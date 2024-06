Le lien surprenant entre les incidents de cybersécurité et le PDG

Imaginez avoir une entreprise florissante en plein essor avec des revenus importants générés par le trafic organique grâce au référencement.





Mais il existe une menace cachée : la cybersécurité, qui pourrait saper tous ces revenus et vous conduire à la faillite.





Honnêtement, de nombreuses entreprises pourraient être aux prises avec ce scénario peint.





Voici pourquoi!





Comparant Les conclusions d'Accenture en matière de cybersécurité avec Recherche SEO de Clutch , il est évident que les entreprises donnent la priorité à l'augmentation des ventes via le référencement plutôt qu'à la cybersécurité, avec seulement 35 % d'entre elles sécurisant leurs données.





À présent, vous réfléchissez à la manière dont votre entreprise peut combiner ces éléments pour favoriser sa croissance.





Pensez-y de cette façon:





Le référencement se concentre sur l'amélioration de la visibilité de l'entreprise grâce au trafic organique, tandis que la cybersécurité donne la priorité à la protection de l'entreprise et à la confiance des clients. Lequel de ces domaines (SEO et cybersécurité) voudriez-vous abandonner ?





Absolument aucun !





Dans cet article, nous découvrirons l'intersection entre le référencement et la cybersécurité, expliquant à quel point il est essentiel d'équilibrer les deux entités pour la visibilité numérique souhaitée de votre entreprise.





Alors, allons-y !









Le rôle de la cybersécurité dans le référencement





Si le référencement est essentiel à la visibilité d’un site Web, la cybersécurité l’est également.





Regarde ça:





La sécurité des sites Web est l'un des facteurs de classement de Google. Dans sa documentation, Google donne la priorité à la sécurité numérique des personnes visitant des sites Web. Cela signifie que Google est plus susceptible de classer un site Web sécurisé et sécurisé offrant une bonne expérience utilisateur plus haut que ceux qui n'en ont pas.





Selon Google ,





La mise en œuvre de la cybersécurité dans le référencement aide les sites Web à mieux se classer, à générer du trafic organique, à augmenter les conversions et à aider les entreprises à se développer.





En d’autres termes, le fait de ne pas prendre en compte une stratégie de référencement intégrant des pratiques de cybersécurité pourrait faire échouer une entreprise et conduire à la faillite.





Cybermenaces courantes ayant un impact sur le référencement

Logiciel malveillant

Les logiciels malveillants sont des logiciels malveillants conçus pour endommager les ordinateurs, les réseaux ou les serveurs des utilisateurs. Les pirates injectent souvent des scripts et des codes malveillants dans les sites Web lorsqu’ils découvrent des vulnérabilités possibles.





Une fois qu'un pirate informatique peut accéder au code d'un site Web, il peut injecter des codes Javascript malveillants susceptibles de rediriger les utilisateurs vers un autre site, de dupliquer votre site Web ou de voler des informations précieuses.





En 2021, l’une des attaques de logiciels malveillants les plus répandues enregistrées a concerné la Colonial Pipeline Company, l’un des plus grands pipelines de carburant aux États-Unis.





Cette attaque a entraîné la fermeture de l'entreprise pendant cinq jours, entraînant des pénuries de carburant et une augmentation significative des prix du gaz. Selon Actualités TechTarget , cette menace s'est produite en raison du mot de passe du compte VPN exposé d'un employé utilisé dans un autre emplacement. Ce scénario a provoqué la fermeture du site Web, rendant ainsi les activités inaccessibles.

Hameçonnage





Le phishing est une menace de cybersécurité qui vise à voler les données d'un utilisateur, en lui faisant croire que les informations proviennent d'une source légitime ou qu'il connaît. Il s’agit d’une autre menace de cybersécurité que les pirates peuvent exploiter pour perturber les opérations et la réputation des entreprises.





Voici comment cela fonctionne:





Les pirates pourraient imiter votre site Web et l’utiliser comme source d’une attaque de phishing sans que vous vous en rendiez compte. Et lorsque cela se produit, les victimes peuvent signaler votre site Web pour abus et le mettre sur liste noire, ce qui peut entraîner un arrêt soudain et brutal de votre entreprise.





Le phishing étant la cybermenace la plus courante, son taux ne cesse de croître et les entreprises doivent assurer une sécurité adéquate contre cette menace.





Selon les recherches de Stations sur le phishing,

Attaques DDoS

L'attaque DDoS, par déni de service distribué, est une menace pour la sécurité Internet dans laquelle des attaquants bombardent un serveur avec un faux trafic Internet pour empêcher les vrais utilisateurs d'accéder à un site Web ou à un service.





Les pirates informatiques lancent généralement une attaque DDoS pour faire planter un site, entraînant la perte de son actif numérique : le site Web.





Certains signes courants de DDoS incluent une diminution soudaine de la vitesse du site Web, une augmentation étrange des requêtes vers une page ou un point de terminaison particulier, des modèles de trafic étranges, etc. Et lorsque tout cela arrive à un site, les robots Google et les humains réels peuvent éprouver des difficultés à y accéder. le site.





Imaginez ce que ce serait de perdre des milliers de dollars parce que les clients ne peuvent pas accéder à votre site.

Que se passe-t-il lorsqu'un site Web est piraté ?

Un site Web piraté est comme une communauté infectée par un virus. L’infection n’affecte pas seulement le site Web, mais pourrait se propager à d’autres éléments, tels que les données des clients, la réputation de l’entreprise et bien plus encore.





Les entreprises ne remarquent peut-être pas rapidement l’impact des cybermenaces, mais il existe certains signes auxquels il faut prêter attention.





Alors, quels sont les indicateurs d’un site Web piraté ?





Voici quelques éléments qui peuvent indiquer qu’un site Web est attaqué.

Temps d'arrêt

Lorsqu’un site Web subit constamment des temps d’arrêt, il peut être utile d’en rechercher la cause profonde. En effet, les attaquants pourraient enfreindre votre site avec une attaque DDoS.





Les temps d'arrêt pourraient dévaster les entreprises, car les clients ont besoin d'accéder à votre site Web pour effectuer des achats, ce qui vous ferait perdre plusieurs millions de dollars en un instant.





Il s’agit généralement du pire cauchemar que les entreprises puissent vivre dans un monde numérique compétitif.

Piratage de domaine

Le piratage de domaine peut ressembler à un vol au grand jour de tous les actifs et investissements de votre entreprise.





Imaginez avoir un nom de domaine qui a établi une haute autorité et qui est bien classé sur Google, seulement pour que vous perdiez l'accès à un tel actif numérique au profit des pirates informatiques en raison d'une erreur ou d'une négligence en matière de cybersécurité.





C'est un scénario effrayant que vous redoutez secrètement.





Récemment, en mai 2022, Hypixel Network, un serveur Minecraft, a été piraté, perdant tous les domaines appartenant à Hypixel Studios. Il s'agit d'une entreprise avec plus de 10 millions d'utilisateurs actifs.





Sur leur Twitter









Il ne s'agit pas de vous effrayer en tant que propriétaire d'entreprise, mais de vous aider à comprendre pourquoi les pratiques de cybersécurité sont pertinentes pour toutes les stratégies de référencement dans lesquelles vous pouvez investir.

404 erreurs

Une erreur HTTP 404, une erreur introuvable, signifie généralement qu'une page Web a été supprimée/supprimée et ne peut plus être trouvée sur le serveur du site.





Avoir une erreur 404 est une pratique courante pour signaler à Google qu'une page n'est plus disponible. Cependant, cela pourrait constituer un problème grave si le volume d'erreurs 404 est important et affecte les pages essentielles de votre site que vous n'avez pas supprimées.





Google comprend 404 lorsqu'ils sont utilisés avec précaution, mais lorsqu'ils commencent à affecter l'expérience utilisateur sur votre site, cela pourrait affecter le référencement de votre site. Dans de nombreuses cybermenaces, les attaquants peuvent supprimer tous les fichiers de votre site Web, ce qui entraîne un volume élevé d'erreurs 404.





La vérification de votre console de recherche Google et des fichiers journaux peut vous aider à enquêter sur les erreurs et à comprendre si elles résultent d'activités malveillantes sur votre site.

Mises à jour/pénalités Google injustifiées

Chaque fois qu'un site est piraté, Google peut cesser d'envoyer du trafic vers ce site, entraînant une baisse du trafic organique. En effet, Google donne la priorité à la sécurité des utilisateurs lorsqu'ils utilisent Internet.





Si vous êtes propriétaire d'un site et constatez une baisse soudaine du trafic organique sur votre site Web, cela peut être dû au fait que votre site est pénalisé à tort ou est frappé par une mise à jour de l'algorithme de Google.





Barry Adams, rédacteur en chef de State of Digital, a un jour souligné un état des lieux sur un site internet il a été étroitement impliqué dans le fait qu'il a subi à tort la sanction de Google après une cyberattaque. De cet événement, il a conclu que :

Il a conseillé aux propriétaires de sites de prendre des mesures de sécurité pour éviter d'être victime de cyberattaques.

Liste de refus du navigateur

Généralement, la mise sur liste noire ou la liste de refus est une mesure de sécurité mise en place pour bloquer ou refuser l'accès aux entités inscrites.





La mesure Safety First de Google, Navigation sûre , utilise le mécanisme de liste noire pour identifier et bloquer l’accès des internautes aux sites Web malveillants.





Si votre site Web est signalé en permanence aux visiteurs du site comme dangereux en raison d'une infestation de cybermenaces, cela pourrait entraîner une réputation ternie, un faible engagement et une baisse du trafic.

Perte de fichiers de sites Web

Certaines cyberattaques sont lancées pour voler des actifs critiques sur un site Web.





Lorsque des pirates informatiques accèdent au serveur SSH (Secure Shell) ou FTP (File Transfer Protocol) de votre site, ils peuvent modifier ou supprimer les fichiers de votre site Web et les données de la base de données, entraînant des erreurs massives.





Par exemple, si un site Web est victime d’un ransomware, les propriétaires du site ne peuvent avoir accès aux données du site qu’une fois la rançon payée.

Les entreprises sont souvent victimes d’usurpation d’identité ou de fichiers de site compromis même après avoir accédé aux fichiers volés.





Le site Web compromis d'une marque peut avoir un impact sur l'identité de la marque. Alors qu’en SEO, l’identité de marque a un impact sur le trafic et la conversion.

Dommages à la réputation

Les dommages causés à la réputation d'une entreprise sont liés à la perte de confiance des clients et des investisseurs, à une mauvaise couverture médiatique, etc.





Imaginez des attaquants utilisant les informations de votre entreprise à cause de votre site Web piraté dans le cadre d'une escroquerie par phishing. Ils peuvent même imiter votre entreprise pour inciter les gens à révéler leurs informations confidentielles.





Les dommages à la réputation sont coûteux à réparer et vous devez protéger vos actifs numériques contre toute compromission.





Un exemple typique de cyberattaque est Cyberattaque de Sony Pictures Entertainment en 2014 qui exposait les données de l'entreprise, telles que des films inédits, des courriels confidentiels et les informations personnelles de ses employés. L’entreprise a dépensé des millions pour réparer les dégâts.

La cybersécurité et le référencement s'entremêlent

La cybersécurité est vaste, tout comme le référencement. Cependant, tous deux se rencontrent dans un endroit unique, ce qui rend leur mariage précieux pour la réussite commerciale.





Certains éléments de la cybersécurité aident au référencement, et certains aspects du référencement contribuent à la cybersécurité.

Dans la section suivante, nous examinerons les éléments de cybersécurité, leur impact sur le référencement, et vice versa.

Configurations de serveur sécurisées et référencement

Un serveur est un système (logiciel ou matériel) qui utilise HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pour stocker, traiter et présenter des pages Web aux utilisateurs Internet à chaque fois qu'ils en font la demande.





Il sert de pont entre les sites Web et Internet, connectant votre site Web à vos publics cibles.





Le maintien de mesures de sécurité sur le serveur est essentiel pour empêcher les pirates informatiques de le falsifier. Du point de vue du référencement, les serveurs peuvent avoir un impact sur les performances, la vitesse et la capacité d'exploration d'un site Web.

Certificats SSL/TLS, HTTPS et SEO

Les certificats SSL, Secure Sockets Layer ou TLS et Transport Layer Security sont des fichiers de données numériques qui établissent une connexion sécurisée entre Internet et le serveur. Les certificats SSL/TLS et le protocole HTTPS peuvent protéger les données, renforcer la confiance et améliorer le référencement.





Lorsqu'un site Web utilise HTTP au lieu de HTTP non sécurisé, Google donne la priorité à ce site Web et le classe dans les SERP, ce qui entraîne davantage de trafic sur le site Web en matière de référencement.

Vitesse, performances et cybersécurité du site Web

L'optimisation de la vitesse et des performances du site Web est essentielle en matière de référencement pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle et un bon classement sur Google.





Google comprend que les gens se soucient de naviguer sur un site Web rapide, ce qui leur permet de donner la priorité à la vitesse des pages comme facteur de classement sur mobile et sur ordinateur.





Lorsque vous exploitez le référencement pour créer un site Web performant avec une bonne expérience utilisateur, cela contribue à terme à atténuer l'impact des cybermenaces basées sur les performances, telles que les DDoS, les ransomwares, etc.

Convivialité mobile, réactivité et sécurité mobile

Selon les statistiques GS, en 2024, 59,91 % des internautes naviguent à l'aide de leurs appareils mobiles.





Source: GS





Avec la popularité des appareils mobiles, il est recommandé aux entreprises d'optimiser leur site Web pour la convivialité et la réactivité des appareils mobiles. Cela aidera les visiteurs du site à bénéficier d’une excellente expérience utilisateur à la fois sur mobile et sur ordinateur.





De même, Google utilise la version mobile du contenu d'un site pour l'indexation et le classement, faisant de la convivialité mobile un facteur de classement.





Selon eux ,

Par conséquent, plus les utilisateurs accèdent au Web avec des appareils mobiles, plus les entreprises continuent d’optimiser la convivialité mobile pour le référencement.





Dans le même temps, ces pratiques contribuent à mettre en œuvre des pratiques de sécurité mobile telles que l'authentification multifacteur (MFA), des politiques de mots de passe fortes, HTTP et bien d'autres.

Que pouvez-vous faire pour garantir que la cybersécurité fonctionne parallèlement à votre stratégie de référencement

La sécurité et la sûreté étant des besoins fondamentaux de l’être humain, cela s’applique toujours lorsque les gens utilisent Internet. La cybersécurité est donc essentielle dès le début de la création d’une entreprise.





Pour vous assurer que vous ne poursuivez pas seul le développement de votre entreprise, assurez-vous de donner également la priorité à la sécurité.





Alors, par où commencer ?

Planifiez stratégiquement le référencement technique dans votre processus de référencement

Le référencement est un processus de croissance d'entreprise qui optimise les pages Web pour les moteurs de recherche à l'aide de la recherche de mots clés, de la création de liens, des liens internes, du référencement technique, etc.





Il est courant que de nombreuses entreprises souhaitent créer davantage de contenu ou de pages Web dans le but de développer leur marque. Ce faisant, planifiez parallèlement le référencement technique.





Le référencement technique est vaste, mais certains aspects vous aideront à découvrir des éléments axés sur la cybersécurité qui amélioreront les performances de votre site et sécuriseront votre site.





Certains de ces éléments comprennent :





Vérification des vulnérabilités du site

Vérification des plugins expirés

Recherche de thèmes expirés

Garantir que CSP, Content Security Policy, est efficace contre les attaques XSS

Vérification des HTTP ou des pages avec HTTP





Lorsque vous surveillez en permanence le référencement technique de votre site Web, vous serez en mesure d’identifier rapidement les erreurs susceptibles de signaler des cybermenaces. L’objectif est de reconnaître les premiers signes avant-coureurs et d’agir rapidement.





Vérifiez les alertes Google et les notifications GSC pour les mises à jour lors d'un audit technique. Vous devez également vérifier les codes des sites Web à la recherche de codes JavaScript étranges, de messages d’erreur et de fenêtres contextuelles étranges.





Utilisez également des outils de référencement comme Ahrefs et Majestic pour examiner votre profil de backlinks afin de traquer les backlinks spammés par les spammeurs SEO.





Google propose une liste de contrôle pour vous aider à déterminer si votre site Web est piraté.

Tirer parti des outils de cybersécurité

Vous devez inclure l’analyse des sites Web à la recherche de logiciels malveillants dans vos activités quotidiennes.





Obtenez un scanner de logiciels malveillants de fichiers fiable pour examiner le code de votre site Web et vérifier les pages Web à la recherche de logiciels malveillants ou de fichiers PHP ou HTML étranges sur votre serveur.





Analysez également votre site Web avec un scanner de vulnérabilités pour comprendre la force de votre site Web en termes de vulnérabilités et de bogues de sécurité critiques.





Enfin, analysez vos fichiers journaux pour comprendre s'il y a une activité suspecte.





L'analyse des fichiers journaux vous aidera à comprendre les données des visiteurs du site (adresse IP, nom d'hôte, session, durée, temps d'affichage de la page), les informations de demande, les informations de réponse, le moteur de recherche utilisé, le système d'exploitation, etc.





Si vous détectez une activité suspecte dans le fichier journal, vous pouvez empêcher le processus de piratage en agissant rapidement.

Intégrez la cybersécurité dans votre stratégie SEO

Alors que vous essayez d’éviter de laisser des opportunités sur la table à vos concurrents grâce au référencement, vous devez faire de même pour les pirates informatiques en matière de cybersécurité.





Les pirates informatiques sont vos pires ennemis, pas vos concurrents. La bonne nouvelle est que vous pouvez éviter de vivre ce pire scénario.





N'oubliez pas qu'un site Web piraté peut nuire à la réputation d'une marque et entraîner la confiance des clients et une perte de revenus.





Au-delà du piratage, Google donne la priorité aux sites Web sécurisés et sécurisés pour le classement. Ne manquez pas l'augmentation du trafic organique et la conversion élevée en laissant de côté la cybersécurité.





Vous pouvez faire d'une pierre deux coups en choisissant une stratégie de référencement holistique qui intègre la cybersécurité dans ses processus, comme le référencement technique, le référencement de contenu et la création de liens. Le référencement technique vous aidera à résoudre tout problème de cybersécurité sous-jacent.





Ne vous concentrez pas uniquement sur le trafic organique ; pensez également à la cybersécurité. Tirez parti d’une stratégie de référencement holistique avec un référencement technique pour le suivi !