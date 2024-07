Le bonheur est basé sur une équation erronée : voici comment y remédier

J'ai entendu Jimmy Carr sur le podcast Diary of a CEO dire quelque chose sur le bonheur qui m'a touché... au départ.





La déclaration est la suivante : « C'est votre qualité de vie, moins l'envie, c'est à quel point vous êtes heureux », s'exprimant sur le bonheur. Vous pouvez le vérifier par vous-même ici .





L'équation semblait simple :





Bonheur = Qualité de vie - Votre envie.





Je me suis assis avec pendant une seconde, puis je l'ai laissé mariner pendant une journée. Il y avait quelque chose qui me dérangeait, mais pas assez pour y penser à nouveau.





..Jusqu'à ce que j'écoutais un épisode de "Acquired" un jour ou deux plus tard.





Ils se sont plongés dans l'époque de Microsoft et de Bill Gates à Harvard, ils ont mentionné les équations – et paf !





En une fraction de seconde, j'ai senti mon cerveau sortir de mon crâne, jeté sur l'une des platines de DJ Khaled.





Khaled frappe fort le scratch inversé, l'arrête brusquement et me ramène directement à la formule de Jimmy.





Et ça me frappe : cela me dérangeait inconsciemment parce qu'il y avait un défaut dans sa formule :





Si le bonheur est simplement notre qualité de vie soustraite de notre envie, alors pour maximiser le bonheur, il faudrait éliminer complètement l’envie. Je ne sais pas pour vous, mais cela me semble compliqué.





Le cadre suggère que toute augmentation de la qualité de vie doit être compensée par une réduction de l’envie pour maintenir ou améliorer le bonheur.





Cela introduit un paradoxe qui m’a laissé perplexe. (J'y reviendrai dans une seconde).





Premièrement, nous devons établir quelques règles de base pour cette équation, car autrement le débat ne serait pas équitable.





Son équation suppose qu’il n’y a pas de point de départ. Nous devons résoudre ce problème, car personne ne sort de l’utérus en contemplant le bonheur. (si c'est le cas, contactez-moi, je veux vraiment vous parler). Et si tel est le cas, appliquer cette équation à 10 et 30 ans donnerait des résultats complètement différents. Il doit exister une base de référence minimale viable pour que l’équation fonctionne efficacement. Quelque chose qui couvrirait les besoins fondamentaux comme le logement, la nourriture et sans doute la santé.





Pour le bien de mon argument imaginaire avec Jimmy Carr, posons nos bases :





Nous supposerons que le point de départ se situe à 20 ans, un âge suffisamment âgé pour que vous réfléchissiez probablement de manière indépendante.

Que vous pourriez être autonome (ce qui signifie que vous avez trouvé un emploi – je me fiche de ce que c'est, mais il paie le salaire minimum).

Nous supposerons également que tous les besoins fondamentaux sont satisfaits.





Ok, maintenant que nous avons nos paramètres, nous pouvons discuter de l'équation et de son paradoxe.





Contentement et aspiration — Pouvons-nous obtenir les deux ?

Dans l'équation de Jimmy Carr – Bonheur = Qualité de vie – Votre envie – je vois un paradoxe fondamental qui reflète un dilemme humain classique :

Lorsque vous essayez d’équilibrer le contentement et l’effort pour obtenir plus.





Selon cette formule, si vous voulez augmenter le bonheur, vous devez éliminer l’envie.





Ce qu'il vous dit en termes clairs et vulgaires : taisez-vous et soyez heureux. Vous devriez avoir tout ce dont vous avez besoin.





Pour moi, cela pose des problèmes :





Si nous sommes complètement satisfaits, qu’est-ce qui nous pousse à nous améliorer ? Si nous cherchons toujours à obtenir plus, nous sommes alors perpétuellement insatisfaits. Si nous sommes perpétuellement insatisfaits, cela augmente sans cesse notre envie et diminue notre bonheur. Regarder et comparer les autres à soi-même pour juger du bonheur est une recette pour le désastre.





Comment pouvez-vous un jour gagner à cela ?





Peu importe ce que vous essayez d’améliorer, cela aboutit toujours à un calme ou à une réduction du bonheur.





Chercher à s’améliorer pourrait augmenter votre qualité de vie, mais cela augmenterait également l’envie. Si l'envie augmente 📈 , le bonheur diminue 📉.





Tout gain en qualité de vie est immédiatement annulé par une augmentation correspondante de l’envie, gardant notre bonheur statique.





Votre tête vous tourne déjà ?





Ne vous inquiétez pas, nous pouvons résoudre ce problème. Mais il faut que ça empire avant de s'améliorer – fais-moi confiance, d'accord ?





Fixer la formule.

Concentrons-nous sur cette dernière partie de l'équation : votre envie.





C'est votre envie envers les autres. Il s’agit de se comparer aux autres, à ce qu’ils ont et où ils en sont dans la vie. Cet aspect doit être révisé à mon avis.





Voici ce que je propose :





Au lieu de la vision traditionnelle de l’envie comme une force négative, nous la redéfinissons comme une motivation interne réfléchie, centrée sur votre moi passé et futur.





Oubliez les autres. Ne vous comparez pas à eux. Comparez-vous à… vous-même.





Pensez-y de cette façon : comment votre moi passé se sent face à vos réalisations actuelles (et futures).





En termes d'enfants de 6 ans : « Yesterday You » doit être jaloux de « Today You » . Il est jaloux des progrès que vous avez réalisés en 24 heures.









" OK, c'est bien. Maintenant, comment cela s’intègre-t-il dans l’équation et qu’est-ce que cela change ? »





Heureux que vous ayez demandé. C’est ici que nous enfilons notre casquette de mathématicien l’espace d’une seconde. Je vous promets que cela ne fera pas trop mal à votre cerveau.





Puisque nous avons introduit un élément de votre passé, nous devons le refléter mathématiquement. Votre envie de soi d’hier devient négative parce que nous avons affaire au passé. Appelons-le « Envie de soi passée ».





Si nous positionnons cette envie de soi comme une force négative (mathématiquement parlant), elle devient un contributeur positif au bonheur global.

Pourquoi? Des calculs simples suggèrent que 2 négatifs = un positif.





Si nous appliquons cela à l’équation, nous avons maintenant :





Bonheur = Qualité de Vie - (-Envie de Soi) .





ou





Bonheur = Qualité de vie + Envie de soi passée.





Tu vois ce qu'on a fait là-bas ?





Cette petite correction change votre perception du progrès et du développement personnel.





En considérant l’envie de votre moi passé envers votre moi présent comme négative, nous la transformons en une force positive dans l’équation du bonheur.





Cela vous permet de reconnaître que votre croissance et vos réalisations peuvent rétroactivement inspirer et valider vos aspirations et luttes passées.





Pourquoi est-ce important et qu’est-ce que cela signifie ?

Eh bien d’abord, notre formule prend tout son sens maintenant. (de rien, Jimmy)





Voici ce que cela permet :





Vous pouvez augmenter l’envie de soi passée.

Vous pouvez augmenter votre qualité de vie.





Les deux aboutissent à augmenter votre bonheur.





Ne faites rien, le bonheur stagne.





Diminuez l’envie de soi ou la qualité de vie, votre bonheur diminue.





Le paradoxe est levé.





Concrètement, cela signifie que votre parcours et vos réalisations « annulent » efficacement les aspects négatifs de l’envie.





Cela réduit non seulement l’impact négatif traditionnel de l’envie, mais en fait une source de renforcement positif .





Appliquer la formule

Comment optimiser le Bonheur = Qualité de Vie + Envie de Soi Passée ?





Faire👏 des progrès👏 chaque👏unique👏jour👏





Je pense que c'est vraiment ça.





Quel progrès ? Restez simple et petit.





James Clear l'a mieux dit : (ne venez pas me demander plus de mathématiques, cette fois, c'est visualisé) : 1 % chaque jour = 37 fois mieux en un an.









🫵 Comment devriez-vous appliquer cela à votre vie ?

Je vous laisse découvrir cela par vous-même.





Je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire. Tout ce que je peux faire, c'est partager ce que j'ai fait de mon côté.





Acuité mentale





Je fais principalement trois choses chaque jour : je lis, j’écoute, j’écris.





Il n’y a pas d’ordre particulier car ils se complètent tous.





Informations d'admission :





Je lis des bulletins d'information, des articles et des livres.





J'écoute des podcasts.





Traitement, organisation des informations :





J'écris sur ce que je lis et écoute. Cela m’aide à approfondir ma compréhension. Cela m'aide à établir de nouvelles connexions, à améliorer ma communication et à mieux retenir les informations.





En faisant cela tous les jours, je deviens meilleur dans ce domaine. J'affine ma réflexion, dans la quête simultanée de trouver ma vraie et authentique voix d'écriture.





Suis-je le meilleur écrivain qui soit ? Non. Le serai-je un jour ? Je ne sais pas.





Mais je peux vous dire ceci : je serai toujours un meilleur écrivain que la veille.





Le petit plus ? Au cours des 5 premières semaines suivant la publication de ces lettres, j'ai accumulé 38 000 pages vues uniques sur Beehiiv et plus de 17 jours de lecture sur Hackernoon.





Je suis extrêmement reconnaissante que mes idées soient partagées dans le monde entier (oui, c'est à un niveau insignifiant, mais ne tuez pas mon ambiance s'il vous plaît). Cela m'humilie, confirme que j'ai trouvé le travail de ma vie et contribue à mon bonheur.









Des relations





Je parle à quelqu'un de nouveau, en ligne ou en personne, chaque jour. Heureusement, avec mes écrits, les gens viennent vers moi, ce qui est génial.





Au cours des 6 dernières années, je n’ai fait que travailler sur mon entreprise. Je réduisais chaque jour mon cercle en me fermant. J'ai passé du temps avec moi-même, mon stress.





J'ai décidé de passer cette année à voyager et à rencontrer plus de gens en personne.





Richesse





J'ai récemment pris du recul en effectuant un changement majeur, passant de la gestion de mon entreprise immobilière avec 10 employés à temps plein, 37 entrepreneurs, plus de 400 locataires et des millions de revenus bruts annuels à...





Juste moi-même, mes pensées, mon ordinateur, quelques livres et aucun revenu actif.





Certes, mon ancienne entreprise m'a permis de passer du temps à me réinventer cette année.





Cette fois-ci, je construis différemment. Au lieu de rechercher des revenus au détriment de ma santé et de mes relations, je poursuis ma passion qui améliore également ma santé mentale et développe de véritables et nouvelles relations.





Le revenu, lorsqu’il arrivera, semblera réel et significatif.





Alors, qu’est-ce que je fais pour augmenter mes revenus ? Je continue de progresser quotidiennement de 1 % sur ma santé, mon acuité mentale et mes relations.





Santé





Je m'entraîne tous les jours. Ce n'est pas long (environ 30 minutes), mais c'est intense et c'est cohérent.





Mon corps est-il devenu 37 fois meilleur ? C'est difficile à dire. Mais je suis content de mes progrès sur un an ? Tu paries sûrement que je le suis.









Dernières pensées

Ces choses m'apportent de la joie, me donnent un but et j'ai l'impression de toujours progresser.





Je ne pense pas qu'il s'agisse de profiter du voyage ou de la destination.





Vous arriverez à une destination quoi qu’il arrive. Mais plus vous en faites, plus vous pouvez choisir quelle sera cette destination.





Profiter du voyage, c'est cool et tout, mais comme nous venons de le dire, si vous ne faites que profiter, vous n'atteindrez pas une destination significative.





Quand je repense à l’équation du bonheur, je pense qu’il s’agit davantage de l’ effort conscient que vous consacrez au voyage.





Résumons.





Bonheur = qualité de vie + votre envie de soi passée.





La poursuite est sans fin, ce qui est une bonne nouvelle, car il existe un jeu de société infini et toutes les cartes sont entre vos mains.





Chaque jour, vous êtes en mesure de faire un choix. Vous avez la possibilité de faire pencher la balance dans un sens ou dans l’autre.





Vous pouvez choisir ce qui chatouille votre cerveau, ce qui affaiblit vos genoux.





Vous travaillez dessus tous les jours.





Faites-le et voyez votre bonheur augmenter.





Stratégiquement vôtre,





Ben