L'espace à problème de mou et ses contraintes

Slack est la solution leader du secteur pour les entreprises technologiques. Je vois une grande opportunité d'amélioration dans la façon dont les équipes et les entreprises communiquent et collaborent. Slack a été acquis pour 27,7 milliards de dollars en 2021 et Deel a récemment atteint 100 millions de dollars ARR (montrant que le marché est en croissance). IMHO Slack n'évolue pas. Plus il y a de personnes dans un espace de travail Slack, plus il devient bruyant. Cela amène les gens à oublier de répondre aux messages ou même où répondre. Slack est basé sur IRC et est un client de messagerie. Il a été conçu pour la communication synchrone et non pour la collaboration. Que devrions-nous construire comme alternative à Slack ?

LEARN MORE ABOUT @LIORN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @LIORN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

En décidant quelle startup démarrer, j'ai réfléchi à l'espace de problème auquel je veux m'attaquer. Un domaine qui attire mon attention est la communication et la collaboration d'équipe, en particulier pour travailleurs du savoir . C'est pour plusieurs raisons:





Avec la tendance aux équipes distribuées/hybrides, une communication efficace devient de plus en plus importante. Grande taille d'opportunité. Slack a été acquis pour 27,7 milliards de dollars en 2021 et Deel a récemment atteint 100 millions de dollars ARR (montrant que le marché est en croissance). J'ai passé près de 4 ans à travailler sur Workplace de Meta, donc je connais bien la construction dans cet espace. Peut-être plus important encore, j'aime construire dans cet espace.





En regardant Slack , la solution leader actuelle du secteur pour les entreprises technologiques, je vois une grande opportunité d'amélioration dans la façon dont les équipes et les entreprises communiquent et collaborent.

Vous trouverez ci-dessous ma réflexion sur l'espace des problèmes après avoir mené de nombreuses sessions de recherche. J'aimerais vos pensées et vos commentaires à ce sujet (commentaire ci-dessous).

Le problème actuel

Slack n'évolue pas. Plus il y a de personnes dans un espace de travail Slack, plus il devient bruyant. Slack est basé sur IRC et est un client de messagerie. Il a été conçu pour la communication synchrone et non pour la collaboration. Par conséquent, la façon de faire évoluer Slack pour une grande entreprise consiste à créer de plus en plus de canaux. Cela augmente la quantité d'informations générées dans une entreprise. Bien que cela puisse être une bonne chose, les utilisateurs de Slack n'ont pas la possibilité de filtrer les informations de haute qualité à partir de celles de faible qualité.





Cela entraîne un certain nombre de problèmes :





Les employés se sentent dépassés. Il y a trop de canaux et trop de messages.

Ils manquent des discussions importantes qui se déroulent dans les canaux et en particulier dans les fils de discussion.

Ils ne peuvent pas trouver ou se référer à des discussions antérieures.

Slack devient difficile à naviguer et il est facile de perdre sa place. Cela fait que les gens oublient de répondre aux messages ou même où répondre à un message.



Ces douleurs sont particulièrement ressenties par les entreprises qui s'appuient sur la communication écrite pour la collaboration, car elles produisent beaucoup d'informations qui sont consommées à l'intérieur de Slack. Il s'agit généralement d'entreprises qui présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :





sont à distance d'abord ou hybrides.

ont des employés répartis sur plusieurs fuseaux horaires.

compte plus de 50 employés.

se composent principalement de travailleurs du savoir.

Explorer les solutions existantes

Mou

Déjà mentionnés ci-dessus sont les problèmes avec Slack. Cependant, à son crédit, ce que Slack fait bien, c'est :

Performance. C'est rapide et fiable.

Concevoir. Son interface est intuitive et simple.

Intégrations.

Adoption. Au sein des entreprises qui utilisent Slack, la majorité des employés l'utilisent.





Les 2 derniers points sont particulièrement importants car ce sont deux effets de réseau distincts et forts qui rendent difficile le remplacement de Slack au sein d'une entreprise.

Alternatives lâches

Les alternatives Slack ont tendance à se diviser en deux catégories :

Des clones relâchés purs mais avec quelques petites variations sont Le plus important et FuséeChat . À grande échelle, ces solutions rencontrent les mêmes problèmes que Slack. Slack clone mais avec Feature X. Feature X est généralement quelque chose comme la gestion des tâches, la gestion de projet, les notes, etc. Des exemples de ces applications sont Chanty , Rock.so , Troupeau , Ryver , Tourner (il y en a beaucoup d'autres).



Le problème des applications de la deuxième catégorie est qu'elles finissent par concurrencer deux outils existants. Par exemple, non seulement ils doivent s'assurer que leur fonctionnalité de chat est meilleure que celle de Slack, mais ils doivent également s'assurer que leurs fonctionnalités de gestion des tâches/projets sont meilleures qu'Asana / Monday / Jira / Notion / G-suite, etc. Ils doivent ensuite briser les efforts de réseau de tous ces produits au sein d'une entreprise pour voir une forte adoption. À leur crédit, ils réduisent le nombre d'applications que vous utilisez ou dont vous avez besoin pour rechercher des informations, ce qui était un problème mineur qui est apparu lors de quelques sessions de recherche.

Équipes Microsoft

Avec 270 millions d'utilisateurs actifs par mois, Teams est le plus grand concurrent du secteur. Il est adopté par les entreprises qui utilisent principalement la suite de produits Microsoft. Teams est extrêmement bien intégré au reste de la suite Microsoft. Ceux-ci ont tendance à être utilisés par des organisations plus anciennes / plus grandes, par exemple Accenture et Pfizer.





Les équipes n'ont pas beaucoup d'adoption de la part des entreprises ou des startups axées sur la technologie. Ce n'est pas clair pour moi pourquoi c'est. Pour l'anecdote j'ai entendu :

Les performances ne sont pas si bonnes.

Réputation de Microsoft (par exemple, non perçu comme un logiciel de pointe à utiliser).

Slack est la valeur par défaut établie.



Si vous avez plus d'idées à ce sujet, merci de me le faire savoir.

Principes pour trouver une meilleure solution à Slack

Une solution de remplacement pour Slack doit faire ce que Slack fait bien. À savoir:





Performance

Intégrations

Interface utilisateur intuitive et simple





Vous pouvez ensuite améliorer les choses que Slack fait mal (à savoir la surcharge d'informations) en adhérant aux principes suivants :





Ne submergez pas vos utilisateurs, c'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur, je devrais pouvoir savoir rapidement ce qui est important pour moi et requiert mon attention (contrairement à Slack où il n'est jamais immédiatement clair quelles sont les informations de signal élevé par rapport au bruit).

Navigation simplifiée. Je devrais pouvoir savoir où je veux naviguer dans l'application et pouvoir le faire rapidement.

Enfin, l'application devrait vous sembler familière et ne nécessiter presque aucune intégration, surtout si vous êtes un utilisateur Slack. Cela facilitera l'adoption au sein d'une entreprise.

Briser l'effet de réseau

Comme mentionné, l'une des raisons pour lesquelles Slack fonctionne si bien est qu'il est largement adopté au sein d'une entreprise. Il existe deux manières de remplacer cet effet de réseau : du haut vers le bas et du bas vers le haut.





Descendant : Convainquez les dirigeants de la suite C de remplacer Slack par un outil alternatif. Ceci est difficile à accomplir car changer le principal outil de communication de toute entreprise rencontrera beaucoup de résistance en interne. Cela est d'autant plus vrai que l'entreprise compte plus d'employés. L'autre problème de cette approche est qu'elle nécessite un investissement initial important dans la création d'un produit doté de nombreuses fonctionnalités avant qu'il ne soit viable pour l'ensemble de l'entreprise de passer.





De bas en haut : stimulez l'adoption au sein d'une entreprise en faisant en sorte que des équipes indépendantes de 2 personnes ou plus utilisent votre produit. C'est en fait l'approche que Slack a utilisée pour être adoptée. Finalement, suffisamment d'équipes au sein d'une entreprise utilisaient Slack pour qu'il soit logique que l'ensemble de l'entreprise l'adopte.





Je pense qu'il y a là une opportunité d'aller encore plus loin : favoriser l'adoption au sein d'une entreprise en incitant des personnes indépendantes à utiliser votre produit. Il est beaucoup plus facile pour un individu d'adopter un produit par lui-même que d'avoir besoin de convaincre un collègue d'utiliser un produit avec lui.

Prochaines étapes

Je sens que j'ai maintenant une bonne base de l'espace problème et de ses contraintes. La prochaine étape pour moi est de l'utiliser pour réfléchir à des solutions potentielles.





Merci d'avoir lu et s'il vous plaît partagez vos pensées avec moi.









Également publié ici .