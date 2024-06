Le Rabbit R1 pourrait être le gadget technologique le plus surfait du CES 2024

Chaque année, début janvier, des dizaines de milliers d'aficionados de la technologie se rendent à Las Vegas pour le Salon électronique client (CES) . Il s'agit d'un événement surtout connu pour capturer l'air du temps actuel du monde de la technologie ; 2023 a été lourd Véhicules électriques et durabilité , alors que 2022 tournait autour configurations matérielles et de jeu améliorées . Sans surprise, le CES 2024 était entièrement consacré à l’IA. IA pour casques , L'IA pour les bébés , L'IA pour les animaux de compagnie … cette année, il y avait tout.





Bien évidemment, la presse couronne officieusement les gagnants et les perdants à la fin de l'événement. Il existe diverses opinions sur les perdants ( Google semble recevoir beaucoup de votes ), mais le gagnant est incontestable; c'est le Rabbit R1 .





En bref, R1 est un appareil portable compact alimenté par l’IA, conçu pour rationaliser les tâches quotidiennes. Vous lui parlez comme vous le feriez avec un talkie-walkie (en appuyant sur un bouton latéral) et demandez à l'intelligence artificielle d' exécuter de manière autonome des tâches historiquement effectuées via des applications. Cela inclut, selon la démo, la planification d'itinéraires, la commande de nourriture ou la réservation d'un taxi. Parlez, puis validez d'un clic, sans naviguer/bricoler. L’appareil est équipé d’une caméra 360° qui lui permet de « voir » et de mieux répondre aux questions concernant le monde physique. Enfin un logiciel accessible via un PC permet à ses utilisateurs de lui « apprendre » des astuces répétables pour gagner encore plus de temps.

Loué pour son efficacité et sa simplicité, le R1 se veut un JARVIS à notre Tony Stark. Un assistant parfait. Lapin , l'entreprise qui le fabrique, a déjà pré-vendu au moins 30 000 unités !





Malheureusement, cette technologie ( très ) mignonne est gravement surfaite et vouée à l'échec.

The Rabbit R1 : le projet le plus médiatisé du monde de la technologie à l’heure actuelle

Dans son discours , le fondateur de Rabbit affirme qu'Alexa d'Amazon, Siri d'Apple et Cortana de Microsoft peuvent nous comprendre, mais sont incapables d'accomplir des actions. Ce n'est qu'un moyen d'utiliser Google verbalement. A peine des assistants . Il présente le Rabbit R1 comme un compagnon IA capable de faire bien plus, depuis la planification de vacances complexes en quelques phrases jusqu'à l'accès aux dates de concert de vos artistes préférés. Et c'est une excellente idée !





Mais ce n'est qu'une idée. Une idée qui pourrait facilement et entièrement s'intégrer dans une seule application créée par un acteur plus important .





Rabbit est peut-être le premier à sortir (et ses accessoires pour cela), mais chaque fabricant d'appareils a eu le même plan au cours des 18 derniers mois. Même moi, j'ai eu cette idée il y a un an . Microsoft a récemment annoncé il ajoute une nouvelle touche aux claviers PC pour la première fois depuis 1994 , spécifiquement pour son assistant Copilot AI. Raycast , quant à lui, est un incontournable de Mac depuis un certain temps maintenant et est également accessible d'un simple clic.





La seule raison pour laquelle nous n’avons pas encore plus d’exemples est que l’intégration native d’une application dans un vaste univers de produits et services prend du temps. C'est pourtant de là que viendra la valeur : un effet volant dans lequel un acteur comme Apple, étant déjà connecté à toutes vos applications (et localisation) via les données iPhone et iCloud, est en mesure de mieux vous assister en vous connaissant mieux.





Ayant construit un appareil complet pour une fonctionnalité que chaque smartphone va introduire et améliorer dans quelques mois, Rabbit n'est essentiellement qu'un autre Wrapper IA . La seule raison pour laquelle il s’agit d’un appareil distinct au lieu d’une application est que l’entreprise doit avoir un accès illimité à une caméra et à un microphone sans qu’Apple ou Google ne les arrête.





Ce qui nous amène à un autre défi évident : la plupart des individus préfèrent transporter ou utiliser un seul appareil, leur téléphone étant le choix idéal ( à quand remonte la dernière fois que vous avez acheté une lampe de poche ?). Mon iPhone fera bientôt ce que fait le Lapin… et fait déjà bien plus encore aujourd’hui. Si vous achetez un lapin, il restera absolument à la maison lorsque vous sortirez.





Ensuite, nous arrivons au truc de fête du R1. L'appareil peut se connecter à ses applications (Spotify, Uber, Doordash…) pour effectuer des actions en son nom sans avoir à visiter lesdites applications (avec l'autorisation/connexion de l'utilisateur via un PC). C'est bien… mais que se passerait-il si des géants de la technologie comme Meta, Google ou Apple refusaient de jouer le jeu et rendaient les intégrations avec le logiciel du R1 plus complexes ? Et si les applications ne veulent plus être accessibles par une IA ? Ce type d'appareil pourrait sérieusement nuire à leurs revenus publicitaires ou directs. Nous avons déjà vu des procès visant OpenAI / ChatGPT ; en quoi cela sera-t-il différent ?





Stratégiquement, il s’agit d’une vulnérabilité massive. De l’autre côté du spectre, non seulement les grands acteurs comme Apple et Microsoft ont une large gamme d’offres à concaténer, mais ils ont également le pouvoir de négocier avec les créateurs d’applications pour qu’ils fournissent leurs services via l’IA… et de les payer pour cela.





Ce qui nous amène à l’économie de l’appareil. Le Rabbit R1 est au prix de 199 $ , un prix unique (!) inhabituellement bas pour un tel produit. Encore une fois, tant mieux pour eux, mais … le R1 n'utilise pas l'IA entièrement locale, vous utilisez donc leur cloud. Et faire fonctionner un cloud coûte cher ( 110 000 $ par jour pour ChatGPT ). En fait, c'est si cher qu'un achat unique plutôt qu'un modèle d'abonnement n'a pas de sens et ne durera probablement pas. Cela signifie que l’entreprise est susceptible de rechercher de nouvelles voies de croissance. Si j'étais un parieur, je parierais sur toutes les promesses de « confidentialité d'abord » qui disparaissent lorsqu'ils réalisent que les données peuvent être vendues à un bon prix.





Une IA locale aurait changé la donne. À l’avenir, tous les appareils, tels que les téléviseurs, les voitures, les téléphones et les applications individuelles, seront équipés de modèles intégrés en langage naturel. Ces modèles seront petits, locaux et limités à leur objectif. Ce que nous avons à la place, c'est un Pokedex connecté au Cloud.

D'autres problèmes, présentés sous forme de puces, car vous n'avez que peu de temps pour étudier les mauvaises technologies en détail

Lors du CES, Google a annoncé qu'il supprimer les « fonctionnalités sous-utilisées » de son assistant IA le « cerveau » de Parmi ces fonctions obsolètes figurent « Consulter vocalement des itinéraires de voyage personnels » et « Faire une réservation »… qui étaient toutes deux présentes dans la démo R1 ! Google dispose de suffisamment de données pour savoir ce qu'il fait : personne n'utilise d'assistant IA pour faire ces choses.

le « cerveau » de Parmi ces fonctions obsolètes figurent « Consulter vocalement des itinéraires de voyage personnels » et « Faire une réservation »… qui étaient toutes deux présentes dans la démo R1 ! Google dispose de suffisamment de données pour savoir ce qu'il fait : personne n'utilise d'assistant IA pour faire ces choses. Le matériel a l'air sympa, mais il est assez épouvantable en termes d'espace gaspillé ; environ 20 % de l'appareil est vide/inutilisé.

Le clavier fonctionne mal (semble-t-il), ce qui est regrettable : les gens ont besoin de saisir du texte car ils ont des besoins détaillés et complexes, qui ne sont pas facilement exprimés ou enregistrés par la voix.

Les hallucinations de l’IA ne sont pas abordées. Puisqu’il s’agit d’une IA et rien d’autre, comment vérifier la véracité de ses déclarations ?

C'est censé être très rapide (même si le problème avec ChatGPT n'a jamais été sa vitesse). Mais dans la démo, je n'étais pas convaincu que c'était plus rapide que ChatGPT4.

Et si vous êtes gaucher ?





Je peux me tromper sur la R1. Son premier lot s'est vendu dès le premier jour et les précommandes explosent. Cela a suscité un intérêt considérable auprès des consommateurs. Ils sont les premiers sur le marché à disposer d'un tel gadget, et même s'ils seront battus par Siri 2.0, l'équipe devrait être fière.





Cela ressemble définitivement aux premiers jours d’une vague technologique. Il y avait toutes sortes de conceptions et d'idées étranges et farfelues pour les téléphones au début de la vague des smartphones, alors que les entreprises exploraient pour essayer de trouver des niches et voir ce qui était possible. C'est plutôt amusant et j'ai hâte de voir quelles autres choses étranges les gens inventent.





Bonne chance là-bas.





