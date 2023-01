Concours d'écriture sur l'avenir du jeu : résultats d'avril 2022 annoncés !

Les gagnants sont les auteurs de l'une des 10 histoires pertinentes qui ont généré le plus de trafic. Ils sont ensuite votés par le personnel de HackerNoon et les cinq histoires avec le plus de votes sont annoncées gagnantes. Chaque mois, les gagnants reçoivent des prix en espèces à partir d'une cagnotte de 15 900 $ US. Il nous reste encore deux tours, donc si vous souhaitez participer avec votre propre article sur l'avenir du jeu, créez simplement un compte ici et soumettez un article avec le tag #future-of-gaming !

LEARN MORE ABOUT @HACKERNOONCONTESTS 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @HACKERNOONCONTESTS 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Salut les hackers ! Le mois d'avril s'achève, nous vous annonçons les gagnants du concours #future-of-gaming organisé avec MegaFans ! Les lecteurs de HackerNoon, tous et chacun, en témoignent !





Je l'ai eu du premier coup, faites-moi confiance-Membre du personnel de HN

Chaque mois, les gagnants reçoivent des prix en espèces à partir d'une cagnotte de 15 900 $ US avec certains des meilleurs NFT MegaFans ! Il nous reste encore deux tours, donc si vous souhaitez participer avec votre propre article sur l'avenir du jeu, créez simplement un compte ici et soumettez un article avec le tag #future-of-gaming !





Vous pouvez également suivre les instructions ici !

Future of Gaming Writing Contest Avril 2022 Nominations 🔥

Les gagnants sont les auteurs de l'une des 10 histoires pertinentes qui ont généré le plus de trafic. Ils sont ensuite votés par le personnel de HackerNoon et les cinq histoires avec le plus de votes sont annoncées comme gagnantes.





Alors, allons droit au but et voyons qui a été nominé ce mois-ci !





Et les gagnants sont 👀

Pour s'assurer que nous sommes exempts de pirates (alerte bot ! 🤖), les éditeurs ont voté pour les histoires gagnantes.





Dans cet article, nous allons développer un jeu Arduino Starship qui sera affiché sur un écran LCD 16x2. Le jeu sera contrôlé par un joystick et par un ordinateur via le Serial Monitor. Dans le jeu, le joueur contrôle le vaisseau spatial volant et un score élevé est stocké dans l'EEPROM. Nous traiterons chaque élément séparément et comment tout cela fonctionnera ensemble. Le projet est intéressant et ouvre de nouvelles opportunités d'apprendre : comment créer et afficher un personnage personnalisé sur l'écran LCD. Comment lire et écrire des données sur EEPRom (mémoire non volatile)





Félicitations @chingiz ! Cet article sera mis en signet pour la prochaine pénurie de pièces ! Vous avez gagné 1 750 $ et un MegaFans NFT !

En deuxième position, enhardis par la flamme de l'ambition, se trouve 5 Elden Ring PvP Builds that Dominate the Battlefield par @adrianmorales !

Alors que les joueurs continuent d'explorer et de découvrir le vaste monde ouvert d'Elden Ring, la perspective du PvP pourrait être une aventure alléchante. Les boss sont amusants, mais ne serait-il pas plus amusant de voir comment vous vous comparez à de vrais joueurs ? Pour tous les duellistes et Bloody Fingers qui se cachent autour de Volcano Manor, voici 5 versions PvP pour Elden Ring qui dominent le champ de bataille.





Cet écrivain félicite @adrianmorales et espère qu'ils ne seront jamais envahis par eux ! Veuillez prendre votre prix de 1 250 $ et un MegaFans NFT au lieu de mes runes !

La croissance des économies P2E survient à un moment où plus de personnes que jamais sortent du bureau et cherchent à devenir leur propre patron en travaillant à la pige. Ils ont le potentiel d'évoluer et de devenir une source de revenu secondaire fiable pour soutenir les personnes qui souhaitent effectuer ce changement.





Un article passionnant @kellanjansen ! Vous avez gagné 1000 $ !

En 2017, Animoca Brands, développeur de jeux mobiles basé à Hong Kong, était évalué à moins de 6 dollars. L'émergence de NFT et la croyance dans les perspectives de cette technologie ont conduit au fait qu'aujourd'hui l'entreprise vaut environ 8 milliards de dollars. L'enfance de Yat Siu s'est déroulée dans les années 1980 en Autriche, où il se sentait défavorisé en raison de son origine chinoise. Après avoir abandonné ses études, il a fondé plus d'une douzaine d'entreprises avant son premier succès. En 2012, tous les jeux produits par Animoca ont été soudainement retirés de l'AppStore. Animoca a dû déclarer faillite en 2017.





Une histoire inspirante, @strateh76 ! Félicitations pour avoir gagné 800 $ !





Les joueurs et développeurs occidentaux se sont fortement prononcés contre les NFT - mais il existe un manque d'informations qui enflamme la situation. En tant que développeur de jeux expérimenté, j'ai rassemblé de nombreuses déclarations des deux côtés pour tenter de trouver un terrain d'entente. Le recul que nous obtenons dans les jeux occidentaux ne se produit pas ailleurs et dans de nombreux autres secteurs. Certaines personnes essaient de profiter de la situation à des fins personnelles. Les grandes entreprises ont peur de la foule NFT. Cependant, ces grandes entreprises peuvent acheter ou investir dans des entreprises prospères dans l'espace NFT.





Cet article répond à quelques questions que beaucoup de gens se sont posées. Bravo @sillytuna et profitez de votre prix de 500 $ !





Avec cela se termine notre annonce rapide! Merci à tous ceux qui ont déjà envoyé un article et une autre série de félicitations pour nos gagnants ! Gardez un œil sur contests.hackernoon.com pour plus de détails. Nous contacterons les gagnants sous peu.