L'humanité peut-elle survivre en tant qu'espèce interplanétaire ?

Il n'y a aucun moyen pour l'humanité de construire une autre planète habitable qui ressemble à la Terre, donc si le changement climatique, la guerre nucléaire ou une autre catastrophe affecte notre environnement au point qu'il devienne inhabitable, nous aurons tous besoin d'avoir un autre endroit pour vivre et survivre.





C'est là que l'idée de devenir une espèce interplanétaire devient précieuse. Bien sûr, sans la technologie, ce serait impossible. Il est donc important de comprendre où nous en sommes aujourd'hui - en termes de technologie dont nous disposons déjà et de ce dont nous aurions encore besoin pour avoir une chance de survivre sur une autre planète qui ne nous offre pas les mêmes protections que la Terre.





Tout d'abord, il est important de reconnaître les longueurs parcourues par les voyages aériens depuis ses débuts sur une plage de Caroline du Nord en 1903. L'homme s'est aventuré pour la première fois dans l'espace en 1961 lorsque le cosmonaute soviétique Youri Gagarine a fait le tour de la Terre, puis à peine huit ans plus tard. , en 1969, l'astronaute Neil Armstrong est devenu le premier homme à marcher sur la Lune.





Aujourd'hui, près de 120 ans plus tard, nous avons des machines qui errent à la surface de Mars, se renseignant sur la planète pour déterminer les possibilités d'habitation humaine à l'avenir.





Il est clair que nous avons la technologie pour envoyer des machines sur d'autres planètes et mener un large éventail d'expériences. Mais avons-nous la technologie pour atterrir sur Mars et y maintenir la vie, peut-être indéfiniment ?





Supposons que nous ayons déjà résolu le problème de parcourir 39 millions de kilomètres dans l'espace pendant neuf mois juste pour atteindre Mars alors qu'elle orbite le plus près de la Terre (appelée Mars Close Approach) et atterrir en toute sécurité à la surface.





Étant donné que l'atmosphère de Mars est composée à 96 % de dioxyde de carbone, le premier défi consiste à assurer un approvisionnement sûr et durable en oxygène sans lequel nous mourrions en 15 secondes environ, car nous gèlerons ou asphyxions ; notre sang bout et nos poumons se rompent.





L'oxygène est donc notre besoin numéro un.





Le rover Perseverance Mars de la NASA, qui continue de persévérer dans sa quête pour explorer la planète rouge, a à bord un instrument de la taille d'une boîte à lunch appelé MOXIE, qui a réussi à convertir le dioxyde de carbone en oxygène. Les scientifiques pensent qu'une version beaucoup plus grande de MOXIE pourrait être utilisée pour produire de l'oxygène en quantités suffisantes pour la survie humaine sur la planète.





Le deuxième défi est d'assurer un approvisionnement en eau durable. Mars a deux calottes polaires composées de nuages de glace d'eau, de nuages de glace de CO2 et de glace d'eau solide. L'eau existe également sous forme de pergélisol dans le sol de la planète aux latitudes moyennes à élevées de la planète. Il neige parfois sur Mars, mais les minuscules flocons de neige martiens sont faits de dioxyde de carbone plutôt que d'eau.





La NASA développe un dispositif d'excavatrice nommé RASSOR (Regolith Advanced Surface Systems Operations Robot) conçu pour extraire l'eau, le carburant et la glace du sol planétaire de Mars. Un extracteur d'eau sera ensuite utilisé pour chauffer le sol et capter l'eau évaporée, qui pourra ensuite être condensée et stockée pour une utilisation future.





La nourriture est le troisième défi. Les astronautes sont limités quant à ce qu'ils peuvent apporter avec eux sur Mars. La réponse évidente est de trouver une solution pour faire pousser des plantes sur Mars à l'aide de la technologie. Le Smithsonian Magazine a publié un article en 2019 détaillant certains des défis, notamment la quantité de terres pouvant être pratiquement utilisées. « …quand vous pensez à un terrain, vous parlez en réalité de la construction d'une structure fermée. Vous devez le mettre sous pression, vous devez le chauffer et vous devez l'allumer pour vous protéger de l'environnement martien. Il n'y a presque pas d'ambiance. C'est très froid. Ainsi, la terre s'avère être le moteur le plus important. Plus vous devez utiliser de terres pour cultiver de la nourriture, plus il y a de constructions, plus il y a d'énergie, etc.





L'auteur de l'article note que les humains sur Mars devront probablement vivre de viande cultivée en laboratoire, de produits à base de protéines d'insectes et de légumes cultivés sur Mars. Cela nous amène au quatrième défi. Sans champ magnétique, Mars est bombardée de radiations, ce qui la rend très dangereuse pour l'homme. Tous les aspects techniques du voyage vers Mars et de la survie avec de la nourriture et de l'eau sont sans importance si nous ne pouvons pas nous protéger des radiations mortelles. Les rayons cosmiques galactiques endommagent l'ADN et augmentent notre risque de cancer. Ainsi, sans un bouclier magnétique protecteur et une atmosphère épaisse comme nous en avons sur Terre, nous sommes de la viande morte sur Mars.





Le rover Curiosity de la NASA, qui a atterri sur Mars en 2012 , transportait un instrument appelé Radiation Assessment Detector (RAD). Son but était d'en savoir plus sur les radiations sur la planète et de préparer les scientifiques aux futures visites humaines et à l'habitation là-bas. RAD a aidé les scientifiques à déterminer qu'il existe des moyens de réduire le risque d'exposition aux rayonnements. L'idée centrale à partir de maintenant est de creuser 15 à 20 pieds dans le sol et d'y construire des abris.





Ces abris protégeront les habitants des radiations extrêmes ainsi que du froid extrême qui imprègne Mars. Les températures moyennes sont de -81 F mais peuvent atteindre jusqu'à -220 F. Quel que soit l'endroit où ils passent la plupart de leur temps et de leur sommeil, les habitants de Mars devront s'aventurer au moins occasionnellement, de sorte que le besoin de combinaisons et de gilets spatiaux résistants aux radiations est primordial. .





De nombreux autres défis existent bien sûr et il faudra de nombreuses couches de contingence pour les urgences, mais la plupart des gens semblent convenir que le défi est surmontable et que Mars est habitable.





Un jour et ce jour viendra, l'humanité deviendra une espèce interplanétaire. Les célèbres écrivains de science-fiction Jules Verne et HG Wells, entre autres, seront fiers.





La prochaine approche rapprochée de Mars aura lieu bientôt le 8 décembre 2022. Regardez dans le ciel. Il pourrait très bien être la future maison de vos arrière-petits-enfants.