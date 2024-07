Voitures autonomes et blessures corporelles : les fonctionnalités intelligentes rendent-elles les voitures plus sûres ou plus dangereuses ?

Au cours des dernières décennies, les constructeurs automobiles du monde entier ont dépensé des milliards en véhicule autonome technologie. Ils le font parce que tout le monde s’accorde à dire que les voitures autonomes seront la prochaine application phare du secteur. Malheureusement, le chemin pour y parvenir n’a pas été aussi fluide que ces constructeurs automobiles l’espéraient.





Au contraire, la courte histoire de la technologie des véhicules autonomes est remplie d’innombrables échecs et accidents technologiques. À San Francisco, en Californie, un foyer d'essais de véhicules autonomes, il y a déjà eu des dizaines d'accidents -dont au moins un qui grièvement blessé un piéton .





Cependant, les véhicules entièrement autonomes ne sont pas le seul type de technologie de conduite autonome disponible. Il existe également d’innombrables nouveaux véhicules sur les routes américaines dotés de systèmes complexes d’aide à la conduite. Ces véhicules ont les mêmes caractéristiques que les modèles autonomes, sauf qu'ils nécessitent que le conducteur ait les mains sur le volant à tout moment. Et ces véhicules font des ravages sur les routes. En fait, en l'espace de 10 mois, les constructeurs automobiles a signalé 400 accidents impliquant des véhicules équipés de systèmes d’aide à la conduite en cours d’utilisation.





Tout cela pour dire que le développement de la technologie des véhicules autonomes n’est pas sans risque. Et à ce stade, cela soulève une question sérieuse : les technologies des véhicules autonomes intelligents nous rendent-elles moins sûres sur la route ? Voici la réponse à cette question, basée sur toutes les données disponibles.

Le potentiel de sécurité de la technologie de conduite autonome

Sans aucun doute, les différents éléments technologiques qui composent les systèmes d'aide à la conduite d'aujourd'hui et les véhicules entièrement autonomes de demain ont le potentiel de sauver des vies. Combien de vies ? Pour comprendre cela, considérez ce qui suit.





Chaque année aux États-Unis, il y a environ 1,7 million de collisions par l'arrière . Ces accidents font environ 1 700 morts et 500 000 blessés supplémentaires. Et pourtant, une étude sur les véhicules équipés de systèmes d'avertissement de collision avant (FCW) et de fonctionnalités de freinage d'urgence autonome (AEB) indique que ces deux technologies, à elles seules, pourraient réduire de tels accidents. par un énorme 50% . Cela signifie que l’adoption universelle des technologies FCW et AEB pourrait sauver au moins 850 vies chaque année.





Une autre étude a indiqué qu'équiper les véhicules du FCW, de l'avertissement de sortie de voie (LDW), de l'avertissement d'angle mort et des phares adaptatifs dans les courbes pourrait réduire les taux d'accidents de voiture. jusqu'à un tiers . Si l’on considère qu’il y a environ 43 000 accidents de voiture mortels aux États-Unis chaque année, ces technologies pourraient à elles seules en éviter 14 190.

Évaluation de l'élément humain

Vous remarquerez que jusqu'à présent, je n'ai mentionné que les technologies d'aide à la conduite qui ne contrôlent pas directement le fonctionnement d'un véhicule. Et c'est là que réside le problème. Il semble que plus vous installez de technologies de conduite autonome dans un véhicule, moins les conducteurs deviennent responsables. Selon une etude recente , les conducteurs développent des habitudes inquiétantes liées à la technologie de conduite autonome.





Dans l'enquête, 61 % des personnes interrogées ont indiqué que les technologies avancées d'aide à la conduite les rendaient plus à l'aise en détournant le regard de la route pendant qu'elles conduisaient. 58 % des conducteurs de véhicules équipés d'un système de détection des piétons ont admis avoir cessé de chercher des piétons autour d'eux. Et peut-être le pire de tout, 57 % des conducteurs de véhicules équipés de l'AEB déclarent que cela les rend à l'aise de détourner le regard de la route pendant qu'ils conduisent.





Si vous examinez ces résultats ensemble, une image assez claire commence à émerger. Le fait est que toute technologie automobile qui décharge le conducteur de la responsabilité de la sécurité rend celui-ci moins prudent et plus distrait. Et cette tendance n’est nulle part plus prononcée que dans une cohorte de conducteurs spécifique : les propriétaires de véhicules Tesla.

L'éléphant électrique dans la pièce

Si vous recherchez des informations sur les technologies de conduite autonome et la sécurité des véhicules, vous ne tarderez pas à remarquer une tendance. C'est que les véhicules du constructeur automobile entièrement électrique Tesla semblent être impliqués dans un nombre choquant de accidents de voiture . Et vous ne l'imaginez pas. Selon les données des compagnies d’assurance, les propriétaires de Tesla ont le taux d’accidents le plus élevé de tous les types de véhicules. Entre 2022 et 2023, les conducteurs de Tesla ont eu un taux d’accidents de 23,54 pour 1 000 conducteurs . Et si vous creusez un peu plus, vous constaterez qu’un pourcentage énorme de ces accidents se sont produits entièrement ou en partie à cause de la fonction de pilote automatique du constructeur automobile.





Jusqu'à présent, la fonction de conduite autonome de Tesla est responsable de 736 accidents et 17 morts . Et il y a quelques raisons importantes à cela qui sont liées à cette discussion. L’un d’eux est le fait que le pilote automatique de Tesla n’est pas capable de fonctionner de manière totalement autonome. C'est juste le nom du constructeur automobile pour sa saveur particulière de technologies d'aide à la conduite. Comme d’autres de sa catégorie, le pilote automatique exige que les conducteurs gardent les mains sur le volant à tout moment.





Et pourtant, la société a passé plus de neuf ans à promouvoir la fonctionnalité Autopilot en tant que Capacité de conduite entièrement autonome . Et compte tenu de ce que nous savons sur les tendances des conducteurs concernant les technologies autonomes, cela explique probablement le taux d’accidents élevé parmi les conducteurs de Tesla. Ces conducteurs, bercés par la promesse de capacités illusoires de conduite autonome, semblent prendre des risques qu’ils ne prendraient pas dans d’autres véhicules. En effet, la plupart des accidents impliquant la fonction de pilote automatique se produisent lorsque les ordinateurs de bord enregistrent le conducteur en train de retirer ses mains du volant pendant de longues périodes.

Les plats à emporter

Le principal point à retenir de tout cela est simple. C’est que la technologie des véhicules autonomes et autonomes peut et doit rendre la conduite beaucoup plus sûre. Cependant, jusqu’à ce que ces technologies deviennent des véhicules véritablement autonomes, elles auront l’effet inverse. Bien que des fonctionnalités telles que FCW et AEB diminuent les taux de mortalité dans les accidents, elles peuvent contribuer à un comportement du conducteur qui provoque davantage d'accidents. Bien sûr, il n’existe aucun moyen précis de savoir si ce compromis en vaut la peine, du point de vue de la sécurité.





En outre, il semble également clair que plus les conducteurs croient que leur véhicule peut conduire à leur place, moins ils sont engagés dans la tâche. Par conséquent, jusqu’à ce que les véhicules soient capables d’assurer la conduite de leurs occupants sans intervention humaine, nous pourrions assister à un nombre toujours croissant de blessures et de décès liés aux technologies d’aide à la conduite. Cette réalité exerce plus de pression que jamais sur les constructeurs automobiles qui œuvrent en faveur d’une autonomie totale des véhicules pour amener leurs technologies et conceptions actuelles à la ligne d’arrivée.