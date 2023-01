Concours d'écriture Blockchain 2022 : résultats finaux annoncés !

LEARN MORE ABOUT @HACKERNOONCONTESTS 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

L'attente est terminée! L'annonce des résultats finaux du concours d'écriture Blockchain présenté par HackerNoon et Tatum est ici ! Le concours d'écriture #blockchain a enregistré le plus grand nombre de soumissions à ce jour ! En l'espace de 6 mois, nous avons publié plus de 500 histoires, générant plus d'un demi-million de lectures et plus de 2 mois de temps de lecture !





C'est ce que nous aimons dans le concours d'écriture - c'est une énorme victoire pour le sponsor car il possède la balise (dans ce cas, la puissante balise #blockchain ) sur HackerNoon, c'est une victoire pour notre communauté, car leurs histoires sont récompensées, et c'est une victoire pour HackerNoon car nous publions des histoires fantastiques sur HackerNoon.





Félicitations à notre sponsor Tatum. Chapeau à la communauté blockchain HackerNoon.

Le concours d'écriture Blockchain : nominations et gagnants d'août 2022





Nous avons sélectionné toutes les histoires avec le tag # blockchain sur HackerNoon, publié en août 2022. Ensuite, nous avons choisi les meilleures histoires en utilisant respectivement la pondération 60:30:10 pour :





Nombre d'heures de lecture Le nombre de personnes atteintes La fraîcheur du contenu

Voici les 10 meilleures nominations :

"J'aime cela à cause de la chronologie incluse et cela va un peu plus en profondeur dans l'histoire, la structure et les spécificités de la blockchain ainsi que les cas d'utilisation potentiels pour un article très complet pour ceux qui découvrent le sujet" - Éditeur HackerNoon.





Félicitations, @zartaj , pour avoir pris la première place et gagné 500 USDT !!





"Cela commence par un très bon aperçu ironique de Metamask et de son fonctionnement et de la question de savoir s'il devrait être appelé un portefeuille, et fournit également de très bonnes analogies. Le style d'écriture est très intéressant et engageant, et attire le lecteur. J'adore l'utilisation de gifs partout. - Éditeur HackerNoon





@ moderneremite , Vous avez gagné 300 USDT pour avoir remporté la deuxième place ; bon travail!!!

« Buffett étouffant Elon !? Comment n'est-ce pas la meilleure image de tous les temps. Cette histoire devrait gagner tous les prix.

En toute sincérité cependant, il s'agit d'une bonne introduction à la Blockchain à partir du point de vue d'un novice pour l'apprendre à partir de zéro. Il y avait aussi de bonnes infographies. - Éditeur HackerNoon





Félicitations à @infinity , vous avez gagné 100 USDT !!

Enfin et surtout, le prix de « l'histoire la plus lue » est attribué à Metamask - Is It Really A Wallet ? par @modernemite .





Félicitations à @modernemite pour une histoire incroyable et la double victoire !





Félicitations encore à tous les gagnants. Nous vous contacterons sous peu. Gardez un œil sur contests.hackernoon.com pour voir les concours d'écriture en cours et à venir !





HackerNoon et/ou l'un de ses employés, représentants et/ou sous-traitants ne vous demanderont jamais votre graine de portefeuille, vos clés secrètes, vos clés privées et/ou des mnémoniques pour votre portefeuille. Traitez ces e-mails avec méfiance - comme vous devriez le faire avec tout e-mail/SMS demandant de telles informations privées. Rappelez-vous toujours que celui qui a vos clés a votre portefeuille. Ne pas remettre...