Le Steam Deck est la machine d'émulation ultime

Trop long; Pour lire Le jeu portable m'a toujours charmé d'une manière que le jeu sur console n'a jamais fait. Le concept d'avoir une expérience de jeu en déplacement, où que vous alliez, est assez nouveau pour moi. C'est comme transporter une aire de jeux partout où vous voyagez. C'est pourquoi le Steam Deck était ma priorité numéro un cette année. Cependant, non seulement le nouvel ordinateur de poche puissant de Valve peut facilement prendre en charge les derniers et les meilleurs jeux, mais il peut également imiter les classiques du passé de la meilleure façon possible.

LEARN MORE ABOUT @ADRIANMORALES 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @ADRIANMORALES 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Le jeu portable m'a toujours charmé d'une manière que le jeu sur console n'a jamais fait. Le concept d'avoir une expérience de jeu en déplacement, où que vous alliez, est assez nouveau pour moi. C'est comme transporter une aire de jeux partout où vous voyagez. C'est pourquoi le Steam Deck était ma priorité numéro un cette année. Cependant, non seulement le nouvel ordinateur de poche puissant de Valve peut facilement prendre en charge les derniers et les meilleurs jeux, mais il peut également imiter les classiques du passé de la meilleure façon possible.

En tant que quelqu'un qui aime aussi les jeux rétro , le Steam Deck est rapidement devenu ma seule station d'émulation pour sa facilité d'utilisation et sa polyvalence. La configuration de l'émulation sur le Steam Deck est un jeu d'enfant par rapport à son homologue de bureau et fonctionne presque toujours correctement.

De plus, une fois que vous avez installé et émulé le système, vous avez enfin l'impression que les rêves portables de Sony et de Nintendo du passé ont été réalisés par le nouvel appareil hybride de Valve. Permettez-moi de parler brièvement du Steam Deck et d'expliquer pourquoi j'ai trouvé que c'était la machine d'émulation ultime.

Le Steam Deck facilite l'émulation

Même si j'aime l'émulation et que je trouve que c'est le meilleur outil dont nous disposons pour la préservation du jeu, cela peut certainement être pénible à mettre en place. Il existe des tonnes d'émulateurs pour chaque console jamais publiée, et en choisir un nécessite beaucoup de recherches, d'essais et d'erreurs, et ne représente que la moitié de la bataille.

À partir de là, les joueurs doivent également trouver les paramètres corrects, lire des tonnes de guides sur les meilleurs moteurs de rendu, puis configurer les paramètres d'entrée corrects si le jeu commence à être génial lorsque l'action commence. L'émulation peut être un casse-tête pour tout joueur occasionnel qui veut juste jouer à des vieux jeux. Mais c'est là que l'émulation Steam Deck facilite l'ensemble du processus.

Qu'est-ce qu'Emudeck ?

Entrez EmuDeck, l'un des plus grands outils d'émulation de mémoire récente, et il est conçu sur mesure pour le Steam Deck. EmuDeck permet aux utilisateurs de télécharger le programme, de cliquer sur quelques boutons dans son processus d'installation intuitif, et la prochaine chose que vous savez, vous avez à peu près tous les émulateurs dont vous avez besoin prêts à l'emploi et configurés pour le Steam Deck.

Tout, de l'Atari 2600 à la PS1, est configuré à l'aide du frontal RetroArch, tandis qu'EmuDeck télécharge et configure également des émulateurs complexes comme PCSX2, Dolphin, Citra et même RPCS3 sur votre système. EmuDeck télécharge même PrimeHack pour Dolphin, une branche distincte qui permet aux utilisateurs de jouer à Metroid Prime avec des contrôles personnalisés. L'ensemble du programme est très attentif à ce que les joueurs veulent jouer et à la façon dont ils veulent y jouer.

Aucune sueur, bricolage ou frustration n'est nécessaire lorsque vous souhaitez commencer avec l'émulation Steam Deck, et j'aurais aimé avoir ce programme il y a de nombreuses années. Une version Windows du programme est également en développement, mais pour l'instant, le moyen le plus simple de démarrer avec l'émulation est sur le Steam Deck.

Donner vie aux rêves portables du passé

Depuis la sortie de Microvision en 1979, les sociétés de jeux vidéo ont essayé de comprendre comment obtenir le plaisir de jouer dans les poches des joueurs. Jusqu'à présent, les consoles les plus réussies pour y parvenir ont été la Nintendo Game Boy, la Nintendo DS et l'incroyable succès de la Nintendo Switch.

Dans le passé, la Game Boy et la DS s'efforçaient définitivement d'apporter des jeux de qualité console à un format portable, offrant une multitude de ports NES et SNES et, dans certains cas, même des ports Nintendo 64. Cependant, il y avait toujours des modifications ou des compromis sur les jeux originaux afin qu'ils puissent tenir dans un format portable et les limitations de puissance de ce format.

Même aujourd'hui, les fans se disputent pour savoir quelle version de A Link to the Past est la meilleure ou passent des heures à analyser ce que les ports Final Fantasy GBA ont changé. Tous ces débats sont dus aux modifications apportées au jeu original en raison du processus de portage.

L'incursion de Sony sur le marché des ordinateurs de poche

La société la plus notable en dehors de Nintendo pour essayer les jeux portables était Sony, avec sa gamme de consoles PSP et PS Vita qu'elle a introduite en 2005. Le principe était simple : apporter des jeux de qualité PS2 et PS3 sur le petit écran.

Et à certains égards, cela a réussi. Les ports PS Vita de Sly Cooper et Persona 4 sont fantastiques sur le système et ont définitivement rapproché cette expérience de qualité de console d'une réalisation complète sur un petit écran, bien qu'il s'agisse de jeux plus anciens.

Cependant, l'ère PSP a été rude. De nombreux ports PS2 à PSP se sont approchés de la qualité de la console, mais ont toujours été loin derrière l'expérience d'origine. La PSP avait plus d'écrans de chargement, des graphiques considérablement réduits et de sérieux problèmes de contrôle en raison du schéma de conception et du facteur de forme de l'ordinateur de poche.

Aujourd'hui, plus de 30 ans après la sortie de la Game Boy originale, et près de 20 ans après le lancement de la PSP, les rêves de consoles portables de Nintendo et Sony sont pleinement réalisés grâce à l'émulation sur le Steam Deck.

Le Steam Deck écrase tous les jeux Nintendo 64 , NES ou SNES que vous lui lancez. Presque tous les jeux PS1 et PS2 fonctionnent parfaitement sur le système, ce qui est extrêmement impressionnant car ceux-ci ont tendance à avoir plus de problèmes d'émulation. Il n'y a aucun compromis avec le Steam Deck, et c'est la version complète de tous les jeux classiques que vous pourriez souhaiter, le tout sous une forme portable. Alors qu'il aurait été très cool de pouvoir exécuter tous les jeux Silent Hill sur la PSP en 2006, le rêve est bel et bien vivant maintenant en 2022.

De plus, il semble que même Sony considère le Steam Deck comme le successeur de facto de la PS Vita, car il a adapté ses récents ports PlayStation à l'ordinateur de poche, tous vérifiés par Deck avec une personnalisation supplémentaire spécifiquement pour le système.

L'émulation de Steam Deck en fait une console intemporelle

J'ai certainement beaucoup fait l'éloge du Steam Deck ici, mais ce n'est pas sans limites. En tant que PC avec un niveau de puissance similaire à unePS4 , ce n'est certainement pas le PC portable le plus puissant du marché à l'heure actuelle. Finalement, le Steam Deck sera obsolète pour les nouveaux jeux, et c'est ainsi que les choses se passent avec tout le matériel. La loi de Moore s'applique. Mais ce sera une console attrayante pour les années à venir, grâce à l'émulation sur le Steam Deck.

Le simple fait d'acheter un Steam Deck vous garantit déjà d'avoir accès à l'intégralité de la bibliothèque de Steam depuis sa création à portée de main. C'est déjà plus de jeux que quiconque ne pourrait jamais espérer jouer lors d'un voyage en voiture, d'un vol ou aux toilettes. Mais, lorsque vous tenez compte de l'émulation, le nombre de jeux jouables sur Steam Deck augmente encore plus. Chaque exclusivité Nintendo, PlayStation ou Dreamcast jamais créée est disponible sur le Steam Deck si les utilisateurs sont enclins à les retrouver.

Alors que nous nous tournons vers l'avenir, il peut être sûr de dire que le prochain jeu Cyberpunk ne fonctionnera probablement pas très bien sur le Steam Deck. Cependant, chaque jeu de la sixième génération et des versions antérieures fonctionnera toujours parfaitement sur cet ordinateur de poche exceptionnel, ce qui en fait une option d'achat sûre pour le joueur rétro/émulation. Le temps de la console portable est arrivé, et c'est un bel avenir pour les joueurs en déplacement.

Plus dans les jeux :