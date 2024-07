Cypherpunks écrit du code : Gregory Maxwell et Bitcoin Core

Satoshi Nakamoto et Bitcoin n’étaient pas vraiment populaires au début, pas même parmi leurs pairs. Les personnes soucieuses de la confidentialité, qui étaient également des experts en programmation et recherchaient une alternative aux banques et à l’argent traditionnel, ont été les premières à lire le livre blanc Bitcoin – et la plupart d’entre eux n’y ont pas prêté une grande attention. Gregory Maxwell, un cypherpunk autoproclamé, était l'un d'entre eux.





Maxwell est un programmeur américain bien connu pour sa profonde implication dans Bitcoin, au point d'être l'un des développeurs les plus importants de Bitcoin Core (sa principale implémentation) depuis des années. Mais ce n’était pas comme ça depuis le début. Il s'est d'abord impliqué dans d'autres systèmes open source et collaboratifs, étant l'un des premiers contributeurs à Wikipédia, puis employé à la Fondation Mozilla. Cependant, Il croyait ce consensus décentralisé n’était pas possible.





«Lorsque Bitcoin est sorti pour la première fois, j'étais sur la liste de diffusion de cryptographie. Quand c’est arrivé, j’ai en quelque sorte ri. Parce que j’avais déjà prouvé qu’un consensus décentralisé était impossible.





Avant de vraiment prêter suffisamment d’attention au code Bitcoin, il a contribué au développement du désormais largement utilisé Opus Audio Codec. Il s'agit d'un format audio spécialement conçu pour compresser et transmettre de l'audio sur Internet. Il offre un son de haute qualité tout en utilisant moins de données, ce qui le rend idéal pour des applications telles que les appels vocaux, la vidéoconférence et la diffusion de musique en streaming. Des noms connus comme YouTube, Spotify, Netflix, Discord et Skype utilisent aujourd'hui cette technologie.





Maxwell sur Bitcoin

Même avant Bitcoin, Maxwell était impliqué dans le projet de preuve de travail réutilisable (RPOW) créé par Hal Finney – qui se tournera également plus tard vers Bitcoin. Ce système créait des jetons RPOW qui pouvaient être transférés entre utilisateurs et échangés contre de nouvelles unités, mais ce n'était pas exactement comme de l'argent décentralisé. Maxwell visait à créer des transferts conditionnels (similaires aux contrats intelligents) dans la plateforme, mais son adoption n'a pas été élevée.





Il est revenu à Bitcoin fin 2010, d'abord en tant que mineur, essayant simplement d'utiliser ses GPU à des fins utiles. Peu de temps après, il a prêté une plus grande attention au livre blanc et au code source et a changé d’avis sur le projet. Il a ensuite commencé à collaborer au niveau technique, et ce depuis 2011. À cette époque, il s'est concentré sur la conception de protocoles, les incitations et l’examen cryptographique.









En 2014, il a également cofondé Blockstream, une société principalement créée pour dynamiser et financer le développement du Bitcoin. Pendant son séjour, Maxwell a aidé à créer le lien bidirectionnel, qui rend les sidechains possibles. Il s'agit de chaînes distinctes connectées à un registre distribué parent, comme Bitcoin, permettant d'expérimenter de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités sans risquer la sécurité de la chaîne principale. L’ancrage bidirectionnel permettrait aux actifs de circuler entre les chaînes sans perdre leur valeur.





En tant que développeur Bitcoin Core, Maxwell a également aidé à construire la dérivation de clé homomorphe dans la proposition d'amélioration Bitcoin ( PIF ) #32 , qui permet la génération de plusieurs paires de clés publiques et privées à partir d'une seule clé principale. De plus, il a co-écrit le BIP-9 pour établir une norme pour les mises à jour légères (softforks) et le BIP-173 pour définir un nouveau type d'adresse pour SegWit - une autre mise à jour améliorée pour augmenter l'efficacité.





Il a quitté Blockstream en 2018 et s'est concentré sur la création de fonctionnalités de contrats intelligents pour Bitcoin. Il est ainsi devenu l’auteur d’une nouvelle amélioration importante pour Bitcoin, le Mise à jour de la racine pivotante . Cette technique combine plusieurs conditions de dépenses en une seule signature, améliorant ainsi la confidentialité et réduisant les coûts de transaction, ce qui encourage la création de contrats intelligents complexes.





Quelques préoccupations et temps

Autant que les autres cypherpunks , Maxwell a également exprimé certaines inquiétudes concernant la fonctionnalité interne de Bitcoin. C’est le système qui a vraiment répandu l’idée de l’argent décentralisé, mais il n’est pas parfait. Pour commencer, Maxwell a raconté l'histoire de ses débuts en tant que mineur et comment la surchauffe provoquée par les machines a même attiré la police chez lui. L’exploitation minière est en effet inquiétante, compte tenu de la grande quantité d’énergie électrique dont elle a besoin.





La confidentialité est un autre problème dans le grand livre Bitcoin. Les gens ont tendance à croire que Bitcoin est anonyme, mais c’est loin d’être la vérité. Bitcoin est en réalité pseudonyme, ce qui signifie qu’au lieu de noms et de documents d’identité, il utilise des adresses cryptographiques. Cependant, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être suivi, notamment parce que chaque transaction est accessible au public dans un explorateur de blockchain. Et ils incluent des données telles que le montant, la date et les adresses connectées (expéditeurs et destinataires).









Maxwell essaie également de résoudre ce problème dans la première crypto-monnaie, comme il l'a commenté dans un entretien.





« De toute évidence, la confidentialité est un domaine important dans lequel Bitcoin doit être amélioré et j'ai essayé de proposer une technologie sophistiquée pour améliorer la situation, mais c'est toujours un exercice d'équilibre. La confidentialité est le seul domaine dans lequel si Bitcoin ne s’améliore pas… cela pourrait laisser le monde dans une situation pire que si Bitcoin n’avait pas existé. Le pire des cas en matière de confidentialité Bitcoin est plutôt mauvais. Il y a eu beaucoup de progrès, mais il reste encore beaucoup à faire.





Malgré les défauts actuels, Maxwell pense également que l’adoption massive des crypto-monnaies n’est qu’une question de temps. Les obstacles tels que le matériel non sécurisé, les logiciels bogués, les barrières fiscales ou les risques d'auto-garde trouveront une solution au fil des années, et nous sommes sur la bonne voie.



