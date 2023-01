Le côté obscur de Roblox : Exploitation des enfants et jeux sexuels

LEARN MORE ABOUT @STRATEH76 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Bien que Roblox ait de nombreuses utilisations alternatives, aujourd'hui, son pilier est les jeux. Dans l'article précédent, j'ai expliqué le fonctionnement de Roblox . Ensuite, nous examinerons les jeux à la mode, les jeux sexuels et l'exploitation des enfants.





Jeux les plus joués sur Steam en décembre 2021, selon le nombre moyen de joueurs simultanés





Par exemple, les jeux de tir à la première personne sur la plateforme Roblox ne sont pas particulièrement populaires. Il y en a pas mal ici, mais il n'y a généralement pas plus de 10 000 personnes qui jouent à de tels jeux. Les clones attirent généralement relativement peu d'attention dans Roblox - les projets originaux sont beaucoup plus populaires.





Alors, regardons les jeux populaires dans le monde Roblox.

Brookhaven RP





Donc, vous vous retrouvez dans la ville de Brookhaven. Contrairement aux mondes des jeux AAA, il n'y a aucune restriction : tous les objets, véhicules et professions sont disponibles d'une simple pression sur un bouton. Les professions dans le jeu vont d'une baby-sitter à un employé à un poste de contrôle de sécurité dans un aéroport. Le joueur obtient également une maison tout de suite. Il n'y a pas de tâches particulières dans Brookhaven RP, donc la plupart des joueurs créent une folie redoutable, tirant à droite et à gauche ou conduisant simplement dans la ville.

Adopte moi!





Le jeu est un Tamagotchi avancé en monde ouvert. Vous devez nourrir votre animal, le mettre au lit et subvenir à ses autres besoins. En même temps, vous devez décorer votre maison et trouver de nouveaux vêtements pour votre personnage.

Simulateur d'animaux X





Au début, chaque utilisateur reçoit un animal de compagnie et l'accompagne sur le terrain, où des poignées de diamants ou de pièces apparaissent de temps en temps. En cliquant dessus, la balise passe à l'attaque et la monnaie tombe de l'objet. Pour cela, vous pouvez acheter des œufs, à partir desquels de plus en plus d'animaux domestiques sont éclos. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous vous ennuyiez ou jusqu'à ce que tous les œufs soient déverrouillés. Il y en a 32, et chaque chute subséquente des animaux les plus forts.

Simulateur d'essaim d'abeilles

Le jeu populaire Bee Swarm Simulator fonctionne à peu près sur le même principe. Seul le joueur, avec ses abeilles, récolte le pollen et le miel. Pour eux, vous pouvez par exemple acheter un sac à dos géant. Bee Swarm a également un système de quête, que les gros ours donnent.

Simulateur de combattants d'anime

Anime Fighters Simulator est une autre variation sur ce thème. Au lieu d'abeilles ou de bêtes abstraites, vous devez collecter des personnages d'animation japonais. Leurs noms ne sont pas familiers, mais leur apparence est facilement reconnaissable, comme les personnages de Dragonball. Dans le même temps, Anime Fighters a un coup de pouce avec différents bonus comme l'augmentation de la limite de combattants. Vous pouvez également trouver des véhicules avec lesquels vous pouvez vous déplacer un peu plus vite. Et jouer à la roulette tous les jours. Le jeu est beaucoup plus profond que Pet Simulator X, bien que vous ne puissiez pas diriger vos combattants vers différents adversaires dans Anime Fighters Simulator.

Blox Fruits

Un autre jeu Roblox célèbre est Blox Fruits. C'est presque un MMORPG à part entière, clairement inspiré du manga et de l'anime "Van Pees". Il comprend même le fruit du démon, qui vous donne des super pouvoirs lorsque vous le mangez. Et le nom du jeu vient du fruit du démon.





Au début du jeu, vous devez choisir une faction (pirates ou marins), puis vous pouvez vous occuper des quêtes. Les missions de combat sont ennuyeuses à cause de contrôles pas très faciles et d'adversaires trop bêtes. Mais Blox Fruits a un grand monde ouvert où de plus en plus d'îles sont progressivement ajoutées.

Meurtre mystérieux 2

Le pic de popularité de Murder Mystery 2 est passé, mais désormais le online descend rarement en dessous de 90 000. C'est un jeu dans l'esprit de SpyParty et Among Us. Un groupe d'utilisateurs se retrouve dans un manoir. Et l'un des joueurs est un assassin qui doit achever tous les autres.



Sauf que dans Murder Mystery 2, ils oublient souvent le jeu de rôle et commencent à lancer des couteaux sur tout le monde à gauche et à droite. Ainsi, le jeu se transforme presque immédiatement en une sorte de slasher.

Porcin

Piggy est un jeu d'horreur. C'est un clone de Dead by Daylight, dont le titre et l'esthétique font référence à la populaire horreur indépendante Granny. Dans Piggy, un groupe de survivants doit sortir d'un bâtiment traversé par un cochon tueur. Un cochon tueur est également contrôlé par une personne vivante. Et après la mort, vous pouvez regarder ce qui se passe en tant que fantôme, comme dans Among Us. Typiquement, Piggy est joué par 40 000 à 60 000 personnes.

tour de l'enfer

Une tour de l'enfer plus originale jouit à peu près de la même popularité. Ici, vous devez vous rendre au sommet de la tour en un temps limité. Il demande des mouvements acrobatiques précis et ne pardonne pas les erreurs. Après avoir sauté, vous devez recommencer depuis le début.

Homme de fer

Il y a plus de jeux de niche dans Roblox. Par exemple, divers simulateurs de super-héros ne sont joués que par 1000 personnes. Sur la plateforme Roblox, vous pourrez trouver par exemple un jeu sur Iron Man (sa suite est actuellement en bêta). Il est disponible au choix parmi environ 30 costumes, et l'armure dépend du fait que le joueur volera dans l'espace. Les développeurs ont même fourni un gel avec une transition vers une vue à la première personne, tout comme le film.

L'exploitation des enfants dans Roblox

Il y a des problèmes dans la micro-industrie Roblox que les créateurs de la plate-forme ne peuvent pas ou ne veulent pas résoudre. Ceci malgré la préoccupation globale de la plateforme pour le jeune public.





L'un des problèmes concerne le fait de gagner de l'argent sur les jeux. Roblox promeut activement l'idée tentante que tout le monde peut devenir riche dans le jeu. Le blog de l'entreprise publie constamment des histoires de réussite de jeunes développeurs, ce qui attire de nombreux nouveaux utilisateurs.





Mais les algorithmes de la page principale de la plateforme sont organisés de manière à ce que la plupart des joueurs ne voient que les jeux les plus populaires. Et ici, Roblox offre une aide à la promotion de Robux sous la forme d'une vente aux enchères. Seul le plus offrant obtient la publicité. Cela dit, le résultat peut ne pas récupérer les coûts.



Et même dans les jeux, les enfants n'ont parfois aucun contrôle sur leurs dépenses. C'est arrivé au point qu'une association de parents aux États-Unis a demandé aux développeurs de plateformes de ne pas inciter les enfants à dépenser et a comparé Roblox lui-même à un casino. La fille de l'un des pétitionnaires a dépensé jusqu'à 7 200 $ en achats.





Certains parasitent le succès des jeux originaux : dans Roblox, on peut trouver des dizaines de fausses « suites » de jeux célèbres

Les créateurs de la plate-forme n'ont pas encore résolu un autre problème - l'exploitation flagrante des jeunes développeurs par des utilisateurs plus âgés. En janvier 2022, The Guardian a parlé à une fille nommée Anna, qui a commencé à créer des jeux sur Roblox à l'âge de 10 ans. Quelques années plus tard, son jeu a attiré l'attention de plusieurs personnes de plus de 20 ans qui faisaient également des jeux.





Ils ont appelé Anna pour participer à un projet plus vaste, et elle a commencé à concevoir et à programmer sans aucun contrat. Ils ont décidé qu'elle obtiendrait 10% des bénéfices futurs lors d'un appel Skype.





En quelques mois, le jeu est devenu l'un des plus populaires. Anna a estimé que d'ici la fin de l'année, elle devrait gagner environ 300 000 $ et a même changé d'avis sur l'idée d'aller à l'université. Entre-temps, le jeu avait déjà rapporté aux créateurs environ 2 000 000 $. Les anciens ont décidé de signer des contrats avec les jeunes aides. Mais au lieu de 10%, ils n'offraient que 6%, et Roblox ne pouvait en aucun cas aider.





« Il n'y a pas de RH à appeler. Les forums de Roblox auraient signalé tout message que j'ai publié sur la situation comme du harcèlement. Et, comme je voulais continuer à créer des jeux sur Roblox, j'étais conscient du risque de réputation associé à la dénonciation de personnes bien considérées au sein de la communauté des développeurs. - Anna



Une situation similaire est arrivée au Canadien Regan Green, qui a découvert Roblox à l'âge de six ans. A 12 ans, il tombe amoureux de Sonic Eclipse Online, basé sur les jeux Sega, et passe des heures à travailler avec son créateur, Jadon Shedlecki, qui a 24 ans.





« Cela a commencé à avoir un effet négatif sur ma santé mentale. J'essayais constamment de trouver des moyens d'améliorer le projet, mais [Jadon] voulait toujours plus de moi et je suis devenu incroyablement épuisé. - Vert Regan





Regan Green, comme Anna, n'a pas contacté directement les créateurs de la plateforme Roblox car il savait à quel point c'était futile.



Jaydon Shedletsky a tout nié et est ensuite devenu public dans une autre histoire désagréable. Il a commencé à discuter avec une camarade de jeu de douze ans à propos de Sonic, lui envoyant des informations sur les futures mises à jour, mais a rapidement commencé à faire des blagues sur le viol. Et ce genre de chose est loin d'être rare dans Roblox.

Jeux de sexe dans Roblox (jeux de condo)

À l'été 2020, la publication économique Fast Company a publié une enquête sur les Condo Games, les jeux pornographiques cachés de Roblox. La plateforme Roblox interdit le langage grossier (il est reconnu même dans des combinaisons complexes d'alphabets différents) et les contenus sexuels. Pourtant, certaines personnes créent de tels jeux à plusieurs reprises. Certes, grâce à la modération de Roblox, ils ne vivent que quelques heures.



Dans Condo Games, les utilisateurs peuvent choisir un type de corps (généralement féminin, masculin et quelques autres options sont disponibles) ou activer immédiatement l'une des dizaines de poses sexuelles ou d'animations de jouets sexuels. De plus, ils ne dépendent souvent pas de leur physique. De plus, dans de tels jeux, en règle générale, des espaces privés sont disponibles pour quelques joueurs, pour lesquels vous devez parfois payer Robux.





Des algorithmes de modération et 2 000 employés surveillent en permanence le contenu de Roblox : le système de sécurité de la plateforme est considéré comme un standard de l'industrie. Mais vous ne pouvez pas vous débarrasser complètement de Condo : leurs créateurs coopèrent régulièrement et créent des serveurs dans Discord. L'un d'eux, par exemple, compte jusqu'à 60 000 utilisateurs.





Le but principal de ces communautés est de trouver de nouveaux jeux Condo. Pour le faciliter, ils créent même des chatbots. Fast Company a parlé à 17 utilisateurs de ces serveurs âgés de 13 à 17 ans. Quatorze se sont révélés être des administrateurs de communauté. Et 3 d'entre eux ont même confirmé leur âge avec des documents.





L'ambiance sur ces serveurs varie. Quelque part, ils essaient de maintenir une communication polie, d'interdire l'échange de contenu pour adultes et de bloquer l'accès aux utilisateurs de moins de 13 ans - la même limite d'âge est fixée sur Roblox lui-même. Quelque part, au contraire, le chaos règne. Les dialogues sont pleins de racisme et d'autres types de haine, et les administrateurs ne surveillent pas particulièrement les comportements des participants.





Les créateurs de certains jeux Condo ne s'efforcent pas non plus de surveiller le comportement des utilisateurs. Par exemple, le propriétaire de 15 ans d'un jeu Condo et d'un serveur Discord avec 3 500 membres a admis dans une conversation avec Fast Company qu'il supplie les filles pour des photos explicites, puis les vend.





Discord ne vérifie pas l'âge des utilisateurs lors de leur inscription, il est donc facile pour ces communautés de se cacher de la modération. Tout ce qu'ils ont à faire est de ne pas autoriser de contenu violent ou explicite dans leurs chats sans marqueur particulier. Ceux qui le distribuent peuvent être signalés directement aux développeurs de Discord, mais ce n'est pas toujours vrai.