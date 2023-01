La plus grande histoire de récession jamais racontée : Bitcoin contre or

Avez-vous déjà décidé? Où allez-vous investir (économiser) votre argent ? Ce dilemme ne concerne pas seulement vos finances personnelles, mais l'avenir de la finance du monde entier. Bitcoin contre or. Il y a beaucoup de fans de "Retour vers le futur" qui n'hésiteraient pas à voyager en 2009 et à investir dans Bitcoin. Ce n'est pas une surprise. Ce qui surprend, cependant, c'est la "volatilité relative" de l'or. Vous êtes prévenu, n'est-ce pas ? Tout est une question de point de vue personnel.

Inflation. Récession. Et, une question. En fait, deux. Avez-vous déjà décidé? Où allez-vous investir (économiser) votre argent ?





Si vous en avez, pour commencer. Ce dilemme ne concerne pas seulement vos finances personnelles, mais l'avenir de la finance du monde entier. Ou ce qu'il en restera.





Dans l'une de mes histoires précédentes, Rich Dad, Poor Dad, Bitcoin & Canned Tuna , honnêtement, et on peut dire naïvement, je m'attendais à obtenir les réponses à ces questions coûteuses du "papa de l'investissement" lui-même (au cas où vous ne l'auriez pas fait). Je ne sais pas, nous avons déjà le « père de l'investissement », c'est-à-dire Benjamin Graham).





Il s'est avéré que les livres et les tweets de Robert Kiyosaki sont deux choses totalement différentes. J'ai vécu l'étrange cas du Dr Jekyll et de M. Hyde en parcourant ses tweets les plus récents sur le Bitcoin, l'or, l'argent, les armes à feu (!), les balles (!!) et les «boîtes de thon», parce que «vous pouvez ne mangez pas d'or, d'argent ou de Bitcoin », pouvez-vous ?





Que Dieu ait pitié de nous.





Mais, Kiyosaki n'a pas eu pitié en appelant les "Bitcoin LOSERS", dans son dernier tweet ( vérifié ).





Ce tweet contient des choix de mots très «intéressants» et les futures activités financières de son auteur. Je veux dire que sa poignée Twitter est assez difficile. Est-ce le « vrai » Kiyosaki ou quelqu'un d'autre qui « se fait passer pour » lui sur Twitter ? Le badge bleu vérifié indique que ce compte est authentique. J'ai aussi trouvé que c'était problématique.





Je veux dire, décide-toi mec :

Dois-je vendre ? Devrais-je acheter?

Devrais-je attendre? Dois-je célébrer ou pleurer?





Vous voulez que Bitcoin «teste» (mordre) la poussière à 11 000 $, afin que vous puissiez en acheter plus. "S'il se rétablit", mais "s'il ne le fait pas", il attendra que les perdants de Bitcoin "capitulent" (capitulent, non ?!). Je veux dire, ce tweet est si haut que je dois passer à autre chose.

L'or numérique, ou ce qu'on m'a dit





Voyons (lisons) ce que les autres experts et analystes financiers ont à dire (écrire) à ce sujet :





"Il est maintenant clair que le bitcoin se négocie parallèlement aux actifs à risque, plutôt qu'en tant que valeur refuge" , a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, dans un rapport publié plus tôt ce mois-ci . "Bitcoin n'est toujours pas l'or numérique, c'est plus un crypto-proxy pour le Nasdaq, apparemment."





"Un crypto-proxy pour le Nasdaq ?!" Qu'est-ce que cela veut dire ? L'analyste suivant s'inquiète de notre avenir, comme nous le sommes tous, mais il veut que nous ayons une perspective historique. Pourquoi? Parce que le vieux c'est de l'or, je suppose :





"Les risques de stagflation augmentent et les tensions géopolitiques montrent peu de signes d'une résolution rapide", a déclaré Louise Street, analyste senior des marchés au World Gold Council, une société de recherche industrielle . "L'or est historiquement l'un des plus performants dans un environnement stagflationniste, dans lequel les actions souffrent et les matières premières reculent souvent."





Alors, où allons-nous d'ici à…

… Nos belles périodes volatiles ?





Les chiffres disent toujours la vérité, du moins c'est ce qu'on nous a dit. J'ai dû vérifier les derniers cours des matières premières sur CNN Business . Voici quelques comparaisons intéressantes. Je garde le meilleur pour la fin : Bitcoin contre or. Mais, en ce moment, je suis curieux de voir par moi-même, qui brille plus longtemps, l'or ou l'argent ? Je veux dire, à la fois financièrement et historiquement.





"Seulement" une différence de prix de dix pour cent, à donner ou à prendre. Je ne sais pas pour vous, mais cela ne suffit pas à me convaincre de rejoindre la « gold team » des investisseurs. La comparaison suivante, cependant, ne laisse aucun doute sur le fait que le maïs est de l'or véritable.





À présent, nous devrions tous avoir appris ce que représentent le bleu et le jaune sur le drapeau ukrainien. Droit? Bleu pour le ciel, et jaune pour les interminables champs de blé, mais aussi pour le maïs. Saviez-vous que l'Ukraine est l'un des cinq premiers producteurs de maïs au monde ? Je connais quelqu'un qui sait que le maïs ne pousse pas dans les champs numériques.





Soyez respectueux et méfiez-vous du point de vue personnel





Je suis tombé sur une petite abeille crypto occupée qui a comparé le Bitcoin à l'or depuis l'aube de la crypto-monnaie. Maintenant, je vais rendre service à vos yeux et vous expliquer rapidement que la première ligne que vous voyez au bas de ce graphique représente ce qui se serait passé si vous aviez investi un dollar dans l'or. Le plus attrayant représente le même investissement, mais en Bitcoin. La ligne colorée, qui descend, représente ce qu'on appelle le "ratio d'or Bitcoin", ou combien d'onces d'or vous auriez pu acheter avec Bitcoin à un certain moment. J'espère que j'ai bien compris.





Juste au cas où, cette table est vraiment pratique. À moins que vous ne soyez superstitieux et que vous pensiez que le 13e anniversaire de Bitcoin ne sera pas heureux, après tout. Il y a beaucoup de fans de "Retour vers le futur" qui n'hésiteraient pas à voyager en 2009 et à investir dans Bitcoin. Ce n'est pas une surprise. Ce qui surprend, cependant, c'est la "volatilité relative" de l'or. Vous êtes prévenu, n'est-ce pas ? Tout est une question de point de vue personnel.

Fils fortunés ou moins fortunés de l'anarchie financière





Mon histoire commence avec la leçon « Rich Dad's ». Voyons s'il y a une fin heureuse pour les enfants des pères riches et pauvres.





"Lorsque l'inflation augmentera, nous allons anéantir 50% de la population américaine", a-t- il déclaré à Stansberry Research plus tôt cette année. Kiyosaki est vraiment sombre ces jours-ci dans tout ce qu'il tweete, écrit ou dit.





"L'Américain moyen n'a pas 1 000 dollars", déclare Kiyosaki. Une récente enquête Bankrate a montré que la plupart des Américains n'ont pas assez d'argent de côté pour couvrir une dépense inattendue de 1 000 $. Cela crée également des problèmes pour ceux qui veulent profiter de leur âge d'or. Lorsque les bulles éclateront, dit Kiyosaki, le marché boursier s'effondrera. Ainsi, ceux qui comptent sur leurs plans 401 (k) « sont grillés ».





Il n'est pas facile de se concentrer sur le bon investissement lorsqu'un « paradis (financier) sûr » est introuvable.





Nous n'avons pas de retraite, nos pensions sont en faillite.





Je ne sais pas si vous devriez investir votre argent dans le Bitcoin ou dans l'or, mais je suis absolument sûr qu'investir votre temps dans du contenu de qualité est une valeur sûre car c'est la seule chose à l'épreuve de l'inflation de nos jours.