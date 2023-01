Le coefficient de Nakamoto et son impact sur la robustesse d'une blockchain

La panne de Solana a été causée par une mauvaise configuration d'un seul nœud, qui a interrompu la chaîne pendant 6 heures entières. Le coefficient de Nakamoto (NC) est "un moyen précis de mesurer la décentralisation du projet". Il suggère le fait que la robustesse d'une blockchain ne peut pas être mesurée avec un simple score - il y a des aspects plus profonds, à la fois sociaux et techniques, qui doivent être pris en compte. Avec le fonctionnement actuel de la blockchain, si suffisamment de nœuds se rassemblent, ils peuvent écraser efficacement la chaîne, annuler les transactions et contrôler le réseau dans son ensemble.

LEARN MORE ABOUT @ANORMALJOURNEY 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @ANORMALJOURNEY 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

la source.





Alors que le monde se tournait vers l'automne 2022, l'une des plus grandes chaînes de blocs fonctionnelles s'est effondrée.





Ce n'était pas non plus la première fois - Solana a eu sa juste part de temps d'arrêt au fil des ans, en particulier cette année.





L'aspect inquiétant était le suivant : il était dû à une mauvaise configuration d'un seul nœud, qui a interrompu la chaîne pendant 6 heures entières. Comme on peut l'imaginer, pour un géant de la cryptographie financière, c'est un gros problème.





Pour un protocole qui s'est popularisé et qui a un score respectable de coefficient de Nakamoto, il met en lumière à quel point le concept de décentralisation a changé au fil des ans. Cela suggère le fait que la robustesse d'une blockchain ne peut pas être mesurée avec un simple score - il y a des aspects plus profonds, à la fois sociaux et techniques, qui doivent être pris en compte.





L'évolutivité de la blockchain en général fait partie des conversations depuis des années maintenant. Avec de plus en plus de startups souhaitant utiliser la blockchain pour plus que la cryptographie, il est devenu clair que la technologie doit pouvoir faciliter l'adoption par les masses.

Qu'est-ce que c'est que le coefficient de Nakamoto ?





https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bust_of_Satoshi_Nakamoto_in_Budapest.jpg





Si vous êtes dans l'espace blockchain ou web3 depuis un certain temps, il y a de fortes chances que le mot « décentralisation » ait en quelque sorte traversé les mailles du filet de toute conversation liée à l'espace.





Selon la définition de CNBC, le coefficient de Nakamoto (NC) est "un moyen précis de mesurer la décentralisation du projet". Le coefficient de Nakamoto est essentiellement le nombre de nœuds qui détiennent 50 %, ou la majorité, du réseau. Avec le fonctionnement actuel de la blockchain, si suffisamment de nœuds se rassemblent, ils peuvent effectivement écraser la chaîne, annuler les transactions et contrôler le réseau dans son ensemble.





Cette décentralisation technique et ce consensus, qui permettent aux chaînes de blocs de décider si votre solde est légitime ou non, sont l'épée à double tranchant de la chaîne de blocs - si suffisamment de personnes acquièrent une influence sur les nœuds, le registre peut effectivement être réécrit avec une version alternative de l'histoire.





C'est pourquoi le coefficient de Nakamoto est considéré comme une mesure importante - si vous pouvez mesurer à quel point une chaîne est décentralisée, vous pouvez avoir une meilleure idée de sa sécurité. Malheureusement, il est plutôt difficile à calculer, car il nécessite des métriques couvrant les nœuds, les développeurs, les mineurs, etc.





Cependant, il est clair qu'il y a beaucoup plus d'aspects à la sécurité et à la robustesse d'une blockchain que simplement cette métrique. La panne de Solana a été causée par une mauvaise configuration d'un seul nœud, par exemple, qui était en conflit avec l'état de la chaîne.





En d'autres termes, cela dépend beaucoup de la chaîne. La définition de ce que signifie exactement cette métrique est spécifique au protocole, ce qui signifie que toute une série d'autres facteurs doivent être pris en compte.

L'avenir de la blockchain - Consensus basé sur les fourmis ?





https://fineartamerica.com/featured/ants-spencer-meagher.html





La blockchain repose fortement sur une chose : le consensus. En fait, c'est ce qui rend la blockchain très différente d'une base de données distribuée ; sa capacité à contenir un mécanisme pour prendre de manière autonome des décisions sur les changements de données/d'état à inclure.





Il a déjà été prouvé que la preuve de travail n'a pas l'évolutivité nécessaire pour l'avenir, bien qu'il s'agisse du consensus le plus robuste en termes de sécurité (Bitcoin en est la preuve). Afin de rendre la blockchain à la fois durable, évolutive et sécurisée, il doit y avoir un changement d'approche consensuelle.





Sur une note secondaire intéressante, les fourmis dans la nature ont en fait leur propre système de consensus. Ils contiennent de mauvais acteurs, des tentatives de mutinerie et leurs communications via des phéromones chimiques sont très similaires à la façon dont les blocs se lient dans la blockchain.





Les fourmis sont quelque peu centralisées, mais au prix de la stabilité. Ils ont toujours l'indépendance, mais aussi une règle d'ordre général qui permet à la stabilité de la colonie de prospérer. Il serait intéressant d'explorer un mécanisme de consensus qui garantisse toujours aux utilisateurs une pleine souveraineté sur leurs données et leurs actions, mais avec un ensemble de règles autonomes sur la chaîne.

Conclusion





Il ne s'agit plus seulement d'assurer les soldes et de doubler les dépenses - les utilisateurs veulent vérifier les données, l'identité et des informations plus approfondies. Ils veulent utiliser cette technologie pour assurer le contrôle de leur identité et de leur présence en ligne, ce qui devient crucial dans notre vie quotidienne.





Le Web3, la blockchain et d'autres technologies contribueront tous et entreront dans la même catégorie - le prochain tissu technique qui alimentera notre vie quotidienne. Des métriques telles que le coefficient de Nakamoto démontrent la nécessité de garantir que ces systèmes seront suffisamment robustes pour une utilisation mondiale.





L'identité / l'aspect social est sous-estimé dans la mesure de la robustesse d'un réseau, tout comme les fourmis peuvent identifier les mauvais acteurs via une piste de provenance chimique, les blockchains devraient le faire aussi.





Le temps nous dira ce que l'avenir nous réserve pour savoir comment et quand la blockchain sera utilisée pour les masses.

Également publié ici