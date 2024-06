Cypherpunks écrivent du code : Phil Zimmerman et PGP

La cryptographie peut être utilisée non seulement pour obtenir de l’argent décentralisé et privé, mais également pour des communications privées. Les activistes connus sous le nom de cypherpunks le savaient trop bien, et c'est pourquoi Bitcoin n'est pas le seul à sortir du cette liste de diffusion a commencé dans les années 90. Un ensemble d’outils cryptographiques gratuits et utiles sont l’héritage des cypherpunks, y compris celui créé par Phil Zimmerman – un cypherpunk remarquable encore aujourd’hui.





Né le 12 février 1954 à Camden, New Jersey, Zimmermann a étudié l'informatique à la Florida Atlantic University, où il a obtenu son diplôme en 1978. Son parcours professionnel a débuté par des postes d'ingénieur logiciel dans diverses entreprises, notamment au sein de la société d'énergie nucléaire System Simulation Corporation, où il a travaillé sur des systèmes de sécurité cryptographiques.





Cependant, ce qui est intéressant, c’est qu’il était également un militant antinucléaire. Il est connu qu'il a été arrêté pour avoir participé à une manifestation antinucléaire au Nevada, aux côtés de personnalités telles que Carl Sagan et Martin Sheen. Cet engagement militant a souligné les convictions de Zimmermann, renforçant sa position au sein du mouvement antinucléaire.





Au milieu du paysage géopolitique changeant du début des années 1990, l'attention de Zimmermann s'est tournée vers la cryptographie, reconnaissant son potentiel pour protéger les communications privées dans un monde de plus en plus interconnecté. C'est durant cette période qu'il rejoint les cypherpunks et crée son « magnum opus ».

Très bonne confidentialité (PGP)

C'est une chose que même Satoshi Nakamoto a utilisée pour protéger ses e-mails, et elle est encore largement utilisée comme norme pour établir des communications privées. Développé en 1991, PGP est un logiciel de cryptage conçu pour sécuriser les messages électroniques . La motivation de Zimmermann derrière PGP était enracinée dans ses préoccupations concernant la surveillance gouvernementale et la nécessité d'outils cryptographiques accessibles pour protéger la vie privée des individus. Dans ses propres mots :





"C'est personnel. C'est privé. Et ce n'est l'affaire de personne d'autre que la vôtre. Vous planifiez peut-être une campagne politique, discutez de vos impôts ou avez une romance secrète. Ou vous communiquez peut-être avec un dissident politique dans un pays répressif. Quoi qu'il en soit, vous ne voulez pas que votre courrier électronique privé (e-mail) ou vos documents confidentiels soient lus par quelqu'un d'autre (...) PGP permet aux gens de prendre leur vie privée en main. Il y a un besoin social croissant. C'est pourquoi je l'ai écrit.





Quant à ses fonctionnalités internes, PGP utilise une paire de clés cryptographiques pour chaque utilisateur : une clé publique et une clé privée. La clé publique, distribuée gratuitement, est utilisée par d'autres pour chiffrer les messages destinés à l'utilisateur. Pendant ce temps, la clé privée, gardée confidentielle par l'utilisateur, est utilisée pour décrypter ces messages.





Lorsqu'une personne souhaite envoyer un message chiffré à un utilisateur PGP, elle obtient la clé publique du destinataire. À l’aide de cette clé, ils chiffrent le message, garantissant que seul le destinataire prévu, possédant la clé privée correspondante, puisse le déchiffrer et le lire. Ce processus assure la confidentialité du message.





De plus, PGP prend en charge les signatures numériques, permettant aux utilisateurs de vérifier l'authenticité et l'intégrité des e-mails. En hachant le message et en chiffrant le hachage avec leur clé privée, les expéditeurs créent des signatures numériques que les destinataires peuvent vérifier à l'aide de la clé publique de l'expéditeur.

Après PGP

À l'époque, le gouvernement américain considérait les outils cryptographiques comme des armes, et c'est pourquoi Zimmerman a fait l'objet d'une enquête de la part des autorités pour la distribution gratuite de PGP. Heureusement, ils ont abandonné l'affaire en 1996 sans inculpation et les cypherpunk ont fondé PGP Inc., ainsi qu'une nouvelle version de PGP. La société chargée de la maintenance du logiciel a finalement été vendue à Symantec en 2010.





Suite au succès de PGP, Zimmermann a également été impliqué dans diverses initiatives visant à renforcer la sécurité et la confidentialité numériques. En 2012, il a cofondé Silent Circle aux côtés de Mike Janke et Jon Callas, en se concentrant sur le développement de solutions matérielles et logicielles sécurisées par abonnement. De plus, Zimmermann a collaboré avec d'autres personnalités clés de Silent Circle et Lavabit (un service de messagerie Web crypté) pour créer la Dark Mail Alliance en 2013, dans le but de créer un nouveau protocole pour améliorer le cryptage des e-mails, répondant aux limitations de PGP.





Au-delà de ses efforts cryptographiques, Zimmermann a étendu son influence aux plateformes de réseaux sociaux, plaidant pour des alternatives éthiques et centrées sur la confidentialité aux plateformes grand public comme Facebook. Son implication dans le réseau social Okuna , anciennement connu sous le nom d'Openbook, visait à fournir aux utilisateurs une plate-forme donnant la priorité à la confidentialité et aux valeurs démocratiques plutôt qu'aux modèles axés sur le profit.





Les contributions de Zimmermann ont été largement reconnues, avec de nombreux prix récompensant son travail de pionnier en matière de cryptographie et de défense des droits numériques. Des intronisations au Temple de la renommée aux distinctions prestigieuses telles que le prix Louis Brandeis de Privacy International et le prix Norbert Wiener pour la responsabilité sociale et professionnelle, l'héritage de Zimmermann continue de résonner dans les domaines de la technologie et de la défense des droits de l'homme.

Dans un monde de surveillance

Il y a une chose appelée « la loi Zimmerman » qui fait référence à ses paroles à propos de la technologie et de la surveillance : « Le flux naturel de la technologie tend à faciliter la surveillance (…) la capacité des ordinateurs à nous suivre double tous les dix-huit mois. » Que la période soit exacte ou non dans la réalité, cela n'a pas d'importance, car aujourd'hui surveillance de masse et la censure sont devenues des exploits courants pour les gouvernements du monde entier.





PGP peut nous aider à protéger notre vie privée et nos droits numériques, mais ce n'est pas le seul outil disponible pour cela. Ooctet , par exemple, peut également faciliter les communications privées et les transactions financières décentralisées, rapides et sécurisées dans le monde entier. Construit sur une structure Directed Acyclic Graph (DAG), Obyte garantit des transactions mondiales sans avoir besoin de mineurs ou de tout autre intermédiaire. Cette structure permet à Obyte d'accroître sa décentralisation et offre un haut niveau de contrôle à ses utilisateurs.









Outre ses caractéristiques financières, où tokenisation de tout actif est également possible, Obyte intègre des fonctionnalités de communications privées directement dans sa plateforme. Les utilisateurs peuvent tirer parti du système de messagerie intégré d'Obyte dans le portefeuille communiquer de manière sécurisée et privée, grâce au cryptage de bout en bout, similaire à PGP.





Cette fonctionnalité améliore la confidentialité des utilisateurs en leur permettant de communiquer librement sans qu'une entreprise ou un gouvernement ne les soutienne, offrant ainsi une solution complète pour les transactions financières et la messagerie privée. En conséquence, nous pouvons dire qu'Obyte offre aux utilisateurs une plate-forme polyvalente pour mener des interactions sécurisées et privées dans le monde entier.





