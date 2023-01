Web3 est comme le piratage et c'est une bonne chose

Trop long; Pour lire Web3 est comme Pirates des Caraïbes - il y a un code, une économie et un rêve de liberté en son cœur.

LEARN MORE ABOUT @METAPUNK 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @METAPUNK 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

"Mieux vaut être pirate que de rejoindre la marine." a déclaré Steve Jobs.





"Pour vivre en dehors de la loi, vous devez être honnête." a chanté Bob Dylan.





Ils avaient tous les deux raison, mais pas de la manière qu'ils imaginaient, car ils s'appliquent à la direction que prend Web3.





Pourquoi?





Les pirates des XVIIe et XVIIIe siècles sont tout à fait fascinants. Les pirates et autres bandits sociaux ont adopté des mécanismes sociaux qui peuvent être résumés comme libertaires, démocratiques, fédéraux, égalitaires, fraternels et communautaires.





Bien avant les révolutions américaines ou françaises, les pirates vivaient — plus ou moins — selon les principes de liberté, de liberté et d'égalité. Les pirates, en effet, ont été les pionniers de la démocratie.

Ils ont développé un système de freins et contrepoids, créé un organe législatif représentatif avec certains pouvoirs réservés. Mais peut-être plus important encore, les codes pirates étaient révolutionnaires dans leur méthode consistant à retirer le pouvoir à un seul homme et à le placer entre les mains de la majorité.





En surface, les pirates ressemblent aux pionniers du Web3. Mis à part les connotations négatives évidentes de vol et de pillage (tirs de tapis NFT par exemple), leurs idées de démocratie et d'égalité étaient vraiment en avance sur le temps.





Le code est la loi





Les pirates avaient un code, tout comme les organisations Web3 via des contrats intelligents ont un code, et ce code fait loi.





La première règle d'un code pirate particulier se lit comme suit : "Chaque homme a un vote dans les affaires du moment", garantissant, au départ, le droit d'un homme de participer à la sélection du capitaine et des autres officiels.





Avec ce droit en place, chaque équipage a élu un capitaine qui n'a obtenu le pouvoir total que pendant les périodes de détresse. L'équipage, plutôt que le capitaine, a conservé le pouvoir de déterminer où se dirigeait un voyage et s'il fallait attaquer un navire ou un village en particulier.





"Pour coopérer pour un gain mutuel - en fait, pour faire progresser leur organisation criminelle - les pirates devaient empêcher leur société hors-la-loi de dégénérer en pagaille." Pierre Leeson





Vous voyez, les pirates avaient besoin d'ordre et de structure et même les Web3 Degens devaient eux-mêmes éviter de sombrer dans le chaos.





Les pirates ont élu un capitaine et un quartier-maître - ce dernier a ajouté d'autres freins et contrepoids qui pouvaient opposer leur veto aux ordres du capitaine s'ils n'étaient pas dans l'intérêt de l'équipage. Il y avait un autre contrôle plus puissant sur les capitaines et les quartiers-maîtres, c'est qu'ils n'occupaient pas leurs positions par droit naturel ou par le sang ou le succès au combat; l'équipage les élisait et pouvait les déposer.





Et lorsque des questions se posaient sur les règles qui régissaient le comportement à bord, l'interprétation était laissée non pas au capitaine mais à un jury de membres d'équipage.





Le Conseil des pirates (le terme utilisé pour désigner les membres de l'équipage pirate) était chargé de retirer les officiers de leurs postes, puis de choisir de nouveaux candidats pour occuper ces postes. Les équipages de pirates avaient la possibilité de déposer tout capitaine qu'ils jugeaient abusif ou d'un jugement exceptionnellement médiocre.





"il y a si peu de gouvernement et de subordination parmi les pirates qu'ils sont, à l'occasion, tous des capitaines et tous des chefs."





Décentraliser ou être damné ?





C'est pourquoi l'idée d'une organisation autonome entièrement décentralisée (DAO) ne fonctionnera pas, peu importe si « le code est la loi » ou non. Nous avons vu les premiers fruits des DAO devenir un gâchis complet, qu'ils soient utilisés par les pirates pour faire de l'ingénierie sociale et obtenir l'autorité à la majorité grâce à la propriété des jetons ou en collectant des fonds pour ensuite les gaspiller complètement à travers l'ignorance collective de l'ensemble de la structure décentralisée. .





Les DAO ont toujours besoin d'un capitaine et d'un quartier-maître. Les DAO me rappellent Holacracy et cela ne s'est finalement pas si bien passé pour des entreprises comme Zappos.





Dans le 2e tome de Une histoire générale des Pyrates (publié en 1728), Capitaine Charles Johnson raconte l'histoire du capitaine Mission et de ses pirates, qui ont établi une république utopique sur l'île de Madagascar. Ils l'appelaient "Libertalia", où les sociétés seraient basées sur les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité.





Ces pirates installés à Libertalia seraient des « gardiens vigilants des droits et des libertés du peuple » ; ils se dresseraient comme des «barrières contre les riches et les puissants» de leur époque. En faisant la guerre au nom des «opprimés» contre les «oppresseurs», ils verraient que «la justice était également distribuée».





Bien sûr, Libertalia a été démystifiée en tant que mythe total, mais cela ressemble beaucoup aux idéaux du Web3, au mouvement NFT, et pourquoi les crypto-monnaies sont si fortement associées à la liberté de l'ordre mondial actuel.





Mais au final, même les pirates ont compris que la vraie liberté nécessitait encore une gouvernance entre eux et Web3 suivra sans aucun doute – c'est la pièce manquante en ce moment dans toute l'industrie en fait.





Web3 n'a pas réussi à s'autoréguler au fur et à mesure de son évolution, car l'industrie est tellement concentrée sur l'itération et la construction à grande vitesse que l'effet secondaire a été de véritables actes de piratage qui se produisent tout autour. Le résultat de cela a maintenant commencé à voir le vieux monde remarquer et intervenir.





Le Royaume-Uni reconnaît désormais que les NFT sont un actif qui nécessite la protection des consommateurs. Il existe des hypothèques et des prêts accordés contre des actifs virtuels et des avoirs en crypto-monnaie malgré la volatilité. Les fonds spéculatifs incluent Bitcoin et d'autres actifs Web3 dans les portefeuilles. Les institutions financières achètent des biens immobiliers virtuels dans le cadre d'un accaparement numérique des terres.





Le monde réel rattrape son retard. Un peu comme la façon dont il a fait à la société pirate d'autrefois.





Web3 est comme le piratage.





Il y a des échos des mêmes idéaux démocratiques et économiques de liberté, d'autonomie gouvernementale et de communauté. Les pirates ont compris comment réussir et bien que Web3 ignore les leçons d'il y a 400 ans, avec un peu de peaufinage, il peut peut-être être tout aussi réussi mais aussi résister à se perdre complètement au profit de l'autorité.