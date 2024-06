La fin de tout

M'aimeras-tu, quoi qu'il arrive ?

Me tiendras-tu, même si personne d'autre ne le fera ?

Me verras-tu,

La façon dont je te vois ?





-Jour 345. L'année de la peste.





Je m'appelle Kevwe. Je suis un coureur. C'est ainsi que les régulateurs m'ont appelé. L’un des rares à avoir survécu à l’holocauste, j’étais une légende vivante. Ils ont dit tellement de choses sur moi, pas toutes bonnes. Mais cela ne me dérangeait pas, j'étais un coureur. Une élite. Une force de la nature.





Mes pieds ont atterri sur la surface rugueuse d'une maison délabrée et j'ai reparti dans les airs. Le vent me semblait vivant d'une manière ou d'une autre, caressant mon visage avec des touches douces qui feraient pleurer un gars dur. Mes jambes étaient mes armes, ma seule raison d'exister. J'ai encore sauté. La plante de mon pied effleura légèrement un bord dentelé et j'étouffai une grimace alors que la douleur se propageait directement dans mon corps. C'était une étincelle ; ça me brûlait de l'intérieur. J'ai serré les dents et j'ai continué à courir, sautant d'une ruine à l'autre, faisant du terrain vague mon terrain de jeu. Un coureur comme moi était nécessaire aux efforts de la Résistance. Nous étions éparpillés et les commandants craignaient des représailles de la part de forces inconnues.





Nigeria. Un désert de ruines et d'obscurité. J'ai couru, mon souffle était saccadé. Mes yeux restèrent devant, n'osant pas regarder la grande entaille sur mes orteils. La douleur m'a donné une concentration laser alors que je sautais d'un bord à l'autre. Marron, le monde était marron. Décoloré, comme la rouille. Comme les jours où je souhaitais mourir. Le ciel était teinté d'une couleur cuivrée. Cela a commencé dès que la peste a ravagé le monde comme un feu rapide. C'est plutôt un enfer. Les taux de mortalité étaient suffisants pour alarmer et interrompre les heures normales de travail. L'école aussi. Tout s’est arrêté.





C’était la fin du futur que j’avais conçu à partir d’une imagination débordante. Au début, je ne voulais pas être un coureur, mais un coureur pouvait distancer la peste. Les virus humanoïdes ont muté à un rythme alarmant. Les insectes de la mort. C’est du moins ainsi qu’on les appelait. C'est la première chose vers laquelle ils ont muté ; Insectes. Insectes volants. Aussi dégoûtant que cela puisse paraître. Leur intelligence semblait augmenter à mesure qu’ils prenaient une forme élevée. Des êtres pâles et translucides. Des êtres qui ont volé des visages et des avenirs. Des êtres d'origine inconnue. C'est ce qu'ils seraient devenus. Je ne savais pas si c'était la dernière étape de leur évolution, mais sachant à quel point les humains étaient bas dans la chaîne alimentaire ? Ce n’était probablement pas le cas.





C'est pourquoi je cours. Pour échapper à ma mort.





On m'a dit que les êtres deviendraient plus forts et dépasseraient probablement un coureur, mais je ne comptais pas là-dessus. Leur intelligence était limitée. Ils restaient sous la forme de base de l’organisme qu’ils consommaient ; Les humains inclus. Ce qui veut dire qu’ils étaient parfaitement moyens. Bonnes nouvelles? Définitivement pas. Imaginez des humains qui ne se fatiguent jamais, des humains qui n'ont pas de cœur pour pomper le sang ni de cerveau pour signifier quand ils doivent s'arrêter. C’étaient des démons imparables sans aucun moyen connu de mourir.





Comment tuer une créature imparable ?





La réponse est non. Vous courez et priez tous les dieux pour qu'ils ne vous attrapent pas. Vous courez jusqu'à ce que votre cœur vous lâche et vous ne vous arrêtez même pas après cela. Vous courez, même si cela vous tue.





Curieusement, il y avait une raison pour courir. Les tablettes de l'âme. Les infectés sont ceux que les créatures virales ne peuvent pas complètement consommer. Mais leur esprit a disparu, pire que celui des patients atteints de démence. Ils ne vivent pas, leur cœur bat toujours en rythme dans leur poitrine mais ils restent des enveloppes vivantes ; des caricatures de ce qu'ils étaient autrefois. La mort semblait parfois miséricordieuse. Mais les tuer reviendrait à tuer la moitié de la population. Cela signifierait que les créatures bâtardes ont gagné.





Les tablettes d’âme ne peuvent être trouvées que dans ces ruines et le plus souvent, les viles créatures les ingèrent pour mieux comprendre les humains. Ils n'ont pas besoin d'esprit, les tablettes d'âme dansent en quelque sorte dans leur vision et ils voient ce qu'ils ont à faire. Les tablettes de l’âme sont donc importantes. Pour nous, coureurs, parce que nous pouvons voir nos proches reprendre vie, même s'ils ne disent jamais un mot.





Cela valait le ciel et la terre. Pour voir le sourire qui illuminerait leurs visages. C'est pourquoi je cours.





Mais j’étais déjà compromis. La coupure du toit, la traînée de sang qui me suivait à chaque saut. Les créatures pouvaient sentir le sang. Je ne savais pas comment ni pourquoi mais beaucoup d’entre eux ont consommé ceux avec qui je courais. Kemi, Shola, Etus, Akachi, etc. Je les ai autrefois appelés amis. Mais ils ont été pris.





Par les Exsangues. Le seul virus intelligent. Ils pouvaient courir encore mieux que moi, mais ils ne pouvaient pas échapper à la mort.





Putain d'enfer.





J'ai failli rater une étape lorsque j'ai vu la faible lumière d'une tablette d'âme sous un amas confus de bâtiments qui avaient connu des jours meilleurs. Je m'arrêtai brusquement, heureux de ne pas l'avoir manqué. J'ai jeté un coup d'œil autour des ruines, certains murs incapables de survivre à la rouille et s'effondrant d'un simple contact. Le ciel brillait toujours comme du cuivre, une couleur maladive. La plupart des soirs, elle était teintée de rouge. Les murs de la plupart des maisons en ruines avaient des peintures écaillées sur les rares qui restaient encore debout. Parfois, je me demandais comment le monde avait pu sombrer en si peu de temps.





« Vous êtes arrivé le premier. Et… tu saignes. J'entendis une voix derrière moi et me tournai pour regarder la fille qui venait d'atterrir, aussi souple qu'un chat. Elle avait un petit sourire sur le visage, comme si sourire était indigne d'elle. Ses sourcils pleins se haussèrent d'un millimètre, ses iris brun café me regardèrent droit dans mon âme. Elle était habillée comme moi, une tenue entièrement noire. Mais le sien la faisait paraître… sexy.





Oui, je suis stupide. Le mur s'effondre et je pense au corps d'une fille. Comme c’est original.





« Ne me regarde pas. Vous n'êtes pas Keno. Je peux jurer que ses yeux me suivent partout où je vais. Le nouvel arrivant, Zenith, frémit comme s'il se souvenait de quelque chose d'horrible. Je ne lui en voulais pas, le Keno pouvait parfois être autoritaire.





"Poussez lentement." » plaisantai-je, gagnant un coup de coude pour mes ennuis. Zenith pourrait être violent. Très.





« Ce n'est pas parce que tu es arrivé le premier que tu es plus rapide. Juste stupide. Belligérant. Insupportable. Odieux. Vous n'écoutez jamais. Nous étions censés former des rangs. » Ah oui, une des célèbres conférences de Zenith. Formez des rangs, allez-y par paires ou en groupes. Personne n'est laissé seul. Ou une autre calomnie. Comme c’est exaspérant.





« Vous savez, je ne peux pas dire quels mots sont vrais et lesquels sont faux. Vous savez, avec vous qui lancez des mots upandan. Vous êtes littéralement un dictionnaire ambulant. Elle se hérissa et je sus que j'avais touché un point sensible. Zenith a toujours été très pointilleux sur la grammaire. Quel gâchis. Le monde s’était effondré. À qui aurait-elle lu Shakespeare ? Les Exsangues ?





"Ne le faites pas. Luis et Raheem sont en tête. Ils surveillaient et essayaient d'effacer le sang avec leur puissant sac à dos. Vous pourriez bien vous faire crier cette fois. Maintenant, laisse-moi voir cette coupure. Ordonna-t-elle, toujours aussi matrone. C'était notre Zenith, la mère du groupe. Dommage qu'Etus ne puisse plus la voir, ils étaient ensemble depuis très longtemps.





Elle a nettoyé la coupure et appliqué un antiseptique, sans risquer d'utiliser quoi que ce soit par-dessus pendant que nous étions à l'air libre. Elle pouvait sceller quelque chose d'aussi petit qu'une coupure, mais cela prenait du temps et c'était ce que nous n'avions pas. J'ai regardé le ciel alors qu'il s'assombrissait et Raheem s'est plus ou moins envolé du dessus d'un bâtiment. Il a escaladé le bâtiment juste sous mes yeux. Une seconde, il n'était pas là et la suivante, il l'était.





« De tels petits trucs. Je le fais mieux. Luis grommela alors qu'il apparaissait environ deux secondes après Raheem. Raheem était le narcissique, son apparence n'aidait pas non plus. Il avait le béguin pour Zenith mais elle a agi aveuglement face à ses avances. Courir avec eux était généralement rempli de tension. J'ai préféré le faire seul.





« Prenez toutes les tablettes d’âme que vous pouvez. On se retrouve à la cantine après tout ça. Kevwe, peux-tu courir ? Zénith se tourna vers moi. J'ai hoché la tête par l'affirmative. Heureusement, Luis et Raheem m'ont ignoré. Ils l’ont toujours fait. Je n’existais pas pour eux, pas de la manière qui comptait. J'étais le gamin insubordonné. C'est du moins ce qu'ils disent.





Je suis parti en courant après avoir transporté autant de tablettes d'âme que possible, les plaçant dans le sac à dos que je portais. Ils m'ont un peu alourdi mais pas beaucoup.





Zenith était juste derrière. Je pouvais entendre un son d'un autre monde alors que les créatures sortaient de tout ce qu'elles faisaient. Ils nous ont visés et ont accumulé les tablettes de l'âme.





« Va te faire foutre, Kevwe ! Va te faire foutre ! Vous avez causé cela avec votre besoin de prouver quelque chose ! » Raheem a juré à haute voix mais je n'ai pas dit un mot en représailles. Nous n’y arriverions pas. Lorsque les créatures étaient complètement éveillées, elles n’avaient aucune limite. Ils couraient comme des humains normaux mais ils n’ont pas perdu d’endurance. Ils ne sont pas morts.





Me pardonnera-t-elle si je pars par là ?





J'ai arrêté de réfléchir et je me suis concentré sur ma course, espérant que je pourrais peut-être faire quelque chose contre le trésor qui s'approchait de nous.





"Des idées?" Zénith a demandé à Luis. Heureusement, elle n'a pas mentionné les mots de Raheem même si elle savait que je nous avais tous condamnés.





« Nous survivons ? Arriver à la porte et utiliser une tablette d'âme ? Je ne sais pas." Luis a répondu honnêtement, essayant de ne pas montrer de peur dans sa voix. Mais je connaissais ce ton. Etus l'avait aussi. Dami aussi. Cette bravade imprudente.





"Faisons ça, les garçons!" » dit Zenith, sa voix se répercutant sur les deux autres. Raheem hocha la tête et accéléra le pas. Nous avons sauté au-dessus des bâtiments comme s'ils étaient faits de sacs de paille, nos chaussures ne touchant jamais vraiment le sol avant de repartir.





« Je vais te faire gagner du temps. Courir." Dis-je en m'arrêtant. Je l'ai causé, j'ai dû en gérer les conséquences.





« Putain, ne fais pas ça. Tu n'es pas un saint ! Tu es un salopard égoïste qui ne pense qu'à lui et à rien d'autre. Courir!" Raheem m'a crié dessus, s'arrêtant aussi brusquement. Zenith et Luis étaient partis depuis longtemps.





« Je ne le ferai pas. Je suis désolé. A mon tour maintenant." Dis-je, totalement prêt à me sacrifier.





« Comme l'enfer, je te laisserai. » » Dit-il, puis il craqua une tablette d'âme, jetant l'essence sur moi.





« Maintenant, cours, salaud. Et ne t'arrête pas, sinon je te hanterai. Il se tourna pour faire face au trésor déjà presque sur nous, la tablette d'âme faisant son travail en me vidant la tête et en faisant tout pour me rappeler la peur de la mort. Alors, j'ai couru.





Je me tournai vers lui, me demandant pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. La haine brûlait toujours dans ses yeux. Mais cette fois, je pouvais comprendre.





J'ai activé mes chaussures en m'approchant de la porte, progressivement à mesure que mon corps devenait aussi translucide que les créatures qui nous ont volé. J'étais dedans.





C'était un endroit modeste avec des murs suffisamment hauts pour que je puisse tendre le cou pour avoir une bonne vue. Une forteresse de pierre. J'ai monté les escaliers pour me présenter au chef de mon peloton ; Zénith.





« Où est Raheem ? » Demanda-t-elle dès que ses yeux se posèrent sur moi. Un autre. Mort.





« Il n'y est pas parvenu. Il s'est sacrifié pour me sauver. J'ai répondu aussi honnêtement que possible en entendant sa forte inspiration. Le monde s'est arrêté.





"Vous pouvez partir." » Dit-elle avec une certaine dureté dans la voix. Je suis sorti, incapable de dire les mots que je voulais. Les récits du courage de Raheems dans les derniers instants.





Je me dirigeai vers l'infirmerie, une tablette d'âme à la main. Mon esprit était fracturé. Je ne m'attendais pas à ressentir de la douleur pour quelqu'un comme Raheem. Mais la douleur menaçait de déchirer mon cœur.





Les gens m'ont fait place alors que je me dirigeais vers le lit dans le coin le plus éloigné de la pièce. Une forme maladive de femme allongée sur un lit de camp qui avait connu des jours meilleurs. J'ai placé délicatement la tablette d'âme sur sa main, la surveillant pour déceler tout signe de reconnaissance. Rien. Et ainsi, une tablette d’âme fut absorbée sans aucun changement notable.





Je suis ressorti abattu, le dos courbé. Zenith marchait vers moi, les larmes aux yeux. Ils étaient rouges de larmes. Elle m'a attrapé par le devant de mes vêtements, me cognant le dos contre le mur le plus proche.





"Apporter. Raheem. Dos." Elle parlait en serrant les dents, sa douleur était si aiguë que je pouvais la sentir sur ma langue.





"Je ne peux pas." Dis-je, les mots étant étouffés hors de ma bouche.





« Un légume repose sur ce foutu lit que tu n'as pas quitté depuis plus de 300 jours. Vous êtes responsable de la mort d'un grand nombre d'entre nous à cause de votre hypocrisie. Vous l'avez vu mourir ! » cria-t-elle, d'une voix accusatrice. Aucune trace du leader qu'elle avait toujours été.





"Il a fait. Il est mort pour me protéger. J'ai répondu, espérant sincèrement qu'elle m'aurait rendu service et qu'elle m'aurait tué sur-le-champ.





"Tu..." Elle a réussi à me laisser partir, le chagrin dévastant son corps. » cria-t-elle, sa voix se brisant. J'ai juste regardé.





C'était un festival de douleur. Cette nuit-là, elle m'a présenté ses excuses pour les déclarations qu'elle avait faites. J'étais reconnaissant qu'elle ait pardonné.





Elle a été retrouvée morte le lendemain. Suicide.





Combien en tuerez-vous encore pour ressusciter les morts ?





Zenith ne méritait pas de mourir. Raheem ne l'a pas fait. Etus ne l'a pas fait. J'étais le problème, l'anomalie. Ils me détestaient, je me détestais.





Je retournai à l'infirmerie en lui prenant la main. Sa peau était creuse et presque translucide.





Je l'ai récupérée des griffes de la mort. Mais peut-être que j'aurais dû mourir à la place.





"Je me déteste. Je t'aime. Je déteste ce que je dois te faire subir, mais si jamais tu te réveilles, je m'excuse. Ils sont morts pour me sauver. Pour sauver mon fantasme d'enfant. Je n'ai jamais voulu perdre autant. Mais si cela doit vous sauver, cela ne me dérange pas. Même si le monde lui-même se retourne contre moi, je resterai à tes côtés. Même si tout ce que je veux, c'est mourir. J'espère que tu te souviens des jours que j'ai passés à te parler de rien du tout. J'espère que tu ne pleures pas à ton réveil. J'espère… que tu trouveras quelque chose. Quelqu'un. Tu es celui que j'ai toujours aimé et si je pouvais sacrifier le monde pour te sauver… au revoir, Seta.





J'ai senti sa main serrer la mienne. J'ai regardé à nouveau mais cela semblait être une illusion de mon esprit. J'ai déposé un baiser sur son front et je suis sorti.





Le dernier sacrifice.





*





Nous nous lèverons,

Même des cendres.





-Jour 7321. Les années après la peste.





Je me lève et regarde sa pierre tombale. Je me souviens à peine de sa voix, je me souviens à peine de tout. Mais je reste près de sa pierre tombale, en signe de pénitence. Par toutes leurs pierres tombales. Les coureurs. Le dernier bastion de défense de l'humanité. Les virus ont muté une fois de plus et ont migré vers l’espace. Ils ont perdu tout intérêt pour les humains. Quand je me suis réveillé, je ne me souvenais que d'une voix. Sa voix.





On se souviendra toujours d'eux, même s'ils sont morts inutilement. Luis est toujours debout. Le dernier coureur debout. Bien qu'il n'ait plus besoin de courir, je ne l'ai jamais vu sourire. Pas une fois. Il regarde au loin, regardant l'horizon. Le ciel est bleu. L’humanité reconstruit. Nous sommes désormais quelques millions au Nigeria. Immigrants, bunkers cachés. Le ciel n'a plus l'air mort.





Pouvez-vous voir ça, coureurs ? J'espère que vous le pourrez. Vous le méritez. Héros. De la terre.





-Inconnu.