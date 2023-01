Trop long; Pour lire Vise à vous convaincre que l'innovation technologique ralentit, mais elle le fait depuis des décennies. Presque toutes les technologies de production d'énergie de pointe ont été créées il y a plus d'un siècle. Les ordinateurs dans nos poches, les applications de couteau suisse et les voitures pilotées par l'IA sont tous impressionnants, mais ils ne semblent pas vraiment avoir tellement changé nos vies. De 1870 à 1920, nous avons vu des inventions et des progrès incroyables. De 1920 à 1970, les 50 dernières années paraissent médiocres par rapport aux décennies précédentes.

Bill Gates a dit un jour : "L'idée que l'innovation ralentit est l'une des choses les plus stupides que l'on ait jamais dites." Mais aujourd'hui, je veux vous convaincre de l'exact opposé. Non seulement l'innovation technologique ralentit, mais elle le fait depuis des décennies.





Il est juste d'être sceptique - après tout, bon nombre des plus grands penseurs de l'histoire se sont trompés lorsqu'ils ont prédit l'avenir de la technologie. Par exemple, le physicien lauréat du prix Nobel Lord Kelvin a déclaré en 1900 que "rien de vraiment nouveau ne reste à découvrir en physique".





Un peu plus d'un siècle plus tard, nous avons la physique quantique et les armes nucléaires.





Lorsque je regarde le monde qui nous entoure, je ne peux m'empêcher d'être déçu par les progrès des 60 dernières années. Les ordinateurs dans nos poches, les applications de couteau suisse et les voitures pilotées par l'IA sont tous impressionnants, mais ils ne semblent pas vraiment avoir tellement changé nos vies.





Nos voitures, nos avions, nos infrastructures publiques, nos usines, notre approvisionnement alimentaire et nos antibiotiques - tous sont des versions améliorées de ce que nous avions en 1960. Presque toutes les technologies de production d'énergie de pointe ont été créées il y a plus d'un siècle.





Nous avons la turbine à combustion depuis 1791, la pile à combustible depuis 1842, les turbines hydroélectriques depuis 1878, et nous exploitons la puissance des cellules photovoltaïques depuis 1883. L'homme, même chaque invention majeure qui compose Internet a été créée il y a des décennies .





En passant de 1970 à 2020, outre l'informatique et le génie génétique, on ne peut s'empêcher de remarquer un manque de percées révolutionnaires par rapport aux décennies précédentes.





Le contre-argument pourrait être : Attendez, que voulez-vous dire par "autre que l'informatique ?" Comment pouvez-vous simplement ignorer le domaine où nous avons vu des progrès révolutionnaires ?





Outre les augmentations de plusieurs ordres de grandeur de la capacité, des performances et des coûts ; révolutionner toutes les communications; connecter chaque être humain sur Terre et mettre toutes les connaissances et la culture du monde dans chaque poche.





La réfutation du contre-argument est simple : l'informatique n'est qu'un domaine parmi d'autres. Mais nous avions l'habitude d'avoir des changements révolutionnaires qui se produisaient dans plusieurs domaines simultanément.





En mettant cela en perspective, de 1870 à 1920, nous avons vu des inventions et des progrès incroyables. Nous avons le générateur électrique, le moteur électrique, les ampoules électriques ; téléphone, sans fil, phonographe et film ; les premières automobiles et avions; et les chaînes de montage pour les construire.





Nous avons également vu le premier plastique synthétique (bakélite), le canal de Panama, le procédé Haber-Bosch, la théorie des germes et ses applications à la santé publique.





Entre 1920 et 1970 ont également apporté des changements incroyables et des avancées technologiques. La radio et la télévision ont été inventées, les radars et les ordinateurs ont été développés et le plastique a été créé.





La fabrication de masse a conduit à une explosion des biens de consommation et l'ère de la pénicilline a inauguré l'âge d'or des antibiotiques. La révolution verte de Norman Borlaug dans l'agriculture a transformé la façon dont nous cultivons les aliments, et l'énergie nucléaire a changé la façon dont nous produisons de l'énergie.





Le réseau routier inter-États a été construit, des jets ont été développés et l'humanité a atterri sur la Lune.





Toutes ces inventions et avancées ont façonné notre monde d'aujourd'hui et ont eu un impact considérable sur la société. En comparaison, cela rend les 50 dernières années médiocres.





Lorsque l'on compare les progrès de différentes époques, trouver un moyen significatif de le faire est étonnamment délicat. Cela s'explique en partie par la difficulté de mesurer l'impact d'une découverte scientifique donnée.

Monde 1900–2020 Sources : Crestmontresearch

Croissance du PIB réel des économies occidentales de 1960 à 2020, Sources : Banque mondiale, respectivement





Cependant, l'innovation technologique tend à être fortement corrélée à la croissance économique. C'est pourquoi l'examen de la croissance du PIB réel dans les économies avancées et mondiales est si préoccupant car, depuis les années 1970, la croissance du PIB et la production économique mondiale ont diminué rapidement d'année en année, avec peu de signes de ralentissement.





En ce moment, on a l'impression d'entrer dans une "chronologie plus sombre" où tout est juste un peu pire qu'il ne devrait l'être.





Vannevar Bush, un ingénieur américain qui a été l'un des premiers à conceptualiser un moteur de recherche, a déclaré que "le concept de Mendel sur les lois de la génétique a été perdu pour le monde pendant une génération parce que sa publication n'a pas atteint les quelques personnes capables de saisir et l'étendre; et ce genre de catastrophe se répète sans aucun doute tout autour de nous, alors que des réalisations vraiment importantes se perdent dans la masse de l'insignifiant.





Je ne peux pas m'empêcher de penser que Vannevar était sur quelque chose ici. Le changement climatique en est un parfait exemple ; c'est la plus grande menace pour notre planète, et il existe de nombreuses technologies que nous pourrions utiliser pour la combattre, mais nous en faisons étonnamment peu.





Nous avons tous les éléments pour comprendre et résoudre le problème, mais nous avons une capacité limitée pour découvrir et appliquer ces connaissances de manière optimale.





L'une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné ma carrière de médecin était que je voulais aider à trouver des moyens de faire progresser la recherche médicale et ses applications pratiques.





Maintenant, je passe mes journées à créer des outils d'IA et des moteurs de recherche qui aident les chercheurs à naviguer dans les vastes référentiels d'informations académiques et à identifier les opportunités d'appliquer leurs connaissances.





Je veux vivre dans un monde où nous prenons constamment des risques et innovons dans de nouvelles technologies - un monde où nous sommes toujours prêts à relever le prochain grand défi de la société.





L'idée que nos outils signifient qu'un chercheur a raté l'occasion de développer une nouvelle solution qui aurait pu potentiellement changer le monde est dévastatrice.





Dans cet article, j'explore pourquoi l'innovation technologique dans la société a décliné au cours du siècle dernier et ce qui peut être fait pour nous remettre sur la bonne voie.

Preuve du ralentissement de l'innovation

Diminution des brevets originaux et combinatoires

Ce qui a déclenché ma préoccupation concernant le ralentissement de l'innovation, c'est ce tableau unique du dossier des brevets américains.

Pourcentage de nouveaux brevets, délivrés au cours d'une fenêtre temporelle donnée, qui représentent la combinaison et la réutilisation des capacités technologiques existantes, ainsi que l'utilisation de nouvelles technologies (par fenêtres de 5 ans) — Identifier les sources de nouveauté technologique dans le processus de invention, Deborah Strumsky, José Lobo





Alors, que nous dit le tableau ci-dessus ?





Eh bien, depuis 1970, notre activité en matière de brevets semble s'être principalement concentrée sur l'amélioration progressive des technologies existantes.





La ligne bleue représente notre concentration sur les améliorations itératives et les gains constants. Les autres lignes représentent notre capacité à inventer de nouvelles idées et à découvrir de nouveaux domaines scientifiques et technologiques.





En réfléchissant à ces données, je ne peux que me demander : « Que s'est-il passé ?





Eh bien, d'un point de vue capitaliste, cela a du sens.





Les changements technologiques hautement rentables ou ayant un impact sur la société découlent souvent du raffinement des capacités technologiques existantes plutôt que du développement de technologies entièrement nouvelles ( Abernathy et Utterback, 1978 , Rosenbloom et Christensen, 1994 ).

Décroissance mondiale de la croissance du PIB réel 1960-2020, Sources : Banque mondiale





En utilisant des logarithmes pour rendre les données plus compatibles (ci-dessus), il est clair que le nombre d'origines et de combinaisons technologiquement nouvelles a diminué depuis un certain temps maintenant et a même connu une baisse plus sévère récemment.





C'est vraiment inquiétant. De nombreux chercheurs qui étudient l' invention conviennent que les combinaisons de capacités technologiques nouvelles et existantes sont une source principale de nouveauté inventive.





La nouveauté technologique est essentielle aux innovations radicales, comme le turboréacteur. Le turboréacteur a introduit une nouvelle façon de générer de la poussée en expulsant des particules pour créer une force opposée qui accélérerait un avion.





Il s'agissait d'un changement significatif par rapport aux moteurs à hélice typiques qui reposaient sur la traînée pour entraîner l'avion. Au cours des décennies suivantes, plusieurs améliorations progressives ont affiné cette nouvelle approche jusqu'à ce qu'elle puisse générer des augmentations de performances sans précédent dans les moteurs à réaction.





Ceci, à son tour, a conduit à une croissance phénoménale dans l'industrie aéronautique et au-delà.





Ce que ces données de brevet montrent, c'est que les nouvelles combinaisons de citations sont rares et se raréfient - dans les années 1990, seulement 2,7 % des articles avaient une combinaison médiane de citations moins souvent que prévu par hasard - contre 3,5 % dans les années 1980.

Dépenses de R&D modestes et sûres

Je ne peux que conclure que c'est parce que la plupart de nos efforts de R&D depuis 1980 se sont concentrés sur des améliorations à court terme motivées par le profit plutôt que sur le développement d'idées novatrices qui amélioreraient considérablement nos vies.

Déclin mondial Croissance du PIB réel 1960–2020, Sources : Banque mondiale









Je crois que cet impact se fait déjà sentir dans l'ensemble de l'économie mondiale.





Comme mentionné précédemment, le lien entre l'innovation technologique et la croissance économique est assez fort, et selon la Banque mondiale, la croissance du PIB mondial (également connu sous le nom de PIB réel - souvent utilisé comme indicateur de la santé générale de l'économie) a diminué à travers grandes économies mondiales depuis les années 1960.

Décrochage agricole

Un autre indicateur est l'agriculture. Il s'avère que l'agriculture est un indicateur étonnamment excellent du progrès technologique de l'économie au sens large.





C'est logique : les produits agricoles eux-mêmes n'ont pas beaucoup changé, avec des choses comme les rendements du maïs mesurés de la même manière il y a 150 ans qu'aujourd'hui.





C'est une équation assez simple : le rendement agricole est le taux auquel un intrant (la terre) est transformé en un produit (par exemple, des boisseaux de maïs), et le progrès technologique est le taux de croissance de l'efficacité avec laquelle cela se produit.

Boisseaux annuels de maïs américain. Statistiques rapides du NASS





Pour illustrer cela, la figure ci-dessus représente les rendements moyens du maïs américain à gauche et le taux de croissance sur vingt ans de ces rendements à droite. Semblable à la croissance du GPD et aux brevets nouveaux et combinatoires, nous pouvons observer un ralentissement spectaculaire du taux de croissance des rendements des cultures depuis les années 1960.





Lier davantage la technologie et l'agriculture est la preuve que la technologie agricole dépend fortement des nouveaux brevets et des idées développées en dehors de l'agriculture.

Statistiques rapides du NASS

ERS de l'USDA





Comme l'indiquent les graphiques ci-dessus, notre utilisation des terres est restée à peu près stable tandis que notre main-d'œuvre a chuté de façon spectaculaire. Cela suggère que c'est la technologie qui explique notre importante augmentation de la production de 1940 à 1970.





La stagnation des rendements alimentaires à partir des années 1970 est préoccupante, étant donné que la population mondiale a récemment dépassé les 7 milliards. Sans plus de nouveauté technologique, le monde ne pourra pas faire vivre autant de personnes.





Je veux dire, la raison principale pour laquelle la vie était si horrible pour les gens avant 1870 était que la population humaine était trop importante par rapport à notre capacité à nourrir tout le monde.

Infrastructures coûteuses

Un autre indicateur de stagnation est le coût des infrastructures.





On pourrait s'attendre à ce que les innovations au fil du temps facilitent la construction des mêmes choses, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Dans une grande partie du monde occidental, en particulier aux États-Unis, il est devenu plus coûteux de construire des infrastructures qu'il y a cinquante ans.





Par exemple, les dépenses réelles par mile pour la construction d'autoroutes aux États-Unis ont plus que triplé entre les années 1960 et les années 1980.





Des recherches menées par la Banque fédérale de réserve de New York et des chercheurs de l'Université Brown ont révélé que même en excluant les «explications raisonnables» comme payer plus les travailleurs pour leur travail ou l'augmentation du prix des matériaux routiers, le coût de construction d'un «mile de voie d'autoroute a augmenté quintuplé » entre 1990 et 2008.

Aggravation de la stagnation

Tout cela : la combinaison du ralentissement de la croissance du PIB, de la diminution du nombre d'idées nouvelles et innovantes dans le dossier des brevets, de la stagnation des rendements des cultures et de l'augmentation du coût des infrastructures suggère que quelque chose a fondamentalement mal tourné pendant des décennies dans la façon dont nous abordons le progrès humain. Les conséquences pourraient nous rattraper rapidement.





je ne mentirai pas; c'est un tableau sombre qui est susceptible de faire grimper le coût de la vie à cause d'un mélange d'augmentation des prix des denrées alimentaires, de stagnation économique, de factures de carburant domestique et de paiements de logement.





Les creux records des scores de confiance des consommateurs au Royaume-Uni et aux États- Unis me donnent l'impression que beaucoup d'entre nous partagent des préoccupations similaires sur la façon dont de telles choses pourraient avoir un impact sur nos perspectives économiques futures.





La question devient alors : comment ce ralentissement s'est-il produit ? Et que faut-il changer pour remettre la société sur les rails ?

Pourquoi l'innovation ralentit

Maintenant, ici, vous voyez, cela prend toute la course que vous pouvez faire pour rester au même endroit. Si vous voulez aller ailleurs, vous devez courir au moins deux fois plus vite que ça ! - De l'autre côté du miroir, Lewis Carol

Qu'est-ce qui a rendu l'innovation rapide au départ ?

Dans un premier temps, « pourquoi les progrès ont-ils été lents ? » peut-être approcher les choses à l'envers - peut-être vaut-il mieux se demander "pourquoi est-ce toujours rapide?" ou "pourquoi cela existe-t-il?".





Pour comprendre cela, nous devons remonter à 1870, quand être un humain (surtout un enfant) était nul. Un monde où nous sommes incapables de soutenir la population humaine par rapport à notre capacité à utiliser la technologie pour extraire les ressources nécessaires pour y vivre.





Dans un tel monde, environ une femme sur trois se retrouve sans fils survivants. D'où la volonté de se reproduire davantage - même si vous aviez déjà des fils vivants, d'en avoir un autre comme assurance - était immense.





Pendant huit mille ans et jusqu'au XIXe siècle, la pauvreté, les systèmes patriarcaux et la lenteur des progrès technologiques ont maintenu l'humanité dans l'emprise du piège malthusien, presque tous les avantages potentiels d'une meilleure technologie étant engloutis par la croissance démographique et la rareté des ressources qui en résulte. .





Le rythme du progrès technologique était lent. Les idées qui ont fleuri à cette époque n'étaient pas axées sur notre capacité à être plus productifs, mais plutôt sur une partie d'un système de force, de fraude, d'exploitation et d'extraction.





Nous tenons beaucoup de choses pour acquises aujourd'hui, mais beaucoup de choses devaient aller bien pour que notre monde d'aujourd'hui existe.





Au début des années 1870, trois événements cruciaux se sont produits qui ont contribué à y parvenir - le développement de la science moderne et du laboratoire de recherche industrielle pour découvrir et développer des technologies précieuses, le développement de la société moderne pour construire et déployer les technologies, et le développement de l' économie de marché mondiale pour déployer ces connaissances et ces technologies dans le monde entier.





Sans le soutien d'aucun programme organisé, les innovations ne se sont produites qu'improvisées et inefficaces.





Sans les entreprises pour déployer la technologie à grande échelle, le travail qui a été effectué ne pourrait avoir un effet significatif à aucun endroit autre que celui où il a été initialement effectué. Et sans commerce et communication mondiaux, les inventions n'auraient qu'un impact local.





Une fois que ces trois moteurs ont tous commencé à fonctionner ensemble, le progrès technologique de l'humanité a ainsi à peu près doublé à chaque génération depuis 1870 , avec une saine augmentation annuelle de 2 à 5 % de la croissance économique pour l'accompagner.

Le monde en tant que 100 personnes au cours des deux derniers siècles — Notre monde en données





Ce qui a suivi a été un boom du développement connu sous le nom de Grande Accélération du milieu du XXe siècle, lorsque l'ère de la guerre nucléaire a commencé, des augmentations massives se sont produites dans l'extraction des ressources, la croissance démographique, les émissions de carbone, les invasions et les extinctions d'espèces, et lorsque la production et le rejet de de grandes quantités de métaux, de béton et de plastiques ont explosé.





En l'espace d'à peine 150 ans, plus de progrès technologiques ont eu lieu qu'au cours des 10 000 années précédentes. Des idées pratiques ont été découvertes, développées, déployées, puis diffusées dans l'ensemble de l'économie mondiale à un degré sans précédent - un rythme si rapide que les gens ne pouvaient pas l'imaginer.





Ce n'est rien de moins qu'un exploit monumental que, en tant qu'espèce, nous ayons réussi à faire passer notre objectif sociétal de l'exploitation à la productivité.





Ce changement nous a permis de développer des technologies et de faire des découvertes qui ont permis de sortir la plupart des gens de la pauvreté absolue depuis 1800.

Les idées deviennent de plus en plus difficiles à trouver

Alors, qu'est-ce-qu'il s'est passé? Qu'est-ce qui a changé depuis 1970 ? En bref, les choses sont devenues plus difficiles à découvrir et nous sommes moins disposés à prendre des risques lorsqu'il y a des profits faciles à réaliser.





Une chose à noter à propos du début du XXe siècle est le déploiement à grande échelle de nombreuses technologies polyvalentes puissantes : l'électricité, le moteur à combustion interne, la radio, le téléphone, l'avion, la chaîne de montage, les engrais, etc.





Ces nouvelles inventions n'ont généralement pas été créées par de grandes équipes de chercheurs, mais plutôt par des individus motivés et curieux.





On pourrait dire que les meilleures et les plus grandes idées ont déjà été découvertes simplement parce qu'il était plus facile de les découvrir.





Les économistes Bruce Weinberg et Benjamin Jones ont examiné l'âge des scientifiques lorsqu'ils font des découvertes qui leur ont valu le prix Nobel. Ils ont constaté qu'au début du prix, les scientifiques avaient en moyenne 37 ans lorsqu'ils ont fait leur découverte primée.





Mais ces derniers temps, l'âge moyen est passé à 47 ans, soit une augmentation d'environ un quart de la carrière professionnelle d'un scientifique.





Le temps est révolu, semble-t-il, où l'on pouvait simplement observer le monde qui nous entoure, faire passer un courant dans un gaz ou jouer avec les rayons X, voir ce qui s'est passé et changer la société.





Au fil du temps, nous avons appris tellement de choses qu'aucun individu ne peut les retenir assez longtemps pour avoir un impact. Une meilleure compréhension du monde a nécessité plus de personnes et plus de temps, d'argent et de ressources pour maintenir notre niveau actuel de croissance économique.





Cette idée peut être bien expliquée avec l'équation simple suivante mettant en évidence la croissance économique qui émerge des modèles de croissance basés sur des idées.

Une étude récente a révélé que la productivité de la recherche aux États-Unis a été divisée par 41 depuis les années 1930, soit une baisse moyenne de plus de 5 % par an.





Dans le même temps, les taux de croissance économique agrégés sont relativement stables (mais diminuent au fil des décennies, comme décrit précédemment), tandis que le nombre de recherches a énormément augmenté.





Un excellent exemple de ceci est la loi de Moore. Le nombre de chercheurs requis aujourd'hui pour réaliser le fameux doublement tous les deux ans de la densité des puces informatiques est plus de 18 fois supérieur au nombre requis au début des années 1970.





En fait, la taille des équipes de recherche a presque quadruplé au cours du XXe siècle, et cette croissance se poursuit aujourd'hui. Nos opportunités les plus importantes nécessitent simplement plus de compétences, un équipement coûteux et des chercheurs dans des équipes toujours plus grandes pour faire des progrès percutants.





Pour maintenir notre croissance exponentielle, nous devons effectivement courir de plus en plus vite pour rester au même endroit. On se retrouve dans une course sans fin, comme la Reine Rouge de De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, où il faut courir le plus vite possible pour rester au même endroit.





Nous devons redoubler d'efforts tous les 13 ans pour pallier la difficulté de trouver de nouvelles idées.

Financement public en baisse et financement privé défensif

Pourquoi investir du temps, de l'argent et du personnel dans le développement de nouvelles idées alors que l'efficacité peut garantir que les mêmes ressources produisent des avantages concurrentiels supplémentaires et une protection contre le déclin du marché ?





Ce n'est pas la faute de l'industriel. C'est le marché privé qui fait ce pour quoi il est conçu - nous fournir l'innovation que nous exigeons - qui tourne désormais principalement autour des smartphones.





Le domaine du financement public ne semble pas beaucoup mieux s'en tirer. Pour la première fois depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, la majorité de la recherche primaire est désormais effectuée par le secteur privé aux États-Unis.





Les données des enquêtes en cours de la National Science Foundation (NSF) montrent que les agences fédérales n'ont fourni que 44 % des 86 milliards de dollars dépensés pour la recherche fondamentale en 2015.





La part fédérale, qui a dépassé 70 % tout au long des années 1960 et 1970, s'élevait à 61 % aussi récemment qu'en 2004 avant de tomber en dessous de 50 % en 2013.





Pour en revenir à l'agriculture à titre d'exemple, l'une des principales raisons invoquées pour expliquer la stagnation actuelle de l'innovation agricole est due à une stagnation des investissements en R&D depuis les années 1980.

Données sur le financement agricole aux États-Unis provenant de l'ERS de l'USDA





Nos analyses montrent qu'un faible investissement en R&D a tendance à se traduire par des gains de plus en plus faibles en matière d'innovation. Sans surprise, un budget de R&D stagnant a probablement entraîné la croissance de notre rendement agricole fixe actuel.





Un autre indicateur préoccupant est notre volonté décroissante d'investir dans des idées risquées.





Ceci est mieux représenté par le temps qu'il faut aux startups soutenues par du capital-risque pour recevoir un financement : de 2006 à 2020, l'âge médian d'une startup en phase de financement d'amorçage est passé de 0,9 an à 2,5 ans.





L'âge médian d'une start-up en phase avancée est passé de 6,8 ans à 8,1 ans au cours de la même période.





Parmi les entreprises acquises , le délai moyen entre le premier financement et l'acquisition a triplé, passant d'un peu plus de deux ans en 2000 à 6,1 ans en 2021.





Tous ces facteurs contribuent à un moindre dynamisme économique et concurrentiel. Elle tue l'un des ingrédients clés de Friedrich von Hayek qui a gâché nos récents progrès technologiques : l' économie de marché . Cela nuit aux entreprises, au gouvernement et à la société dans son ensemble.

Pourquoi devrions-nous nous en soucier

Si vous êtes toujours avec moi, vous pensez peut-être : Ok, j'ai compris. On dirait que l'innovation ralentit, mais alors quoi ? Peut-être que nous avons assez d'innovation pour l'instant, de toute façon.





Il est probablement préférable de ne pas créer plus de choses pour détruire la planète ou nous-mêmes jusqu'à ce que nous comprenions mieux ce que nous avons déjà. De plus, je ne sais pas si plus d'innovation améliorera ma vie de toute façon.





Eh bien, vous marquez un point.





Je vous dis que la production humaine productive doit croître de 100 % l'année prochaine, mais peut-être la question devrait-elle être : pourquoi doit-elle croître de 100 % l'année prochaine ?





Au cours de la dernière génération, nous avons résolu des tonnes de problèmes bien définis. Nous avons éradiqué la variole et la poliomyélite. Nous avons atterri sur la Lune. Nous avons construit de meilleures voitures, réfrigérateurs et téléviseurs. Nous avons même gagné environ 15 points de QI ! Et qu'est-ce que notre incroyable succès nous a fait ressentir?

Il semble que bien que la plupart d'entre nous puissent maintenant vivre au-dessus du seuil de pauvreté, la société est toujours malheureuse. Si la résolution de problèmes bien définis n'a pas rendu nos prédécesseurs heureux, il est peu probable que la résolution de problèmes indéfinis donne de meilleurs résultats.





Je comprends. Mais même si nous voulions ralentir, nous ne pouvons pas nous le permettre.





Le monde est confronté à de nombreux défis urgents. Le changement climatique, la perte de la couche arable et les maladies allant des bactéries multirésistantes aux médicaments au fardeau croissant des maladies neurodégénératives ne sont que quelques-uns d'entre eux.





S'attaquer à des choses comme le changement climatique nécessite une technologie plus exponentielle, pas moins. Seule l'innovation technologique peut résoudre les problèmes liés à la fourniture de soins de santé, d'éducation, d'assainissement et d'électricité de bonne qualité aux milliards les plus pauvres de la planète.





Nous avons besoin de nouvelles idées qui permettent aux gens de vivre l'abondance et la prospérité de manière durable et morale. Si nous ne le faisons pas, nous ne jouons pas seulement avec la biosphère mais avec les générations futures qui méritent la meilleure chance possible.





Donc, si les idées deviennent de plus en plus compliquées et coûteuses à développer, et que le marché n'exige que des changements progressifs, que faut-il changer pour assurer notre prospérité future ?

Inverser la tendance à la baisse de l'innovation

Blackadder II, BBC Tous droits réservés





"Pour toi, Baldrick, la Renaissance était juste quelque chose qui arrivait aux autres, n'est-ce pas ?" — Blackadder II, Richard Curtis





Inverser une tendance à la stagnation technologique commence par reconnaître la stagnation et se termine simplement par croire que le changement est possible.





Cela peut sembler grossier, mais rappelez-vous que le concept « d'avoir de nouvelles idées » est une chose relativement nouvelle historiquement. Et même alors, c'est encore fait par si peu de gens que la société n'a pas encore assimilé que cela devrait être notre véritable destination, et l'intelligence n'est qu'un moyen pour y parvenir.

Acceptez le déclin et recherchez les grandes idées

Premièrement, nous devons croire que la science est une frontière sans fin si nous voulons continuer à progresser.





L'accent que nous avons récemment mis sur les améliorations dans les domaines de recherche établis suggère que nous perdons peut-être cet objectif de vue. Une recherche simple et incrémentale ne crée pas beaucoup d'incertitude, alors qu'une recherche innovante peut conduire à des domaines d'étude entièrement nouveaux avec leurs propres questions fondamentales.





Par exemple, si vous êtes un concepteur de puces, un généticien ou un chercheur en intelligence artificielle, vous pouvez imaginer la prochaine étape de votre recherche avec une bonne dose de certitude.





Cependant, s'éloigner de cette approche pour adopter un modèle plus innovant nous oblige à récompenser les personnes qui travaillent sur des idées apparemment farfelues et incertaines avec un risque élevé d'échec.





La plupart des bailleurs de fonds de la recherche ne s'en réjouiront pas, mais le financement gouvernemental ne comblera pas la différence. Et déjà, les organisations ne dépensent pas assez pour de nouvelles recherches.





Une option consisterait à faire en sorte que la législation oblige les organisations d'une taille spécifique à investir une partie de leur budget de R&D dans de nouvelles recherches.

Construire une équipe d'experts diversifiés

"Le progrès technologique exige avant tout la tolérance envers l'inconnu et l'excentrique." — Joel Mokyr, Le levier des richesses





Ensuite, nous devons nous attaquer au problème d'une charge croissante de connaissances. Au fur et à mesure que de nouveaux problèmes sont résolus, nous avons besoin de connaissances supplémentaires pour résoudre les problèmes restants. Cela crée un cercle vicieux : plus nous avons besoin de connaissances, plus il devient difficile de résoudre les problèmes.





La réponse actuelle au fardeau de la connaissance est de développer des domaines de plus en plus spécialisés avec des experts de plus en plus spécialisés pour les occuper. En fait, je ne serais pas surpris si c'est l'une des principales causes de la diminution de la nouveauté technologique.





Dans de nombreux cas, c'est la façon dont nous combinons des idées de différentes disciplines qui mènent à de nouvelles percées.





Par exemple, certaines des idoles les plus prolifiques de l'Occident, comme Léonard de Vinci et, plus récemment, Steve Jobs, sont connues pour combiner l'art et la science pour créer des inventions étonnamment nouvelles.





La spécialisation est l'antithèse de la transdisciplinarité, mais c'est malheureusement un mal nécessaire du monde moderne.





Même à mon travail, on me dit souvent que je dois me concentrer sur une ou deux choses pour réussir - au diable toutes les autres choses. Je ne dis pas que mes patrons ont tort - en fait, c'est un sacré bon conseil de promotion - mais c'est affreux au niveau sociétal.





Au lieu de nous concentrer sur une discipline à la fois, nous devons nous concentrer sur des modèles qui peuvent être appliqués d'un domaine de connaissances à un autre. Cela nous permettra d'avoir une vision plus précise du monde et de mieux naviguer dans ses opportunités.





Une solution à ce problème n'est pas d'embaucher de nouveaux employés avec une expertise de plus en plus similaire, mais plutôt un groupe de spécialistes avec un objectif commun. Parce qu'on ne peut s'attendre à ce qu'un individu possède toutes les compétences nécessaires pour résoudre tous les problèmes, les équipes sont essentielles au succès de toute entreprise.





Une équipe interdisciplinaire est idéale car aucune équipe ne peut fonctionner sans différentes perspectives et capacités travaillant ensemble. Les solutions issues du mélange de différentes compétences qui se croisent sont bien plus puissantes que n'importe quelle discipline.





Si nous voulons être plus novateurs dans notre travail, engagez un artiste ou un philosophe pour rejoindre votre équipe d'ingénieurs. Ils peuvent aider à favoriser la créativité en nous exposant à différentes perspectives. Même si ces perspectives sont fausses , elles peuvent toujours aider à améliorer votre créativité.





La dissidence authentique peut être difficile à encourager, mais elle est toujours revigorante. C'est un excellent moyen de réveiller les cellules de votre cerveau.

Devenir une personne plus intéressante

Des équipes diversifiées augmentent certes l'innovation, mais elles ne vont pas assez loin. Comme l'a dit Mark Twain, "Je n'ai jamais laissé l'école entraver mon éducation." On ne peut pas toujours compter sur les autres pour nous nourrir de nouvelles perspectives sur le monde, alors il faut aussi s'aider soi-même.





Pour ce faire, nous devons être généralement intéressés par tout sujet qui croise notre chemin.





Construire des relations avec des personnes qui nous font nous sentir bien et nous offrent des chances d'apprendre et de grandir est essentiel. Quand on est curieux, on a tendance à s'interroger davantage sur le monde qui nous entoure.





Cela peut être aussi simple que de regarder notre environnement et de nous demander : « Qu'est-ce qui a dû être vrai dans le monde pour que cette chose existe ? Si vous voulez plus de conseils sur la façon de procéder, je vous recommande fortement le livre de Rob Walker, The Art of Noticing .

Rapprochons-nous ensemble

Un autre facteur à prendre en compte est la proximité physique des personnes avec lesquelles nous travaillons. Isaac Kohane, chercheur à la Harvard Medical School, a publié une étude qui a analysé plus de 35 000 articles évalués par des pairs et a constaté que les articles rédigés par des coauteurs physiquement plus proches les uns des autres avaient tendance à être de meilleure qualité.





Dans un monde où nous communiquons de plus en plus à distance, il est inquiétant d'entendre que les meilleures recherches sont systématiquement produites par des scientifiques travaillant à moins de dix mètres les uns des autres, comme les avancées scientifiques importantes réalisées dans des endroits comme le bâtiment 20 du MIT.

Bâtiment 20 au MIT. djcoregon.com tous droits réservés





Le bâtiment 20 est un lieu mythique de l'innovation collaborative. Au cours des décennies d'après-guerre, les scientifiques qui y travaillaient ont été les pionniers d'une liste étonnante de percées, des progrès de la photographie à grande vitesse au développement de la physique derrière les micro-ondes. Le bâtiment 20 a servi d'incubateur pour la Bose Corporation et a donné naissance au premier jeu vidéo et à la linguistique chomskyenne.





Dans son livre "How Buildings Learn", Stewart Brand cite le Building 20 comme exemple d'une structure "Low Road", capable de développer une dynamique de groupe créative et chaotique inhabituelle, comme des groupes réunis par hasard qui savaient peu de choses sur le travail des autres. .





Le bâtiment 20 nous montre que lorsque les compositions de groupe sont correctes - suffisamment de personnes avec des perspectives différentes se rencontrant de manière imprévisible - la dynamique de groupe prendrait soin d'elle-même.





Steve Jobs, l'ancien PDG d'Apple, a parlé des avantages des espaces ouverts conçus pour les rencontres fortuites en personne lorsqu'il a présenté le concept de leur nouveau campus de vaisseau spatial.





La création d'un environnement créatif comme le bâtiment 20 est probablement l'une des principales raisons pour lesquelles Apple fait pression pour que son personnel retourne dans son bureau californien.

Ne craignez pas la machine

Nous devons surmonter notre peur de l'intelligence artificielle.





Je veux dire, j'aimerais que les machines intelligentes aient suffisamment de capacité pour prendre en charge mon travail, effectuer un travail de connaissance ou inventer de nouvelles choses, mais il semble que nous en soyons loin.





Je vais mettre cela en perspective. Disons que vous êtes retourné dans la Grèce antique, que vous avez démarré une IA super intelligente, que vous l'avez alimentée avec toutes les connaissances humaines et que vous lui avez demandé comment atterrir sur la Lune. L'IA répondrait : « Vous ne pouvez pas atterrir sur la Lune. La Lune est un dieu flottant dans le ciel.





La meilleure réponse que vous pourriez probablement espérer est des instructions pour construire un temple et commencer à prier.





Ce que je veux dire, c'est qu'une IA sera toujours limitée uniquement par ce qu'elle sait - il est peu probable qu'une machine démarre une compagnie aérienne alors qu'aucune compagnie aérienne n'existe.





Cependant, il y a quelque chose de rassurant dans l'incompétence de l'IA - cela nous rappelle qu'il y a quelque chose de spécial dans le processus créatif humain que la science ne peut pas tout à fait capturer.





Nous ne devons pas craindre l'IA, mais plutôt accélérer leur utilisation en tant qu'assistants, nous permettant de faire ce que nous faisons le mieux : devenir bizarre et explorer des idées de manière créative et en toute confiance.





Nous savons qu'innover nous oblige à être à de multiples frontières de la connaissance, mais la surcharge d'informations rend un tel exploit difficile. Cependant, et si les outils d'intelligence artificielle pouvaient nous aider à combler le vide ?





Par exemple, que se passerait-il si vous pouviez charger un modèle de langage formé sur les plus grands physiciens, artistes et philosophes modernes, puis leur demander d'examiner vos idées et votre travail ?





Ce serait un système d'IA qui mélange l'intelligence humaine et artificielle, les humains donnant des informations sur l'IA, l'IA donnant des idées aux humains et nous trouvant des moyens d'automatiser et de rationaliser le processus.





Les agents de l'IA ne sont peut-être pas capables de nous rendre super-intelligents, mais ils pourraient nous transmettre des connaissances tirées des leçons de l'histoire - une sorte de super-histoire.





Les échecs en sont un excellent exemple : certains jeunes adultes jouent maintenant au jeu, non pas comme le faisaient nos ancêtres, mais dans un style qui a été influencé par les agents de l'IA. Les joueurs suivent désormais des schémas de jeu étranges et non conventionnels où la tradition humaine suggérerait de concéder.





Du côté plus créatif, des outils de génération d'images tels que MidJourney nous ont permis d'essayer de nouvelles idées et d'explorer de nouvelles formes de créativité. Un bon exemple est l'utilisation de MidJourney par Hassan Ragab pour concevoir des bâtiments en utilisant des concepts et des matériaux étranges et convaincants.





Qui sait quelle créativité sera libérée lorsque de telles solutions permettront à l'humanité de créer des vidéos, de la musique, des modèles 3D ou même des simulations en moins de temps qu'il n'en faut pour créer du thé ?

L'ascension du génie solitaire 2.0

Enfin, nous devrions envisager d'encourager les personnes très motivées à explorer leur curiosité et à trouver des moyens d'appliquer leurs résultats plus efficacement.





Joel Mokyr soutient que "l'invention se produit au niveau de l'individu, et nous devrions nous attaquer aux facteurs qui déterminent la créativité individuelle".





Des décennies de recherche ont constamment montré que les groupes de remue-méninges pensent à beaucoup moins d'idées que le même nombre de personnes qui travaillent seules et mettent ensuite leurs idées en commun.





Keith Sawyer, psychologue à l'Université de Washington, a résumé la science : "La pensée fortuite, celle qui fait des percées critiques et résout des problèmes difficiles, ne se produit pas en groupe."





Les nouvelles idées mises en commun à partir de l'idéation individuelle sont comme de nouveaux outils : elles nous permettent de voir d'anciens problèmes de manière nouvelle ou d'aborder d'anciens problèmes avec de nouvelles perspectives. Plus c'est contre-intuitif, mieux c'est; cela signifie que nous, en tant qu'individus, avons une meilleure chance d'identifier de nouvelles opportunités.





Nous avons besoin d'outils pour aider les personnes motivées à explorer leur curiosité et à devenir plus créatives.





Interrogé sur les 10 000 tentatives qu'il lui a fallu pour développer une ampoule commercialement viable, Edison aurait répondu: "Je n'ai pas échoué 10 000 fois - j'ai réussi à trouver 10 000 façons qui ne fonctionnent pas."





Je veux des outils d'IA qui nous permettent de simuler, dessiner et explorer une idée 10 000 fois en 10 fois moins de temps sans avoir à consacrer des années d'efforts à valider une croyance.





Le génie commence par la brillance individuelle. Une vision singulière peut mener à l'innovation, mais il faut un travail d'équipe pour faire advenir la créativité.

Réflexions finales et devenir protopien

J'ai mentionné au début comment Lord Kelvin aurait affirmé que la physique avait atteint une fin naturelle ; en 1900, sa prédiction fut accueillie avec moquerie et même mépris.





Je suis pleinement conscient de l'ironie de faire une déclaration similaire, mais j'espère avoir aussi tort que Lord Kelvin l'était alors.





J'espère qu'en reconnaissant et en comprenant les raisons du ralentissement de l'innovation, nous pourrons commencer à mettre en œuvre des systèmes qui encouragent les paris plus risqués et plus importants dans toutes les disciplines et tous les secteurs.





Ce n'est qu'alors que nous pourrons espérer maintenir notre niveau de vie actuel tout en le rendant plus durable.





Je crois que nous pouvons parvenir à une innovation continue si nous sommes prêts à prendre des risques et à apprendre de nos échecs. Steve Jobs avait raison quand il a dit, « vous ne pouvez pas relier les points en regardant vers l'avenir ; vous ne pouvez les connecter qu'en regardant vers l'arrière.





Ce qu'il voulait dire, c'est que nous devons suivre nos intérêts et être prêts à échouer afin d'accumuler les expériences nécessaires pour avoir des impacts significatifs sur l'avenir.





C'est difficile, je le sais. Il peut être difficile de voir comment nos actions individuelles peuvent faire une différence dans le monde. Mais il est important de se rappeler qu'un tel optimisme n'est ni naïf ni utopique ; c'est protopique - une marche lente vers une amélioration progressive.





Nos actions comptent, même si cela n'en a pas l'air parfois.





Parfois, l'histoire du progrès concerne ce qui ne se produit pas. Le progrès signifie un homme de 92 ans qui n'est pas mort aujourd'hui, un garçon qui n'a pas été volé sur le chemin de l'école et une fille de 12 ans qui n'est pas mariée à un homme de 30 ans.





Les meilleures parties de la civilisation passent souvent inaperçues, mais cela ne signifie pas qu'elles ne valent pas la peine de se battre. Les mauvaises choses arrivent vite, mais les bonnes choses prennent du temps. Comme le dit le proverbe, le Diable est toujours pressé .





Si nous voulons continuer à rendre le monde meilleur, nous devons garder espoir qu'il existe toujours des moyens d'améliorer les choses. Cela signifie voir grand, développer de nouvelles solutions et partager nos innovations avec les générations futures.





La clé du succès n'est pas d'être un génie ou d'avoir de la chance, mais simplement de faire le choix d'essayer.





Pour aller de l'avant, nous devons nous tenir sur les épaules de géants et essayer de voir jusqu'où nous pouvons aller - pas simplement lever les yeux pour les admirer.





Je vous souhaite de nombreuses inventions futures heureuses.





Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la civilisation moderne : "Ce serait une bonne idée" - Mahatma Gandi