La renaissance du Bitcoin : gérer les risques, adopter le changement et respecter les principes fondamentaux

Alors que Bitcoin a atteint un formidable statut de réserve de valeur, la montée en puissance des ordinaux et des inscriptions a clairement démontré que les utilisateurs souhaitent l'utiliser pour bien plus que cela. Au-delà de la simple détention, il existe une demande massive et croissante d'applications basées sur Bitcoin, d'actifs fongibles et non fongibles et de paiements évolutifs. Cependant, la question est : comment Bitcoin satisfait-il ce désir tout en préservant les principes fondamentaux sur lesquels il repose ?





Les risques de l’inaction

De grands progrès ont été progressivement réalisés dans l’écosystème Bitcoin, mais l’incapacité d’innover rapidement a conduit à une tendance inquiétante : une quantité importante de BTC est continuellement siphonnée de son écosystème. Malgré le succès relatif de Lightning Network, Ethereum héberge désormais plus de BTC que tous les Bitcoin Layer 2 réunis. Pire encore, un nombre croissant de BTC sont détenus sur des bourses centralisées, ce qui réintroduit les mêmes risques de garde du système fiduciaire que Bitcoin a été initialement conçu pour atténuer.





C'est un signal clair que si nous, la communauté Bitcoin, ne proposons pas de solutions convaincantes, d'autres interviendront avec des solutions qui pourraient ne pas correspondre aux valeurs fondamentales de Bitcoin en matière de décentralisation et de sécurité. Si nous n’agissons pas, nous risquons de perdre le contrôle de la direction dans laquelle Bitcoin et l’industrie plus large de la cryptographie évoluent.





À ce stade, l’histoire d’Ethereum constitue une mise en garde. Dès 2016, les développeurs Bitcoin Peter Todd et Greg Maxwell ont souligné de nombreux problèmes architecturaux liés à sa conception. Cependant, les progrès de l'écosystème Bitcoin au cours des huit dernières années ont été relativement lents, tandis que l'ensemble du secteur a recherché de nouvelles solutions douteuses telles que la preuve de participation, les modèles basés sur les comptes et le sharding, qui peuvent toutes miner la décentralisation et la sécurité. Bitcoin signifie.





Nous ne pouvons plus nous permettre de commettre les mêmes erreurs. La demande de nouveaux actifs et cas d’utilisation basés sur Bitcoin présente une opportunité cruciale. Cela appelle à une renaissance du Bitcoin. Saisissons ce moment pour réorienter l’industrie de la cryptographie vers une voie qui adhère aux valeurs, aux principes et à l’architecture de Bitcoin.





L’état des lieux

À la base, Bitcoin a été envisagé comme un système de paiement électronique peer-to-peer, et non comme un système peer-to-contract comme la plupart des plateformes de contrats intelligents, ou un système peer-to-séquenceur comme les rollups actuels.





La brillance de Bitcoin réside dans le mécanisme de consensus de preuve de travail et dans le modèle UTXO, qui offre de nombreux avantages par rapport au modèle désormais répandu basé sur les comptes. Au lieu d’enregistrer les soldes, les UTXO suivent les unités monétaires individuelles, de la même manière que fonctionne l’argent physique. Cela permet la création de véritables actifs au porteur, c'est-à-dire des actifs appartenant à celui qui détient la clé privée.





Plus important encore, Bitcoin met l’accent sur la vérification et non sur le calcul, ce dans quoi les blockchains excellent. Le calcul et la vérification complexe doivent être poussés hors chaîne, dans des protocoles qui ne doivent pas nécessairement être des blockchains. Heureusement, la communauté Bitcoin a proposé de nombreuses idées novatrices sur la façon de procéder. Le travail de Peter Todd sur scellés à usage unique est particulièrement remarquable ici, car il ouvre la voie à des solutions de mise à l'échelle innovantes basées sur la validation côté client, notamment les pièces colorées, RVB, ordinaux et atomiques.





La communauté a également exploré et construit diverses solutions de couche 2 avec différents mécanismes de consensus, solutions de transition et hypothèses de sécurité. Cependant, malgré la richesse des idées, la croissance de l’écosystème au fil des années a été lente. Cela est principalement dû à deux raisons : le manque de programmabilité de Bitcoin et sa philosophie conservatrice. Il est (intentionnellement) très difficile de parvenir à un consensus social sur tout changement au niveau du protocole concernant Bitcoin, c'est également la raison pour laquelle nous avons ces conversations aujourd'hui.





Inaugurant la renaissance du Bitcoin

Si nous devons inaugurer une renaissance du Bitcoin, nous devons garder les éléments suivants à l'esprit : nos solutions doivent satisfaire les besoins des utilisateurs sans sacrifier les valeurs du Bitcoin et sans nécessiter de soft ou hard forks.





Heureusement, tout cela est possible en tirant parti de l’approche à plusieurs niveaux. Nous avons déjà certains protocoles d'émission d'actifs, notamment Ordinals, Runes, BRC-20 et Taproot Assets sur la chaîne de base. Ceux-ci bénéficient directement et contribuent simultanément à la sécurité inégalée de Bitcoin. Cependant, la programmabilité limitée de Bitcoin signifie que les utilisateurs ne peuvent pas faire grand-chose avec ces actifs au-delà de simplement les conserver, c'est pourquoi nous avons besoin d'une couche programmable entièrement expressive par-dessus. Cette couche devrait servir de plaque tournante financière pour les actifs de la chaîne Bitcoin.





Ensuite, nous avons besoin d’un pont sécurisé entre ces deux couches. Nous pouvons utiliser une cheville bidirectionnelle typique, mais celle de Cipher Wang (auteur du RVB++ protocole), la nouvelle solution innovante, Universal Isomorphic Binding (UIB), est meilleure. Il utilise un mappage point à point entre les UTXO de deux chaînes, éliminant ainsi le besoin de tiers de confiance, ce qui constitue un pas de géant par rapport aux solutions de pontage actuelles.





Une fois que nous avons établi la couche programmable et le pont, nous pouvons créer par-dessus une autre couche d'évolutivité et axée sur la confidentialité. Les solutions pour cela incluent des protocoles basés sur la validation côté client, des transactions ouvertes (partiellement signées), Nostr, Chaumian e-cash et des marchés peer-to-peer. Ensuite, nous pouvons utiliser des canaux pour connecter tout cela, et même connecter Web2 et Web3, donnant ainsi naissance au nouveau paradigme Web5 basé sur Bitcoin.





Web5 signifie utiliser la cryptographie, la technologie peer-to-peer et d'autres solutions natives Web3 pour corriger et intégrer dans Web2. Il s’agit d’un paradigme totalement différent de celui dans lequel nous opérons aujourd’hui – et il n’existe pas de meilleure plateforme sur laquelle le construire que Bitcoin.





Par Jan Xie , architecte en chef de nerfs , fondateur de Cryptape . Cet article est basé sur l'exposé de Jan Xie à Bitcoin Singapour le 9 mars 2024. Cliquez sur pour les diapositives.