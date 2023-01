Le succès inattendu de pivoter votre meilleur atout

Chaque entreprise ou produit qui réussit met en œuvre un processus standard, qui aide à faire passer l'idée du concept à la réalité. Une étape essentielle vers le succès consiste à créer un plan et à suivre le processus, ce qui est très familier à ceux qui travaillent dans la conception de produits. Un processus de conception robuste peut aider à éviter les pièges et à comprendre comment résoudre rapidement les problèmes, ainsi qu'à connecter le consommateur au produit dès les premières étapes, un élément central d'un produit bien reçu.

Comment les connaissances cumulées et l'inspiration entrepreneuriale peuvent mener à des découvertes qui changent la vie.

L'établissement d'un processus est fondamental, mais l'innovation est le lieu où des histoires inspirantes sont créées. La délicate combinaison d'être méthodique tout en embrassant l'inattendu est l'endroit où un changement de perspective peut conduire à un succès inattendu.

Ce changement de perspective est connu sous le nom de pivot et est extrêmement utile en temps de crise, car le pivot peut aider à sauver une entreprise qui traverse des moments difficiles, comme un centre-ville économique. Mais un pivot peut aussi être une stratégie brillante lorsqu'il est utilisé correctement.

Ci-dessous, nous examinerons deux histoires puissantes d'époques où de grands innovateurs ont utilisé leurs compétences et leur inspiration pour faire pivoter leurs processus vers un succès inattendu.

Un biologiste de la fertilité passe de la FIV à la pilule contraceptive

En 1967, le magazine Time a publié son numéro d'avril avec une couverture intitulée "The Pill". Cette histoire couvrait l'invention de "la pilule miracle" et expliquait comment la pilule contraceptive améliorait la qualité de vie des femmes qui l'utilisaient. Une découverte scientifique révolutionnaire, la pilule contraceptive a continué à donner aux femmes la liberté d'écrire leurs propres histoires de vie à leurs conditions. Podcast CTRL MAJ ! plonge profondément dans le récit du biologiste Gregory Pincus dans leur premier épisode "La naissance de la pilule ", discutant de la façon dont le travail de la vie d'un scientifique et le désir d'un activiste de changer le monde ont conduit à une découverte médicale qui modifierait la trajectoire sociale des femmes dans des proportions significatives. façons.

Gregory Pincus était un biologiste qui a consacré sa carrière au développement de la fécondation in vitro. Il a passé des années à poursuivre sa passion et à accumuler des connaissances sur la fertilité chez les mammifères. En 1937, Pincus a expérimenté la FIV chez des lapins pour poursuivre son travail. Cependant, il a été critiqué par les sceptiques qui craignaient ses expériences. Pincus a eu des difficultés avec le financement mais a continué à accumuler des connaissances et à faire part de ses découvertes à la communauté scientifique.

En 1950, Pincus a été approché par la tristement célèbre activiste du contrôle des naissances Margaret Sanger qui souhaitait développer une nouvelle méthode de contrôle des naissances que les femmes pourraient prendre discrètement, par opposition aux préservatifs ou aux autres méthodes utilisées à l'époque. Sanger, dont la clinique deviendrait éventuellement la chaîne de franchise d'ONG Planned Parenthood, pensait que les recherches approfondies de Pincus sur la fertilité constituaient la base idéale pour développer une nouvelle technologie de contrôle des naissances.

Une fois que Sanger a allumé cette étincelle initiale d'inspiration au sein de Pincus, il s'est rendu compte que ses qualifications faisaient de lui la personne idéale pour travailler sur ce projet. Il pouvait faire un zoom arrière, examiner l'étendue de son travail, déterminer son atout le plus précieux - qui à l'époque était sa compréhension avancée de l'hormone progestérone - et faire pivoter cet atout pour développer la toute première pilule contraceptive.

Après que Pincus se soit rendu compte que la progestérone, la même hormone exprimée pendant la grossesse, pouvait être utilisée pour supprimer la fécondation sans nuire à son utilisateur, il a voulu tester sa théorie dans des essais sur l'homme. Pincus s'est associé au gynécologue John Rock. Alors que la plupart des patientes de Rock essayaient de tomber enceintes, beaucoup ont exprimé leur intérêt pour la prévention de la grossesse. Comme l'éthique médicale était très différente à l'époque, Pincus et Rock ont commencé à donner des contraceptifs oraux d'essai aux patients de Rocks et à utiliser les travailleurs de la santé de l'hôpital où Rock travaillait pour essayer le nouveau médicament.

Au fur et à mesure que sa découverte progressait, les objectifs de Gregory Pincus passèrent de la conception au succès du produit. Il a suivi des essais de femmes utilisant des prototypes de son contraceptif oral à la progestérone et a utilisé les commentaires pour ajuster les niveaux et la posologie. Malheureusement, au début, les femmes ont subi des effets secondaires nocifs et beaucoup d'entre elles ont abandonné. Pincus avait du mal à trouver des volontaires pour continuer à tester son produit afin d'en affiner la composition chimique. En raison de certaines lois américaines, Pincus avait besoin de trouver un territoire avec des volontaires volontaires qui répondaient à des exigences particulières, il a donc découvert que Porto Rico lui offrait les opportunités nécessaires pour voir ses objectifs jusqu'à la ligne d'arrivée.

Après quelques années d'expériences continues à Porto Rico, Pincus a pu lancer sur le marché public un contraceptif oral officiel appelé "Enovid". Au cours des deux premières années, plus de 1,2 million de femmes ont pris la pilule. Bien que ce ne soit que le début du développement de la pilule contraceptive moderne, le pivot réussi de Pincus et sa capacité à mener à bien son idée jusqu'à la production sont une source d'inspiration pour ceux qui ont de grandes aspirations et un esprit d'entreprise. Des années plus tard, en plus de créer la pilule contraceptive, la recherche de Pincus sur la FIV a servi de base aux premiers essais humains de FIV.

Gregory Pincus a utilisé ses connaissances avancées, son esprit d'entreprise et son esprit d'innovation pour changer son processus et son meilleur atout pour créer un produit révolutionnaire qui a changé le monde.

Une application de stationnement inspire le financement participatif pour les sans-abrisme

Alex Stephany cherchait une opportunité commerciale à saisir. En 2011, il a découvert une application de service britannique prometteuse appelée JustPark, lancée par Antoni Eskenazi. L'application a mis en relation les utilisateurs qui avaient des places de stationnement disponibles avec les utilisateurs à la recherche d'une place de stationnement. Tout comme Uber, l'application a utilisé la puissance de sa base d'utilisateurs pour créer un réseau permettant de connecter les gens.

Stephany a fait la promotion de l'application et a investi dans sa croissance, la menant au succès et en devenant PDG. Il a ensuite lancé un effort de financement participatif réussi en 2015, combinant ses compétences entrepreneuriales avec des idéologies philanthropiques. Un an plus tard, Stephany a rencontré un sans-abri dans une gare locale. Il a acheté un café à l'homme et, après avoir engagé la conversation, s'est rendu compte que cet homme avait besoin de plus d'aide qu'une tasse de café chaud ou même un endroit sûr pour dormir. Cet homme sans-abri a parlé de son désir d'acquérir des compétences et des opportunités précieuses pour l'aider à trouver un emploi et à établir une vie stable pour lui-même.

Cette rencontre apparemment banale a changé toute la perspective d'Alex Stephany. Avec un esprit d'entreprise et une connaissance cultivée du crowdsourcing et de l'économie du partage, Stephany a compris comment ses actifs pouvaient être réorientés pour soutenir une nouvelle entreprise qui aidait les sans-abri, tout comme l'homme qu'il a rencontré à la gare.

Du pivot ambitieux et imaginatif de Stephany, Beam est née, une plateforme de financement participatif qui aide les personnes à sortir de l'itinérance grâce à des processus d'éducation et de formation autonomisants qui les prépareront à la réussite future. À ce jour, plus de 1 200 personnes ont commencé une nouvelle vie grâce à Beam, et les efforts de l'idée commerciale de Stephany ont pivoté. Beam utilise une approche holistique pour lutter contre l'itinérance, impliquer la communauté et donner à ceux-ci les moyens de rester impliqués. Apprenez-en plus sur l'histoire inspirante de Beam et Alex Stephany dans le deuxième épisode de CTRL SHIFT !

La puissance du pivot

Deux aspects cruciaux pour savoir quand et comment pivoter sont de comprendre votre meilleur atout à travers le prisme des perspectives ci-dessous. Le premier est votre expertise cumulée et la connaissance de votre actif ; l'autre est votre esprit d'entreprise et votre état d'esprit innovant pour rechercher de nouvelles opportunités inspirantes.

Utilisez vos connaissances cumulées

Ne sous-estimez pas la grande valeur de vos connaissances acquises sur une industrie, un produit, une fonctionnalité ou tout autre aspect de votre entreprise et de votre industrie. Toutes les expériences dans un domaine connexe sont des expériences précieuses. Plus vous pouvez exploiter de connaissances, plus vous pouvez appliquer ces connaissances à une nouvelle inspiration, ce qui vous permet de voir toutes les possibilités auxquelles votre meilleur atout peut vous mener.

Embrassez votre esprit d'entreprise

Se lancer dans une entreprise entrepreneuriale demande un niveau d'ambition qui n'est pas facile à atteindre. Cependant, la capacité d'exploiter continuellement cette passion et cette inspiration pendant que vous avancez dans votre processus planifié peut devenir «l'étincelle» pour déclencher un pivot lorsque l'occasion se présente. Les startups, la conception de produits et toute autre entreprise qui s'appuie sur l'innovation et l'évolution de l'expérience humaine sont les bases essentielles de l'épanouissement d'un esprit d'entreprise.

Conclusion - Inspiration dans l'inattendu

Si vous êtes un entrepreneur ou un designer et que vous vous sentez frustré par une fracture dans le processus, faites une pause et prenez un moment pour vous demander : « y a-t-il une opportunité ici de faire un pivot ? » La puissance de cette pause et la capacité d'ouvrir de nouvelles voies passionnantes peuvent vous mener à des découvertes passionnantes.

Tout comme Pincus a permis à ses connaissances accumulées de l'amener à développer une découverte médicale révolutionnaire, et que Stephany a embrassé son esprit d'entreprise passionné pour faire pivoter ses idées commerciales dans une communauté de sans-abri édifiante, votre prochaine grande idée pourrait être juste au coin de la rue. Plus vous vous ouvrez à déplacer vos précieux atouts lorsque l'occasion se présente, plus vous créerez quelque chose de façon inattendue qui changera votre vie.

Suivez Humbleteam et découvrez encore plus d'inspiration à chaque épisode de CTRL SHIFT ! Avec de nouveaux épisodes publiés toutes les deux semaines, écoutez sur votre plateforme de podcast préférée.