Création de marché crypto : une introduction complète

La liquidité est la pierre angulaire de toute plate-forme de négociation, qu'elle soit traditionnelle ou crypto. Sans liquidités, les échanges ne sont que des logiciels inutiles, n'ayant rien à voir avec une entreprise rentable.





La force motrice derrière la liquidité dans le trading est les teneurs de marché - des gars professionnels et sophistiqués qui font vivre le trading.





Dans cet article, je vais parcourir le market making en crypto, en quoi il diffère du traditionnel, quelles stratégies il applique, ainsi que ses risques et incitations.





Commençons.

Qui sont les teneurs de marché et que font-ils ?

Un teneur de marché (MM) est un trader professionnel qui cote activement des marchés bilatéraux pour un actif particulier, en fournissant des offres et des demandes ainsi que la taille du marché de chacun.





Les teneurs de marché fournissent de la liquidité et de la profondeur aux marchés et profitent de la différence entre l'écart acheteur-vendeur.





Les teneurs de marché peuvent être des négociants institutionnels (une banque, une société de négoce, un courtier ou une maison de courtage) ou des particuliers.





Dans la plupart des cas, les MM sont des traders à haute fréquence . Ils opèrent sur les marchés mondiaux des actions, des devises et des crypto-monnaies.





Souvent, market makers are hired by exchanges to provide liquidity on particular assets and maintain the market in a good state.





En substance, ils s'engagent à :





Coter les prix des actifs bid-ask tout au long de la journée

Maintenir les spreads en dessous d'une limite maximale

Maintenir une profondeur minimale

Maintenir les commandes pendant un délai minimum (l'exigence de disponibilité), etc.





Dans d'autres scénarios, les teneurs de marché pourraient ne pas collaborer avec les bourses et commercer dans leur propre intérêt.

Spécificités du Crypto Market Making

Bien que les teneurs de marché des marchés traditionnels et crypto remplissent la même fonction de fourniture de liquidités, il existe des différences critiques entre eux.





La principale différence est que le marché de la cryptographie est encore une course effrénée : les échanges ne sont pas à l'abri tant d'un point de vue technique que réglementaire, les prix des actifs sont incroyablement volatils, les «wash trades» sont une pratique courante et aucune des analyses fondamentales ou techniques n'est suffisante pour compter sur. Bien que le marché de la cryptographie ait progressé de manière impressionnante jusqu'à présent, y jouer ressemble toujours à une balade avec un conducteur aveugle. Cela implique beaucoup plus de « joyaux cachés » que son homologue traditionnel.





Autres spécificités du crypto trading :





une liquidité relativement faible des actifs,

risque important de glissement ,

facilité de manipulation des prix,

forte probabilité de flash se bloque lorsque de grosses commandes entrent en place, etc.



Du côté positif, en crypto, les barrières à l'entrée sont bien plus faibles pour les MM que sur les marchés traditionnels. En outre, les MM sont généralement exempts de paiement des frais du fabricant et même incités par des rabais - un certain pourcentage des frais de négociation que le preneur de liquidité paie.

Les teneurs de marché typiques de la cryptographie sont des maisons de courtage, des fonds spéculatifs ou des entreprises privées disposant de ressources et d'une expertise suffisantes.

Teneurs de marché vs teneurs de marché automatisés

Bien qu'ils semblent similaires, les teneurs de marché et les teneurs de marché automatisés (AMM) sont des entités entièrement différentes.





Comme mentionné ci-dessus, les MM sont des commerçants professionnels (un individu ou une entité juridique comme une société de courtage), opèrent souvent sous une licence spéciale, fournissent des liquidités aux marchés et gagnent sur les écarts acheteur-vendeur.





D'autre part, les AMM sont un type de protocole d'échange décentralisé (DEX) qui repose sur une formule mathématique pour évaluer les actifs. Au lieu d'utiliser un carnet d'ordres comme un échange traditionnel, les actifs sont évalués selon un algorithme de tarification particulier.

Par exemple, Uniswap utilise la courbe mathématique suivante pour déterminer le prix du commerce :





x * y = k





où x et y sont les montants de deux actifs dans le pool de liquidités , yi est le montant de l'autre et k est une constante fixe , ce qui signifie que la liquidité totale du pool doit toujours rester la même.

Le travail d'un AMM ressemble à ceci :





un pool de liquidités fournit des liquidités à un AMM. Une fois la liquidité ajoutée, les transactions sont effectuées selon l'algorithme de tarification établi. Chaque transaction (ou échange) est facturée avec des frais (généralement 1 % à 1,5 %), qui seraient ensuite versés aux fournisseurs de liquidité proportionnellement à leur contribution au pool de liquidité.





Contrairement aux AMM, les MM ne sont pas limités à la courbe des prix et maintiennent leurs propres spreads. La tenue de marché régulière implique une participation plus active par rapport aux AMM.

Comment les créateurs de marché crypto gagnent-ils de l'argent?

Comme mentionné précédemment, la tenue de marché cryptographique est une activité extrêmement risquée. Alors, comment est-ce payant? Quelle est l'incitation derrière cela? La réponse est répandue.





Les teneurs de marché prennent de petits bénéfices d'un montant égal aux écarts entre l'offre et la demande avec chaque transaction tout en traitant des volumes de négociation massifs.





En fin de compte, les teneurs de marché auraient des milliers, voire des millions de transactions de ce type exécutées et, par conséquent, un bénéfice global impressionnant.





Prenons un exemple d'ordres d'un teneur de marché :





Bon de commande pour 1000 unités à 1 $

Ordre de vente pour 1000 unités à 1,02 $

L'écart est de 0,02 $





Bénéfice total réalisé en négociant 1000 unités : 20 $.

Stratégies de création de marché cryptographique

Je vais les parcourir brièvement ici :





Tenue de marché delta neutre



Un teneur de marché cherche à se couvrir contre le risque de stock (voir ci-dessous) et souhaite le décharger sur une autre plate-forme de négociation. Pour cela, un MM placerait des ordres limités sur un échange avec une faible liquidité, et lorsque ceux-ci sont remplis, enverrait immédiatement un ordre au marché (du côté opposé) pour échanger avec une liquidité plus élevée.





Ainsi, si un MM achetait des stocks sur une bourse, il les vendrait sur une autre. Dans ce cas, notre MM aurait des positions ouvertes sur les deux bourses, elles totalisent zéro et il n'y a pas de position pure et simple (les gains sur une bourse compensent les pertes sur l'autre). Le prix que le MM offrirait sur l'échange à faible liquidité serait le coût de l'exécution de l'ordre du marché sur l'échange à liquidité plus élevée, plus un petit profit.





Market Making « au toucher » à haute fréquence



Dans cette stratégie , les teneurs de marché placent des ordres d'achat et de vente des deux côtés du livre, généralement "à la touche" (offrant les meilleurs prix pour acheter et vendre sur l'ensemble de la bourse), ce qui signifie qu'ils seront remplis chaque fois que quelqu'un se présentera avec un ordre du marché .





Création de marché de grille



Dans ce cas, un teneur de marché place des ordres à cours limité tout au long du livre, de taille croissante, autour d'une moyenne mobile du prix , puis les y laisse.

L'idée est que le prix "parcourra" les commandes tout au long de la journée, gagnant les écarts entre les achats et les ventes.

Principaux risques et obstacles de la création de marché cryptographique

(i) Le risque de stock

Le risque le plus douloureux du market making est connu sous le nom de risque d'inventaire .





L'inventaire signifie une quantité particulière d'actifs qu'un teneur de marché doit stocker pour pouvoir exécuter un ordre d'achat/vente.





Le risque d'inventaire apparaît chaque fois que le prix d'un actif commence à évoluer avec une tendance . En d'autres termes, au lieu de fluctuer sporadiquement, ce qui est probablement le meilleur scénario pour un MM, le prix commence à aller constamment dans une direction particulière.





Disons qu'un prix d'actif commence à baisser . Alors, que se passe-t-il pour un MM ici alors qu'il agit à la fois du côté de l'achat et de la vente de cet actif ? Droit! Leurs ordres d'achat commenceront à être remplis, tandis que les ordres de vente ne le seront pas. Pour gérer cette situation, notre MM augmenterait l'inventaire de l'actif qui perd de la valeur, ce qui entraînerait une diminution de la valeur totale de l'inventaire avec le temps.





Tôt ou tard, le prix pourrait revenir à un niveau rentable et le teneur de marché pourrait vendre son inventaire avec plus. Cependant, si la situation avec la baisse des prix continue, l'inventaire du MM serait verrouillé d'un côté.





En fin de compte, le teneur de marché serait obligé d'arrêter son opération et d'attendre de meilleurs prix ou de commencer à vendre son inventaire à perte pour continuer son opération.





En résumé, le risque d'inventaire est la probabilité qu'un teneur de marché ne puisse pas trouver d'acheteurs pour son inventaire, ce qui entraîne le risque de détenir plus d'un actif au mauvais moment. Un autre scénario est celui où un teneur de marché doit vendre des actifs trop tôt alors que leurs prix augmentent.





Le risque d'inventaire est inévitable dans toute tenue de marché, que ce soit sur les marchés traditionnels ou cryptographiques. Cependant, sa probabilité augmente considérablement en ce qui concerne la cryptographie, car les actifs cryptographiques sont bien plus volatils que leurs alternatives conventionnelles.

(ii) Autres préoccupations et goulots d'étranglement

Statut non réglementé des bourses

La plupart des échanges de crypto-monnaie opèrent à l'étranger et échappent donc à la supervision d'un organisme de surveillance réglementaire. Par conséquent, un teneur de marché doit être extrêmement prudent lorsqu'il envisage un engagement professionnel avec un échange cryptographique particulier.





Problème de sécurité

Les crypto-monnaies sont souvent exposées à des exploits et des hacks. Par conséquent, la sécurité a toujours été une préoccupation numéro un pour tous les types de commerçants de crypto.





Problème de latence

La latence signifie un retard dans la transmission des données. Pour l'efficacité de tenue de marché, la latence doit être aussi faible que possible. En d'autres termes, un maker doit obtenir des réponses rapides de ses clients avec des transactions des deux côtés d'un prix d'exécution. Un moyen éprouvé d'y parvenir consiste à colocaliser les serveurs du teneur de marché avec ceux d'un échange de crypto-monnaie avec lequel un créateur travaille. Cependant, tous les échanges cryptographiques n'offrent pas une telle option pour les teneurs de marché, et atteindre la bonne latence peut être un problème pour les teneurs de marché.





Coût du développement d'un logiciel de tenue de marché

C'est juste énorme. Cependant, il existe de nombreuses solutions logicielles prêtes à l'emploi qui pourraient aider à rendre le processus légèrement moins cher.





Manque de standardisation

Contrairement aux marchés financiers traditionnels, il n'existe pas de protocoles standard pour les échanges cryptographiques. Ainsi, l'ajustement à l'API d'un échange peut nécessiter des efforts supplémentaires. De plus, les API peuvent parfois rencontrer des problèmes entraînant des erreurs de temps d'arrêt, un retard d'exécution et d'autres effets négatifs.





Capital commercial

La tenue de marché nécessite un capital commercial impressionnant. Compte tenu de cela, les marchés traditionnels fournissent souvent à MM des lignes de crédit. Cependant, en crypto, ce n'est pas une pratique courante. Les MM doivent accumuler du capital commercial par eux-mêmes et prendre 100 % de risques sur cet investissement.

Ce que Yellow Network offre aux créateurs de marché de la cryptographie

Réseau Jaune L'écosystème de s'adresse à tous les types de teneurs de marché : institutionnels, entreprises de taille moyenne ou particuliers. Il offre une grande vitesse de transactions, liquidité agrégée , et facilité de connectivité.





Openware c'est ArkeBot contribue à faciliter la performance des stratégies des teneurs de marché et à maintenir un spread et une liquidité souhaités. Les principales fonctionnalités d'ArkeBot sont :





Automatisation : le bot peut fonctionner sur des échanges décentralisés ou centralisés avec des stratégies personnalisables

le bot peut fonctionner sur des échanges décentralisés ou centralisés avec des stratégies personnalisables Spread constant : le spread peut être optimisé pour maintenir un marché efficace tout en garantissant des bénéfices aux teneurs de marché.

le spread peut être optimisé pour maintenir un marché efficace tout en garantissant des bénéfices aux teneurs de marché. Liquidité : la liquidité peut être organisée via un lien direct vers les principaux échanges tels que Binance, Huobi, Bitfinex ou d'autres via des points de terminaison d'API configurables. Les carnets de commandes peuvent également être combinés avec des fournisseurs de liquidités tiers.

la liquidité peut être organisée via un lien direct vers les principaux échanges tels que Binance, Huobi, Bitfinex ou d'autres via des points de terminaison d'API configurables. Les carnets de commandes peuvent également être combinés avec des fournisseurs de liquidités tiers. Stratégie de trading : Déploiement facile de stratégies de trading courantes et possibilité de configurer de nouvelles stratégies à la volée grâce à des algorithmes et des scripts modulaires et personnalisables.

Déploiement facile de stratégies de trading courantes et possibilité de configurer de nouvelles stratégies à la volée grâce à des algorithmes et des scripts modulaires et personnalisables. Outils d'analyse et de surveillance en ligne pour contrôler les performances.

Dernier mot

Les teneurs de marché sont l'épine dorsale de toute négociation d'actifs. Ils créent et développent des marchés pour de nouveaux actifs et donnent à de nouvelles plateformes de négociation des chances de survivre et de se développer. Tant sur les marchés de la cryptographie que sur les marchés traditionnels, les MM fournissent des liquidités et assurent la stabilité des prix des actifs, ce qui nécessite un niveau de compétences de ninja et des ressources pertinentes. Bien que la tenue de marché ne soit pas pour tout le monde, il est plus facile de s'engager dans cette activité sur le marché de la cryptographie.





Maîtrisez le métier, accumulez les ressources nécessaires et commencez à orchestrer le concert. C'est dur, mais ça vaut le coup.



Écrit par Julie Plavnik pour Yellow Network .

