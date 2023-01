The Sandbox Saison 3 vs Roblox : est-ce l'avenir du jeu ?

Trop long; Pour lire Le Sandbox est une collection en ligne de jeux et de décors basés sur la technologie blockchain. Roblox est connu pour ses milliers de jeux et d'espaces de rencontre créés par les utilisateurs. Ce comparatif portera uniquement sur ce qui est proposé par chaque plateforme. La monétisation et les aspects communautaires des deux plateformes seront pris en compte. Bien qu'il ne soit pas aussi profondément intégré au métaverse que The SandBox, il est indéniablement beaucoup plus accessible. Le modèle de monétisation des Sandboxes permet à quiconque de commencer à gagner de l'argent réel en visitant des mondes et en accomplissant des quêtes.

Le métaverse en tant que concept est plus populaire que jamais. Grâce à la poussée d'énormes entreprises telles que Meta, de plus en plus de gens sont absorbés par l'idée de vivre des vies virtuelles dans un monde virtuel.





Cette poussée a apporté des plates-formes massives comme The Sandbox, une collection en ligne de jeux et de décors construits sur la technologie blockchain. Cependant, The Sandbox est loin d'être la première plate-forme à fournir ces fonctionnalités en premier lieu. Beaucoup de gens sont probablement beaucoup plus familiers avec Roblox , connu pour ses milliers de jeux et d'espaces de rencontre créés par les utilisateurs. Les nombreuses comparaisons qui peuvent être faites entre les deux doivent sûrement conduire à une bataille de The Sandbox contre Roblox dans l'esprit des amateurs de métavers.





Lequel servira d'exemple parfait de l'avenir du jeu ?

Comparer le bac à sable et le Roblox

Ce comparatif portera uniquement sur ce qui est proposé par chaque plateforme. Des fonctionnalités telles que la rentabilité ne seront pas prises en compte en raison de la nature volatile de la crypto-monnaie, mais la monétisation et les aspects communautaires de The Sandbox (Saison 3) et Roblox seront pris en compte.

Facilité d'accés

La Sandbox est une plateforme construite autour de la crypto-monnaie et de la blockchain. En conséquence, le processus de création d'un compte est un peu plus compliqué que Roblox. Pour entrer dans le bac à sable , un portefeuille virtuel doit être lié au compte lors de la création. En effet, de nombreuses fonctionnalités trouvées à l'intérieur sont construites autour des NFT et de la crypto-monnaie, qui deviendraient toutes deux indisponibles pour les joueurs autrement. Cela est lié à ses aspects de monétisation au détriment de sa facilité d'accès. Toute personne sans ces portefeuilles, des enfants aux adultes incapables de s'y inscrire, ne pourra pas utiliser The Sandbox sans aide extérieure.





D'autre part, Roblox est l'une des plateformes les plus accessibles. Il n'est même pas nécessaire de créer un compte pour commencer à jouer. Bien que des méthodes de vérification supplémentaires soient nécessaires pour accéder à plus de fonctionnalités sur la plateforme, rejoindre une expérience peut se faire à volonté. Il y a très peu de limites sur tout contenu sur la plate-forme en dehors des cosmétiques et des mondes créés par les utilisateurs. Quelques-uns de ces mondes nécessitent Robux, une monnaie du jeu qui peut être achetée avec de l'argent réel. On peut voir Roblox comme un précurseur du métaverse, et bien qu'il ne soit pas aussi profondément intégré au concept que The Sandbox, il est indéniablement beaucoup plus accessible.

Monétisation et communauté

L'un des principaux points de discorde en faveur de The Sandbox est son implication dans la monétisation. Bien qu'il soit un peu plus difficile d'entrer que Roblox, son modèle de jeu pour gagner permet à presque tout le monde de commencer à gagner de l'argent réel simplement en visitant des mondes et en accomplissant des quêtes. Cela se reflète dans sa communauté de passionnés de crypto. Bien qu'il soit plus petit que la communauté de Roblox, The Sandbox compte des centaines de fans qui cherchent à créer et à partager des expériences solides avec d'autres. Les barrières à l'entrée forment un groupe plus uni, faisant de The Sandbox un endroit très accueillant pour les créateurs mécontents des politiques de Roblox.





Les plus grandes forces de Roblox - sa facilité d'accès et sa grande communauté - sont également ses plus grandes faiblesses. Parce qu'il est extrêmement facile pour n'importe qui de s'inscrire, des personnes de tous âges utilisent Roblox à ce jour. Cela inclut les enfants, ce qui signifie que des vérifications préalables sont nécessaires pour ceux qui souhaitent commencer à gagner de l'argent.





Il est également beaucoup plus difficile de gagner quoi que ce soit sur Roblox, car de nombreux prix ne sont utilisables que dans les mondes du jeu eux-mêmes. Cette grande communauté a également fait face à des controverses dans le passé, de l'exploitation des jeunes développeurs à l'exposition de contenu sexuel aux enfants . Au pire. Il est extrêmement peu probable que ces problèmes apparaissent dans The Sandbox de si tôt, et cela montre clairement pourquoi de plus grandes barrières à l'entrée pourraient être une bonne chose.

Contenu global

Malgré la facilité d'accès, la monétisation et les controverses potentielles, la plupart des joueurs se tourneront vers ces plates-formes en fonction du simple désir d'entrer dans de nouveaux mondes et de jouer à de nombreux jeux différents. Le bac à sable est toujours dans sa phase Alpha, et malheureusement, ce fait est rendu très apparent pendant le jeu. De nombreux mondes officiels n'ont que de simples quêtes textuelles, et le "combat" qui s'y trouve est presque inexistant. Chaque monde partage également le même style de blocs, des bâtiments et des structures aux personnages et aux armes. Il n'y a pas beaucoup de variété dans The Sandbox, même en explorant certains des mondes les plus obscurs à l'intérieur. Il est très probable qu'il évolue avec le temps, car même Roblox était coincé avec un certain style au début, mais il reste encore un long chemin à parcourir avant que cela ne se produise.





En termes de variété et de contenu, Roblox prend encore une fois le gâteau. Non seulement il y a littéralement des millions d'expériences différentes sur la plate-forme, mais la variété dont elles se vantent est immense. Les styles artistiques, les objectifs et même des genres de jeu entiers sont représentés de centaines de façons différentes. Il est logique que Roblox ait une quantité incroyable de contenu, sorti pour la première fois il y a plus de 15 ans, mais cela ne change rien au fait que ce contenu ne cesse de croître. Tout le monde est assuré de trouver quelque chose qu'il appréciera dans Roblox alors que seul un groupe spécifique de personnes s'intéressera à The Sandbox.

Réflexions finales sur le bac à sable contre Roblox

Roblox est clairement le gagnant ici en ce qui concerne uniquement les aspects de jeu. Le Sandbox partage de nombreuses fonctionnalités et qualités avec Roblox, et avec le temps, il pourrait très bien devenir encore plus populaire et apprécié. Mais si les jeux et les expériences métavers veulent revendiquer l'avenir du jeu, ils devront mettre davantage l'accent sur le fait de rendre leurs expériences amusantes et variées plutôt que de se concentrer entièrement sur la monétisation et la technologie basée sur la cryptographie. Au final, ces expériences virtuelles sont encore perçues comme des jeux vidéo, même lorsqu'elles tentent d'en être plus. Si The Sandbox adopte cela, il est susceptible de dépasser la popularité de Roblox au cours de la décennie.