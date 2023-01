The Sandbox annonce un nouveau clip vidéo Snoop Dog à la conférence non fongible

LEARN MORE ABOUT @MONICAFREITAS 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Le mardi 5 avril dernier, le co-fondateur et COO de The Sandbox, Sébastien Borget, a tenu une conférence de presse lors de la conférence Non-Fungible à Lisbonne, au Portugal. Borget a présenté les dernières versions de Sandbox et quelques nouvelles passionnantes qui promettent de secouer la plate-forme de jeu et l'écosystème Web3. L'équipe HackerNoon a eu le scoop et s'est empressée de vous en parler, nos lecteurs les plus curieux.





Tout d'abord, comment va The Sandbox ?

Le nombre de Sandbox a connu une croissance impressionnante à la fois en termes d'adoption et d'engagement ainsi que de la communauté des propriétaires fonciers, qui compte désormais plus de 20 000 personnes. Le nombre de propriétaires fonciers uniques est particulièrement remarquable, si l'on regarde en arrière il y a un an lorsque Sandbox était à 4 000.





Bien que ces chiffres laissent déjà entrevoir une trajectoire de succès, toute la force de Sandbox peut être attestée par ses autres développements : 350 000 utilisateurs actifs, 2,3 millions d'utilisateurs enregistrés avec des portefeuilles, 20 000 propriétaires fonciers, 200 employés et de nombreux partenariats avec des noms célèbres de la mode et de la musique et marques telles que Gucci, Adidas, Snoop Dogg et autres.





De plus, The Sandbox vient de conclure la saison Alpha 2, qui s'est tenue en mars. Il a collecté 10 millions de jetons SAND (environ 30 millions de dollars au taux de change actuel) auprès de l'équipe et les a distribués à plus de 10 000 utilisateurs. Borget a également publié d'autres mesures intéressantes obtenues par la saison Alpha 2 :





350 000 MAU

1,12 million d'heures jouées

4,7M de visites aux Expériences

17 millions de quêtes terminées

75M+ $SAND jalonnés sur Polygon.





Ce sont des chiffres remarquables, mais qu'en est-il des nouveautés ?









Nouveaux partenariats et interopérabilité

Lors de la conférence de presse, l'un des sujets centraux était l'interopérabilité au sein du métaverse The Sandbox. L'équipe de la fondation travaille actuellement sur l'interopérabilité des NFT, rendant tous les jetons non fongibles utilisables dans le métaverse, que ce soit dans les avatars, les terres, les actifs du jeu, etc. Et c'est là que le partenariat nouvellement établi avec World of Women entre en jeu. .





L'éminente collection World of Women NFTs a acquis 25 millions de dollars auprès de The Sandbox pour poursuivre son développement et sa feuille de route. À leur tour, les propriétaires de WWM NFT pourront y accéder sur Sandbox et demander à leur avatar en jeu de réassembler la femme dessinée sur leur NFT. Le COO de Sandbox a noté la diversité apportée par la collection comme l'un des moteurs de ce partenariat, ainsi que la volonté de la fondation d'inviter les femmes dans le métaverse, la blockchain et le Web3.





D'autres collections NFT célèbres se sont vu proposer des offres similaires, comme Snoop Dogg's Doggies, une série de 10 000 avatars en 3D créée par le célèbre rappeur pour une utilisation sur le métaverse.





Mais les nouvelles ne s'arrêtent pas là ! Borget a annoncé la dernière chanson métaverse, composée par Snoop Dogg. La bande-annonce de la chanson a été exposée lors de la conférence de presse, affichant le manoir du rappeur sur Sandbox. Dans le futur, des collaborations avec Blond:ish et Steve Aoki sont à prévoir.





En s'associant à des artistes, Sandbox souhaite voir comment ils tireront parti de toutes les possibilités des NFT pour interagir avec leurs fans. De plus, le métaverse travaillera également avec Warner Music pour développer un parc d'attractions où les fans pourront se connecter avec leurs musiciens préférés.

https://www.youtube.com/watch?v=WD38OueA5zk





En matière de partenariats, un seul a volé la vedette : le partenariat Sandbox avec Arianne, une entreprise de mode. Le COO de Sandbox a révélé avoir collaboré avec Arianne pour créer un scan qui permettra à l'acheteur d'utiliser ses vêtements sur et hors écran : sur lui-même et en tant que NFT sur son avatar. Ce partenariat vise à combler le fossé entre le vêtement physique et son jumeau numérique dans le métaverse.









Cybersécurité avec Ledger

La Fondation Sandbox s'est montrée préoccupée par la sécurité de ses utilisateurs en ligne, souhaitant améliorer l'éducation sur le sujet - c'est là que Ledger, le fournisseur de portefeuilles matériels de crypto-monnaie, intervient. Ledger fonctionnera au sein de Sandbox pour promouvoir l'éducation à la cryptographie de manière ludique, en abordant des sujets tels que la sécurité, les portefeuilles et la cryptographie. Cette collaboration vise à aider les utilisateurs à protéger leurs actifs numériques et à obtenir une propriété numérique authentique.

La véritable propriété numérique est très puissante, mais vient également avec l'idée que vous êtes vous-même responsable de la sécurité de votre contenu. Et malheureusement, il y a aussi un certain nombre de mauvais acteurs dans cet écosystème, comme il y en a toujours eu dans toute nouvelle technologie, donc ce n'est pas spécifiquement nouveau. - Sébastien Borget









Décentralisation : la prochaine étape pour Sandbox

Le Sandbox a été un mélange de métaverse centralisé et décentralisé. Cependant, des efforts continus ont été déployés pour le rendre entièrement décentralisé, un exploit qui pourrait être attendu dans deux à trois ans, selon Sébastien Borget.





Bien que The Sandbox accorde à ses utilisateurs de nombreuses capacités grâce aux jetons SAND, il manque toujours une autonomie totale de l'utilisateur en ce qui concerne la feuille de route et le contrôle du gameplay. Cependant, guidée par la volonté d'en faire un métavers piloté par l'utilisateur où chacun pourrait se développer de manière autonome, la fondation Sandbox pourrait devenir une DAO.





Enfin, Sandbox travaille sur une version mobile de l'application, ainsi que sur des jeux consoles, une option encore en cours de maturation.