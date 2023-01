"Les soldes des actifs cryptographiques des clients déposés ne sont pas présentés"

FTX + SBF Chapitre 11 (Faillite) Dépôt au tribunal par John J. Ray III, 17 novembre 2022 fait partie de Série PDF juridique de HackerNoon . Vous pouvez passer à n'importe quel chapitre de ce dossier ici . Ceci est la partie 5 de 20.

I- LES DÉBITEURS DE LA PRÉPÉTITION

C. Le silo des entreprises





27. Les débiteurs du silo de capital-risque réalisent et gèrent des investissements privés. Les investissements sont détenus dans les débiteurs Clifton Bay Investments, LLC, Clifton Bay Investments Ltd., FTX Ventures Ltd., Island Bay Ventures Inc. et, éventuellement, des sociétés affiliées.





28. À ma connaissance, les débiteurs Clifton Bay Investments, LLC et FTX Ventures Ltd. ont préparé des états financiers sur une base trimestrielle. Le bilan au 30 septembre 2022 du débiteur Clifton Bay Investments LLC montre des actifs d'une valeur totale de 1,52 milliard de dollars à sa date, et le bilan au 30 septembre 2022 de FTX Ventures Ltd. montre des actifs d'une valeur totale de 493 millions de dollars comme de sa datation. À ma connaissance, aucun de ces états financiers n'a été audité. Étant donné que ces bilans n'ont pas été vérifiés et qu'ils ont été produits alors que les débiteurs étaient contrôlés par M. Bankman-Fried, je n'ai pas confiance en eux et les informations qu'ils contiennent peuvent ne pas être correctes à la date indiquée.





29. Je n'ai pas été en mesure de localiser les états financiers d'Island Bay Ventures Inc.





30. Le tableau ci-dessous résume certaines informations concernant les actifs de Ventures Silo tels qu'ils figurent dans les bilans au 30 septembre 2022, à l'exclusion de tout actif détenu par Island Bay Ventures Inc.

Ventures Silo - Actifs au 30 sept. 2022

(1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, intercompany accounts receivable, accounts payable, loans payable, and loans receivable are not presented.





31. Le tableau ci-dessous résume certaines informations concernant les passifs de Ventures Silo tels qu'ils figurent dans les bilans au 30 septembre 2022, à l'exclusion de tout passif d'Island Bay Ventures Inc. :

Ventures Silo - Passif au 30 sept. 2022

(1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, intercompany accounts receivable, accounts payable, loans payable, and loans receivable are not presented. (3) Related Party Accounts Payable at Clifton Bay Investments LLC consists of four related-party balances: one with Debtor Alameda Research Ltd, of $1,400 million; one with Debtor Alameda Research LLC, of $68.6 million; one with Alameda Ventures Ltd, of $38.5 million; and one with Debtor West Realm Shires Services Inc. of $2.25 million. (4) Customer custodial fund liabilities are comprised of fiat customer deposit balances. Balances of customer crypto assets deposited are not presented.





32. Tous les débiteurs du Ventures Silo sont organisés dans l'État du Delaware ou dans les îles Vierges britanniques.





