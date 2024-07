Cypherpunks écrit du code : le mystérieux Satoshi Nakamoto

Si vous recherchez son nom sur un moteur de recherche comme Google ou Bing , vous trouverez probablement en premier lieu la photo d'un vieil homme japonais en costume et avec des lunettes. Assez drôle, ce n’est pas réellement Satoshi Nakamoto – ou du moins, pas le créateur de Bitcoin. Pas à notre connaissance. Parce que c'est ça le problème : on ne sait pas vraiment qui est « Satoshi Nakamoto », ni qui il ou elle était. Nous le connaissons simplement via Bitcoin, et il reste de nombreuses questions sans réponse sur son (ou leur ?) identité.





L'homme sur les photos des moteurs de recherche est Dorian Satoshi Nakamoto, un physicien américano-japonais vivant en Californie. À cause de célèbre reportage dans le magazine Newsweek en 2014, il a été signalé comme l'un des principaux candidats au poste de créateur de Bitcoin. Il l’a cependant nié à plusieurs reprises. Et il est loin d'être le seul suspect probable. Donc non, nous n'avons ni visage ni voix à donner à « notre » Satoshi, et nous ne savons même pas si c'est son vrai nom.





Ce que nous savons de lui (supposons que ce soit le bon pronom), c'est qu'il est un fervent cypherpunk . Il a partagé sa création pour la première fois en 2008 avec d'autres programmeurs libertaires comme lui. De cette façon, il a obtenu l'aide de personnes expérimentées Hal Finney et d’autres, comme Laszlo Hanyecz (la première personne à avoir effectué un achat réel avec Bitcoin), pour améliorer le logiciel à ses débuts. Chaque communication se faisait via des e-mails cryptés, donc pas de chance avec leur identité.





Origines du Bitcoin

Comme vous le savez peut-être, Bitcoin est la toute première crypto-monnaie. Cependant, ce n’est pas le premier essai. Les collègues cypherpunks de Satoshi tentent de créer une nouvelle forme de monnaie numérique sans intermédiaires bien avant le 21e siècle, avec différents degrés de succès ou, disons, des pièces « utiles » pour compléter le puzzle. C’est exactement ce que Satoshi a fait : compléter le puzzle commencé par ses prédécesseurs.





À la fin du livre blanc Bitcoin, publié en 2008, on peut trouver au moins deux autres cypherpunks comme références : Adam de retour et Wei Dai . Le premier a proposé le système Hashcash en 1997 (qui a inspiré le système de crypto-minage), tandis que le second a partagé sa propre vision d'une pièce numérique potentiellement décentralisée en 1998. Ces premières tentatives nécessitaient cependant quelques correctifs, et Satoshi a fait de son mieux pour mettre le tout ensemble.







Le résultat fut la première monnaie numérique fonctionnelle sans une seule autorité centrale pour la contrôler. Au lieu de cela, il s'appuie sur un registre décentralisé qui enregistre toutes les transactions sur un réseau de nœuds (ordinateurs) contrôlés par différentes parties dans le monde. Et n'importe qui pouvait télécharger et gérer son propre nœud, et/ou devenir mineur pour créer et recevoir de nouvelles pièces et créer de nouveaux blocs.





Lorsqu'une personne effectue une transaction Bitcoin, celle-ci est diffusée sur ce réseau, où elle est vérifiée par les participants au réseau. Les mineurs utilisent des ordinateurs puissants pour résoudre des énigmes mathématiques complexes, et lorsqu’ils réussissent à résoudre une énigme, ils ajoutent un nouveau bloc de transactions à la blockchain. En échange de leurs efforts, les mineurs sont récompensés par des bitcoins nouvellement créés, ainsi que par des frais de transaction payés pour les transactions incluses.





Impact du Bitcoin

En s'appuyant sur ce système majoritairement décentralisé (plus décentralisé que tout autre système auparavant), n'importe qui pouvait envoyer et recevoir des transactions sans aucune exigence (sauf connexion Internet) ni restrictions géographiques et juridiques. Bitcoin a été lancé en janvier 2009 dans ce but, mais son utilisation n'a commencé à se répandre que lorsque Laszlo Hanyecz a acheté une pizza avec 10 000 BTC le 22 mai 2010 – le 22 mai est désormais célébré comme « Journée de la pizza Bitcoin ».





En février 2011, le prix du Bitcoin atteignait la parité avec le dollar américain (USD). Pourtant, personne n’y croyait vraiment. Peu d’adoptants, d’entreprises et de mineurs ici et là, et une capitalisation boursière d’environ 1,6 million de dollars [CMC]. Avance rapide jusqu'en avril 2024, Bitcoin compte environ 18 012 nœuds dans le monde [ Nœuds de bits ], une capitalisation boursière de plus de 1,3 billion de dollars, plus de 32 540 lieux et services dans le monde l'acceptant comme moyen de paiement [ CoinMap ], environ 37 216 guichets automatiques Bitcoin dans 72 pays [ Radar ATM pour pièces de monnaie ], et tout un pays ( Le Salvador ) en l’adoptant officiellement comme monnaie légale – pour tout utiliser et payer à l’intérieur de ses frontières.















Qui est Satoshi ?

Qui a rendu tout cela possible ? Sans parler de l’ensemble de l’industrie de la cryptographie qui a suivi, avec plus de 2,4 millions de pièces numériques alternatives (altcoins) et plus de 11 132 sociétés et projets de cryptographie dans le monde. Doré ]. Il est difficile de ne pas être curieux de connaître l’homme, la femme ou le groupe qui a jeté les bases du succès d’une industrie de 2 500 milliards de dollars. Ainsi, les théories et les candidats abondent.





Une figure marquante est, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, Dorian Nakamoto. Le principal indice qui a conduit à son identification erronée comme étant Satoshi Nakamoto était une déclaration faite par le frère de Dorian, suggérant qu'il avait été impliqué dans des travaux d'ingénierie classifiés pour le gouvernement. Ceci, combiné à son expérience d’ingénieur informaticien et à son nom de naissance, a conduit le journaliste à conclure que Dorian était le créateur de Bitcoin. Mais il le nie catégoriquement.









Un autre candidat est Nick Szabo , un cryptographe et également un cypherpunk qui a proposé un concept similaire à Bitcoin appelé "BitGold" en 1998. Bien que le travail de Szabo présente des similitudes avec la conception de Bitcoin, il a nié à plusieurs reprises être Satoshi Nakamoto.





Un concurrent plus polémique est Craig Wright, un informaticien australien qui a publiquement affirmé être Satoshi Nakamoto en 2016 . Malgré ses affirmations, il n'a pas réussi à fournir de preuves concluantes à ce sujet et a plutôt mené des batailles juridiques avec de nombreux membres de la communauté. En mars 2024, après avoir analysé les preuves disponibles, une Haute Cour du Royaume-Uni officiellement déclaré qu'il n'est pas en réalité Satoshi Nakamoto.





D’un autre côté, Hal Finney, cryptographe, cypherpunk et l’un des premiers contributeurs à Bitcoin, a été suggéré comme candidat possible. Parmi les autres noms de la longue liste de candidats figurent Adam Back, le mathématicien japonais Shinichi Mochizuki, le sociologue économique finlandais Vili Lehdonvirta, l'ingénieur logiciel Gavin Andresen (le premier développeur principal de Bitcoin après Satoshi), le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, et même l'homme d'affaires Elon Musk.





Jusqu’à présent, tous les candidats, à l’exception de Wright, ont nié être Satoshi. En utilisant ses canaux de communication « officiels » et son courrier électronique, Satoshi est resté impliqué dans le développement de Bitcoin jusqu’à la mi-2010, lorsqu’il a confié le projet à une équipe de développeurs open source dirigée par Andresen. Et juste comme ça, son personnage a disparu pour ne plus être revu. Pas même le sien immense fortune en Bitcoin (environ un million de BTC) a été déplacé, jamais.





Évolution de la monnaie décentralisée

On peut dire que Satoshi Nakamoto a donné à chacun un avant-goût de la liberté financière et, en véritable cypherpunk, a refusé de privatiser son logiciel. Bitcoin n’est cependant pas parfait. L’extraction de pièces de monnaie, à forte consommation d’énergie, est particulièrement préoccupante car elle pourrait constituer une menace à la fois pour la décentralisation (et la résistance à la censure) et pour l’environnement. Les mineurs peuvent sélectionner et censurer les transactions et, dans une attaque de collusion extrême, ils pourraient même prendre le contrôle du réseau.





Pendant ce temps, le processus d’extraction minière nécessite environ 166,8 TWh par an, ce qui est également plus que ce que de nombreux pays du monde prendraient en un an. CBECI ]. Cela, en échange, produit environ 84,52 MtCO2e d’émissions de gaz à effet de serre annualisées. Encore une fois, plus que certains pays.







Heureusement, Bitcoin n’était que la première étape. De plus en plus de crypto-monnaies avec de nouvelles améliorations sont apparues au fil des ans, notamment __ Obyte __, qui se concentre sur l'élimination du minage et l'inclusion de capacités de contrats intelligents. Au lieu de compter sur les mineurs pour inclure chaque transaction sans censure, Obyte utilise un registre structuré par graphe acyclique dirigé (DAG). Dans ce système, chaque nouvelle transaction doit faire référence aux transactions précédentes, formant une structure de type Web construite collectivement par les participants du réseau.





Ce modèle consensuel élimine non seulement le processus d'extraction à forte intensité énergétique, mais élimine également le rôle d'intermédiaire du mineur et permet un niveau plus élevé de contrôle de l'utilisateur. Par conséquent, l’architecture basée sur DAG d’Obyte présente une évolution potentielle au-delà du modèle minier de Bitcoin. En mettant l’accent sur la décentralisation, Obyte représente une croissance potentielle dans l’espace des crypto-monnaies, offrant un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l’avenir de la monnaie numérique.













Image vectorielle en vedette par Garry Killian / Freepik Photographie de la statue dédiée à Nakamoto à Budapest (Image de Fekist / Wikimédia )