La série The Last of Us HBO; Le nième de beaucoup

HBO publie une bande-annonce pour une adaptation télévisée de The Last of Us avec Pedro Pascal et Bella Ramsey. Le jeu d'action-aventure se déroule dans les États-Unis post-apocalyptiques où la majorité de la population a été infectée par un champignon muté. Les guerres de streaming sont en cours et elles ne semblent pas ralentir. HBO n'a jamais eu de problème de qualité de contenu. Avec un mélange de classiques et de nouveaux spectacles passionnants, ils semblent prêts à poursuivre cette tendance - peut-être avec quelques entreprises inhabituelles.

Comme de nombreux autres tournants historiques, la pandémie a modifié notre conception de ce qui constitue la « normalité ». Surtout en ce qui concerne la consommation de contenu vidéo, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur grand écran - ou la gamme d'écrans plus petits que beaucoup d'entre nous utilisent pour profiter de services de streaming comme Netflix , HBO, etc.



Bien sûr, vous vous souvenez comment TikTok a semblé sortir de nulle part et réinventer la façon dont le contenu vidéo des médias sociaux était produit. L'accent mis sur le contenu vidéo court est devenu si populaire que d'autres applications ont essentiellement "jacké tout son flux" et l'ont imité sur leurs propres plateformes.



Stimulés par la même immense demande de contenu et les dangers associés aux rassemblements publics dans le feu de la pandémie, les studios de cinéma et les sociétés de production avaient besoin d'un nouveau moyen de fournir des heures de contenu à un marché mondial assigné à résidence.





Cue la guerre du streaming





Beaucoup sont d'accord avec cette déclaration du réalisateur légendaire Martin Scorsese -





"l'art du cinéma est systématiquement dévalorisé, mis à l'écart, rabaissé et réduit à son plus petit dénominateur commun" par le système de streaming qui voit le "contenu" du film





D'autres pensent que la concurrence féroce des cinémas avec les services de streaming est une anomalie passagère. Quel que soit le côté de la fracture où vous vous trouvez, le fait demeure, les guerres de streaming sont en cours et elles ne semblent pas ralentir.





Vous imaginez que l'objectif de tout service de streaming, alors que le concours de contenu se profile, est de garder plus d'utilisateurs sur leur plate-forme plus longtemps. Une prouesse qui ne peut être atteinte que par un mélange de quantité et de qualité. C'est-à-dire pas seulement beaucoup de choses à regarder, mais beaucoup de bonnes choses à regarder.





Maintenant, si vous êtes tombé amoureux de Daenerys Targaryen, que vous vous êtes retrouvé à soutenir Anthony Soprano ou que vous avez rougi chaque fois que Don Draper est apparu à l'écran, vous conviendrez que HBO n'a jamais eu de problème de qualité de contenu. Et avec un mélange de classiques et de nouvelles émissions passionnantes sur leur service de streaming autonome, ils semblent prêts à poursuivre cette tendance - peut-être avec quelques entreprises inhabituelles…





Puis vint le dernier d'entre nous

Selon moi, The Last of Us est l'un des meilleurs jeux jamais créés. La longue liste de récompenses que le titre de jeu Naughty Dog a accumulées depuis sa sortie en juin 2013, est d'accord avec moi.

Le jeu d'action-aventure se déroule dans des États-Unis post-apocalyptiques, où la majorité de la population a été infectée par un champignon muté. Dans le premier titre, vous contrôlez un passeur nommé Joel alors qu'il navigue dans un labyrinthe de créatures cannibales et de camps/établissements humains hostiles, afin de mettre une adolescente, Elle, en sécurité.



Quelqu'un chez HBO a dû aimer explorer la belle et stimulante histoire de Joel et Elle autant que moi parce que le titre du jeu arrive sur un écran près de chez vous - ou dans votre main ou sur votre bureau ou sur votre mur.

Le 26 septembre 2022, HBO a publié une bande-annonce pour une adaptation télévisée du monde infesté de clickers de The Last of Us. Avec Pedro Pascal et Bella Ramsey.



C'était moi quand j'ai appris la nouvelle.

Il s'agit du deuxième jeu Naughty Dog à orner nos écrans en peu de temps, car Tom-holland Led Uncharted est sorti en février de cette année.



Cela dit, j'ai hâte de voir ce que fera HBO avec une histoire déjà follement excitante.





Films/émissions de télévision qui feraient de grands jeux

Le pipeline du titre de jeu à l'émission télévisée / au film n'est pas à sens unique, car de nombreux films ont été adaptés aux titres jouables. Il y a Spider-man de Marvel, Star Wars, Silent Hill, etc.

Qu'il s'agisse d'un jeu auquel vous participez ou d'un que vous traversez, le but des jeux et des films est souvent de vous emmener dans un voyage divertissant.



En tant que tel, je veux plaider en faveur de certains films et émissions de télévision qui feraient des jeux vraiment agréables.





Game of Thrones - Je l'admets, celui-ci est assez évident. Mais cela mérite d'être mentionné. Avec des dragons, des guerres et un scénario captivant, les joueurs du monde entier (s'ils partagent mon enthousiasme) auront l'écume à la bouche, pour avoir l'opportunité de contrôler Jon Snow ou la reine dragon elle-même dans une quête d'honneur, les 7 royaumes, ou tout simplement un carnage.

Il y a quelques semaines, une chaîne Youtube appelée Teaserplay a publié une bande-annonce conceptuelle de ce à quoi pourrait ressembler un jeu GOT avec Unreal Engine 5.







Inception - Cela pourrait être un peu controversé, mais écoutez-moi. L'idée originale chaotique et souvent déroutante de Nolan regorge de mécanismes de jeu potentiellement passionnants. Je ne veux pas trop en dire et dévoiler l'intrigue de l'histoire. Mais, si vous trouvez intéressante l'idée de contrôler un voleur qui vole des secrets d'entreprise avec une technologie de partage de rêves (dans un monde de rêve qui défie la physique), alors vous serez certainement d'accord avec moi.



Vikings - C'est définitivement une évidence. Ragnar Lothbrok, un héros nordique légendaire, est un fermier qui trouve son chemin vers le trône. Il est alors confronté à la responsabilité de la guerre, de l'exploration et du leadership, aux côtés d'une famille tout aussi féroce que lui.

Dernières pensées J'ai arrêté ma liste à 3, car c'est surtout un vœu pieux, mais c'est amusant de rêver, d'espérer et de spéculer. Alors rejoignez-moi dans les commentaires et partagez votre liste de 3 films qui, selon vous, feraient de grands jeux. Faites-moi également savoir si vous êtes enthousiasmé par l'arrivée de The Last of Us sur HBO.