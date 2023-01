Les crypto-monnaies respectueuses de l'environnement sont-elles un mirage ?

Le grand-père des crypto-monnaies, Bitcoin, est connu pour ne pas être respectueux de l'environnement. Selon une étude de l'Université de Cambridge, on estime que Bitcoin consomme environ 121,36 térawattheures (TWh) par an. C'est plus d'électricité par an que ce que l'Argentine consomme, étant un pays de 46 millions d'habitants. La principale cause de la consommation d'énergie gigantesque de Bitcoin peut se résumer à une chose : l'exploitation minière de preuve de travail. Ce concours a lieu à chaque bloc, ce qui signifie que pour chaque bloc (la "ligne") ajouté à la "base de données", il existe une "période d'évaluation" au cours de laquelle l'hôte du concours de mathématiques peut ajuster le niveau de difficulté des questions. au tour suivant.

LEARN MORE ABOUT @0XDELKEN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @0XDELKEN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.





Le grand-père des crypto-monnaies, Bitcoin , est connu pour ne pas être respectueux de l'environnement. Selon une étude de l'Université de Cambridge , on estime que Bitcoin consomme environ 121,36 térawattheures (TWh) par an, soit plus d'électricité par an que ce que l'Argentine consomme, étant un pays de 46 millions d'habitants. C'est même plus que la consommation de Google, Apple, Facebook et Microsoft réunis !





À ce stade, il est de bon sens de voir que Bitcoin a effectivement un problème de carbone. Les critiques sont d'avis que "l'utilité" de Bitcoin ne justifie pas l'énergie qui y est dépensée et que le monde serait mieux avec le système financier traditionnel si avoir un système financier décentralisé signifiait y consacrer des quantités gigantesques d'énergie. Les partisans soutiennent que la décentralisation inhérente de Bitcoin vaut son coût en consommation d'énergie et que l'exploitation minière est une partie inséparable de Bitcoin lui-même.





Continuer à lire.

Preuve de travail = preuve de gaspillage ?

[Destroying the Planet] Inondations agricoles : le changement climatique engendre des tempêtes avec des pluies plus abondantes





La principale cause de la consommation d'énergie gigantesque de Bitcoin peut se résumer à une chose : l'exploitation minière de preuve de travail. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez aux blockchains comme des registres décentralisés alimentant leur crypto-monnaie sous-jacente : le réseau Bitcoin peut être considéré comme une base de données décentralisée que n'importe qui est libre de télécharger et de gérer - les soldes Bitcoin ne sont que des entrées dans cette base de données.





Pour écrire des données (en d'autres termes, attribuer des soldes $BTC à une adresse) dans cette base de données décentralisée, il doit exister une sorte de mécanisme infaillible qui régit cette fonction (sinon, les gens pourraient simplement s'écrire $BTC à volonté). Ce mécanisme doit être exempt d'interférence humaine, de sorte qu'il n'y ait aucune place pour un comportement opportuniste susceptible de fausser les incitations. Pour satisfaire tous les critères ci-dessus, Satoshi Nakamoto (alias le créateur pseudonyme de Bitcoin) a proposé ce que nous appelons maintenant la preuve de travail .

[Tokenize Xchange] preuve de travail, en un mot…





En termes simples, la preuve de travail oppose les « mineurs » (un terme faisant référence à toute personne qui gère la base de données Bitcoin) dans un « concours de mathématiques », où l'ordinateur le plus rapide pour résoudre le problème mathématique peut écrire des données dans la base de données.





Cette concurrence se produit à chaque bloc de temps, ce qui signifie que pour chaque bloc (la "ligne") ajouté à la blockchain (la "base de données"), il existe une "période d'évaluation" (le "bloc de temps") dans laquelle l'hôte du concours de mathématiques peut ajuster le niveau de difficulté des questions du tour suivant en fonction des performances des ordinateurs au tour précédent.





La référence cible est de 10 minutes pour Bitcoin, ce qui signifie que si un ordinateur peut résoudre la question en dessous de la barre des 10 minutes, la difficulté sera ajustée à la hausse proportionnellement à la rapidité de l'ordinateur par rapport à cette barre des 10 minutes (et vice-versa). versa).

[Bitcoin.com] La concurrence entraîne la course vers le bas de la preuve de travail - les mineurs acquièrent des ASIC de plus en plus puissants, ce qui aggrave encore l'empreinte carbone de Bitcoin





Étant donné que les gens sont récompensés en $ BTC lorsque leurs ordinateurs sont les premiers à résoudre le casse-tête mathématique, ils sont incités à se procurer des ordinateurs de plus en plus puissants dans le but d'obtenir plus de $ BTC, ce qui à son tour incite le réseau Bitcoin à ajuster sa difficulté. plus haut, ce qui incite ensuite les gens à se procurer des ordinateurs encore plus puissants.





Cette course vers le bas est essentiellement la cause profonde de l'énorme empreinte carbone de Bitcoin. En théorie, si les gens cessent de se procurer des ordinateurs plus puissants dans le but de se surpasser, la consommation d'énergie de Bitcoin peut être réduite au niveau le plus infime. Mais c'est au mieux un vœu pieux : tant qu'il y aura des incitations démesurées à gagner pour un acteur économique sélectionné par rapport aux autres, la concurrence existera toujours par défaut.

Bitcoin = Crypto ; Crypto ≠ Bitcoin

[Master the Crypto] n'est pas une approbation : Bitcoin n'est qu'une des nombreuses crypto-monnaies disponibles…





Ne vous y trompez pas, Bitcoin est de loin la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière. Cependant, ce n'est pas la seule crypto-monnaie disponible. En fait, il existe des milliers de crypto-monnaies, chacune avec son propre consensus (la preuve de travail est le mécanisme de consensus de Bitcoin). Les critiques et les partisans de Bitcoin peuvent s'interroger toute la journée sur la question de savoir si le mécanisme de consensus de Bitcoin justifie son utilité - mais il est tout simplement injuste d'entraîner d'autres crypto-monnaies dans la mêlée, compte tenu du fait qu'elles fonctionnent sur un mécanisme de consensus complètement différent de la preuve de Bitcoin. de travail.

[Ethereum.org] pas une approbation : PoS Ethereum économe en énergie, comparé à PoW Ethereum et Bitcoin





L'une de ces crypto-monnaies est Ethereum , actuellement la deuxième en importance en termes de capitalisation boursière. Ethereum est une blockchain compatible avec les contrats intelligents, ce qui signifie que, contrairement à Bitcoin qui ne peut effectuer que de simples transactions d'envoi/réception, des applications peuvent être développées au-dessus d'Ethereum pour effectuer des calculs plus complexes tels que l'échange de jetons, le prêt/emprunt, la frappe de NFT et d'autres types d'applications auxquelles nous ne sommes pas encore exposés.





Tout comme Bitcoin, le mécanisme de consensus d'Ethereum est actuellement une preuve de travail - cependant, la communauté Ethereum est d'avis que ce mécanisme n'est pas durable en termes de consommation d'énergie et d'évolutivité potentielle, et en tant que tel s'est engagé à effectuer une transition vers une plus grande énergie. - alternative de consensus efficace appelée preuve de participation .





La principale distinction entre la preuve de participation et la preuve de travail est qu'au lieu d'avoir des mineurs en compétition pour des blocs, le réseau attribue des blocs aux mineurs en fonction de leur nombre de $ ETH misés. Plus la participation en $ ETH d'un mineur est importante par rapport au total des $ ETH du réseau, plus le mineur aura de chances d'avoir le droit d'écrire le bloc suivant dans la blockchain. L'absence de "compétitions mathématiques" pour déterminer le consensus signifie que la preuve de participation par défaut sera nettement plus économe en énergie que la preuve de travail.

[Fantom Foundation] n'est pas une approbation : Fantom est pleinement opérationnel, étant à la fois économe en énergie et compatible avec les contrats intelligents





En effet, " La fusion » est toujours en préparation au moment d'écrire ces lignes. Cependant, il existe encore de nombreux autres réseaux de blockchain respectueux de l'environnement qui sont déjà pleinement opérationnels.





Un tel exemple est Fantom , qui utilise un mécanisme de consensus appelé Lachesis PoS dans le but de faire évoluer le réseau Fantom encore plus que ETH2.0. Pour y parvenir, au lieu d'utiliser une structure de données blockchain "traditionnelle" pour son grand livre décentralisé, ils utilisent ce que nous appelons un DAG (graphiques acycliques dirigés).

[Solana.blog] pas une approbation : Solana vient d'amener l'efficacité énergétique au niveau supérieur, où un seul Solana TX est comparable à l'énergie dépensée pour une seule recherche Google !





Solana est un autre exemple de crypto-monnaie évolutive et économe en énergie. Ils sont fortement présentés comme la blockchain la plus performante au monde, grâce à ses soi-disant sept innovations fondamentales , dirigées par son mécanisme de consensus propriétaire Proof of History PoS .

[MetaCrunch] pas une approbation : la marque de Celo reflète parfaitement ses valeurs fondamentales : être négatif en carbone





Heck, il existe même un réseau de blockchain à carbone négatif (du moins selon ses rapports de transparence). Celo , un réseau de blockchain mobile d'abord avec Valora comme produit phare, atteint son objectif de carbone négatif grâce à une combinaison de sa blockchain déjà économe en énergie avec son « Fonds de compensation carbone », qui met essentiellement de côté une fraction des récompenses qui est destiné aux validateurs Celo en faveur de leur don à une organisation qui s'engage à utiliser ces actifs pour des projets de compensation carbone.

Aucune taille ne convient à tous

Il n'a vraiment pas à être d'une manière ou d'une autre. Pro-crypto n'implique pas nécessairement une position anti-environnement, ni que l'anti-crypto est pro-environnement.





En tant que tel, peu importe si vous êtes un écologiste invétéré avec la conviction que la considération la plus importante pour un produit ou un service est son empreinte carbone, quelle que soit son utilité, ou un "maximaliste de la décentralisation" avec l'opinion que la supériorité de la preuve de Bitcoin -le travail rend sa consommation d'énergie valant son pesant d'or (c'est une question tristement controversée ; pour en savoir plus : la vision de Blockworks sur la preuve de travail par rapport à la preuve de participation ), la pléthore de crypto-monnaies garantit qu'il existera communautés qui sont alignées sur vos principes ou les causes que vous défendez.





Également publié ici .