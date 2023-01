Concours d'écriture sur l'avenir du jeu : résultats de mai annoncés !

L'histoire la plus votée ce mois-ci est The Dark Side of Roblox: Child Exploitation and Sex Games par @strateh76. En deuxième place, se trouve Pourquoi Blockchain Gaming dans sa forme actuelle ne peut pas survivre par @sekip. En troisième place, nous avons More Than Just The Future Of Gaming by @kameir. Le quatrième sur la liste est une couche décentralisée pour les jeux Web3 par @simonchandler.

Hé, les joueurs ! Les résultats de mai du concours #future-of-gaming de MegaFans sont sortis ! Comme d'habitude, nous avons eu des histoires géniales au cours du dernier mois. J'apprécie vraiment l'enthousiasme! Alors qui a gagné ce mois-ci ?





Mais d'abord - Qu'est-ce que le concours d'écriture #Future-of-Gaming ?

HackerNoon est ravi d'accueillir le concours d'écriture Future of Gaming en collaboration avec MegaFans ! Vous pouvez écrire sur tout ce qui concerne l'avenir du jeu. Il peut s'agir de n'importe quelle histoire sur l'avenir du jeu, vers où se dirige l'industrie, et ces sujets connexes : Play-to-Earn, jeux Blockchain, Metaverse, NFT, Esports, Gaming & Mobile Gaming, Web2 & Web 3 !





Une fois que votre histoire est approuvée et publiée par nos éditeurs, vous vous qualifiez comme candidat au concours avec un énorme prize pool de 15 900 $.





Toujours à court d'idées ? Pas de soucis. Nous avons écrit une invite d'écriture pour vous! Répondez simplement aux questions de cette interview pour vous qualifier pour le concours !

Concours d'écriture sur l'avenir du jeu vidéo Nominations de mai 2022 🔥

Les gagnants sont les auteurs de l'une des 10 histoires pertinentes qui ont généré le plus de trafic. Le personnel de HackerNoon vote ensuite pour eux, et les cinq histoires avec le plus de votes sont annoncées comme gagnantes.





Alors, allons droit au but et voyons qui a été nominé ce mois-ci !





Et les gagnants sont 👀

Pour s'assurer que nous sommes exempts de pirates (alerte bot ! 🤖), les éditeurs ont voté pour les histoires gagnantes. Voici les gagnants :

Il y a des problèmes dans la micro-industrie Roblox que les créateurs de la plate-forme ne peuvent pas ou ne veulent pas résoudre. Ceci malgré la préoccupation globale de la plateforme pour le jeune public.





Félicitations, @ strateh76 ! Cet article sera mis en signet pour la prochaine pénurie de pièces ! Vous avez gagné 1 750 $ et un MegaFans NFT !

Si le jeu blockchain espère se développer, le modèle actuel d'économies et d'expériences cloisonnées deviendra de plus en plus impraticable - et aliénera tous sauf les joueurs les plus engagés. C'est un problème pour la grande majorité des quelque 3 milliards de joueurs quotidiens dans le monde, pour qui une friction élevée et des barrières à l'entrée élevées équivalent à un faible plaisir. Ainsi, bien que l'investissement dans le jeu blockchain soit considérable et que la prise de conscience en soit largement répandue, il y a beaucoup de travail à faire avant que l'adoption grand public puisse suivre. Il est clair que le jeu blockchain doit évoluer.





Félicitations, @sekip ! Vous avez gagné 1 250 $ et un MegaFans NFT !

Peut-être que le plaisir distrait a toujours été le rôle principal du jeu, mais le monde virtuel a pris trop de temps. Plutôt qu'un simple outil de destruction récréative et de fantasmes, il y a beaucoup de potentiel dans le monde réel à trouver dans le jeu. Ces espaces virtuels pourraient être la clé pour simuler des décisions et des théories sociétales percutantes.





Youpi @kameir ! Regarde ces chiffres de lecture, mec ! Vous avez gagné 1000 $.





"Ce n'est qu'une question de temps avant que l'IC commence à ajouter de plus en plus de sous-réseaux qui permettront à des milliards d'utilisateurs", déclare Bartek Laskowski, le développeur de Mission Is Possible. "Ce qui est formidable, c'est que les développeurs n'ont pas à se soucier des problèmes de mise à l'échelle."





C'est une histoire assez instructive, @ simonchandler ! Félicitations pour avoir gagné 800 $ !





La vérité simple et indéniable sur les jeux de guerre présents et futurs est qu'ils sont basés sur des guerres passées. D'abord vient une guerre, puis un jeu à ce sujet, et non l'inverse. Donc, vous ne pouvez jamais blâmer les jeux de guerre, qu'ils les aiment ou non, qu'ils y jouent ou non.





Félicitations, @nebojsa.todorovic ! Vous avez gagné 500 $ !





Sur cette note, résumons ! Merci à tous ceux qui ont déjà envoyé un article, et une autre série de félicitations pour nos gagnants ! Gardez un œil sur contests.hackernoon.com pour plus de détails. Nous contacterons les gagnants sous peu !!!





N'oubliez pas : nous avons également conçu une invite d'écriture pour vous ! Répondez simplement aux questions de cette interview pour vous qualifier pour le concours !





Acclamations,





Team HackerNoon.