Le musc "sent" une opportunité

Dans le Tech Company News Brief de cette semaine: Meta revient sur la présentation de l'avatar corsé de Mark Zuckerberg et de sa femme Priscilla Chan; Nvidia appuie sur le rembobinage d'une variante 4080 ; et Musk utilise sa portée et sa popularité sur les réseaux sociaux pour vendre un parfum qui sent les cheveux brûlés.

Les entreprises technologiques (et au moins un milliardaire) ont passé la majeure partie de la semaine dernière à revenir sur leurs déclarations. Méta , qui, après avoir clairement montré des avatars corsés (oui, corsés, avec des jambes !) dans son métaverse offrant Horizon Worlds est revenu totalement sur cette démonstration pour préciser que les homologues virtuels du PDG Mark Zuckerberg et de sa femme Priscilla Chan étaient, en fait, créé à l'aide de la capture de mouvement .





Des avatars corsés arrivent dans l'univers de réalité virtuelle de Meta, mais vous devrez attendre l'année prochaine avant de pouvoir les voir. C'était l'une des annonces du très attendu mais finalement décevant de Meta Relier événement qui a également vu la sortie de Meta Quest Pro – un énorme casque de réalité virtuelle d'environ 1 500 $ que Meta a précisé n'était pas le Quest 3 mais plutôt une version moins encombrante et plus avancée du matériel nécessaire pour s'accorder à la vision de Zuckerberg de The Matrix.





Le casque est le premier gros produit du géant des médias sociaux depuis que Zuckerberg a tout misé sur le métaverse en changeant de marque Facebook dans Meta, mais la nouvelle direction ne lui a pas gagné la confiance des investisseurs. En fait, la réponse tiède des investisseurs a impacté La valeur nette personnelle de Zuckerberg et a conduit à des appels pour qu'il descendre et s'écarter .





Facebook est soit en avance sur la courbe, soit le suivant dans un longue file d'échecs tenter de créer des mondes virtuels dans lesquels les gens peuvent entrer, et toutes ces discussions sur l'entreprise et son avenir l'ont aidée à rester confortablement au sommet du classement des entreprises technologiques de HackerNoon pendant encore une semaine. 👑

Nvidia appuie sur le rembobinage de la variante 4080 ⏪

Nvidia a un problème, et ce problème est Nvidia lui-même.





Après avoir lancé une Founders Edition 4090 assez badass, la société s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas se contenter de sortir deux versions de la prochaine carte graphique. Officiellement, avoir des GPU avec la désignation 4080 - les 4080 12 Go et 4080 16 Go - serait déroutant pour les consommateurs, a déclaré Nvidia, mais disent les observateurs que la variante 4080 inférieure (et moins chère !) était simplement une 4070 rebaptisée (qui n'a pas encore été annoncée).





Avec la variante inférieure 4080 ' non lancé ', les consommateurs n'ont d'autre choix que de débourser une prime pour mettre la main sur la version restante de la carte graphique. Nvidia réponse aux prix élevés des graphismes a essentiellement été de "bousculer".





Il y a également eu une controverse mineure impliquant Corsair et une chaîne YouTube technologique qui a comparé le 4090. Un membre du personnel de Corsair appelé des parties des critiques de YouTuber Gamers Nexus "conneries totales" bien que Corsair ait par la suite présenté des excuses pour la conduite de son employé.





Nvidia était à la 69e place sur HackerNoon's Classements des entreprises technologiques .

Musc '💲mell💲' une opportunité

Elon Musk a trouvé un moyen de transformer ses abonnés en clients payants, et cela implique de vendre des articles qui capitalisent sur sa popularité et sa portée sur les réseaux sociaux. Exemple : ' Cheveux brûlés ', un parfum récemment annoncé qui capture "l'essence du désir répugnant" et se vend 100 $ le flacon.





Déjà, le 'parfum' a contribué à élever 1 million de dollars pour le l'homme le plus riche du monde qui n'est que récemment cours inversé à nouveau et accepté de acheter Twitter . Tout au long de toute la saga Twitter "va-t-il, ne va-t-il pas", Tesla – qui a été cofondé par Musk – a vu le cours de son action augmenter et tomber , un peu comme le comportement erratique de son cofondateur.





Musk a également fait les manchettes pour cours inverse sur une annonce liée à Starlink. Le milliardaire semblait vouloir interrompre Starlink en Ukraine à moins que le Pentagone ne paie sa société SpaceX pour le service, mais il a apparemment changé d'avis et a décidé de continuer à le fournir. Starlink est le service Internet par satellite de SpaceX et a été crucial pour maintenir l'armée ukrainienne en ligne pendant la guerre contre la Russie.





Twitter était à la 60e place cette semaine, tandis que Tesla était à la 91e place du classement des entreprises technologiques de HackerNoon.

Et c'est un enveloppement! Merci d'avoir lu Tech Company News Brief Numéro 20 ! A la semaine prochaine. PAIX ☮️





— Sheharyar Khan, rédacteur en chef, Business Tech @ HackerNoon