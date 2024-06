Le concours d'écriture #crypto-api par CoinGecko et HackerNoon

Salutations, hackers !





Comme toujours, l'équipe HackerNoon souhaite vous aider à être récompensé pour vos connaissances de niche, votre expertise en la matière et vos compétences rédactionnelles.





À la lumière de cela, nous sommes heureux d'annoncer le premier concours d'écriture #crypto-api - présenté par CoinGecko et HackerNoon !





Nous invitons les constructeurs, les innovateurs et tous les participants du secteur des cryptomonnaies à partager leurs idées sur les API de données des cryptomonnaies et à avoir une chance de gagner gros grâce à une cagnotte de 1 000 $ .





Que vous discutiez de la valeur des API de données de cryptomonnaie, que vous mettiez en avant des leaders du secteur comme l'API CoinGecko, que vous proposiez des didacticiels, que vous partagiez des expériences d'intégration, que vous exploriez des cas d'utilisation ou des sujets connexes, nous souhaitons avoir votre avis !





Besoin d’autres idées pour commencer ? Cliquez sur ce modèle pour plus de suggestions !

pour plus de suggestions ! Voir les autres soumissions avec la balise #crypto-api .





Informations importantes sur le concours Ouverture des candidatures : 18 avril 2024

Clôture des soumissions : 18 juillet 2024 - 23 h HNE

cagnotte totale : 1 000 $ (3 gagnants)





À propos de l'API CoinGecko

Le concours d'écriture #crypto-api est sponsorisé par l'API CoinGecko – accédez au prix de la cryptographie, aux données de marché, aux métadonnées et aux données DEX en chaîne à partir de l'API de données de crypto-monnaie la plus fiable, la plus précise et la plus complète au monde. Suivi de plus de 2,4 millions de crypto-monnaies sur 140 réseaux et 1 000 DEX, l'API CoinGecko jouit de la confiance de milliers de leaders du secteur, notamment Metamask, Etherscan, Chainlink, et plus encore.

Obtenez 15 % de réduction avec le code "HACKERNOON15" sur www.coingecko.com/api





Règlement et directives du concours d'écriture #crypto-api

Il faut avoir 18 ans et plus pour participer.​

Le contenu de l'histoire peut être n'importe quelle histoire originale sur #crypto-api .

Vous devez créer un compte HackerNoon, car les gagnants seront contactés par e-mail.​

Qui peut participer au concours ?​

Toute personne âgée de plus de 18 ans. Il n’y a aucune restriction de localisation.

Puis-je écrire sous un nom de plume ?

Oui! Vous pouvez utiliser votre vrai nom sur votre profil HackerNoon, un faux nom ou même créer un personnage sous lequel écrire.

Combien de temps durera le concours ?​

Le concours se déroulera sur 3 mois, commençant le 18 avril 2024 et se terminant le 18 juillet 2024.

Puis-je soumettre plus d’une candidature au concours ?

Bien sûr. Chaque histoire soumise sera considérée comme une nouvelle participation au concours d’écriture.

Comment sont sélectionnés les gagnants ?

Après 3 mois, nous présélectionnerons et annoncerons les 10 meilleures histoires soumises qui reçoivent le plus de regards (de vrais humains, pas des robots !).

Ensuite, les histoires présélectionnées seront votées par le personnel de HackerNoon.

Les 3 meilleures histoires ayant obtenu le plus de votes seront couronnées gagnantes.





N'oubliez pas que plus tôt vous soumettez votre première histoire, plus vous avez de chances de gagner !

​

Commencez un brouillon ou utilisez ce modèle pour participer au concours d'écriture #crypto-api .