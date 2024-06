Lumoz prend en charge Op Stack + ZK Fraud Proof, initiant un nouveau paradigme dans l'architecture L2

Après avoir réalisé un financement total de dizaines de millions de dollars, la couche informatique modulaire Lumoz continue de progresser dans l'espace de la couche 2 (L2). Cette semaine, Lumoz a annoncé que sa couche de calcul modulaire prendra en charge l'architecture Op Stack + ZK Fraud Proof Layer 2, initiant ainsi un nouveau paradigme dans l'architecture L2.





La couche de calcul modulaire prendra en charge Op Stack + ZK Fraud Proof













L'Op Stack + ZK, Fraud Proof architecture, est une nouvelle conception qui intègre des preuves de validité basées sur des preuves sans connaissance dans la technologie Optimistic Rollup. Lorsque les challengers soulignent que le séquenceur a soumis des données incorrectes, ils soumettent un défi à L1. Le séquenceur doit générer la preuve ZK correspondante dans une période de contestation limitée et la soumettre au contrat de couche 1 pour vérification. Si les résultats de la vérification montrent que les données sont valides, le défi n'est pas valide ; sinon, le défi est réussi.





Cette illustration montre le processus spécifique de traitement des preuves de fraude au sein de la technologie de couche 2 sous l'architecture Op Stack et ZK Fraud Proof. Dans cette architecture, le module Op Stack assume les fonctions de base de la couche 2, y compris la gestion des fonctions de base de la blockchain de couche 2 et la responsabilité de soumettre les lots à la couche 1. Pendant ce temps, le module ZK Fraud Proof se concentre sur la gestion des défis de fraude. -preuve.





Les détails du processus sont les suivants :

Lancement du défi : les validateurs lancent le défi pour obtenir une preuve de fraude. Synchronisation des informations : les nœuds Lumoz Verify synchronisent les informations de défi pour préparer la prochaine étape de vérification. Obtention d'entrées de preuve de connaissance nulle : les nœuds de vérification obtiennent les données d'entrée de preuve de connaissance nulle requises à partir du module Op Stack, qui incluent la trace de bloc, les informations de lot, etc. Génération d'une preuve de connaissance nulle : Lumoz demandera ensuite à la couche de calcul modulaire de générer la preuve de connaissance nulle requise. Soumission de la preuve : une fois la preuve sans connaissance générée, les nœuds de vérification Lumoz soumettent la preuve à la couche 1 pour vérification.





Grâce au processus susmentionné, le processus de contestation et de vérification de ZK Fraud Proof est terminé.

Il est bien connu qu'Optimistic Rollup a des coûts inférieurs mais des délais d'attente de retrait plus longs, tandis que ZK Rollup permet des retraits presque immédiats mais à un coût plus élevé. Cette solution combine les avantages et les inconvénients d'Optimistic Rollup et de ZK Rollup, non seulement en conservant les caractéristiques de faible coût, mais en réduisant également efficacement le temps d'attente.













Couche de calcul modulaire

Lumoz fournit une couche de calcul modulaire qui offre une prise en charge de puissance de calcul stable et fiable pour les blockchains utilisant l'architecture Op Stack + ZK Fraud Proof. Lorsque la couche 2 soumet des données par lots, si des challengers lancent des défis, alors la couche de calcul modulaire s'appuiera sur ses services informatiques pour générer les données de preuve correspondantes (Preuve). Ce processus nécessite que les services informatiques de la couche de calcul modulaire soumettent la preuve correcte dans un délai spécifié. Si cela est réalisé, on considère que le challenger a échoué au défi ; sinon, le challenger est réputé avoir réussi le défi.

Le rôle de la couche de calcul modulaire de Lumoz dans l'architecture Op Stack + ZK Fraud Proof :













En conclusion, le réseau Lumoz ZK Prover, grâce à la participation décentralisée des mineurs aux calculs ZKP, à une prise en charge étendue des circuits et à un processus complet de vérification des preuves, fournit une couche de calcul modulaire hautes performances pour l'architecture Optimistic+ZK Fraud Proof. Combiné à la technologie de communication cross-rollup native sans confiance de Lumoz, il partage non seulement en toute sécurité la liquidité entre tous les Rollups, mais offre également une interopérabilité multi-rollup robuste, ouvrant de nouvelles possibilités pour les applications décentralisées et les protocoles DeFi.





Conclusion

La couche de calcul modulaire de Lumoz, prise en charge par Optimistic Rollup et ZK Fraud Proof, a été la pionnière d'un nouveau modèle d'architecture de couche 2. Cette solution comble le manque du marché actuel en matière de solution mixte de ZK et OP, permettant une intégration technique efficace. En combinant les avantages d'Optimistic Rollup et de ZK Rollup, nous pouvons réduire considérablement les coûts et les temps d'attente pour la vérification. Pionnier dans ce domaine, Lumoz continuera de capitaliser sur ses atouts et d'optimiser constamment ses solutions technologiques. Dans le même temps, nous espérons également que davantage de personnes prêteront attention et contribueront au développement de cette architecture hybride d'Optimistic Rollup et de ZK Fraud Proof, contribuant ainsi au développement de l'industrie !





