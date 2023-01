L'hexagone de l'identité : comment utiliser un NFT comme photo de profil HackerNoon

Écoutez ! Écoutez ! De beaux humains à travers le monde.





Sachez que vous pouvez désormais télécharger des NFT basés sur Eth ou Matic sur votre profil HackerNoon en tant qu'avatar. Quoi de plus? il apparaît bordé par le fameux hexagone identitaire.



Juste comme ça:

Le changement est quelque chose que nous connaissons bien chez HackerNoon. Et bien souvent, nous nous tenons au bord de celui-ci. En tant que tel, au cours des derniers mois (et depuis notre création), nous avons montré un engagement non seulement à changer avec la communauté technologique et notre Internet, mais à le défendre activement dans certains domaines.









Nous avons poussé fonctionnalité après fonctionnalité pour accueillir le futur.









Par exemple, notre première incursion (significative) dans le Web3 permettait inscriptions et connexions basées sur un portefeuille à notre plateforme. Mais ce n'est pas tout, nous permettons également NFT en tant qu'histoire intégrée , bobine web monétisation , génération d'images AI stables dans notre éditeur de texte pour certains utilisateurs (éditeurs et administrateurs), etc.





Attendez, il y a plus.











Nous avons également lancé le Pages de pièces HackerNoon - où les données sur les pièces rencontrent des histoires - et Classement Blockchain Games . Et pour nos écrivains, nous organisons régulièrement des concours d'écriture sponsorisés. En ce moment, vous pouvez participer à n'importe lequel de nos concours actifs , comme le #enterthemetaverse concours sponsorisé par Sandbox ou le concours sponsorisé par Sora Concours d'écriture Défi . Avec HackerNoon, il y a toujours quelque chose pour tout le monde.





Et maintenant, les photos de profil NFT !









En utilisant Moralis - une ressource qui fournit un certain nombre d'outils pour travailler avec les contrats Web3 - les développeurs de HackerNoon peuvent récupérer les métadonnées NFT à partir des adresses de portefeuille des utilisateurs sur les réseaux Ethereum et Polygon .





Mais vous n'avez pas à vous soucier du backend - à moins que vous ne le vouliez bien sûr .





Tout ce que vous avez à faire est de suivre les étapes ci-dessous :

Téléchargement de votre photo de profil NFT sur HackerNoon

Votre photo de profil NFT peut être configurée en deux étapes simples :





Liez votre portefeuille à HackerNoon

Mettez à jour votre avatar.

Lier votre portefeuille à HackerNoon

Si votre portefeuille est déjà lié, vous pouvez ignorer cette étape.

Si ce n'est pas le cas :





Accédez au coin supérieur droit de la page d'accueil de HackerNoon et cliquez sur votre avatar. Sélectionnez ensuite modifier le profil dans le menu déroulant.









Ensuite, sélectionnez Portefeuille dans le menu de navigation.

Une fois cela fait, vous verrez une invite pour connecter votre portefeuille.





Mettre à jour votre avatar sur HackerNoon

Accédez à Détails sur la page Modifier le profil, et cette fois cliquez sur Télécharger l'avatar, comme indiqué ci-dessous.









Sélectionnez un NFT de votre choix et vous êtes prêt à partir.

Actualisez la page et voilà !!





Voilà pour la mise à jour ! Merci d'être une partie importante de la communauté HackerNoon, et restez à l'écoute pour les futures mises à jour.