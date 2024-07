Les économistes sont d’accord, les politiciens non – donc vous perdez

Si vous vous sentez frustré et confus par le climat économique actuel (et honnêtement, qui ne l'est pas ?), j'ai une ressource pour vous. J'ai récemment eu une conversation avec Diana Furchtgott-Roth, économiste, professeur et auteure, et wow – elle coupe le bruit comme un couteau chaud dans le beurre.





Il ne s'agit pas ici d'un commentateur de salon : Diana a une expérience politique concrète en tant qu'ancienne secrétaire adjointe chargée de la recherche et de la technologie au ministère américain des Transports. Elle comprend comment fonctionnent réellement les rouages du gouvernement et de l’économie… et, plus important encore, pourquoi ils s’arrêtent souvent.

Si vous souhaitez écouter le podcast complet, écoutez sur successstorypodcast.com ou sur Youtube .

Scott ici. Dernièrement, j’ai creusé le désordre déroutant de notre économie moderne. L'inflation semble ronger nos salaires, le prix de tout, des œufs à l'essence, est suffisant pour vous faire grimacer, et trouver de bons travailleurs semble impossible pour de nombreuses entreprises.

Que se passe-t-il dans le monde ?





Les réponses sont complexes, mais il y a un facteur qui amène les économistes de tous bords à hocher la tête en signe d’un sombre accord : la politique.

Oui, il s’avère que ces querelles à Washington ne font pas seulement sensation sur Twitter. Ils ont des impacts réels sur nous tous. Commençons par une histoire rapide…





Vous vous souvenez de ces étagères vides auxquelles nous étions confrontés au début de la pandémie ? Il s’avère que bon nombre de ces problèmes ne concernaient pas uniquement des problèmes de fabrication. Diana Furchtgott-Roth, économiste et ancienne secrétaire adjointe chargée de la recherche et de la technologie au ministère américain des Transports, souligne l'impasse politique de longue date qui rend les solutions simples et efficaces pratiquement impossibles.





Pensez-y : nous avons sur nos côtes certains des ports les plus fréquentés au monde. Pourtant, depuis des années, les restrictions empêchent les camions, les trains et les navires de fonctionner efficacement et de déplacer les marchandises comme ils le devraient. De nombreux économistes s’accordent sur le fait que des réformes sensées pourraient atténuer certains de ces goulots d’étranglement. Mais au lieu de cela, les groupes d’intérêts spéciaux et les politiciens argumentent, créant les blocages qui ont contribué aux maux de tête liés à l’inflation.





Ce n’est pas non plus un problème unilatéral. La gauche comme la droite ont leurs méchants et leurs projets favoris, dont aucun ne semble rendre notre vie de gens ordinaires plus facile.





Alors pourquoi est-ce important ?





La politique qui fait obstacle à une bonne économie peut paraître abstraite. Mais cela nous touche de près. Penser à:





Votre salaire : L'inflation est comme un impôt silencieux, réduisant ce que vous pouvez réellement acheter avec vos revenus, même si votre salaire est un peu augmenté.

Hausse du coût de la vie : Lorsque la politique entrave des choses comme la production efficace d'énergie ou maintient les coûts de construction inutilement élevés, nous en payons tous le prix.

Lorsque la politique entrave des choses comme la production efficace d’énergie ou maintient les coûts de construction inutilement élevés, nous en payons tous le prix. L'avenir : La santé à long terme de notre économie dépend d'une élaboration de politiques intelligentes et non d'un stratagème politique.





La prochaine fois que vous serez frustré par des étagères vides, des prix en hausse ou des salaires qui ne semblent pas suffire, rappelez-vous que le problème fondamental réside peut-être dans ces immeubles luxueux de Washington, et pas seulement dans le marché mondial.





L'histoire ne ment pas





Le fait est que toute cette histoire de « politique ruinant l’économie » n’est pas nouvelle. L'histoire est remplie d'exemples.





Repensez aux années 1970. Une inflation élevée ? Vérifier. Pénurie de gaz ? Revérifier. Pour lutter contre les prix élevés de l’énergie, les hommes politiques de l’époque ont trouvé une solution géniale : le contrôle des prix. Ça a l’air bien, non ? Faux.





Le contrôle des prix aurait pu donner l’impression qu’il aidait les consommateurs à court terme, mais il a eu toutes sortes d’effets secondaires involontaires. Les entreprises ne pouvaient pas se permettre de produire de l'essence au prix imposé par le gouvernement, les raffineries étaient fermées et ces pénuries de gaz dont nous avons tous vu des photos ? C’était le résultat direct. Tu parles d’un retour de flamme politique !





Maintenant, je ne dis pas que toute intervention gouvernementale est terrible. Loin de là. Mais il existe un danger dans les décisions politiques à courte vue destinées à gagner les faveurs plutôt que de s’attaquer de manière réfléchie aux problèmes fondamentaux.





Le piège du « bien-être »





Les politiciens (et malheureusement, les électeurs qui les maintiennent au pouvoir) se laissent souvent séduire par les politiques de bien-être. Cela semble génial dans un discours, non ? Mais le diable est dans les détails. Souvent, ces solutions politiques apparemment brillantes ignorent les « effets de second ordre » – les conséquences en cascade que les économistes peuvent prévoir à un kilomètre et demi.





Il est tentant d’essayer de se protéger de difficultés économiques temporaires. Mais lorsque les politiciens tentent de fixer les prix ou d’imposer des règles artificielles sur le marché, les choses se terminent rarement bien à long terme pour ceux qui sont impliqués.





Qu'est ce que cela veut dire pour nous?





Vous n’allez probablement pas à vous seul changer le fonctionnement de Washington (si vous y parvenez, contactez-moi, nous prendrons une retraite anticipée). Mais il y a certaines choses que vous POUVEZ faire :





Renseignez-vous : renseignez-vous sur les bases de l'économie. Non pas de la part de politiciens ayant un agenda, mais d'économistes qui se concentrent sur la santé à long terme du système.

Méfiez-vous des pansements : la prochaine fois que vous entendrez un politicien vanter une solution miracle, soyez sceptique. S'attaquent-ils à la racine du problème ou corrigent-ils simplement le symptôme ?

la prochaine fois que vous entendrez un politicien vanter une solution miracle, soyez sceptique. S’attaquent-ils à la racine du problème ou corrigent-ils simplement le symptôme ? Exigez mieux : il est facile de se plaindre. Contactez plutôt vos représentants et dites-leur que vous vous souciez d’une politique économique saine, et pas seulement d’un théâtre politique.





Points chauds où la politique rencontre l’économie





Soyons réalistes, certaines questions économiques sont des paratonnerres politiques. En voici quelques-uns où les choses deviennent particulièrement compliquées :





Énergie : Tout le monde veut une énergie abordable et fiable. Mais entre les débats sur le changement climatique, les réglementations environnementales et le fait de favoriser certaines industries, des solutions simples (comme rationaliser le processus d'autorisation pour les nouveaux projets énergétiques) se retrouvent noyées dans les querelles politiques.

Immigration : Les économistes reconnaissent généralement que l'immigration a des impacts économiques positifs. Plus de travailleurs, plus d'innovation, etc. Mais politiquement, c'est une patate chaude, qui empêche des réformes politiques intelligentes qui pourraient atténuer les pénuries de main-d'œuvre et aider notre économie.

Les économistes reconnaissent généralement que l’immigration a des impacts économiques positifs. Plus de travailleurs, plus d’innovation, etc. Mais politiquement, c’est une patate chaude, qui empêche des réformes politiques intelligentes qui pourraient atténuer les pénuries de main-d’œuvre et aider notre économie. Soins de santé : Ouf. Le coût des soins de santé aux États-Unis donne le tournis à tout le monde. Il existe un réseau complexe d’implication du gouvernement, de compagnies d’assurance et de groupes d’intérêt puissants dans cet espace, ce qui rend presque impossible une réforme véritablement efficace.





Ce ne sont que quelques exemples. Je suis sûr que vous pouvez penser à d'autres ! Le fait est que les politiciens donnent souvent la priorité à la victoire plutôt qu’à la résolution lorsqu’il s’agit de ces questions controversées.





Où est l'espoir ?





Tout cela peut paraître plutôt sombre. Mais il y a une lueur d'espoir. Parfois, la réalité économique devient si brutale qu’elle impose une certaine mesure de coopération. Le projet de loi sur les infrastructures récemment adopté, malgré tous ses défauts, représente un travail bipartisan pour résoudre les problèmes réels et critiques auxquels notre pays est confronté.





Le véritable changement pourrait venir de la base. À mesure que les électeurs deviennent plus instruits et exigent que les politiciens se concentrent sur les fondamentaux économiques, nous assisterons peut-être à un abandon des politiques de bien-être au profit de solutions réelles.





Ce que VOUS pouvez faire (encore)





Votez judicieusement : Oui, cela semble évident. Mais ne votez pas seulement pour la lettre à côté du nom. Recherchez des candidats (des deux côtés !) qui privilégient la santé économique à long terme plutôt que les victoires politiques à court terme.

Faites entendre votre voix : au-delà du vote, contactez vos représentants ! Faites-leur savoir que vous voyez clair dans le théâtre politique et que vous voulez qu'ils soient tenus responsables des résultats économiques.

au-delà du vote, contactez vos représentants ! Faites-leur savoir que vous voyez clair dans le théâtre politique et que vous voulez qu’ils soient tenus responsables des résultats économiques. Soutenez les initiatives non partisanes : de nombreux groupes travaillent sur la politique économique de manière non partisane. Apportez votre soutien derrière eux.





Tout n'est pas désespéré





D’accord, je sais – je vous envoie beaucoup de tristesse économique et de frustration politique. Mais voilà : il n’est pas nécessaire que ce soit ainsi. Nous, les gens ordinaires, avons en réalité un certain pouvoir dans cette situation.





Oui, l’économie et la politique sont des bêtes complexes. Mais n'oubliez pas qu'ils sont fabriqués par des humains. Des humains imparfaits, bien sûr – mais capables de corriger leur trajectoire lorsqu’un nombre suffisant de personnes indiquent clairement qu’un changement est nécessaire.





Imaginez si, au lieu de simplement nous plaindre de l’économie, nous consacrions tous cette énergie à exiger mieux. Cela ne se produirait pas du jour au lendemain, mais cela enverrait un signal qui ne peut être ignoré.





Les économistes, malgré leurs désaccords sur des points précis, comprennent généralement les principes fondamentaux qui créent un système sain et prospère. Si nous poussons les politiciens à placer ces principes au-dessus de la politique, de réels progrès sont possibles.





Faire les premiers pas





Écoutez, je ne dis pas que vous devez vous présenter aux élections ou créer un groupe de réflexion. Mais les petites actions comptent :





Apprenez un peu chaque jour : consacrez même 15 minutes à la lecture sur les questions économiques. Abandonnez les articles d'opinion et explorez des ressources neutres et fondées sur des faits.

Faites passer le message : partagez ce que vous apprenez avec vos amis, votre famille et vos collègues. Entamez des conversations sur ce à quoi pourrait ressembler un avenir économique meilleur.

partagez ce que vous apprenez avec vos amis, votre famille et vos collègues. Entamez des conversations sur ce à quoi pourrait ressembler un avenir économique meilleur. Soyez le changement : soutenez les entreprises, aux niveaux local et national, qui font preuve de pratiques responsables et semblent axées sur la création de valeur à long terme, et pas seulement sur des gains rapides.





L’une de ces actions permettra-t-elle à elle seule de réparer Washington ? Non. Mais ils créent une dynamique. Ils ajoutent votre voix à un chœur croissant exigeant que les politiciens arrêtent de briser le système et commencent à l’aider à fonctionner pour tout le monde.





Une dernière pensée





Le légendaire investisseur Warren Buffett a dit un jour : « Quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. »





Je pense qu'il est temps de planter des arbres. La situation économique dont nous jouirons à l’avenir en dépend.