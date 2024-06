Vous attendiez-vous à ce que les résultats de recherche de Google soient aussi incohérents ? En tant que rédacteur collaborateur immergé dans le monde difficile du contenu depuis 2009, j'ai observé comment la technologie a transformé notre relation à l'information. Cependant, j’ai été surpris lorsque j’ai été témoin des divergences déconcertantes dans la façon dont ils traitaient certains contenus.





Voici la situation que j'ai trouvée digne d'être explorée :





Fresherslive.com avait un article généré par l’IA expliquant comment résoudre un code d’erreur PS5. Malgré une mauvaise lecture, les lecteurs étaient probablement reconnaissants pour les instructions claires : personne n'apprécie les sessions de jeu interrompues par des problèmes de console. Cependant, dans un geste déconcertant, Google a complètement désindexé ce site de ses résultats de recherche sans avertissement en mars. Malheureusement, dans leurs efforts pour remédier à la situation, les propriétaires du site Web ont supprimé toutes les pages datant de plus de quelques jours, il est donc désormais impossible de fournir un lien source.





D'un autre côté, ils ont permis un article de The Verge sur les imprimantes se classer très bien malgré le fait qu'il soit plutôt léger sur les détails substantiels. Il faut s'interroger sur la logique de Google ici.





Ce traitement arbitraire du contenu ne soulève-t-il pas des inquiétudes quant à l'équité et à la cohérence de leur processus d'évaluation ?





Poussé par la curiosité du fonctionnement mystérieux des classements des moteurs de recherche, j'ai décidé de demander à celui qui pourrait répondre à mes questions : Gemini, l'homologue analytique de Google. Notre dialogue sur ces deux articles très différents s’est avéré très intéressant et a permis de tirer de précieuses conclusions.

Chapitre 1. Évaluation initiale des Gémeaux

J'ai contacté Gemini avec une première demande d'évaluer la qualité de deux articles distincts. Les deux sont sans valeur et misérables du point de vue humain, mais ils sont très différents en termes de classement.





Gemini, dégageant un sentiment de confiance algorithmique, a félicité l'article Fresherslive pour son approche organisée et son utilité pratique. D'un autre côté, l'article de The Verge, bien qu'engageant, a été critiqué pour n'avoir effleuré que la surface de son sujet.













L'analyse de Gemini était éclairante mais quelque peu décevante. La différence significative dans la visibilité de la recherche entre deux articles de qualité aussi variable suggère une incohérence dans la capacité de l'algorithme à prioriser le contenu qui répond réellement aux besoins des utilisateurs.





Chapitre 2. La question des écarts d'indexation

J'ai décidé de pimenter les choses et j'ai révélé que le guide PS5 avait disparu des résultats de recherche après la mise à jour de mars, tandis que l'article de The Verge bénéficiait toujours d'une grande visibilité. Dans un souci de clarté, j'ai demandé à Gemini une explication de cet apparent parti pris éditorial.





Gemini a facilement trouvé quoi dire et a fourni des raisons telles qu'un attrait plus large et des mises à jour récentes qui auraient favorisé le contenu de The Verge dans les décisions de l'algorithme. Malgré la valeur pratique de l’article de Fresherslive, sa focalisation sur une niche aurait pu limiter son attrait plus large :



Même si l’explication était logique d’un point de vue technique, elle n’apportait que peu de réconfort. Il a mis en évidence une tendance inquiétante selon laquelle la profondeur et l’utilité pourraient être négligées au profit d’un attrait et d’une nouveauté plus larges – une pensée troublante pour quelqu’un ayant mes valeurs éditoriales.



Chapitre 3. Perspective éditoriale et critique de la qualité





J'ai alors remis en question la qualité de l'article de The Verge. J'ai alors remis en question la qualité de l'article de The Verge. Quant à un humain, il est évident pour moi que ces deux articles privilégient le référencement plutôt que les véritables conseils du consommateur. J'ai mis Gemini au défi de concilier cela avec les normes de qualité annoncées par Google concernant l'article toujours classé :



Gemini a reconnu ses limites (comme c'est approprié !), admettant que même s'il vise l'exactitude, discerner la qualité du contenu comme un éditeur humain reste un domaine difficile. Cet aveu était révélateur, montrant la manière complexe et parfois imparfaite dont les algorithmes interprètent et hiérarchisent le contenu.



Chapitre 4. Défi sur le caractère aléatoire dans la sélection de contenu

J'ai également contesté le caractère aléatoire avec lequel The Verge semblait recommander des produits, arguant que de telles pratiques pourraient miner la confiance des utilisateurs dans le contenu destiné à guider les décisions d'achat. J'ai demandé à Gemini comment il envisageait de répondre à ces décisions de classement dans les moteurs de recherche :

Par accident mais comme on pouvait s'y attendre, Gemini a changé d'orientation, offrant des conseils sur la détection et le traitement des manipulations éditoriales. Bien qu’informative, cette réponse évitait d’aborder la question centrale de la responsabilité algorithmique que j’étudiais.













Chapitre 5. Mon opinion sur la façon dont Google classe les pages Web et le point de vue final de Gemini sur ces problèmes systémiques

J'ai également fourni à Gemini une revue détaillée de l'article de The Verge sous Consignes de qualité du contenu de Google . Cet examen a été effectué par mon GPT personnalisé et contient également une brève discussion de mes préoccupations :





— Couvrir divers aspects de l'utilisation dans le contenu, ainsi que l'évocation de l'expérience, a été considéré comme la principale preuve d'expérience personnelle.





— La réputation de l'auteur et son rôle de rédacteur en chef de The Verge ont été considérés comme la principale preuve de son savoir-faire.





— La réputation de The Verge et ses points de vue équilibrés sur ses forces et ses faiblesses étaient considérés comme les deux principales preuves de haute autorité.





— La mise en avant de la fiabilité à long terme du modèle et la mise en avant de l'expérience personnelle étaient les deux principales raisons d'une grande fiabilité, qui masquait l'absence de critères de sélection clairs.





Après cela, je me suis formé une opinion concluante qui s’est dégagée de l’ensemble de notre discussion :





En publiant des médias de confiance et sous le nom d'un auteur suffisamment crédible (au moins avec plusieurs publications antérieures précieuses), vous pouvez promouvoir des biens et services spécifiques comme les meilleurs de leur catégorie, en mentant pour masquer efficacement votre intérêt commercial et d'autres aspects importants. .



Cette opinion est toujours inchangée, malgré la faible tentative des Gémeaux de l'adoucir au moins un peu :





Vous pouvez trouver une discussion complète ici .





Conclusion

Lors d'une conversation avec Gemini, mes inquiétudes concernant les biais algorithmiques dans le classement de la recherche Google ont été pratiquement confirmées. Ses faibles tentatives pour justifier les incohérences n’ont pas été convaincantes, laissant un sentiment troublant de déjà-vu.





Il semble que tricher dans le classement des moteurs de recherche de Google soit devenu extrêmement simple, ce qui rappelle les tactiques de manipulation du référencement qui prévalaient à la fin des années 1990. Malheureusement, je ne vois aucune indication claire de la part de Google quant à son intention de remédier définitivement à cette situation.





Bien qu’il puisse y avoir quelques efforts initiaux (comme les mises à jour des algorithmes), ceux-ci semblent être de simples mesures provisoires ; les problèmes fondamentaux de biais algorithmique et de manipulation du classement des moteurs de recherche demeurent probablement.





La lutte pour des informations fiables en ligne semble loin d’être terminée…