Les meilleurs articles sur l'IA d'octobre 2022

Voici les cinq articles que vous devez lire si vous vous renseignez sur l'intelligence artificielle ou si vous souhaitez simplement approfondir vos connaissances dans ce domaine.

Cet article a été sponsorisé par HackerNoon, ce qui signifie que les articles que vous verrez ont tous été publiés sur HackerNoon par des personnes incroyables, dont certaines de notre communauté. Pourtant, j'ai soigneusement sélectionné mon top cinq personnel parmi des centaines d'autres super intéressants que vous pourriez apprécier encore plus. N'hésitez donc pas à consulter la balise AI sur HackerNoon pour voir des articles similaires et continuer à apprendre !

Comme vous le savez peut-être déjà, HackerNoon organise également un concours appelé Noonies en cours si vous avez des projets créatifs. Par exemple, vous pouvez me trouver dans les sections newsletter et YouTuber de leur concours, où vous pouvez me donner votre vote pour soutenir mon travail. Tous les liens sont dans les références si vous souhaitez consulter leur site ou voter pour moi.

Avant de nous lancer, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format en likant et en commentant si vous souhaitez qu'il devienne plus régulier ! Une dernière chose avant d'entrer dans le détail, notez que ce top cinq n'est pas dans un ordre particulier, et j'ai vraiment aimé les cinq articles et je voulais les partager avec vous car je pense qu'ils sont précieux pour quiconque dans le domaine.

Regardez la vidéo ou lisez plus ci-dessous...

Dans cet article, Berk donne une excellente introduction et un aperçu de la machine à vecteurs de support ou de l'algorithme SVM. C'est quelque chose qui est enseigné dans la plupart des cours d'introduction à l'université et que vous devriez certainement apprendre si vous ne l'avez pas encore fait.

Il passe en revue la terminologie utile, continue avec une explication plus approfondie des plus importants comme les noyaux, et va plus loin avec des exemples de régression et de classification appliqués avec le code que vous pouvez également reproduire dans un cahier.

Ce quatrième article est assez différent et très intéressant car l'auteur traite d'une application de l'IA dans le monde réel. Et pas n'importe quelle application mais l'une des plus importantes pour l'homme : la sécurité.

Nous découvrons une startup appelée Intenseye, qui utilise l'IA pour détecter toute condition dangereuse à l'aide de caméras existantes et d'autres cas d'utilisation en matière de santé et de sécurité, dont vous découvrirez l'article. Il existe de nombreuses applications très intéressantes. C'est un excellent article à partager si quelqu'un vous pose la question : "L'IA, c'est cool et tout, mais qu'est-ce que ça fait vraiment pour nous ?".

Oui, c'est un autre article écrit par Berk. Il semble que vous devriez absolument le suivre si vous voulez continuer à apprendre des concepts importants dans ce domaine. Dans cet article, Berk couvre les arbres de décision. L'un des algorithmes supervisés les plus connus et les plus utilisés.

Il utilise à nouveau le même format avec une introduction claire, allant plus en profondeur avec des termes spécifiques et des exemples de code que vous pouvez répliquer. Cela vaut vraiment la peine d'être lu, surtout si vous n'avez jamais entendu parler des arbres de décision.

Dans cet article, Maximilian explique dans quelle mesure les concepteurs et les chercheurs utilisent réellement les outils d'IA pour soutenir leur travail. En fait, il semble que la plupart d'entre eux ne savent pas quel outil peut être utilisé pour améliorer soit leur efficacité, soit la qualité de leur travail. Ceci est analysé à travers une étude que l'auteur et ses collègues ont réalisée dans le but de répondre à deux questions :

Les praticiens n'ont-ils en effet pas le temps et les ressources nécessaires pour suivre les processus de conception appropriés ? et plus important

Pourquoi n'utilisent-ils pas des outils alimentés par l'IA pour atténuer ce problème ?

Si vous voulez le savoir, jetez un œil à l'article de Maximilien ! C'est très intéressant et bien écrit.

Sans gâcher tout l'article, il semble y avoir un manque de sensibilisation sur la façon dont les outils alimentés par l'IA peuvent aider les professionnels, ce qui est probablement généralisable à tous les domaines. Les concepteurs sont prêts à essayer des outils alimentés par l'IA et en sont enthousiastes !

Le dernier article de ce top cinq du mois ! L'auteur aborde ici un problème récent et très important : la génération automatique de contenu. Allant du texte à la musique et à l'art, l'auteur nous emmène dans une expérience de pensée où tout est généré par l'IA, et aucune distinction ne peut être faite entre le contenu IA ou créé par l'homme.

Il soulève de nombreux points très intéressants concernant le contenu généré par l'IA et sa puissance, voire sa dangerosité. Je veux juste avertir que c'est définitivement vers le point de vue pessimiste. Pourtant, ce sont des pensées très intéressantes, et l'auteur est définitivement un grand écrivain !

Si ce sujet vous intéresse également, vous devriez certainement lire cet article et consulter l'itération de cette semaine de ma newsletter , où la fantastique Lauren Keegan travaille avec moi pour partager des opinions et des connaissances sur le côté éthique des articles que je couvre ici sur la chaîne . Dans l'itération de cette semaine, Lauren discute d'un sujet gratuit de son choix pertinent pour un article de Hackernoon également, et c'est captivant comme toujours !

Merci d'avoir regardé toute la vidéo, et je vous verrai la semaine prochaine avec un autre article incroyable ! Si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, vous pouvez me suivre sur Twitter et voir chaque jour encore plus de contenu intéressant lié à l'IA !

Références:

5. Qu'est-ce qu'une machine à vecteurs de support ? par Berk Hakbilen. https://hackernoon.com/what-is-a-support-vector-machine

4. Comment l'IA rend les lieux de travail plus sûrs par Aremu Adams Adebisi. https://hackernoon.com/how-ai-is-making-workplaces-safer

3. Que sont les arbres de décision dans l'apprentissage automatique ? par Berk Hakbilen. https://hackernoon.com/what-are-decision-trees-in-machine-learning

2. 99,9 % du contenu sera généré par l'IA d'ici 2025 : est-ce que tout le monde s'en soucie ? par Voozle. https://hackernoon.com/999percent-of-content-will-be-ai-generated-by-2025-does-anyone-care

1. Que doit-il se passer avant que l'IA ne devienne une chose dans la conception et la recherche par Maximilian Speicher. https://hackernoon.com/what-needs-to-happen-before-ai-becomes-a-thing-in-design-and-research