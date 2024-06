La nouvelle tendance du jalonnement DeFi : jetons de re-jalonnement liquide et explosion

Les jetons de re-staking liquide (LRT) et l'émergence de la solution Layer2 Blast alimentent une nouvelle vague de jalonnement DeFi. Dans cet article, nous examinerons le contexte de ce développement, ce que cela signifie pour le jalonnement DeFi et quelles sont les principales tendances dans le domaine.

Jetons de re-jalonnement liquide : la dernière innovation en matière de LSD

Les dérivés de jalonnement liquide (LSD) sont un domaine de l'écosystème Ethereum qui a fait preuve d'une innovation et d'une adaptabilité exemplaires, en particulier après la mise à niveau de Shanghai. Lido Finance, une plateforme qui a joué un rôle essentiel dans le raffinement du mécanisme de jalonnement d’Ethereum, est l’endroit où tout a commencé. Grâce à sa solution innovante, Lido a libéré la liquidité des actifs mis en jeu dans Ethereum, résolvant ainsi un problème majeur dans le mécanisme de jalonnement d'Ethereum. Lido permet aux utilisateurs de gagner des récompenses de mise sur Ethereum sans bloquer d’actifs, marquant un changement majeur par rapport au paradigme rigide traditionnel du jalonnement.





Pendle Finance a été le prochain à tracer de nouveaux territoires dans l'espace LSD. Il a été le pionnier de la tokenisation du rendement sur Ethereum, permettant aux utilisateurs d'échanger des rendements et d'obtenir un rendement fixe sur leurs actifs. Ce nouveau modèle a ouvert de nouvelles approches en matière d'optimisation du rendement et de gestion des risques.





La quête de rendements plus élevés et d’une utilisation plus complète des actifs mis en jeu n’a cependant pas de fin. Le protocole de reprise Eigenlayer a émergé avec un modèle plus complexe. Eigenlayer permet aux acteurs de réaffecter leurs actifs mis en jeu pour sécuriser des services décentralisés supplémentaires sur le réseau Ethereum. Cela augmente non seulement les récompenses globales des acteurs, mais améliore également la sécurité cryptoéconomique et la résilience de l'ensemble du réseau Ethereum.





Cependant, un défi majeur est apparu. Les actifs réinvestis sont devenus fragmentés et illiquides, entravant l’activité et la composabilité dans l’espace DeFi. C’est là que les jetons de restauration liquide (LRT) sont entrés en jeu. Cette innovation libère la liquidité des actifs réinvestis et augmente encore les récompenses des investisseurs en leur permettant de participer à DeFi. Les utilisateurs peuvent déposer des LRT sur des protocoles de reprise de liquidités pour obtenir des revenus supplémentaires.





Avec ces développements, l’espace LSD a évolué d’un point de départ de jalonnement monocouche vers un écosystème plus complexe et multiforme. Certains événements plus récents comme l’émergence de Blast reflètent cette tendance. Blast est un réseau Ethereum Layer 2 compatible EVM qui offre un jalonnement de rendement natif d'ETH et de pièces stables sur sa chaîne. Cela a encore démocratisé les récompenses de mise et amélioré l’expérience utilisateur globale en rationalisant le processus. L'évolution de l'espace LSD a démontré l'environnement dynamique et l'adaptabilité de l'écosystème Ethereum où des innovations sont constamment créées pour répondre aux besoins des utilisateurs en matière de liquidité et de rendement plus élevés tout en naviguant dans la complexité et les risques de DeFi.

La prochaine grande nouveauté de DeFi : les LRT





Dans le domaine de la DeFi, l’émergence des Liquidity Re-Staking Tokens représente une profonde révolution dans le paradigme traditionnel du staking. Les LRT représentent une percée non seulement en sortant des sentiers battus du jalonnement d'un seul actif, mais également en introduisant et en facilitant le développement du jalonnement multi-protocole. Grâce à EigenLayer, les utilisateurs peuvent transcender les limites d'un protocole unique et diversifier leurs récompenses en jalonnant les actifs ETH sur plusieurs services activement validés (AVS) sur Eigenlayer, c'est-à-dire des applications et des réseaux sécurisés via un nouveau jalonnement. Cela améliore considérablement la sécurité du réseau et, ce faisant, injecte une couche de sécurité plus complexe dans l'ensemble de l'écosystème DeFi.





Les avantages présentés par les LRT sont multiples : une amélioration significative de l'efficacité du capital, une sécurité renforcée du réseau et des économies substantielles pour les développeurs dans l'allocation des ressources. Cependant, nous devons rester vigilants quant aux risques qui en découlent, notamment les risques de pénalités potentielles, les problèmes de centralisation des protocoles et la dilution des revenus causée par une concurrence féroce sur le marché.





Concernant les perspectives de marché des LRT, nous pensons que les protocoles LRT auront un énorme attrait pour les utilisateurs grâce à leur potentiel de revenus élevé. Les protocoles LRT offrent des sources de revenus supplémentaires aux investisseurs ETH, englobant non seulement les récompenses de mise de base, mais également les récompenses d'EigenLayer et les avantages potentiels de l'émission de jetons. De plus, grâce à des mesures incitatives telles que les parachutages, les LRT ont le potentiel d’attirer un plus large éventail de participants, stimulant ainsi la croissance globale de la DeFi et créant une tendance qui pourrait reproduire, voire dépasser la chaleur de l’été DeFi 2020.





La tendance mérite qu’on s’y intéresse. Avec le LRT donnant un nouvel élan, l’espace DeFi devrait connaître une concurrence accrue, similaire à la précédente « guerre des courbes », et l’économie des jetons pourrait évoluer vers une plus grande complexité. veTokenomics des modèles. Entre-temps, à mesure que de nouveaux AVS seront lancés, les récompenses supplémentaires qu'ils offrent aux détenteurs de LRT pourraient devenir un moteur clé pour l'acquisition d'utilisateurs dans l'espace LRT.





En conclusion, les TLR ont démontré leur valeur unique pour débloquer des liquidités, améliorer les rendements et optimiser la gouvernance et la gestion des risques. En tant que tels, les LRT ne sont pas seulement un outil de jalonnement, mais également un catalyseur crucial pour l’innovation et la croissance de DeFi. Leur développement et leur application pourraient apporter de profonds changements à l’écosystème DeFi, ouvrant de nouvelles possibilités aux utilisateurs, aux développeurs et à l’ensemble du monde de la blockchain.

Risques et défis associés

Stader Labs est récemment devenu un cheval noir avec le lancement du premier jeton de restauration liquide du réseau principal Ethereum, rsETH, qui a suscité une large attention. Avec rsETH, les utilisateurs pourront « remettre en jeu » des jetons liquides mis en jeu tels que l'ETH jalonné enveloppé de Coinbase (cbETH), l'ETH jalonné de Lido (stETH) et le rETH de Rocket Pool sur plusieurs réseaux différents, en créant un jeton liquide pour représenter leur part dans un reprise du contrat. Cela permet une plus grande liquidité et une plus grande flexibilité des actifs mis en jeu. Avec le soutien d'EigenLayer, rsETH a réussi à réaliser un réajustement à grande échelle de l'ETH en rationalisant le processus pour les utilisateurs entrant dans l'écosystème de réexamen, renforçant ainsi la décentralisation du réseau Ethereum.





Cependant, de telles innovations comportent également des risques. Le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, et les co-fondateurs d'EigenLayer ont tous deux souligné que le réactualisation pourrait conduire à des scénarios complexes, constituant une menace pour la sécurité du réseau principal. De plus, avec la prolifération des AVS et des LRT, une dispersion excessive des fonds et de l’attention de l’industrie pourrait entraîner une instabilité du marché et un affaiblissement des structures de gouvernance.





En tant que force émergente, le réseau de couche 2 Blast a ajouté plus de vitalité à l'espace grâce à sa fonction unique de composition automatique. Son innovation réside dans la conception selon laquelle il fournit non seulement aux utilisateurs des rendements de mise de base en travaillant avec des protocoles de mise en jeu liquides tels que Lido, mais permet également aux utilisateurs de recevoir des rendements supplémentaires de son stablecoin USDB à rebasage automatique en travaillant avec des protocoles comme MakerDAO. Bien qu’un tel modèle soit convivial et offre aux utilisateurs davantage de rendements, en raison de son impact sur la composition du TVL, il soulève également des problèmes de centralisation et augmente sa sensibilité au risque de marché.





La manière dont la stratégie de Blast influence l’utilisation réelle des actifs et la dynamique des flux de capitaux au sein de son écosystème sera la clé. Blast devrait viser à ce que la composition de son TVL passe davantage de la préservation du capital à la croissance des actifs afin de pouvoir maintenir une bonne activité de réseau et une liquidité suffisante dans les dApps. Ce n’est qu’ainsi qu’il pourra véritablement atteindre son objectif de stimuler la croissance de son réseau blockchain, plutôt que de simplement servir de plateforme de dépôt.





Dans l’ensemble, si Stader Labs et Blast représentent tous deux l’innovation et le progrès dans les modèles de staking du secteur DeFi, ils ne sont pas sans risques sur lesquels nous devons rester vigilants, pour garantir la sécurité et le bien-être du réseau Ethereum à long terme. Il faudra à l’avenir parvenir à un équilibre solide et durable entre ces innovations et la gestion des risques.

Autres nouveaux paradigmes pour le jalonnement d'Ethereum

Nous pensons que les stratégies de jalonnement dynamique telles que les LRT ont un impact profond sur le marché du jalonnement Ethereum. Premièrement, l’automatisation et l’efficacité de ces stratégies ont abaissé le seuil d’investissement, attirant davantage d’investisseurs individuels. Deuxièmement, à mesure que davantage de fonds affluent, la liquidité du marché s’améliore considérablement, contribuant ainsi à la stabilité de l’ensemble de l’écosystème DeFi. De plus, les stratégies de jalonnement dynamiques, en offrant des options d’investissement diversifiées et personnalisées, stimulent l’innovation et le développement du marché. Cependant, la mise en œuvre de ces stratégies se heurte à des défis techniques, notamment pour construire des modèles algorithmiques efficaces et précis et garantir la sécurité et la résilience du système contre les attaques de réseau.





Pendant ce temps, d’autres nouveaux paradigmes de jalonnement sont en cours d’exploration. Nous allons jeter un coup d'oeil.





Un nouveau modèle connu sous le nom de système de jalonnement en couches a émergé en réponse à un marché en pleine maturité avec des demandes diverses des investisseurs. Ce système répartit les actifs mis en jeu sur différentes couches de risque, chacune avec un potentiel de profit et des configurations de risque variables. Les couches à faible risque offrent des rendements relativement stables, adaptés aux investisseurs peu enclins au risque, tandis que les couches à haut risque s'adressent à ceux qui ont une tolérance au risque plus élevée. La flexibilité de ce système permet aux investisseurs d'attribuer des actifs en fonction de leurs préférences en matière de risque et de leurs prévisions de marché. La mise en œuvre d'un système de jalonnement en couches nécessite des contrats intelligents complexes et des stratégies sophistiquées de gestion des risques pour garantir la liquidité et la sécurité entre les différentes couches. Son introduction offre aux investisseurs plus de choix et de flexibilité, propulsant le marché du jalonnement Ethereum vers la maturité et la diversification.





Les stratégies de jalonnement automatisé basées sur des contrats constituent également un développement intéressant. Ils améliorent l'efficience et l'efficacité de la gestion des actifs en exécutant automatiquement le jalonnement, le retrait et la réallocation des actifs. La capacité de gestion des risques des stratégies de jalonnement automatisées est améliorée grâce à des paramètres de risque spécifiques définis dans les contrats intelligents. Une fois que les conditions du marché déclenchent ces paramètres, les contrats intelligents ajustent automatiquement les positions de mise. Malgré des défis tels que garantir la sécurité et la fiabilité des contrats intelligents, à mesure que la sécurité des contrats intelligents se renforce avec les progrès de la technologie, les stratégies de jalonnement automatisé devraient voir des applications plus larges.





De plus, les modèles de mise en jeu collective et de partage des bénéfices permettent à plusieurs investisseurs de miser collectivement sur leurs actifs et de partager proportionnellement les bénéfices générés. Ce modèle utilise des contrats intelligents pour distribuer automatiquement les bénéfices, offrant ainsi des opportunités collaboratives de croissance de la richesse aux petits investisseurs. Les contrats intelligents jouent un rôle central dans le jalonnement collectif en exécutant la distribution des bénéfices et en garantissant des rendements équitables pour chaque participant. Le jalonnement collectif offre aux investisseurs à petite échelle des opportunités de réduire les risques et les coûts, améliorant ainsi l’inclusivité au sein de l’écosystème DeFi.





Enfin, relier les actifs mis en jeu aux actifs du monde réel (RWA) est une autre approche innovante dans l’espace DeFi. Dans le cadre de ce modèle, les actifs du monde réel tels que l'immobilier et les œuvres d'art sont symbolisés sur la blockchain et servent d'actifs sous-jacents aux actifs jalonnés. Cette approche fournit de la liquidité pour des actifs généralement illiquides et offre de nouvelles sources de financement aux propriétaires d'actifs du monde réel. Bien que ce modèle soit confronté à des défis tels que l'évaluation précise et la tokenisation des actifs du monde réel, ainsi que la gestion des problèmes de réglementation et de conformité liés à ces actifs, l'avenir promet des applications plus larges pour relier les actifs mis en jeu aux RWA. Cela peut fournir aux détenteurs d’actifs traditionnels de nouveaux canaux de financement et offrir aux investisseurs en cryptomonnaies de nouvelles opportunités d’investissement, approfondissant ainsi l’intégration des marchés de cryptomonnaies avec les marchés financiers traditionnels.





En conclusion, l’avenir du jalonnement DeFi promet de nouveaux progrès. C'est un domaine auquel il convient de prêter attention tant pour les investisseurs que pour les acteurs DeFi.