La différence entre les tests unitaires et les tests d'intégration

Quand il s'agit de développement de logiciels tests, les gens ne considèrent généralement que les tests unitaires. Cela a du sens, étant donné qu'il s'agit de l'un des tests d'infrastructure les plus viables qui peuvent également être automatisés.

Cependant, un test unitaire bien connu n'est pas le seul test significatif requis pour s'assurer que le résultat d'un projet est optimisé et réalisable. Il existe également des tests d'intégration, qui semblent similaires.

Dans cet article, nous vous en donnerons un aperçu complet et discuterons de leurs différences. Commençons!

Pourquoi les tests logiciels sont-ils importants ?

Alors que beaucoup préfèrent l'approche "code rapide, casser les choses", avoir une stratégie et un processus de test en place est quelque chose que vous devez développer et mettre en œuvre bien avant que votre logiciel ne soit entre les mains des utilisateurs finaux. Cela est particulièrement vrai lorsque le développement d'un logiciel est réparti entre plusieurs programmeurs ou équipes.

S'assurer que tout fonctionne en tandem sans qu'aucun composant ne brise la fonctionnalité des autres n'est pas une tâche facile. Cela nécessite différents types de tests effectués par plusieurs parties prenantes du processus à différents stades de développement.

Qu'est-ce que les tests unitaires ?

Ce type de test est concentré sur une partie de l'ensemble de l'application dans un isolement total. Habituellement, il s'agit d'une seule classe ou fonction. Idéalement, l'unité n'a pas d'effets secondaires. Pour qu'il puisse être isolé et testé le plus facilement possible.

Parfois, le niveau d'isolement requis est hors de portée pour DevOps. Dans ce cas, les tests deviennent plus compliqués.

De plus, d'autres facteurs limitent les capacités de test unitaire. Il est impossible de tester des fonctions privées dans des langages de programmation avec des modificateurs d'accès. Des instructions spéciales ou des indicateurs de compilateur peuvent aider à gérer ces bordures. Sinon, vous devez appliquer des modifications de code pour rendre ces accès limités.

La vitesse d'exécution est le facteur critique dans la sélection des tests unitaires par rapport aux autres. Parce que ces tests ne devraient pas avoir d'effets secondaires, vous voudrez les exécuter avec précision, sans aucun autre système. Idéalement, cela n'inclut pas les dépendances sur le système d'exploitation de base. Certaines dépendances peuvent exister ; autres — peuvent être remplacés pour garantir des tests isolés.

De plus, les tests unitaires sont au cœur du développement piloté par les tests. En termes simples, il s'agit d'un processus de développement logiciel étendu. Les DevOps et les programmeurs écrivent des tests avant la mise en œuvre réelle dans un processus de développement piloté par les tests. L'objectif est d'étendre la spécification d'un appareil individuel avant sa mise en œuvre.

Bien qu'il puisse sembler attrayant, il présente des défauts notables. La spécification doit être précise et les auteurs de test doivent être conscients du côté conceptuel de la mise en œuvre. Cette exigence va à l'encontre des principes de l' Agile .

Avantages des tests unitaires dans le développement logiciel :

De nombreuses équipes traitent les tests unitaires comme quelque chose d'insensé dans la routine de travail d'un testeur occupé. Comme cela prend du temps, les chefs de projet préfèrent souvent sauter cette étape.

La vérité est que les tests doivent être intégrés dans la routine de développement, car ils sont relativement abordables et faciles à faire. Il existe de nombreux avantages à cette approche, et en voici quelques-uns :

Baisse des coûts de maintenance

Des tests précoces et fréquents sont un moyen éprouvé de réduire les coûts des tests. D'après l'expérience de l'équipe Jelvix, corriger un bogue dans les premiers stades de développement est environ 4 à 5 fois moins cher que d'y revenir après la sortie du produit.

Incertitude dans la baisse du comportement de l'unité

Les tests unitaires aident à vérifier les performances du code sous-jacent, offrent une description détaillée du comportement du module sous la forme de documentation de test et de journaux, et augmentent la confiance dans la fonctionnalité du code principal parmi l'équipe technique, ainsi que l'acceptation du système par les parties prenantes du projet.

Aide à la détection des modifications susceptibles de violer le contrat de projet

Les tests unitaires aident à maintenir le code et à identifier les défauts qui violent les contrats de conception. Cela permet d'améliorer la conception du code, d'encourager les développeurs à créer une interface de code cohérente et de garantir que chaque composant peut être testé.

Pas besoin d'une équipe de test hautement qualifiée

En effectuant des tests unitaires, les codeurs n'ont pas à gérer des interfaces en couches ou à écrire des cas de test compliqués. Habituellement, la plupart des tests unitaires sont effectués dans un environnement automatisé et ne nécessitent pas un niveau élevé de concentration.

Qu'est-ce qu'un test d'intégration ?

Comme son nom l'indique, les tests d'intégration vérifient la connexion entre deux ou plusieurs modules et peuvent également, dans certains cas, couvrir l'ensemble de l'application. Il est effectué après les tests unitaires et système dans le cadre du processus de test logiciel de bout en bout.

Cette méthodologie est courante pour les grandes organisations qui ne sont pas des éditeurs de logiciels indépendants (ISV). Leur activité principale n'est pas liée au développement de logiciels, à la réalisation de tests d'intégration et à la garantie que divers programmes prêts à l'emploi fonctionnent correctement sans nuire aux fonctionnalités des autres.

Il existe trois approches différentes pour les tests d'intégration. Discutons brièvement de chacun d'eux.

L'approche du Big Bang

Cette approche implique l'intégration et le test simultanés de tous les modules ou blocs. Cela se fait généralement lorsque l'ensemble du système est complet et prêt pour les tests d'intégration en même temps. Veuillez ne pas confondre les tests d'intégration avec les tests système ; les tests d'intégration n'examinent que l'intégration des modules, et non l'ensemble du système, comme le font les tests système. Le principal avantage de l'approche « big bang » est que tout ce qui est intégré est testé en même temps. Un inconvénient important est qu'il devient de plus en plus difficile de détecter les pannes.

Approche descendante

L'intégration des blocs/modules est évaluée progressivement de haut en bas. Les blocs individuels sont testés en écrivant des STUBS de test. Après cela, les couches inférieures sont progressivement intégrées jusqu'à ce que la couche finale soit assemblée et testée. L'intégration descendante est un processus très organique car elle s'aligne sur la façon dont les choses se passent dans le monde réel.

Une approche en profondeur

Les blocs/modules sont testés dans l'ordre croissant jusqu'à ce que tous les niveaux de blocs/modules aient été combinés et testés comme une unité. Cette approche utilise des programmes stimulants appelés DRIVERS. Aux niveaux inférieurs, il est plus facile de repérer les problèmes ou les bugs. L'inconvénient de cette approche est que les problèmes de niveau supérieur ne peuvent être identifiés qu'une fois l'intégration de tous les blocs terminée.

Avantages des tests d'intégration dans le développement de logiciels

Les tests d'intégration sont une nécessité. Il aide les équipes à identifier les faiblesses et les défauts du système à un stade précoce et renforce la confiance dans le produit.

Voici quelques avantages des tests d'intégration :

Processus de test relativement rapide

Bien que les tests d'intégration prennent plus de temps à s'exécuter que les blocs système individuels, la méthode améliore la vitesse et simplifie les tests de bout en bout.

Couverture de code élevée

Les tests d'intégration ont une large portée, permettant aux spécialistes de l'assurance qualité de tester l'ensemble du système. Les chances de manquer un défaut de connexion critique après une série de tests d'intégration sont faibles. De plus, le processus est facile à suivre.

Détection efficace des problèmes au niveau du système

Les tests d'intégration relèvent des tests au niveau du système, car le testeur doit combiner des modules et vérifier qu'ils fonctionnent ensemble. Plus tard, l'équipe pourra mieux évaluer les performances globales du système en passant à l'étape suivante, les tests du système.

Détecter les bogues tôt dans le développement

La mise en œuvre des tests d'intégration permet à l'équipe de projet d'identifier les problèmes de sécurité et de connectivité dès le début du développement. Ainsi, les tests d'intégration offrent aux développeurs un contrôle supérieur sur le produit et favorisent la prise de conscience des vulnérabilités du système.

Test unitaire vs test d'intégration : une comparaison complète

Sur la base de ce que nous venons de voir, nous sommes prêts à faire le point. Quelles sont les différences et les similitudes entre ces deux approches ? Quand utiliser lequel ? Nous allons passer aux choses sérieuses.

Similitudes clés

Commençons par ce qui est pareil dans les méthodes. Ils nécessitent tous deux un codage contrairement aux formes de test, qui sont basées sur l'enregistrement d'écran, par exemple.

Il est possible d'effectuer les deux en utilisant des instruments similaires ou même les mêmes. Vous devez également ajouter des tests unitaires ou intégrer des tests au pipeline CI/CD.

Tests d'intégration vs tests unitaires : principales différences

Les tests unitaires sont généralement spécifiques et testent un ensemble limité d'entrées et de sorties dans un seul module. Sinon, les tests d'intégration supposent que chaque partie du système est assemblée et testée.

Le tableau suivant donne un aperçu de la différence entre le test unitaire et le test d'intégration.

Les deux tests servent leurs objectifs et sont en corrélation les uns avec les autres. Avant la livraison de tout logiciel au client, il est essentiel que chaque module logiciel fonctionne correctement et que le logiciel dans son ensemble fonctionne correctement. Par exemple, parler d'une plate-forme de commerce électronique, les modules de connexion, d'ajout au panier et de paiement doivent fonctionner individuellement de manière transparente, et tous les modules doivent interagir de manière appropriée avec la base de données et le module de paiement. Par conséquent, pour minimiser le risque d'échec, les deux tests doivent être effectués avec soin et sans retard.

Pourquoi les tests d'intégration sont-ils plus compliqués que les tests unitaires ?

Les tests d'intégration sont plus difficiles que les tests unitaires car vous pouvez exécuter des tests unitaires beaucoup plus facilement et plus rapidement. Cependant, lorsqu'il s'agit de tests d'intégration, plus de temps et de ressources sont nécessaires.

Ils sont également plus compliqués à écrire car ils nécessitent des connaissances supplémentaires sur le système testé et l'interaction entre ses composants.

Cependant, si vous n'effectuez pas de tests d'intégration, les bogues peuvent ne pas s'afficher tant que le code n'est pas déployé et utilisé par vos clients. La meilleure approche serait d'utiliser les deux types de tests pour s'assurer que vos solutions fonctionnent correctement avant que tout ne passe en production.

Tests unitaires vs tests d'intégration : quand utiliser lesquels ?

Pour déterminer quelle approche vous convient le mieux, examinons le concept de la pyramide des tests . En termes simples, c'est une métaphore qui nous dit de donner la priorité aux tests unitaires rapides par rapport aux autres. Bien qu'il existe de nombreuses variations éventuelles, voici sa visualisation commune :

Ainsi, maximisez les tests unitaires en les appliquant aux parties de votre base de code qui traitent de la logique métier et de la logique de domaine et n'interagissent pas avec les dépendances externes. Concevez votre application pour isoler le code traitant des dépendances externes. En outre, vous devez diminuer la quantité de ce code. Ensuite, vous pouvez passer aux tests d'intégration.

Selon Jetbrains , 87 % des codeurs incluent les tests dans le cycle de développement logiciel. Alors que 49 % des codeurs utilisent des tests d'intégration, les tests unitaires sont l'approche la plus populaire.

Qu'en est-il des tests système, fonctionnels et de régression ?

Le titre de l'article ne suppose qu'un aperçu des tests unitaires et d'intégration, mais nous avons décidé de passer également par trois autres types de tests pour clarifier la situation. Plongeons-nous dans les tests fonctionnels, système et de régression.

Test fonctionel

Cela suppose de tester un système logiciel par rapport à des exigences/spécifications fonctionnelles. Son objectif est de tester chaque fonctionnalité de l'application logicielle en fournissant l'entrée appropriée et en vérifiant la sortie par rapport aux exigences.

Les tests fonctionnels impliquent principalement des tests en boîte noire et ne concernent pas le code source de l'application. Il teste l'interface utilisateur, l'API, la base de données, la sécurité, la communication client-serveur et d'autres fonctionnalités. Les tests peuvent être effectués manuellement ou en utilisant l'automatisation.

Test du système

C'est le niveau de test où les tests sont effectués pour voir si un assemblage complet répond à ses exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.

En revanche, les tests d'intégration supposent de vérifier simultanément la combinaison de deux ou plusieurs modules logiciels. Le véritable défi consiste à comprendre la gamme complète des termes utilisés pour définir un système ou des tests d'intégration.

Les tests de régression

Cette pratique garantit qu'une application fonctionne toujours comme prévu après toute modification, mise à jour ou amélioration du code.

Les tests de régression sont responsables de la stabilité globale et de la fonctionnalité des fonctionnalités existantes. Chaque fois qu'une nouvelle modification est ajoutée au code, des tests de régression sont appliqués pour s'assurer qu'après chaque mise à jour, le système reste robuste avec des améliorations continues.

Les modifications apportées au code peuvent inclure des dépendances, des défauts ou des plantages. Le but des tests de régression est d'atténuer ces risques afin que le code précédemment développé et testé reste fonctionnel après que de nouvelles modifications ont été apportées.

En règle générale, une application passe par plusieurs tests avant que les modifications ne soient fusionnées dans la branche de développement principale. Le test de régression est la dernière étape pour tester le comportement global du produit.

Test système vs test d'intégration : comment différer ?

À première vue, les tests système et d'intégration se ressemblent. Mais malgré la ressemblance, ce ne sont pas les mêmes. Le véritable défi consiste à comprendre la gamme complète des conditions utilisées pour définir les tests système ou les tests d'intégration. Nous examinerons les concepts de ces types de tests et clarifierons leurs distinctions.

Emballer

Les tests unitaires fournissent aux codeurs des tests sûrs et des commentaires incroyablement précis. Dans le même temps, les tests d'intégration peuvent aller là où les tests unitaires ne peuvent pas en utilisant des dépendances réelles, ce qui leur permet de tester des scénarios qui ressemblent davantage à l'expérience de l'utilisateur final.

Il s'est avéré que "vs." n'est pas à sa place dans le titre. Ces deux approches ne sont pas en concurrence : elles se complètent et vous devez les implémenter toutes les deux dans votre flux de travail.

Publié à l'origine ici .