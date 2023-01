Le cauchemar des incendies criminels Freelancers en développement de logiciels

Il ne s'agit pas de leadership, mais de prévention des crises. Nous disons : En tant qu'ingénieur, tous les développeurs ne peuvent à aucun prix éviter l'extinction du projet. Même les petites entreprises qui ne peuvent pas se permettre de dépenser beaucoup en ressources humaines, pas dans les grandes entreprises comme Google. Ne laissez pas les autres prendre l'initiative d'évaluer les gens, non pas en fonction de leur capacité à résoudre des problèmes, mais en fonction des spécificités de leur découverte d'un problème. Si vous voulez mener votre propre projet technologique, ne laissez pas ceux qui veulent jouer un rôle dans l'évaluation des autres, un pigiste psychopathe !

« La richesse est comme l'eau de mer ; plus nous buvons, plus nous devenons assoiffés ; et il en est de même de la renommée.





–––Arthur Schopenhauer



Vous êtes un membre du personnel technique travaillant pour une entreprise de taille moyenne. Un jour, vous décidez de rencontrer le responsable d'un projet dans lequel vous êtes impliqué.



Juste une petite conversation avec ce gars et les dernières piles technologiques continuent de sortir de lui. Il semble très articulé et a un lien vers sa chaîne YouTube sur sa carte de visite, il a une excellente réputation. Il serait un excellent chef de projet. Vous devez le penser. Apparemment, cette personne n'est pas un propriétaire interne, mais un développeur indépendant. Vous aviez supposé qu'il avait un CV aussi étincelant.

















Cependant, vous devenez de plus en plus méfiant.



Premièrement, ils nient leur éducation et leurs qualifications. Vous êtes extrêmement réticent à évaluer autre chose qu'un être humain réel. Il a l'air excentrique et affiche ses amis, mais ses interactions réelles avec eux restent inconnues. Le plus déconcertant était le fait qu'il y avait toujours des problèmes, là où cet homme avait exprimé son inquiétude, dans les parties les plus profondes de la pile du projet.





En résumé, votre projet a complètement échoué avec des inondations récurrentes.





C'est ça. Cet homme s'est chargé d'allumer des feux, de les embraser, de les éteindre avec brio, de constituer des atouts illusoires et de ronger ses collègues et ses projets.







Qu'est-ce qui cause ce drame ?



De nombreuses entreprises placent un pigiste à la tête du projet technologique.



Comme prévu, votre entreprise a des difficultés à embaucher un technicien professionnel en interne car elle n'est pas en mesure d'offrir la rémunération qu'elle souhaite. Pour l'instant, votre entreprise a embauché un freelance en tant que chef de projet pour trois mois, et puis réfléchissez-y.



Votre GM a une excellente personnalité et un peu d'audace pour nous confier un projet basé uniquement sur son impression du candidat au début de l'entretien. Bref, GM est moins avancé technologiquement.





Garde ça en tête. Ces psychopathes sont déterminés à faire bonne impression.



Quelles erreurs spécifiques faites-vous ?





Il provoque intentionnellement un accident. Puis, confus et se corriger. Alors il essaie de s'attirer les bonnes grâces.





Il enterre des bombes dans ses projets. Il les enterre, où ils peuvent être réparés plus tard mais sont difficiles à trouver. Pas sur quoi que ce soit d'autre qui soit difficile à réparer plus tard ; leur architecture, ou sur la base de données.





La plupart des psycho-freelancers ne peuvent pas trouver les bogues qu'ils ont eux-mêmes inventés. La bombe qu'il plante ne doit pas être si difficile à trouver, mais elle ne doit pas non plus être facilement réparable par d'autres.





Ils sont comme les incendiaires dans la rue. De nombreux incendiaires se présentent sur les lieux de l'incendie en tant que spectateurs après la propagation de l'incendie.





Ce qui les différencie des incendiaires, c'est qu'ils ne créent pas ce complot pour leur propre satisfaction, mais pour créer un travail qu'eux seuls peuvent faire, et pour sauver leur propre réputation en le résolvant de manière spectaculaire.





Solutions et mesures préventives





Après avoir lu tout cela, j'espère que vous réalisez maintenant l'horreur de cette méchanceté.



En tant qu'ingénieur, tout développeur ne peut à aucun prix éviter l'extinction du projet. Son acte délibéré de provoquer un tel incendie pour le bien de son propre mérite est impardonnable pour tous les ingénieurs.





J'énumère un certain nombre de solutions prometteuses à ce problème.



Développement piloté par les tests





Le TDD est un processus essentiel pour un développement à plus grande échelle. Probablement, il serait plus difficile d'être sournois. Cependant, nous savons tous qu'il ne peut pas couvrir l'ensemble du processus de développement, car le coût de création des tests augmente et le processus devient unique.



Rappelez-vous le caractère du diable ici.



C'est un psychopathe qui rêve de devenir Superman et ne fait pas de trucs nuls comme attraper des voleurs à l'étalage au marché local.

Modification des critères d'évaluation

Les managers ne gèrent pas les gens. Ils gèrent le travail qu'ils effectuent.



Cependant, il serait très difficile de déterminer si le chef est un étranger. Des tragédies comme celle-ci se produisent souvent, mais dans des entreprises relativement petites qui ne peuvent pas se permettre de dépenser beaucoup en ressources humaines, pas dans de grandes entreprises comme Google.



Même lorsque les travailleurs internes ont une compréhension détaillée de leur travail, nous ne les évaluons pas sur leur capacité à résoudre des problèmes, mais sur les spécificités de leur découverte d'un problème.



Si votre entreprise n'a pas de mécanisme permettant au personnel de niveau inférieur d'évaluer plus haut, alors ils ne diffèrent pas de la mafia ou de la secte. Ne laissez pas ceux qui veulent jouer un rôle le faire.



Ne laissez pas les autres prendre l'initiative d'évaluer les gens. C'est une vérité universelle pour toutes les entreprises. Ils ont toujours besoin des évaluations des autres. Se faire prendre dans ce vortex est extrêmement gênant.



Certaines organisations font des choses comme des tête-à-tête pour absorber les frustrations des subordonnés, mais vous ne devriez pas le faire quand vous avez un psychopathe. N'oubliez pas, c'est votre patron. Ne prenez jamais au sérieux le « Je veux que vous soyez honnête avec moi » de votre patron. Tout cela n'est qu'un leurre.













Extrêmement dangereux, il leur fera recueillir des sentiments personnels. Ne laissez aucune sorte de gémissement monter. Pour un psychopathe, même une réunion publique n'est qu'un événement pour écrire la trame de fond. C'est juste un événement pour obtenir une image détaillée des sentiments de l'individu, avant et arrière.













Suivi des travaux à distance



Même après COVID-19, le travail à distance avec Zoom est plus populaire pour les petites et moyennes entreprises. Surtout, la possibilité de voir plus objectivement le visage de l'autre partie à travers l'écran est un avantage.





Encore une fois, leurs méthodes sont toujours les mêmes. Ils cassent le système eux-mêmes, demandent à quelqu'un d'autre de trouver le problème, et après la confusion, ils l'éteignent eux-mêmes.





La méthode unique de Remote est en train d'émerger. Ils peuvent créer de nombreux pièges, notamment des téléphones Web délibérément déconnectés, de fausses publications à des fins de couverture et de dissimulation, et des annonces de distraction.



Mise en garde. Ils utiliseront n'importe quel outil comme subterfuge.

Solution de contournement raisonnable



Nous devons avoir des mesures strictes en matière de recrutement. Répétez les tests de codage. Ne considérez pas les candidats comme des êtres humains dans des entretiens extrêmement secs.



Cependant, le plus susceptible de produire les meilleurs résultats est une référence de votre connaissance à moins qu'il ne change d'avis après avoir été embauché.





Notre problème est de savoir comment le gérer une fois qu'il est entré dans votre entreprise. Adopter un scrutin secret ou un système d'autorité limité dans le temps. Ne laissez pas les étrangers entrer dans le cockpit. Définissez les objectifs numériques et utilisez un logiciel de débogage pour isoler le problème.



Les limites de faire confiance aux gens

Tout le monde veut se faire un nom. Surtout si vous êtes un indépendant avec une réputation directement liée à vos revenus.





Ce que j'essaie de faire comprendre ici, c'est que la chose la plus importante est l'évaluation du personnel. Oui, la gouvernance est nécessaire. Un logiciel DAO résoudra-t-il cela?





Ce dilemme existe toujours. Parce qu'en fin de compte, les êtres humains adoptent le logiciel, et tous les logiciels devraient être créés par des êtres humains.





En comparaison avec d'autres entreprises, il existe de nombreux avis sur les pratiques de gestion et les méthodes de développement et aussi de nombreux livres publiés aujourd'hui. Le développement de logiciels est intrinsèquement délicat. Nous n'avons pas de formule fixe qui donne toujours une gamme de proies, même si c'est possible.





Les ingénieurs juniors, en particulier, sont souvent préoccupés par les dernières technologies, mais ils doivent savoir que même les ingénieurs ne sont qu'un rouage dans l'entreprise.





Notre dernière question est : "Le logiciel peut-il déboguer les humains ?". Il n'y aurait pas de fin à cette bataille.