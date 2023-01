L'importance du savoir dans les jeux Web 3.0

Trop long; Pour lire Une histoire bien définie, accrocheuse, claire et concise est essentielle pour que les utilisateurs s'immergent dans une expérience. Une bonne histoire peut avoir tous les éléments pour capter l'intérêt des utilisateurs ; cependant, il se peut qu'il n'ait pas la dynamique nécessaire pour que les utilisateurs en redemandent. La dynamique de narration des jeux pour vous placer, le joueur, au centre de l'histoire est sans pareille. Les jeux Web 3.0 comptent parmi les formes de narration les plus populaires de l'ère moderne.

Une histoire est une mise en garde que tout ce que nous consommons devrait avoir. Une histoire bien définie, accrocheuse, claire et concise est essentielle pour que les utilisateurs s'immergent dans une expérience. Qu'il s'agisse d'entreprises vendant leurs produits par le biais de la narration ou de jeux séduisant les joueurs avec des traditions, une histoire est vitale pour chaque cas.





Alors qu'une histoire est cruciale pour chaque produit, la « narration » est plus importante. Une bonne histoire peut avoir tous les éléments pour capter l'intérêt des utilisateurs ; cependant, il se peut qu'il n'ait pas la dynamique nécessaire pour que les utilisateurs en redemandent. De plus, il peut ne pas avoir la capacité d'immerger les utilisateurs dans une expérience qui modifie la réalité.





La narration est un art immersif consistant à utiliser des éléments d'une histoire et à les imprimer dans l'esprit des utilisateurs. Non seulement il a la capacité de capter l'intérêt des utilisateurs, mais il a également la dynamique nécessaire pour que les utilisateurs en désirent plus. Par le biais de théâtralité, d'actions, d'événements ou d'expériences, une bonne narration laisse sa marque dans l'esprit des utilisateurs.





C'est ce qui est important à l'ère d'aujourd'hui, où la capacité d'attention a considérablement diminué. De nouvelles données pourraient suggérer une durée d'attention encore plus faible compte tenu de la popularité des médias abrégés comme TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels, etc.





Laisser une marque dans l'esprit d'un utilisateur est ce sur quoi chaque produit se concentre aujourd'hui, et quelle meilleure façon de le faire qu'en racontant une histoire ?





Jeux - Les principaux conteurs

Image par macrovector sur Freepik

Que ce soit Pokémon : Rouge ou God of War : Ragnarok, vous trouverez des joueurs jouant à ces jeux pendant des heures, enchantant les utilisateurs à progresser dans le jeu et à terminer l'histoire.





Les jeux ont été parmi les formes de narration les plus populaires de l'ère moderne, principalement en raison de leur capacité à impliquer un joueur dans l'histoire et à l'aider à dévoiler des parties de l'histoire en progressant dans une expérience immersive.





Que vous soyez Kratos déverrouillant l'histoire et les traditions de Midgard ou un adolescent allant de ville en ville capturant des bêtes sauvages et déverrouillant des badges, la raison pour laquelle vous êtes séduit par ces jeux est que vous êtes au centre de l'histoire, progressant en battant des défis et en apprenant plus sur l'histoire avec le temps. La dynamique de narration des jeux pour vous placer, le joueur, au centre de l'histoire est sans pareille.





Depuis des années, les jeux réussissent à marquer leurs utilisateurs. Certains de mes souvenirs préférés sont des jeux auxquels j'ai joué il y a des années. L'histoire de League of Legends est sans aucun doute l'une de mes histoires préférées à ce jour.





Bien que sorti en 2010, et bien qu'il n'ait pas de mode campagne, League of legends a continué avec succès à diffuser certains des meilleurs matériaux de tradition que j'ai vus depuis des années, à tel point que la tradition de League of legends a pu créer un primé. Émission télévisée sur Netflix intitulée Arcane.

Pas seulement jouer pour gagner

Le jeu Web 3.0 est le secteur qui connaît la croissance la plus rapide dans l'industrie du jeu aujourd'hui. La technologie Web 3.0 composée de la technologie blockchain et des actifs cryptographiques tels que NFT a transformé les jeux en introduisant l'interopérabilité, l'évolutivité, la durabilité, la transparence, la propriété et d'autres aspects importants des jeux.





Cependant, en raison de l'engouement autour des NFT et de la tendance d'un jeu à retourner l'investissement dans les sphères de jeu Web 3.0, de nombreux jeux se sont transformés en systèmes de pompage et de vidage, faisant des promesses vides et vendant des concepts au lieu de jeux.





L'espace a été rapidement saturé de MMORPG 2D isométriques attrapant des monstres inspirés de Pokemon et de jeux de construction de ferme inspirés d'Animal Crossing sans aucune histoire ni tradition. Mais malgré la saturation, de nombreux jeux ne pouvaient pas vivre un autre jour une fois l'hiver crypto arrivé.





Les jeux ont rapidement réalisé qu'ils devaient suivre les traces des jeux traditionnels en se concentrant sur une narration cohérente et en laissant une marque dans l'esprit de leurs utilisateurs. Les jeux, en fin de compte, devaient continuer à immerger leurs utilisateurs avec du contenu et impliquer les utilisateurs en plus de leur vendre le récit «jouer pour gagner».





Fait intéressant, contrairement à la plupart des projets, certains projets se sont concentrés sur leur tradition et leur narration et ont connu beaucoup de succès malgré le fait que le marché de la cryptographie traverse l'une des pires périodes à ce jour.





Des éléments tels que la cohérence dans la tradition, la narration dynamique, l'écosystème en croissance, l'interopérabilité avec d'autres projets et la tradition axée sur l'utilisateur sont quelques éléments des jeux Web 3.0 qui ont évité le chaos de l'hiver crypto. Voici trois projets passionnants qui ont habilement intégré la narration dans leurs jeux pour maintenir l'intérêt de leurs utilisateurs.

MétaBlaze

Situé dans Galaxia Blue, un métaverse intergalactique en croissance constante, MetaBlaze est un projet qui met l'accent sur l'immersion de l'utilisateur au lieu de repousser les collections NFT et les événements dénués de sens. MetaBlaze, contrairement à la plupart des plates-formes, adopte une approche différente en créant une tradition axée sur l'utilisateur qui se développe de manière dynamique tout en restant cohérente avec chaque ajout à l'écosystème.





L'une des façons dont MetaBlaze capte l'intérêt des utilisateurs est sa capacité à continuer à raconter son histoire et à aider les utilisateurs à se sentir impliqués en proposant constamment de nouveaux jeux, traditions et contenus aux utilisateurs. En incorporant des éléments de science-fiction, de fantasy, de jeu de rôle, de stratégie et d'action, les plates-formes de métaverse entraînent leurs joueurs dans un voyage intergalactique sans fin et rempli d'action, où les utilisateurs peuvent jouer à de nouveaux jeux, progresser et jouer à leur propre version de une histoire.





Si vous êtes un fan de la franchise Star Wars, MetaBlaze pourrait vous intéresser en raison de son histoire et de ses mécanismes sur le thème de l'espace.





Le village rouge

The Red Village est un jeu de combat sanglant dark-fantasy avec l'une des traditions les plus intéressantes de la sphère de jeu Web 3.0. Une chose que j'apprécie à propos de The Red Village, c'est qu'ils restent cohérents dans leur narration à travers leurs réseaux sociaux. Qu'il s'agisse de Twitter ou de Medium, la plateforme met l'accent sur la continuité et continue de raconter son histoire de manière cohérente.





L'expérience du village rouge est liée à ses histoires, poèmes et traditions sataniques uniques et horribles. Le jeu a habilement capté l'intérêt des utilisateurs avec son scénario barbare et brutal, incitant les utilisateurs à continuer à jouer et à déverrouiller des morceaux de l'histoire.





L'une des manières dont The Red Village implique les joueurs dans son histoire consiste à introduire différentes classes de combattants dans le jeu. Les joueurs peuvent choisir des combattants dans le jeu, découvrir leurs histoires uniques et participer aux terrains d'essai, luttant contre leur densité pour la reine du sang.





Le jeu a adopté une position similaire à Mortal Kombat et Tekken. Bien que les personnages de Mortal Kombat et Tekken n'aient peut-être pas eu d'histoires à l'origine, le contexte de leur tradition a ensuite été ajouté dans d'autres versions du jeu.





Aujourd'hui, bien qu'il s'agisse de jeux de combat, Tekken et Mortal Kombat possèdent certaines des meilleures traditions de la sphère du jeu, et The Red Village marche sur les mêmes traces en restant cohérent dans leur tradition et en aidant les joueurs à se rapporter à leurs personnages à travers des histoires soigneusement conçues.

Mondes extraterrestres

Alien Worlds est l'un des jeux les plus joués dans la sphère du jeu Web 3.0, selon DappRadar, un agrégateur de données Web 3.0 de confiance. Le jeu a occupé avec succès le premier rang pendant des années en battant des jeux comme Axie Infinity, The Sandbox et Splinterlands.





Une des principales raisons est à cause de son histoire. Comme MetaBlaze et The Red Village, Alien Worlds reste cohérent dans sa narration intergalactique dans toutes les formes de ses médias, met l'accent sur la continuité et implique les joueurs dans l'histoire en créant des relations avec les personnages du jeu. \

Les jeux de rôle et les jeux de stratégie tactique ont tendance à être répétitifs, étant donné qu'ils offrent des expériences similaires sur la même carte encore et encore. Un bon exemple peut être tiré d'Apex Legends, Valorant et League of Legends. Les joueurs jouent à des milliers de jeux sur la même carte ; par exemple, la faille de l'invocateur, une carte de League of Legends, a été mise à jour pour la dernière fois il y a huit ans en 2014. Depuis lors, les joueurs jouent sur la même carte, gravissant les échelons.





Cependant, malgré une expérience monotone, des jeux comme League of Legends et Valorant ont donné de la substance à leurs jeux et fidélisent chaque jour des millions d'utilisateurs en créant des relations significatives entre les joueurs et leurs personnages. L'écosystème dynamique de League of Legends consistant à introduire de nouveaux champions, la dynamique de Valorant consistant à introduire de nouvelles légendes et la volonté de leur société mère Riot Game de compenser l'expérience cloisonnée par les traditions, la musique, les vidéos et la collaboration sont les principaux partisans de la raison pour laquelle ces jeux font partie de les jeux les plus joués aujourd'hui.





De même, Alien Worlds a réussi en raison de sa capacité à créer des relations entre ses personnages et ses joueurs, donnant aux joueurs un sentiment d'importance et de camaraderie pour choisir leur personnage particulier, progresser avec lui et grandir avec lui. \

Qu'il s'agisse de participer au DAO, d'explorer le métaverse ou de jouer au jeu, Alien Worlds reste fidèle à ses racines de science-fiction dans tous les aspects de son produit.





Conclusion

La narration est cruciale pour qu'un produit se connecte avec ses consommateurs. Étonnamment, dans cette ère de courte durée d'attention, les jeux ont le plus réussi à se connecter avec leurs consommateurs. L'une des principales raisons pour lesquelles les jeux ont connu un tel succès est qu'ils placent le consommateur, le joueur, au milieu de l'histoire et permettent aux joueurs de progresser en les mettant au défi de le déverrouiller au fil du temps.





Avec l'échec initial des jeux Web 3.0 en raison de l'engouement NFT et de la saturation des projets dénués de sens, les jeux se sont concentrés sur la narration et se concentrent sur la fourniture du meilleur contenu possible pour fidéliser les utilisateurs et attirer la prochaine vague d'utilisateurs.





Bien qu'il s'agisse de l'un des secteurs à la croissance la plus rapide de l'industrie du jeu, la sphère du jeu Web 3.0 est encore expérimentale ; Cependant, voyant le succès des projets qui mettent l'accent sur les histoires et l'immersion des utilisateurs, nous pourrions voir une nouvelle ère de jeux Web 3.0 avancer.