savoir

Le succès du crime organisé dépend de sa capacité à opérer dans l'obscurité. Un manque de connaissances sur l'ampleur, la nature et les effets de la traite des êtres humains permet à ses auteurs de tirer beaucoup plus facilement profit de l'exploitation de ses victimes. L'UAS a ressenti le besoin de développer un outil de recherche pour fournir aux parties prenantes très diverses dans le travail de lutte contre la traite des données précises et à jour.





Grâce à ce modèle de recherche collaborative, les enquêtes lancées à l'UAS documenteront les défis non résolus et confirmeront ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en première ligne. Cela aidera également à étayer les recommandations d'amélioration de ceux qui savent le mieux. Ceci, à son tour, permet à ceux qui luttent contre la traite de mener leur travail plus efficacement et de prendre des décisions fondées sur des données.





Le travail de lutte contre la traite peut inclure des prestataires de services, des options de logement, des campagnes de prévention, de plaidoyer et de sensibilisation, des services de conseil et de rétablissement, et une vaste gamme d'autres travaux. Les données serviront également aux agents de liaison, aux travailleurs sociaux, au personnel de l'immigration et à toute autre personne susceptible d'entrer en contact avec des victimes de la traite dans l'exercice de leurs fonctions. Les données de première ligne peuvent aider à informer les nouvelles législations et les philanthropes dans les programmes de financement.





L'aspect collaboratif du travail de l'UAS est essentiel. Avec des personnes travaillant contre la traite dans tant de régions et de secteurs, des informations vitales peuvent être perdues lors de la traduction entre les équipes. Pour cette raison, une plate-forme open source qui combine les efforts du monde entier et de tous les différents types de parties prenantes est inestimable. Le partage d'informations peut nous aider à mener un front uni contre l'esclavage moderne.

Le besoin d'un logiciel de gestion financière

Avant que UAS ne commence à utiliser Intuit QuickBooks Online obtenu via TechSoup l'année dernière, elle gérait toutes ses finances via Microsoft Excel. "Excel est un excellent logiciel d'introduction à utiliser pour quelques éléments de campagne", déclare Wigle.





Cependant, au fur et à mesure de la croissance de l'organisation, UAS a constaté que même en utilisant toute la force des nombreuses formules d'Excel, gérer ses finances de cette manière prenait énormément de temps. QuickBooks a éliminé ce problème, aidant le personnel à gérer et à organiser ses finances de manière rapide et rentable.





Wigle explique : "Travailler dans une organisation à but non lucratif demande beaucoup de main-d'œuvre, généralement avec un financement limité, donc le temps c'est de l'argent." Gagner du temps sur ses finances en utilisant QuickBooks permet au personnel de l'UAS de consacrer plus d'heures à sa collecte de données de première ligne très importante.





En plus de gagner du temps au niveau opérationnel, QuickBooks a également permis à UAS de présenter des documents financiers à des parties prenantes importantes. En créant automatiquement ces rapports, UAS a la capacité de partager des documents précis et professionnels avec son conseil d'administration, dans les demandes de subventions et avec des donateurs potentiels.





QuickBooks élimine les erreurs humaines lors de la compilation de ces documents et fait gagner un temps précieux à l'équipe financière qui aurait été consacrée à l'exportation et au formatage des feuilles de calcul Excel à ces fins.

L'avenir de la collecte de données anti-traite

En tant qu'organisation à but non lucratif avec des objectifs ambitieux et un financement limité, le partenariat de TechSoup avec Intuit a permis à UAS "d'économiser de l'argent qui peut être appliqué au développement et à l'amélioration des programmes", déclare Wigle. Elle ajoute que tout cela "tout en veillant à ce que la responsabilité financière et la gouvernance soient maintenues".





Actuellement, UAS a collaboré avec plus de 120 contributeurs dans cinq pays pour lancer l'enquête nationale de sensibilisation 2021 pour les transports. Il s'agit de la plus grande enquête de recherche sur les transports liée à l'intersection du trafic sexuel et du travail et des transports, et les données seront publiées au printemps 2022. Maintenant que UAS utilise QuickBooks, il est en mesure de gérer plus facilement chaque détail de ses finances rapidement et facilement. .





Cela libère plus de temps pour développer des moyens innovants et collaboratifs de collecte et de partage d'informations avec la communauté anti-traite.





En fin de compte, tout ce que fait l'équipe UAS vise à aider davantage de victimes à être libérées de l'esclavage et à aider les survivants à recevoir les ressources nécessaires dans leur cheminement vers la guérison.





