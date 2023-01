LEARN MORE ABOUT @SHEHARYARKHAN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Le métaverse est un sh * tshow. Serveurs morts. Graphismes sans éclat. Trolls. Et dans certains cas, une obligation d'acheter du matériel coûteux. Ce n'est pas étonnant alors que Facebook parent Méta a eu du mal à faire en sorte que quiconque se soucie de ses mondes virtuels, malgré la consommation de milliards de dollars en espèces.





Oui, Facebook a peut-être tout misé sur la vision d'avenir du fondateur et PDG Mark Zuckerberg, mais il est peu probable que Zuck et ses amis de 1 Hacker Way fassent éclater du champagne pour célébrer les événements qui ont suivi la décision de son entreprise de doubler sur une technologie qui n'a pas encore réussi à séduire le grand public.





Cela fait un an que Facebook a changé sa raison sociale à Meta et a dévoilé le logo "infini", signalant peut-être l'attrait des mondes virtuels infinis pour les masses, mais rien n'a fait son chemin depuis. L'idée que les gens vont acheter des casques coûteux juste pour avoir des étrangers leur jeter des blasphèmes dans un jeu vidéo qui a l'air pire qu'un titre de l'ère PS2 a déjà coûté à l'entreprise plus de la moitié de son cours de bourse et a effacé 650 milliards de dollars dans sa valeur marchande.

Le dernier revers est survenu jeudi dernier après que les résultats trimestriels de la société aient montré que pertes chez Reality Labs, une division interne chargée de développer la vision de Meta sur le métaverse, a continué à s'élargir et continuera de le faire jusqu'en 2023. Naturellement, les investisseurs n'étaient pas contents , provoquant une autre chute du stock de Meta :





Alors que Zuckerberg a aucun plan de ralentissement , cela vaut vraiment la peine de se demander : à quel point les choses sont-elles mauvaises dans le métaverse ? Des entreprises autres que Meta peuvent offrir un aperçu. Prenez Decentraland par exemple : il y a quelques semaines à peine, l'entreprise a dit il comptait 8 000 utilisateurs actifs quotidiens sur sa plate-forme – un nombre ridiculement bas pour une entreprise évaluée à 1,2 milliard de dollars.





Bien que loin d'être aussi désastreux que Decentraland, Roblox a aussi lutté pour obtenir le même niveau d'utilisateurs que lors de la pandémie de COVID-19, lorsque la plate-forme centrée sur les jeunes est devenue très populaire. Tout cela pour dire que même si le métaverse peut sembler plutôt cool sur le papier, le concept lui-même ne colle tout simplement pas et finit par ressembler à un MMO révolu avec des serveurs morts. Zuck le sait probablement, c'est pourquoi il est essayer d'embrouiller d'autres méga-entreprises à inciter leurs employés à utiliser le métaverse à la place. Mauvaise nouvelle cependant, travailler dans le métaverse est pas agréable .





Meta ne serait ni le premier (ni le dernier !) à ne pas réussir à introduire le concept de monde-dans-un-monde au grand public, bien que son fiasco peut être le plus spectaculaire compte tenu de la taille et de l'envergure de l'entreprise. Comme cet auteur opine dans le Washington Post , le destin de Facebook pourrait être le même que celui de Second Life.





Facebook continue d'être sur les lèvres de tout le monde, l'aidant à maintenir le premier rang du classement des entreprises technologiques de HackerNoon. Son parent, Meta, était à la 10e place. Roblox, un autre pair du métaverse, était la deuxième tendance.

Adidas Kicks Ye Habit 🏃

Adidas incursion dans le métaverse l'année dernière après avoir annoncé un partenariat avec le Bored Ape Yacht Club, PUNKS Comic et gmoney, générant 23,4 millions de dollars en un seul après-midi après ses débuts. Pourtant, cela n'a pas suffi à renverser la situation de l'entreprise. Tout comme Meta, le cours de l'action de la société a été malmené depuis au moins le début de l'année compte tenu de ses mauvaises performances financières et d'un baisse de la demande pour ses baskets.





Maintenant, il a dû mettre fin à son partenariat avec Kanye West (qui est légalement connu sous le nom de Ye) à cause de ses commentaires antisémites, ce qui a coûté à l'entreprise 250 millions de dollars vers son résultat net étant donné qu'elle ne veut plus vendre la ligne de baskets Yeezy, très rentable. Adidas a réagi beaucoup plus lentement aux commentaires de Ye que certaines autres marques, ce qui a entraîné une réaction brutale et une pression croissante du public pour qu'il fasse ce qu'il faut.

Doit veut vous vendre la liberté 💰

Elon Musk enfin racheté Twitter inc. , et OH.MY.GOD, le cycle des nouvelles est devenu fou. En fait, Musk a été si largement couvert par les nouvelles qu'il est devenu un rappel de la façon dont les médias ont rendu compte de Donald Trump avant et pendant sa présidence.





Alors que la partie « va-t-il, ne va-t-il pas » de la saga des acquisitions s'est terminée vendredi dernier, la partie « et maintenant » a commencé avec des licenciements de haut niveau. Après être entré dans le siège social de Twitter avec un véritable évier ( probablement juste pour ce jeu de mots ), Musk, l'homme le plus riche du monde, licencié des cadres supérieurs, dont le directeur général Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal et le directeur des affaires juridiques et des politiques Vijaya Gadde. Avant de commencer à vous sentir désolé pour l'un d'eux, les anciens dirigeants de Twitter devraient gagner des millions de la sortie.





Cependant, vous devriez vous sentir désolé pour le près de 2 000 personnes qui sera licencié dans le cadre de Musk pour réduire la graisse autour de l'entreprise, vraisemblablement, de telle manière que Twitter ne doit pas les salariés licenciés d'éventuelles attributions d'actions.





En fin de compte, Musk, un absolutiste autoproclamé de la liberté d'expression qui pense que Twitter a beaucoup plus de valeur qu'il ne l'est actuellement, veut rendre la plate-forme plus attirant aux annonceurs (bien que les marques ne l'achète pas , encore).





Pendant ce temps, Wall Street se demande s'il est même durable pour Musk de gérer autant d'entreprises. Il est déjà PDG de Tesla et SpaceX, et si sa nouvelle description de profil Twitter ("Chief Twit") est une indication, il se peut qu'il dirige lui-même Twitter.





Twitter était en tendance n ° 41 cette semaine, tandis que l'autre société de Musk Tesla était à la 48e place du classement Tech de HackerNoon.

COVID-19 impacte la production d'iPhone📱

Un nouveau rapport de Reuters indique que la production de Pomme L'iPhone de pourrait chuter jusqu'à 30 % alors que l'usine chinoise qui fabrique les smartphones fait face aux blocages liés au COVID-19.





Bien que la fabrication se poursuive comme prévu, le déclin pourrait rendre les iPhones plus difficiles à trouver, au moins temporairement, et pourrait amener les revendeurs à vous vendre les smartphones à un prix encore plus élevé sur des sites Web comme eBay.





Apple s'est classé au 7e rang du classement technologique de cette semaine.

Et c'est un enveloppement! Merci d'avoir lu Tech Company News Brief Numéro 22 ! A la semaine prochaine. PAIX ☮️





— Sheharyar Khan, rédacteur en chef, Business Tech @ HackerNoon