La saga Solana est une histoire qui s'éternisera pour différentes raisons

La nouvelle est sortie que Solana Labs lance un nouveau téléphone mobile blockchain pour la génération web3, est-ce une bonne idée ? Creusons un peu plus cela.





Je veux juste que ce soit clair dès le départ ici : le Solana Mobile Stack (SMS) a beaucoup plus de chances de succès qu'un jeu purement matériel, et c'est là que se trouve le véritable gain potentiel pour Solana.





Il y a des années, lors du lancement d'iOS, il y a eu une explosion de plates-formes de gestion des appareils mobiles (MDM) pour répondre aux cas d'utilisation des entreprises.





Ce que Solana Labs a ici avec la Solana Mobile Stack est le potentiel non seulement d'accélérer le développement de la plate-forme mobile pour la blockchain, mais aussi de tenter des études de cas d'entreprise pour la mobilité basée sur la blockchain via une solution MDM blockchain également.



Solana n'est pas le premier à tenter de lancer un téléphone blockchain. Des géants comme Samsung avec la collaboration Klaytn lancée en 2019 sur les marchés sud-coréens uniquement et lancée avec 5 dApps installées. Il n'est pas rapporté à quel point cela a été un succès 3 ans plus tard, mais vous pouvez deviner par le manque de fanfare que cela n'a pas été bien reçu.



LG est immédiatement passé à la défensive et la rumeur disait qu'il lancerait son propre téléphone rival, mais cela s'est complètement effondré, je suppose principalement en raison de sa propre étude de marché suite aux chiffres humides de Klaytn.



Les autres tentatives les plus connues ont été celles de HTC avec leurs téléphones Exodus, et de Sirin Labs avant eux en 2018. Même en Inde, Pundi X a tenté de lancer son propre mobile blockchain.



Tous n'ont pas réussi à gagner du terrain et rien de plus n'a été rendu public à leur sujet depuis leur lancement.



Les téléphones portables sont une excellente flexibilité matérielle pour les entreprises de logiciels, car ils considèrent l'adoption par les utilisateurs comme un marché naturel. Mais ils ont prouvé qu'ils avaient tort à maintes reprises.



Il est important de noter que Solana s'associe à l'équipe Osom qui n'a aucun antécédent d'expédition de produit matériel - en fait, le téléphone que Saga est maintenant devait être révélé en septembre de l'année dernière.



Microsoft, Amazon, Razer, Red... l'industrie de la téléphonie mobile est comme un cimetière d'éléphants de mauvaises décisions et d'importants déficits de bilan où les entreprises ont tenté d'amener leur marque sur de nouveaux territoires. C'est avant qu'ils ne se rendent compte que la publication de matériel pose davantage de problèmes d'expédition et de tests que de logiciels.



Solana a quelque chose comme 2 millions de MAU - cela ne signifie pas qu'il y a 2 millions d'utilisateurs et de développeurs volontaires qui veulent un nouvel appareil mobile ou que l'attrait d'une solution matérielle pour une industrie du logiciel va attirer plus de personnes.



"Solana peut révolutionner une grande partie de ce que nous faisons tous les jours, mais nous devons ouvrir les possibilités d'applications décentralisées sur nos appareils mobiles afin que ce potentiel se réalise." Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, a déclaré à propos de l'annonce. Il a raison, mais il souligne également que, même si les dApps sont disponibles, un nombre limité de personnes se soucient vraiment de Web3 en premier lieu.



Et puis il y a les mises à jour logicielles.



La saga est basée sur Android et Google envoie régulièrement des mises à jour de sécurité aux propriétaires de Pixel avant que d'autres équipementiers n'aient à les intégrer dans leurs propres téléphones. Cela signifie avoir une équipe dédiée pour mettre à jour en permanence le système d'exploitation personnalisé, la sécurité, puis demander à chaque développeur dApp de rechercher ces mises à jour pour que son propre logiciel fonctionne sur le téléphone.



Et avec Apple, Samsung, Google, LG et d'autres qui sortent de nouveaux téléphones chaque année avec des spécifications plus grandes et meilleures, une petite startup OEM va avoir beaucoup de mal à suivre.



C'est une «saga» qui pourrait s'éterniser pour des raisons autres que le succès.