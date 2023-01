La vie et l'époque d'Adobe Flash Player Gaming

Adobe Flash Player a une mauvaise réputation, mais il a un impact positif sur Internet. Il a façonné le visage des pages Web et de la publicité, ouvert la voie au contenu généré par les utilisateurs et formé la base de YouTube. Il ne s'agit pas seulement de l'énorme bibliothèque de projets dont beaucoup se souviennent et qu'ils aiment, mais de la révolution indépendante qui a commencé avec Flash Player et de son impact sur les jeux mobiles et sociaux. En suivant les liens de l'article, vous pourrez ressentir les jeux directement dans votre navigateur sans toucher au Flash Player.

Au cours des dernières années de son existence, Adobe Flash Player a acquis une réputation extrêmement négative. Et cette réputation a éclipsé tout l'impact positif qu'elle a eu sur le développement d'Internet et de ses contenus. Après tout, Adobe Flash Player a façonné le visage des pages Web et de la publicité, a ouvert la voie au contenu généré par les utilisateurs, n'a pas laissé mourir l'animation 2D et a constitué la base de YouTube. Ce n'est pas une liste complète des mérites d'Adobe Flash Player. Comme nous sommes habitués à le voir maintenant, l'Internet est devenu tellement grâce à Flash.





Il en est de même pour les jeux vidéo. Il ne s'agit pas seulement de l'immense bibliothèque de projets dont beaucoup se souviennent et qu'ils aiment, mais de la révolution indépendante qui a commencé avec Adobe Flash Player et de son impact sur les jeux mobiles et sociaux.





En suivant les liens de l'article, vous pourrez ressentir les jeux directement dans votre navigateur sans toucher au Flash Player. Bien sûr, si vous lisez ce texte depuis votre PC et non depuis votre téléphone.

Prologue d'Adobe Flash Player : Naissance et premiers jeux





Il fut un temps où Internet était différent. Il s'agissait principalement de forums et de salons de discussion, les images étaient rares et prenaient un temps inexcusable à charger, et les vidéos ressemblaient plus à des gifs qu'à des vidéos. C'était les années 90 lorsque le Web se formait et ne pouvait se vanter ni de vitesse ni de beauté. Mais en 1996, tout a commencé à changer avec la sortie de FutureSplash Animator et, plus important encore, le petit plugin de navigateur FutureSplash Player.





Les deux deviendraient vraiment célèbres sous des noms légèrement différents - Macromedia Flash et Macromedia Flash Player, et plus tard Adobe Flash et Adobe Flash Player.





Adobe Flash était un programme de création d'animation, et Flash Player permettait à cette animation de jouer dans la fenêtre du navigateur. Grâce à l'utilisation de graphiques vectoriels et d'algorithmes intelligents de construction d'images, l'animation Flash, et plus tard ses dérivés, avait une taille minimale, ce qui était particulièrement important à l'époque.





Adobe Flash a progressivement commencé à changer l'apparence d'Internet, remplissant l'espace des hyperliens et du texte avec des animations et une interactivité minimale.





En tant que programme de création d'animation, les premières versions de Flash n'avaient pas les fonctionnalités nécessaires au développement de jeux - il n'y avait ni langage de programmation ni outils pour une telle chose. Seuls de simples boutons devaient se déplacer entre les scènes et démarrer/arrêter l'action à l'écran. Et déjà, cela suffisait à créer les premiers projets.





Il est délicat de trouver les premiers projets Adobe Flash car la toute première histoire des jeux flash est couverte d'obscurité et de la noirceur du temps, où tracer quoi que ce soit est presque impossible. Il y a des mentions de simples quêtes pointer-cliquer et de quiz sur Internet, même si je n'ai pu trouver que des jeux comme Frog in a Blender .





Brouillard dans le mélangeur





L'un des jeux Adobe Flash les plus célèbres de la fin des années 90 était Pico's School , une quête/thriller inspirée de Columbine High School. Le jeu doit sa popularité non seulement à son thème épicé mais aussi à son exécution technique. Selon les normes des logiciels, dans lesquels les principaux outils d'interaction étaient encore les boutons de base, Pico's School était un jeu extrêmement complexe et avancé.





L'école de Pico





En 1999, avec la sortie de Macromedia Flash 4, il y a eu une extension de la partie script du programme, et il est devenu possible de créer quelque chose de plus compliqué que des quiz. C'était la première étape vers l'introduction d'un langage de programmation à part entière qui transformerait pratiquement un logiciel d'animation en un moteur de jeu.

Adobe Flash Player Chapitre 1 : Popularité, argent et piratage

Le début du nouveau millénaire a été l'aube de Flash, une époque où il a conquis l'esprit de milliers de personnes et les ordinateurs de millions de personnes, s'enracinant dans Internet et le transformant à jamais.





Le point de départ a été le site NewGrounds , créé par Tom Fulp, auteur de Pico's School. En avril 2000, un système automatisé de réception et de publication de jeux et d'animations générés par les utilisateurs a commencé à fonctionner sur NewGrounds. Tout le monde pouvait partager sa créativité avec le monde.





En août 2000, Adobe Flash a obtenu un langage de programmation à part entière - ActionScript 1.0. Quelques années plus tard, il passera à la version 2.0, devenant la norme pour les développeurs pour les années à venir. À partir de ce moment, aucune restriction sur la création de jeux avec Adobe Flash ne sera plus.





C'est marrant, mais à l'époque, Macromedia n'a pas positionné Flash comme un outil de développement de jeux. Et il est peu probable qu'il ait prévu que les jeux vidéo seraient ce qui le rendrait vraiment célèbre.





La plupart des jeux du début des années 2000 n'étaient pas exceptionnels. La technologie gagnait en popularité et de nombreux auteurs en herbe, souvent sans expérience en développement, faisaient leurs premiers pas. Ils ont créé de simples galeries de tir , tenté de créer des plates-formes et des simulateurs, etc. Ils ont créé peu de projets vraiment exceptionnels qui essaieraient de tirer le meilleur parti de Flash et de montrer ce dont il est capable.





Sans surprise, l'un de ces projets était sous la responsabilité de Tom Fulp. En 2002, avec Dan Paladin, il sort Alien Hominid , un des premiers jeux d'action Run 'n Gun dans la veine de Contra et Metal Slug. Alien Hominid était beau, rapide et extrêmement hardcore. Un peu plus tard, Alien Hominid a atteint la PS2, GameCube, GBA, XBOX Original et XBOX 360 sous une forme étendue. Tout cela se passait quelques années avant le boom de l'indie.





Les jeux flash sont rapidement devenus populaires malgré leur simplicité, leur inesthétique et leurs imperfections techniques. C'était une question d'accessibilité car seuls quelques clics séparaient un jeu d'un autre. La quantité de trafic sur les sites Web de jeux Flash augmentait, et ne pas le monétiser serait insensé.





Les propriétaires de sites Web de jeux Flash ont gagné grâce à des centaines de milliers de visiteurs uniques grâce à des bannières publicitaires, qui fonctionnaient souvent sur la puissance du même Adobe Flash. Étant donné que le principal générateur de trafic était les jeux Flash, les propriétaires de sites Web de jeux Flash ont commencé à rechercher des projets, pas les développeurs. Les sites Web se volaient des jeux entre eux et des auteurs indépendants, essayant d'être les premiers dans la course pour le prochain projet viral. Les propriétaires de grands sites Web de jeux Flash ont le plus profité de cet état de fait, tandis que les développeurs se sont souvent retrouvés sans rien.





Xiao Xiao No. 4 est la célèbre série Stickman Fighting qui est née juste au début des années 2000.





À peu près à la même époque, le parrainage apparaît comme une tentative de contrecarrer la bacchanale qui se déploie. Cela impliquait l'exclusivité du jeu Flash pour un site Web particulier en échange d'une promotion ou d'un financement (selon la rumeur, être extrêmement rare, environ 20 $ par projet était tout à fait normal). Mais même cela n'a pas sauvé du vol car les logos et les liens sont discrètement coupés lors du passage à une autre ressource.





Le problème du piratage (aussi étrange que cela puisse paraître dans le contexte des jeux gratuits) sera d'actualité pour les jeux Adobe Flash jusqu'en 2007.





Yeti Sports était un phénomène qui est rapidement devenu une franchise à part entière.









Ne pas diminuer l'intérêt pour les jeux Adobe Flash a créé plus d'un site Web de jeux Flash. L'Internet du milieu des années 2000 en regorgeait - MiniClip , Armor Games , Kongregate , Addicting Games , etc. La liste est énorme. Petites et grandes, conceptuelles ou non, leur croissance, tant quantitative que qualitative, s'est poursuivie jusqu'à la première moitié des années 2010.

À propos du sang, des tripes et du contenu pour adultes dans Adobe Flash Games

Une caractéristique distinctive des jeux Adobe Flash était un niveau prohibitif de brutalité et de violence, souvent assaisonné d'une touche de folie. Cela est particulièrement évident dans les projets de la première moitié des années 90. En plus de mille façons de tuer n'importe qui, de Pikachu à Ben Laden, vous pouvez apprendre z, voir des Teletubbies satanistes ivres, entrer dans la peau d'un kamikaze et bien plus encore.





Regarder tout cela depuis le politiquement correct 2022 est un peu étrange mais divertissant. En fait, de rares projets ont franchi la ligne du "c'est trop", la plupart d'entre eux étant quelque part près de South Park. Pourtant, les jeux Adobe Flash sont trop caricaturaux pour prendre au sérieux la violence qu'ils contiennent.





Rien d'étonnant à l'émergence de tels projets. Le Web du début des années 2000 était encore le Far West sans lois. Bien sûr, pouvoir créer ce que l'on veut sans censure et le partager de manière anonyme, les premiers sujets abordés par les auteurs ont été les plus tabous de la société et des médias habituels.





Une partie importante de la bibliothèque de jeux Flash était constituée de jeux pour adultes. Les sites Web avec des collections de telles créations ont été parmi les derniers à tomber, et il y avait du contenu pour tous les goûts. Adobe Flash était l'un des principaux outils entre les mains de la communauté NSFW. La quantité de contenu d'animation et de jeu créé avec lui est incalculable.





Ces jeux Adobe Flash pour adultes me rappellent les jeux de sexe Roblox . La violence était ancrée dans l'ADN des jeux Adobe Flash, mais elle était gérée avec plus d'habileté. En général, la permissivité et le contre-culturalisme, qui étaient normaux pour la communauté Flash, ne se sont pas effondrés mais ont conduit à une créativité accrue et à des approches différentes des mécanismes et des genres. Ils ont ouvert la voie à des auteurs dont la voix n'aurait autrement pas été entendue.





Après tout, qui sain d'esprit donnerait de l'argent à un jeu sur un garçon nu qui utilise ses larmes pour lutter contre l'armée de Satan dans le sous-sol de la maison où sa mère dévote l'a enfermé ?

Adobe Flash Player Chapitre 2 : L'âge d'or

La seconde moitié des années 2000 a été la meilleure période pour les jeux Adobe Flash. Les audiences ont continué de croître, le piratage a été vaincu et de plus en plus d'argent est allé aux développeurs, ce qui a affecté la quantité et la qualité des jeux Adobe Flash eux-mêmes. Le piratage principal a été vaincu pour deux raisons :





Mochi Media. Il a été lancé en 2006. C'était un service qui fournissait des outils pour la publicité, l'analyse et la distribution dans le jeu. Grâce à elle, les développeurs ont continué à tirer de l'argent de la publicité, même si leur jeu était volé.

Licence de jeu Flash. Il a émergé en 2007. C'était un marché ouvert où les propriétaires de sites Web de jeux Flash se faisaient concurrence pour les projets Flash des auteurs les plus intéressants.





L'ouverture a eu un impact positif sur la relation entre les sites Web et les auteurs de jeux Flash. Les conditions et les contrôles sont devenus beaucoup plus favorables. Le parrainage fonctionnait enfin à son plein potentiel. L'attention s'est déplacée des projets vers les développeurs eux-mêmes. Beaucoup d'entre eux ont même fait du développement Flash leur principale source de revenus.









En 2007, ActionScript 3.0 est sorti et il y a eu une scission. La nouvelle version linguistique était plus avancée et plus puissante, mais elle était sensiblement différente de la précédente et était beaucoup plus complexe. Si ActionScript 2.0 a complètement remplacé ActionScript 1.0, alors les troisième et deuxième versions du langage ont existé en parallèle jusqu'à la mort de la technologie. De nombreux développeurs, en particulier les débutants, ont préféré le plus simple ActionScript 2.0 à son homologue plus délicat.





Dans le même temps, des bibliothèques et des boîtes à outils ont commencé à apparaître, ce qui a grandement facilité et accéléré le processus de création de jeux. Les exemples sont Flashpunk, Flixel et Starling.





La communauté Flash a grandi et s'est développée. La géographie des participants était vaste, y compris l'Ukraine. Sur les étendues de l'Ukraine, de nombreux jeux Adobe Flash ont été créés.





La seconde moitié des années 2000 a été une période de grands jeux Adobe Flash. Presque tous les jeux Flash dont vous vous souvenez ont été développés au cours de cette période, par exemple, Meat Boy, The Last Stand, The World Hardest Game, Age of War, This Is The Only Level, Clear Vision, SHIFT, Bowman 2, Swords and Sandals, Hobo, Alice est morte, Le quiz impossible, armé d'ailes.

Comment les jeux indépendants sont devenus des jeux indépendants grâce à Adobe Flash

À bien des égards, Adobe Flash était un outil pour les amateurs et les passionnés. Adobe Flash a créé le créneau qui a fait son succès. La simplicité et l'accessibilité ont également été des facteurs essentiels de sa popularité. Il n'est donc pas surprenant que les racines du boom indie (révolution indie) en soient sorties.





Dire que Flash a créé l'indie n'est pas tout à fait juste, les projets amateurs existaient auparavant, seulement en plus petite quantité, et ils ne vivaient que dans les archives personnelles des personnes qui les ont créés.





Les mérites d'Adobe Flash dans le développement indépendant sont les suivants :





Il a fourni un outil pratique et simple, principalement axé sur la partie visuelle. Ainsi, même les utilisateurs qui n'avaient jamais entendu parler de programmation auparavant pouvaient progressivement apprendre et transformer leurs animations en jeux. De plus, vous n'aviez pas besoin de toute une équipe pour créer des projets à part entière. La nature Web de Flash et de sites Web comme Newgrounds a permis aux auteurs d'être vus et entendus. Pas de procrastination ni d'éditeurs, pas de restrictions en termes de thème ou de genre. Les gens ont simplement créé des jeux Adobe Flash parce qu'ils le voulaient. L'utilisateur n'avait pas besoin de matériel coûteux et n'avait pas besoin de télécharger et d'installer quoi que ce soit. Un clic et vous étiez déjà dans le jeu.





En même temps, Flash n'était pas omnipotent. Le jeu créé dessus ne pouvait pas rivaliser avec les titres console et PC, mais tous le savaient, les créateurs et les joueurs. Ces limitations ont donné lieu à une approche de conception, visuelle et de gameplay particulière, qui distinguait les jeux Flash.





La culture entourant les jeux Flash encourageait l'expérimentation et les idées originales. Ici, le coût de l'erreur était minime - le développement de la plupart des jeux prenait au maximum un mois. Il y avait aussi des projets inhabituels qui offraient quelque chose de nouveau.





Non seulement connu de tous, Edmund McMillen a commencé avec Adobe Flash, mais aussi Jenova Chen, qui a ensuite créé Journey et Sky, Jakub Dvorský, auteur de Samorost et Machinarium, et de nombreux autres développeurs pas si célèbres.

Adobe Flash Player Chapitre 3 : Apple tue Adobe Flash

Le début des années 10 a marqué un tournant dans l'histoire d'Adobe Flash. Les smartphones envahissaient l'esprit des gens, changeaient le monde et l'espace en ligne, et Flash ne pouvait pas suivre.





En avril 2010, Steve Jobs écrivait une lettre ouverte intitulée Thoughts on Flash , dans laquelle il expliquait les raisons pour lesquelles le produit d'Adobe n'avait pas sa place sur les appareils Apple :





L'ère mobile des appareils à faible consommation d'énergie, des interfaces à écran tactile et des normes Web ouvertes sont tous des domaines où Flash est à la traîne - Steve Jobs





Vous pouvez vous rapporter à ses paroles de plusieurs façons. Pourtant, il est peu probable que Jobs ait été motivé uniquement par le souci des utilisateurs, sans une seule pensée pour les perspectives de développement de son propre écosystème. C'était le premier clou dans le cercueil de la technologie Adobe Flash, mais nous ne pouvons pas blâmer Apple pour sa mort.





Les réponses d'Adobe ont été plutôt bonnes





Au fil des ans, Flash a augmenté ses fonctionnalités et est devenu plus lourd, devenant plus exigeant et vorace. Il avait une version light player (depuis 2003), mais la technologie n'était pas entièrement adaptée aux appareils mobiles. Flash n'était pas prêt pour l'arrivée des smartphones et est rapidement devenu inutile. À bien des égards, Adobe Flash était responsable de sa propre disparition.





En quelques années, Adobe Flash a obtenu le support 3D, l'intégration avec Unity et des promesses qui n'étaient pas destinées à se réaliser.





Adobe a essayé de sauver Flash mais a rapidement laissé tomber et est passé au HTML5 dans ses propres applications mobiles. Adobe a même supprimé le mot Flash du nom du programme, transformant Adobe Flash en Adobe Animate.



Jeux Flash et HTML5 sur le site Armor Games

L'effondrement de la technologie Adobe Flash ne s'est pas produit immédiatement. La mort a été lente. Flash a toujours apporté de l'argent et des jeux sympas ont continué à sortir, mais tout s'est progressivement terminé. Le nombre de visiteurs sur les sites de jeux Adobe Flash diminuait inexorablement et en 2013, le parrainage s'est effondré. Il n'y avait plus rien pour payer les développeurs de jeux. En 2014, c'est la fin de Mochi Media, et en 2016, c'est la fin de la licence de jeu Flash. De facto, les jeux Flash étaient morts.





En 2017, Adobe a annoncé la fin du support de Flash Player en 2020 :





Les normes ouvertes telles que HTML5, WebGL et WebAssembly ont évolué continuellement au fil des ans et constituent une alternative fiable au contenu Flash. De plus, les principaux développeurs de navigateurs intègrent ces normes ouvertes dans leurs produits et suppriment la plupart des plug-ins tiers (tels que Flash Player)





Le 31 décembre 2020, l'heure X est arrivée.





Soit dit en passant, HTML5, WebGL et WebAssembly sont aujourd'hui utilisés dans le développement de Metaverse . Les projets métavers comme TheSandbox utilisent activement HTML5, WebGL et WebAssembly.

Comment Adobe Flash a donné naissance aux jeux mobiles et aux réseaux sociaux

Outre la croissance rapide du marché des smartphones, les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur au début des années 10. En élargissant leurs fonctionnalités, ils sont rapidement arrivés aux jeux. Et le cœur de ces jeux était Adobe Flash.





Les réseaux sociaux n'étaient pas ouverts et il n'était pas très facile de s'y introduire. De plus, les jeux qui y sont sortis devaient avoir des fonctionnalités sociales - interactions coopératives, cadeaux, tournois, classements et tout ça.





C'est là que les microtransactions ont commencé à fonctionner à leur plein potentiel, apportant le genre de profit dont d'autres parties des jeux Flash n'ont même jamais rêvé.





Avec les jeux mobiles, la situation était similaire. Même s'il était impossible de jouer à des jeux Flash dans un navigateur de smartphone, la technologie Flash alimentait de nombreuses applications que les utilisateurs pouvaient trouver dans l'App Store.





Si l'on s'éloigne des problématiques de monétisation, on peut voir un point commun entre Flash et les jeux mobiles, même si ces derniers n'ont pas été créés avec l'aide d'Adobe Flash. C'était une approche ou une idéologie commune qui était simple, immédiatement compréhensible et engageante.





Les mécanismes, les genres et les jeux individuels qui étaient excellents dans Flash ont été déplacés vers les appareils mobiles et s'y sentaient bien et le font toujours. Ils sont devenus plus beaux, plus grands, manipulés différemment et demandent de l'argent, mais vous pouvez toujours voir les racines d'Adobe Flash.





Adobe Flash Player Épilogue : La vie après la mort

En tant que produit purement numérique, les jeux Flash avaient une chance de disparaître presque sans laisser de trace. Mais, heureusement, cela ne s'est pas produit. Après l'annonce de la mort imminente d'Adobe Flash Player, les sites Web de jeux Flash et les développeurs ont commencé à chercher des moyens de sauvegarder du contenu. Il n'y avait pas beaucoup de problèmes avec l'animation, mais avec les jeux, cela s'est avéré plus compliqué.





Certains développeurs ont depuis longtemps (ou récemment) transféré leurs jeux sur des téléphones ou des PC, les sécurisant ainsi.





Quelqu'un a transféré des jeux Flash en HTML5. Et s'il existe des outils qui peuvent aider à faciliter cette tâche, ils ne sont pas tout-puissants. Tous les auteurs de jeux Flash n'ont pas envie de faire une telle chose.





De nombreux sites Web proposent leurs propres lecteurs capables de lire du contenu Flash, mais ils ne sont pas parfaits. Les émulateurs non plus. Le plus populaire et le plus prometteur était Ruffle . Mais il ne prend pas en charge ActionScript 3.0 et les fonctionnalités récentes telles que la 3D, et donc une partie décente des jeux.





Les projets de look les plus avantageux Flashpoint et Flash Game Archive . Ils ne sont pas accablés par les limitations de l'émulation et vous permettent d'exécuter des jeux qui, autrement, n'auraient pas pu le faire en raison de la liaison à un site particulier ou à des composants en ligne. Ils émulent essentiellement l'ensemble d'Internet pour que tout fonctionne correctement.





De nombreux sites Web qui existaient aux dépens des jeux Adobe Flash sont passés aux projets HTML5 et se sentent plutôt bien. Le contenu flash sur eux ne s'est pas transformé en un ensemble de pièces de musée. Grâce à l'émulation, vous pouvez toujours y jouer. Newgrounds continue de soutenir une variété de créateurs, restant ouvert à de nouveaux jeux, animations, musiques et dessins. En 2021, il a organisé un événement Flash Forward où les participants ont créé des jeux Flash. C'était censé être un événement ponctuel, mais tout le monde l'a aimé, et il y avait beaucoup de projets sympas ( Arcane Maiden , Brain-Toasting Dungeon , Bullet Heaven 3 ).





Au fait, il y a un drôle de RIP ADOBE FLASH PLAYER NFT sur OpenSea.

Conclusion

Les jeux flash ont été une partie importante de l' industrie du jeu , d'Internet et de la vie de beaucoup d'entre nous. Ils ont popularisé le tower defense et ses dérivés, toutes sortes d'énigmes, inventé des salles d'évasion, des clickers et un tas d'autres choses. Aux mains de développeurs amateurs, les jeux Flash ont créé le segment casual qui existe aujourd'hui. Ils sont responsables de la nostalgie rétro, du boom des plateformes hardcore et de la déclaration artistique dans les jeux.





Bien sûr, les jeux Adobe Flash Player étaient la chaîne historique de développement de jeux, sans laquelle nous n'aurions pas vu les jeux blockchain et le projet Metaverse comme TheSandbox . Les jeux Adobe Flash Player ont eu un impact considérable sur le monde du jeu que nous voyons aujourd'hui avec AR et VR. Et de nombreuses idées mises en œuvre dans les jeux Adobe Flash Player que nous pouvons voir aujourd'hui dans les jeux blockchain et le Metaverse.





Et pourtant, les jeux Adobe Flash restent dans l'ombre. Cela me rend triste. Souvenons-nous d'eux, au moins de temps en temps.





Je voulais mentionner plus de jeux Adobe Flash Player, mais il y en avait trop. Certains ont été laissés de côté - Line Rider, Dad 'n Me, Happy Wheels, Portal, The Room Tribute et des jeux de déclaration comme I Wish I Were the Moon. De quels jeux Flash vous souvenez-vous ?





