Le grand débat présidentiel sur la crypto avec Polk, Nixon, Jackson et Washington

LEARN MORE ABOUT @MICHAEL-BROOKS 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @MICHAEL-BROOKS 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Vous devez vous demander pourquoi j'ai réuni des présidents du passé pour réfléchir à la façon dont ils réagiraient au nouveau monde courageux de la crypto-monnaie et à la décentralisation de l'argent. Et vous êtes probablement aussi probablement curieux de savoir pourquoi j'ai choisi ces quatre présidents en particulier pour participer à ce débat imaginaire. Voici pourquoi ils ont été sélectionnés et ce que je pense qu'ils auraient à dire sur la crypto dans ce forum animé.





Critères de participation à ce débat :





Richard Nixon : Il s'est débarrassé de l'étalon-or pour la monnaie à une époque d'inflation rapide. Cela semble un peu délicat, mais il l'a fait en 1971.

Il s'est débarrassé de l'étalon-or pour la monnaie à une époque d'inflation rapide. Cela semble un peu délicat, mais il l'a fait en 1971. Andrew Jackson, 7e président : Jackson était un grand défenseur des droits des États. Il a défendu l'homme du commun et fermé la banque nationale pendant son mandat. Il s'appelait Old Hickory pour sa ténacité.

Jackson était un grand défenseur des droits des États. Il a défendu l'homme du commun et fermé la banque nationale pendant son mandat. Il s'appelait Old Hickory pour sa ténacité. James Polk, 11e président : Polk était un protégé d'Andrew Jackson, qui a gagné le surnom de Young Hickory parce qu'ils se ressemblaient tellement. Il était souvent désigné comme le premier candidat du cheval noir parce que Polk était fondamentalement inconnu en dehors des cercles politiques. Il a également réformé le système bancaire, favorisé les droits des États et réduit les tarifs. C'était un gars qui prenait les choses en main - il s'était fixé des objectifs pour son administration et les avait tous accomplis.

Polk était un protégé d'Andrew Jackson, qui a gagné le surnom de Young Hickory parce qu'ils se ressemblaient tellement. Il était souvent désigné comme le premier candidat du cheval noir parce que Polk était fondamentalement inconnu en dehors des cercles politiques. Il a également réformé le système bancaire, favorisé les droits des États et réduit les tarifs. C'était un gars qui prenait les choses en main - il s'était fixé des objectifs pour son administration et les avait tous accomplis. George Washington, 1er président : Les trois autres présidents ont eu de nombreuses réalisations mais ont également été considérés par certains comme source de division pendant leur mandat. Il semblait juste de compléter l'équipe avec un président très populaire. De plus, comme vous le lirez plus loin dans cet article, un expert décrit pourquoi Washington aurait été fasciné par la technologie blockchain.





Premier tour : rencontrer et saluer les présidents





Modérateur : Voici un message au panel. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que nous nous sommes réunis ici en l'an 2022. C'est loin dans le futur pour certains d'entre vous. Je vous ai déjà donné un briefing sur les événements clés qui se sont produits depuis que vous avez tous quitté vos fonctions. Comme vous pouvez le constater, tant de choses ont changé depuis votre époque, même celle de Nixon.





Pour la discussion d'aujourd'hui, nous avons sélectionné un sujet qui s'étend sur des générations et des décennies. Nous allons discuter de l'évolution de la devise américaine et de l'émergence de la crypto-monnaie. Cela devrait être assez animé puisque quelques-uns d'entre vous - Nixon, Polk et Jackson étaient tous avocats à un moment donné. Washington était fermier et général et il obtient des points bonus spéciaux pour avoir été le premier président américain et avoir présidé la première convention qui a rédigé la constitution américaine.





Nixon : Juste avant de commencer, j'aimerais ajouter quelque chose à la discussion.





Modérateur : D'accord, Monsieur le Président, allez-y.





Nixon : Peu importe ce que les gens pourraient dire, je ne suis pas un escroc. Mon chien Checkers se portera garant pour moi.





Jackson : Alors peut-être que vous n'êtes pas un escroc mais je n'ai pas vu votre visage sur un billet américain. George est partout sur les pièces de monnaie et un billet de 1 $. Je suis sur le populaire 20 $ et j'étais sur de gros billets de banque à l'époque. James, tu aurais dû être sur un billet aussi, mais au moins tu étais sur le dollar d'or présidentiel en 2009. Au lieu de cela, Ben Franklin attire maintenant toute l'attention en apparaissant sur un billet de 100 $.





Washington : Et quoi qu'on en dise, je ne portais pas de perruque lorsqu'ils ont pris mon image. C'était tous mes propres cheveux.









Modérateur : Bientôt, cela pourrait même ne plus avoir d'importance, car aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la raison pour laquelle une nouvelle forme de monnaie - la cryptographie - offre plus de flexibilité que les factures auxquelles vous êtes habitué et peut éventuellement remplacer l'ancien système de monnaie papier. c'est centralisé. Nous discuterons des raisons pour lesquelles la crypto offre plus de liberté aux gens, car ils ne sont pas redevables à un seul émetteur de devises. Certains États pourraient même émettre leur propre monnaie adossée à des actifs, tels que des terres.





Polk : J'aime ce concept ! On dirait que la crypto est notre nouveau Manifest Destiny, pour ainsi dire. J'ai soutenu le projet de mon ami Andrew de démanteler la banque des États-Unis et de la remplacer par un système bancaire décentralisé. Cela contribue à donner aux États plus d'indépendance. N'oubliez pas, j'ai créé une trésorerie indépendante en 1846. Liberté. Indépendance. Ça marche pour moi.









Washington : Hmm… J'ai entendu parler de cet endroit dans le Massachusetts où ils utilisent leur propre monnaie locale appelée BerkShares pour acheter des biens et des services dans une communauté. Cela aide à construire un sentiment d'identité locale. J'ai découvert un autre endroit où les gens utilisent des copeaux de bois pour acheter des produits. À quoi penseront-ils ensuite ? À mon époque, les copeaux de bois servaient à remplacer les dents. J'aurais tout donné pour avoir des couronnes en porcelaine.





Modérateur : Saviez-vous que vous avez peut-être tous, sans le savoir, contribué à ouvrir la voie au grand mouvement de crypto-monnaie que nous voyons aujourd'hui ? Comme je vous l'ai mentionné plus tôt lors de notre briefing avant ce débat, les crypto-monnaies sont des actifs numériques qui s'appuient sur du code pour gérer et émettre des transactions. J'ai expliqué comment la technologie blockchain fonctionne et comment elle exploite les ordinateurs pour suivre les transactions. Et il n'y a aucun intermédiaire impliqué. Il devient de plus en plus populaire car il ne repose pas sur une autorité d'émission centralisée.









Jackson : C'est de la musique à mes oreilles ! Lorsque j'ai fermé la banque nationale du pays en 1883, la deuxième banque des États-Unis, j'ai redistribué l'argent aux banques d'État. Cela a donné au public plus d'options. Cela m'a dérangé que la Banque nationale ait autant de pouvoir politique et économique et qu'elle manque de surveillance à l'époque. Et j'ai dû faire quelque chose de bien parce que je me suis débarrassé de la dette nationale ! Je suis le seul président à faire ça.





Nixon : C'est à mon tour de parler. Fondamentalement, si je ne m'étais pas débarrassé du lien entre les dollars américains et l'or, vous n'auriez peut-être même pas de crypto. Eh bien, c'était une décision audacieuse de ma part, et je m'en attribuerai le mérite. J'ai fait cela pour freiner l'inflation et empêcher les nations étrangères de surcharger notre système lorsqu'elles échangeaient leurs dollars contre de l'or. En 1971, c'était 35 $ l'once – maintenant c'est environ 2 000 $. À l'époque, il y avait plus de dollars américains détenus par des étrangers et pas assez d'or. Au lieu d'être soutenus par des pièces d'or, les billets étaient soutenus par la foi et la confiance de notre gouvernement. Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont vraiment fait confiance. Je répète. Je ne suis pas un escroc!





Modérateur : C'est très bien, mais tout le monde ne veut pas être redevable à un seul émetteur de devises. Ainsi, avoir l'option de la cryptographie leur donne une autre alternative au billet d'un dollar. En fait, selon un article du Guardian , "La création de l'euro, l'épuisement de l'industrie manufacturière américaine, l'arrivée des crypto-monnaies et la capacité des banques centrales à imprimer des quantités apparemment illimitées de monnaie remontent toutes à août 1971. .” Tout cela est dû à vos efforts, monsieur Nixon.





Nixon : Waouh ! La crypto devient si populaire. J'espère que les gens se souviendront de moi pour mon rôle dans la réalisation de cela au lieu de penser au Watergate.





Modérateur : Selon un article de crowdfundinsider.com , John Berlau , Senior Fellow du Competitive Enterprise Institute (CEI), affirme que George Washington aurait probablement eu un penchant pour la crypto-monnaie. "Washington, en tant que personne qui tenait des registres détaillés et utilisait de l'encre invisible, [aurait été] fasciné par les registres cryptés au cœur de la crypto-monnaie et sa technologie de blockchain associée, qui promettent tous deux de nouveaux niveaux de confidentialité et d'efficacité dans les transactions."





Washington : Cela me semble juste. L'encre invisible était comme le cryptage à mon époque. J'aime le concept de ces propriétés dans la crypto-monnaie - cryptage, registres et devises émises par des particuliers. J'étais en avance sur mon temps et j'en suis fier. Après tout, je suis connu comme le père de notre pays.