L'avenir des NFT et du métaverse selon Punk 6529

Nous sommes à la veille d'une (r)évolution concernant une autre étape de communication entre les personnes et la capacité de s'exprimer en tant qu'individus ou membres d'une communauté particulière. Punk 6529 plonge profondément dans l'idée des jetons non fongibles et de son avenir dans le métaverse, expliquant également ce qu'est vraiment le métaverse et pourquoi nous en avons une mauvaise vision. La technologie NFT est bien plus que de simples images de profil et des objets de collection de qualité douteuse. Nous avons à peine effleuré la surface de ce qui est possible avec l'utilisation des NFT, et seule une poignée d'individus sont suffisamment expérimentés pour voir les perspectives que cela peut apporter.

Photo de "Ma vie à travers un objectif" sur Unsplash





L'introduction

Ce qui suit est un résumé de la grande interview que j'ai eu le plaisir d'écouter. Le podcast animé par Raoul Pal a fourni à l'auditeur une plongée profonde dans l'idée des NFT enseignée par l'un des plus grands esprits de l'espace - Punk 6529. Prenons le niveau OG de compréhension du monde dans lequel nous vivons et les changements qui sont sur le point de se produire.





Embrassons et construisons l'avenir.





L'article suivant est uniquement basé sur l'interview avec Punk 6529. Toutes les idées et exemples sont basés sur l'interview, sauf indication contraire.





Les exemples et compléments écrits par l'auteur sont marqués d'un astérisque '*'.

TL;DR

Tout au long de l'histoire, l'humanité a connu des périodes de grands sauts technologiques et de transformations importantes au sein de la société. Le développement des transports, la diffusion des médias de masse ou l'avènement d'Internet ; tous ces événements ont considérablement changé le monde et les sociétés.





Nous sommes à la veille d'une (r)évolution concernant une autre étape de communication entre les personnes et la capacité de s'exprimer en tant qu'individus ou membres d'une communauté particulière.





La technologie des jetons non fongibles (NFT) va bien au-delà des images de profil et des objets de collection de qualité douteuse. Nous avons à peine effleuré la surface de ce qui est possible avec l'utilisation des NFT, et seule une poignée d'individus sont suffisamment expérimentés et dévoués pour voir les perspectives que cela peut apporter.





Le bitcoin

*Imaginez vivre dans un monde où tous les transferts financiers entre individus ne peuvent se faire le week-end. Comment ça sonne? Cela peut ne pas sembler si éprouvant au début, mais quand on y pense, environ 30% du temps - les week-ends et les jours fériés - vous ne pouvez pas transférer les fonds même en cas de besoin urgent.





* Il semble qu'il y ait une limite à la façon dont vous souhaitez utiliser et transférer vos fonds après tout.





L'un des premiers moments de réalisation de ce que Bitcoin peut devenir s'est produit un samedi après-midi lorsque 6529 a effectué une transaction avec son ami d'un autre continent en utilisant Bitcoin. La transaction a pris quelques minutes pour atteindre le destinataire, a coûté une fraction des frais de transfert de la banque et a été effectuée le samedi après-midi.





Certaines personnes prétendent que Bitcoin est la protection contre l'inflation, d'où sa popularité et sa croissance. C'est un récit courant que l'on peut souvent entendre lorsqu'on discute de l'objectif de Bitcoin, en particulier lors du dernier Bull Run. En fait, il existe d'autres couvertures contre l'inflation qui sont beaucoup moins volatiles, donc préférables comme investissement.





Il y a quelque chose de plus dans Bitcoin, à la fois techniquement et socialement.





On prétend que Bitcoin a résolu le problème général byzantin qui découle du domaine de la théorie des jeux et des systèmes distribués. En bref, le problème général byzantin décrit le scénario dans lequel toutes les parties impliquées doivent s'entendre sur une stratégie unique afin d'éviter l'échec ou la défaite. Tout le problème tourne autour de la question de la confiance limitée ou de la fiabilité non confirmée entre les parties concernées.





* Le problème général byzantin de Bitcoin implique la validation et la transmission des informations qui ne sont pas stockées dans une base de données centralisée. Il s'agit d'un réseau décentralisé de mineurs et de validateurs qui assurent la fonctionnalité de la blockchain via le mécanisme de preuve de travail. Les individus n'ont pas à se connaître; la confiance s'établit via leur engagement envers le réseau et l'obtention de récompenses en retour.

La base de données

La vie de chaque citoyen est aujourd'hui organisée par des milliers de bases de données. Le système bancaire, les hôpitaux, les hôtels et même les taxis que vous utilisez ont leur propre base de données pour gérer toute l'infrastructure nécessaire pour fournir tous les services nécessaires.





Ce n'était pas un changement du jour au lendemain. Il s'est construit lentement et progressivement avec l'utilisation de la nouvelle infrastructure, comme Internet — c'est un élément très important à garder à l'esprit. Dans le monde avant la création d'Internet, les bases de données n'étaient pas très importantes dans la société, pas sous la forme que nous avons aujourd'hui. Toutes les informations ont été stockées dans des fichiers, sur des feuilles de papier ou d'autres moyens de stockage des enregistrements.





De nos jours, les bases de données sont devenues indissociables de la société.





Le monde vit et prospère grâce aux bases de données.





L'une des caractéristiques les plus importantes de l'utilisation des bases de données est la nécessité de faire confiance à quelqu'un avec les informations fournies. Il existe des milliers de TTP (tiers de confiance) auxquels nous confions quotidiennement nos données. Comment pouvons-nous être sûrs qu'aucune future fuite de données ne se produira ou que les données confiées ne seront pas utilisées à mauvais escient ? On ne peut pas, c'est la dure vérité qu'il faut embrasser. Pourtant, pour être membre de la société moderne, nous devons faire confiance à certaines contreparties.





Les exemples de base de gestion de bases de données et de confiance partagée peuvent être trouvés dans la vie quotidienne sous une forme d'argent que nous utilisons tous les jours, les privilèges de la citoyenneté ou le droit à une propriété donnée.





Toutes ces bases de données fonctionnent dans des systèmes centralisés, ce qui n'est pas une mauvaise solution car tout fonctionne correctement grâce à la sécurité fournie.





* Juste un petit mot à tous les acolytes de la décentralisation totale ; tout n'est pas censé être décentralisé. Les systèmes centralisés et décentralisés ont leurs avantages et leurs inconvénients. En fait, très souvent, les systèmes centralisés pourraient être une bien meilleure solution que les systèmes décentralisés compte tenu des besoins des sociétés actuelles.





Le premier problème de la cryptographie était – et pourrait toujours être – la croyance et la coutume répandues de faire confiance et d'utiliser des bases de données centralisées pour leur profil de sécurité plus élevé. La notion courante d'exécuter des choses sur Amazon Web Services et d'être étonné par le nombre de transactions par seconde manque un point important ; la question de savoir quelles en sont les implications sociales.





L'implication sociale de l'exécution des choses sur AWS est que vous devez faire confiance à quelqu'un avec vos données.





Plus nous devenons numériques en tant que société, moins nous confions nos données à de grandes entités, qui deviennent de plus en plus centralisées et dépendantes.

Le nouveau média

La création d'Internet a brisé les barrières impossibles à surmonter pour les gens auparavant; la barrière de la présence physique ou la barrière de la distribution, une fois brisée, a permis à un certain nombre d'individus d'élever leurs compétences et leurs idées à un autre niveau. Tout d'un coup, les gens ont réalisé qu'il n'était pas nécessaire d'être New York Times pour publier en ligne, et qu'il n'était pas nécessaire d'être Walmart pour vendre des choses via Internet.





Le changement de média a conduit à l'immense croissance des petites entreprises à travers le monde développé. Le simple fait d'avoir accès à Internet a ouvert les portes que seuls quelques-uns imaginaient exister.





Cependant, la distribution de la loi de puissance s'applique à tout et Internet, en son cœur, a tendance à se centraliser. C'est un fait avec lequel certaines personnes pourraient ne pas être d'accord ou ne pas être au courant. Pourtant, nous voyons d'énormes oligopoles du monde numérique se construire et s'étendre grâce à Internet. Une tendance similaire s'applique à des technologies telles que le Big Data ou l'apprentissage automatique, qui pourraient également devenir centralisées dans un avenir proche.





Économies d'échelle, économies de données et économies de gamme ; conduisent tous à la centralisation.





À un moment donné, une nouvelle invention est entrée en scène - Bitcoin.





Comme pour chaque nouvelle technologie, nous verrons enfin un groupe de visionnaires voir des possibilités que personne d'autre ne pourra comprendre au tout début. La révolution prend du temps. C'est pourquoi Bitcoin n'est pas une évolution du jour au lendemain, ni un schéma d'enrichissement rapide. Bitcoin est l'idée qui, au cours des 30 à 40 prochaines années, pourrait réorganiser de vastes pans de la société si elle est utilisée correctement.

La consumérisation

Quand les nouvelles technologies deviennent-elles consumérisées ?





Cela se produit-il en essayant d'expliquer combien de transactions par seconde (TPS) peuvent être effectuées sur Solana et combien sur Ethereum ? Je doute que.





Et si on discutait des mesures de sécurité ? Même pas proche.





Les gens discutent-ils d'Instagram à travers le prisme de la technologie ?





Oh regarde! C'est un joli script Python qui vient d'être publié, essayons-le.





La technologie devient consumérisée une fois que nous cessons de parler de la technologie en soi.





L'été DeFi 2020 a entraîné une flambée des valorisations des jetons liés à la finance décentralisée. Les gens parlaient de projets, de mises en œuvre et de flux de trésorerie ; ils parlaient de la technologie et des chiffres tandis que les problèmes et les idées de base étaient laissés de côté ou à peine mentionnés.





DeFi n'a pas encore touché les principaux problèmes de société avec sa mise en œuvre. Il a besoin de temps pour se développer et évoluer pour répondre aux besoins et devenir largement consumérisé.





Le plaisir et la facilité d'utilisation des NFT ont permis la consumérisation de la crypto sans parler de technologie.

Le début du punk 6529

Quelle était la vision initiale des NFT, même par les vrais OG de l'espace, lorsque Punk 6529 a décidé d'explorer la région et de voir s'il y avait un potentiel de croissance ?





C'est quelque chose de loufoque. Revenons au vrai travail; construire des projets, rédiger des contrats intelligents ou autre.





Vers la fin de 2020, le sens espiègle a poussé Punk 6529 à creuser plus profondément dans le monde des NFT malgré les premières vues des crypto OG avec lesquels il a parlé. L'intuition s'est avérée être l'étincelle qui a conduit à dévoiler les possibilités de la technologie NFT.





On ne peut pas comprendre quelque chose sans le faire, car le meilleur apprentissage se fait par la pratique. C'est pourquoi Punk 6529 a décidé de parcourir OpenSea et d'acheter des NFT bon marché juste pour avoir le sentiment de les jouer et de les posséder. L'exploration de l'espace et le jeu avec lui se sont avérés amusants, alors l'enquête plus approfondie a commencé.





L'étape suivante consistait à faire en sorte que ses amis possèdent et jouent avec des NFT en les envoyant dans différents portefeuilles et en vérifiant ce qu'ils pouvaient faire d'autre à ce stade.





Le sentiment d'utiliser et de posséder des NFT a commencé à croître, non seulement dans Punk 6529, mais également dans toute la communauté crypto, ce qui a également conduit à la croissance d'une tendance qui peut changer le monde de la crypto pour toujours.

L'image déformée

La consumérisation de la cryptographie via les NFT a au moins un point de défaillance majeur : la centralisation.





Au moment où nous ne nous soucions pas de la technologie, nous ne nous soucions pas de savoir si l'infrastructure est centralisée ou décentralisée. L'utilisateur final se soucie de la belle apparence de l'application, d'une UX décente et de faibles frais de transaction. Peu importe que le NFT soit stocké dans un portefeuille centralisé et dépositaire ou non.





La supposition audacieuse pourrait être que la plupart des gens de la Silicon Valley et de Crypto Twitter ont la majorité de leur crypto stockée sous la garde de Coinbase ou d'une autre entité centralisée. L'une des raisons d'un tel comportement pourrait être le fait que la plupart d'entre eux traitent le Bitcoin comme un investissement financier et non comme un moyen d'organiser les choses ; pour reconstruire la société.





L'image déformée de Bitcoin, Web3 et NFT vient d'essayer de le comprendre par la théorie et non par la pratique. Par conséquent, permettez-moi de répéter les paroles de Punk 6529.





On ne peut pas comprendre quelque chose sans le faire.

L'incitatif

Imaginez être une entreprise bien connue avec une position établie sur le marché. Quelle pourrait être votre incitation à frapper des NFT ?





La réponse est la monétisation.





DolceGabbana est une marque de renommée mondiale connue pour ses vêtements et cosmétiques de luxe. Position pertinente, clientèle, actifs sociaux intangibles et style de vie ou position sociale liés au port de DolceGabbana ; tout est là, attendant d'être monétisé.





Les plus grandes marques, en particulier dans les secteurs de la mode et du lifestyle, ont déjà commencé à se positionner dans l'espace numérique et leur influence ne fera que croître dans les mois et les années à venir. Le récent rachat de RTFKT par Nike ne fait que prouver la thèse. *Un autre exemple pourrait être la récente annonce de Prada d'entrer dans le monde des NFT via la blockchain Ethereum. C'est un processus graduel, mais chacun arrive lentement avec ses propres NFT. Les équipes sportives distribueront des NFT pour leurs fans, les universités pour leur base d'anciens élèves ; le nombre d'exemples possibles est stupéfiant.





* L'incitation à frapper les NFT ne se limite pas seulement aux marques de producteurs comme DG ou Nike. L'importance de la marque personnelle a explosé ces dernières années, créant de «grands noms» dans l'espace des médias sociaux tels que MrBeast ou Peter McKinnon. Cependant, les personnes qui sont entrées dans la ligue des «grands noms» via les médias sociaux ne sont ni les seules ni les premières à s'associer à des marques de cryptographie. Le Sandbox a conclu le partenariat avec Snoop Dogg il y a près d'un an, enrichissant l'espace d'une marque personnelle bien connue du monde "traditionnel". Tout récemment, Binance a conclu un accord avec Cristiano Ronaldo, amenant un autre individu hautement reconnaissable dans le jeu. Dans les années à venir, nous verrons un certain nombre de marques personnelles fortes entrer dans l'espace soit en créant leurs propres NFT, soit en s'engageant dans des partenariats avec des marques de cryptographie.





La technologie NFT nous donne la possibilité de représenter des idées, des idées granulaires.





La frappe de NFT par de grandes entreprises n'a pas besoin d'être sous une forme de PFP et, avec la plus grande certitude, ne le sera pas. Comment peuvent-ils alors utiliser les NFT ? La seule limite est la créativité. NFT utilisés comme billets de prévente, biens échangeables dans le monde réel, signifiants de position sociale, codes QR avec NFT échangeables, emblèmes montrant à quel point nous sommes des utilisateurs avides de la marque, etc. Les possibilités sont innombrables.

Le niveau agrégé

Une base de données publiquement lisible et inscriptible est un facteur important dans la construction d'une communauté intéressée à établir sa propre position dans l'espace, non pas en tant qu'individus mais en tant que groupe unique.





En examinant la psycho-démographie de communautés déjà bien établies comme les détenteurs de punk, nous pourrions voir des traits particuliers au niveau individuel qui peuvent être appliqués à la majorité des membres. De plus, nous pourrions regarder Azuki's ou BAYC (Bored Ape Yacht Club) et également repérer des traits communs au niveau individuel.





Chaque communauté diffère de l'autre. Les punks sont différents d'Azuki, les détenteurs de BAYC sont différents des punks et les membres de l'Église catholique sont différents des membres de l'Église luthérienne.





Tout le monde appartient à une communauté.





Au niveau individuel, nous pouvons être très similaires en tant que membres de deux communautés différentes, voire opposées. Pourtant, les différences seront clairement visibles si nous examinons le niveau agrégé.





Les détenteurs d'Azuki partageront un ensemble commun de traits au niveau agrégé, comme toute autre communauté construite autour d'un projet NFT. Par conséquent, il est possible d'étiqueter un certain groupe avec un ensemble de traits particuliers. Au niveau individuel, cependant, les différences entre un membre de la communauté Azuki et un titulaire du BAYC peuvent être indiscernables.





Nous pouvons être similaires en tant qu'individus, mais nous différons en tant que groupe.





La distribution

Thèse - Les NFT vont renverser la distribution des beaux-arts.





Vivre à SoHo, Manhattan, pendant près de 20 ans pourrait contribuer à développer un goût pour les beaux-arts. Se promener dans les musées, les galeries d'art et les lieux similaires où vous pouvez vous retrouver immergé dans l'art est une expérience unique qui s'additionne au fil du temps. Tout d'un coup, vous pourriez vous voir rêver d'acheter l'une des boîtes de soupe d'Andy Warhol.





Une fois que vous commencez à réfléchir à l'achat de beaux-arts, quelles sont vos options ? Le bon sens nous dit de faire une visite dans une galerie d'art.





Tout va bien si l'œuvre d'art désirée est là. Cependant, et sinon?





Le processus de distribution et de vente de l'art est pour le moins insatisfaisant. Au début, vous devez visiter le lieu et vous renseigner sur des œuvres d'art particulières ainsi que sur leur disponibilité. Si le tableau désiré n'est pas disponible pour le moment, vous devez vous assurer d'être averti une fois que le tableau est à la portée de la galerie d'art avec laquelle vous avez parlé. Cependant, comment pouvez-vous être sûr que personne ne surenchérira sur vous ? Dans un tel cas, vous finirez par perdre votre temps à attendre une éternité pour une notification de disponibilité.





Qu'en est-il du processus de vérification de la peinture ? Comment être sûr que la pièce que vous achetez n'est pas un faux ? Vous pourriez obtenir quelques réponses comme "Voici la signature de l'auteur", "Nous allons vous donner le certificat d'authenticité", et ensuite vous voyez le certificat s'imprimer devant vous. Quel genre de confirmation est-ce? Ce n'est certainement pas celui que vous attendez d'une galerie d'art remarquable où vous achetez une peinture d'une valeur importante.





Que se passe-t-il lorsque vous voulez acheter par exemple des Punks ? Reprenons une fois de plus le processus.





Pas besoin de visiter physiquement l'endroit; vous n'êtes pas obligé de visiter une galerie d'art ou des lieux similaires. La seule chose dont vous avez besoin est une connexion Internet et un portefeuille Metamask.





Comment être sûr que le prix est juste ? À tout moment, vous pouvez accéder au carnet de commandes global et voir chaque transfert, chaque vente, prix acheteur et prix vendeur qui a été effectué pour la pièce souhaitée depuis sa création. Vous pouvez enchérir sur n'importe quelle pièce que vous souhaitez, même si elle n'est pas à vendre. La transparence totale est la norme.





La distribution d'art est actuellement en train de passer du modèle commercial pré-internet au modèle commercial post-internet. Certains diront que vous auriez pu acheter des œuvres d'art sur des sites Web il y a longtemps. En effet, cependant, le coût de l'expédition, la procédure de commande et le temps nécessaire pour finaliser l'achat sont intimidants pour un grand nombre de clients potentiels.





eBay n'était pas un substitut pour un petit magasin d'antiquités en Pennsylvanie ; il est devenu le marché mondial de ces produits.





Les galeries d'art ne vont pas disparaître ni être remplacées. Le simple plaisir d'aller dans une galerie d'art et d'acheter une œuvre d'art est une expérience inestimable. Cependant, les choses vont évoluer et changer avec le temps.

Démocratiser la technologie

Achèteriez-vous l'un des tableaux The Currency de Damien Hirst si vous deviez vous rendre à Genève, Miami, New York ou Londres ? Et si vous pouviez l'acheter depuis votre canapé en quelques secondes ?





La vérité est que Damien Hirst ira bien dans les deux cas. Il lui suffirait d'attendre encore un peu pour écouler sa collection de dix mille œuvres. Le changement le plus significatif a lieu à l'autre extrémité du spectre, et c'est là que nous devrions concentrer notre attention.





Être un photographe de papillons passionné de Knoxville, Tennessee, vous donne peu de chances de monétiser votre travail ou d'obtenir une reconnaissance significative. Soyons réalistes, vous n'avez aucune chance de vivre de vos photos. En supposant que vous trouviez un endroit où vous pourrez vendre vos photographies, combien pourrez-vous en vendre chaque mois ?





Les choses changent si nous prenons en compte les NFT. Il est beaucoup plus facile d'aller au public et de vendre vos photographies. L'éventail plus large du public vous donne plus de chances de trouver un groupe de personnes qui aimeront vraiment votre style et achèteront vos photographies.





Vous n'aurez pas les mêmes chances que Damien Hirst, soyons réalistes. L'avantage de la distribution disparaîtra plus ou moins, cependant d'autres avantages comme la reconnaissance mondiale ne seront pas si faciles à faire égaliser ; mais c'est un bon point de départ.





L'accès au marché mondial et à l'audience mondiale change la donne pour toutes les personnes travaillant dans des professions créatives. Au moment où nous, en tant que société, acquerrons une technologie décente pour transférer des biens incorporels, la diffusion de l'art et de la créativité s'accélérera énormément.

Les NFT Lifestyle

Presque tous les NFT existant aujourd'hui peuvent être attribués à l'une des trois catégories principales : art, objets de collection ou PFP. Parmi toutes les collections, il y en a qui ne sont pas si faciles à assigner. L'une d'elles est la collection Bored Ape Yacht Club.





Est-ce que BAYC est de l'art ? Est-ce un objet de collection ? Il peut s'agir d'un PFP, mais ce n'est pas son utilisation souhaitée. Qu'est-ce que BAYC alors?





La réponse est - Style de vie.





Si vous voulez entrer dans la franchise McDonald's, vous devez la mériter. Dépensez du temps et de l'argent pour vous instruire dans l'un des sites éducatifs de McDonald's et obtenez gracieusement la licence d'utilisation de la franchise conformément aux normes et réglementations.





Est-ce la même chose avec BAYC ? Pas du tout; en étant titulaire d'un BAYC NFT, vous êtes autorisé à utiliser librement la franchise ou même à créer votre propre marque basée sur l'Ape que vous possédez. C'est une idée qui change la donne car vous n'êtes pas seul responsable de la croissance de votre marque.





Imaginez être l'un des détenteurs de 10k BAYC qui créent leurs propres marques avec l'utilisation de leurs singes. Plus on développe sa marque, plus BAYC devient populaire en tant que collection. La même chose se produit à l'envers; plus la franchise BAYC devient populaire, plus les marques individuelles sont reconnues et précieuses. Supposons maintenant que la moitié des propriétaires décident de créer leurs propres marques en utilisant la franchise BAYC. Il nous donne 5 000 idées commerciales uniques sur tout l'éventail des services et des biens.





C'est ainsi que les communautés peuvent évoluer à l'échelle mondiale.





Dans les 3 à 5 prochaines années, nous verrons des marques mondiales se construire à partir des collections NFT, et avec elles, de nouveaux modèles commerciaux émergeront. L'une des deux choses à considérer pour les créateurs sera soit d'accorder les droits commerciaux du titulaire à la franchise, soit d'émettre l'approche CC0 (Creative Commons Zero).





Pour illustrer l'importance du modèle d'affaires, nous devrions regarder ce qui est arrivé aux punks. Pour le dire franchement, au moment où Yuga a acheté Punks IP et l'a repris au modèle commercial BAYC, c'était fini pour Punks. Vous ne pouvez pas rendre un projet compétitif si vous ne pouvez rien en faire.





De nos jours, nous voyons différentes approches de l'utilisation de la franchise. Les détenteurs de BAYC suivent la voie similaire à l'idée de Web3, tandis que les mfers sont libres d'utiliser leurs NFT comme ils le souhaitent.





* Déterminer la meilleure approche pourrait être à courte vue et imprudent car peu de temps s'est écoulé depuis le début de la tendance à créer des communautés à partir des collections NFT. L'espace doit grandir, l'expérience doit être acquise et les choses doivent évoluer avec le temps.

Les arts visuels

Qu'est-ce qui a été le plus important culturellement au fil des décennies, la musique ou les arts visuels ?





La réponse finale pourrait être plutôt subjective, mais selon Punk 6529, les sociétés et les cultures ont été principalement influencées par la musique, laissant derrière elles les arts visuels.





Les NFT sont aujourd'hui des arts visuels primaires, mais il y a une variété de choses qui peuvent arriver et arriveront presque certainement avec la musique aussi. Créer un hybride entre la musique hors chaîne et en chaîne n'est qu'une question de temps. L'introduction des NFT musicaux conduira à un phénomène similaire de création de collections, de communautés et de niches avec un lien direct avec l'auteur qui, du point de vue esthétique, créera une expérience complètement différente pour les consommateurs.





La prochaine étape sera le monde du jeu. Les jeux actuels se sont tournés vers l'expérience en ligne et le gameplay multijoueur ces dernières années. *Sans oublier le phénomène de l'industrie e-sport et son influence sur l'ensemble du monde du gaming. Les jeux, comme toute autre entreprise, évoluent au fil du temps, chaque époque ayant ses caractéristiques et traits identifiables. C'est pourquoi l'hypothèse d'avoir la prochaine génération de jeux dans les années à venir ne semble pas irrationnelle.





Bien que nous voyions des approches pour créer des jeux blockchain, ce sont des efforts vains visant à monétiser la tendance plutôt que de créer un jeu pour durer. Le modèle commercial dans lequel chacun crée ses propres collections 10k NFT et le fusionne avec un jeu à moitié cuit pour les détenteurs n'est ni un modèle qui durera des années ni un modèle qui attirera les joueurs.





Construire de très bons jeux, c'est comme faire un film. Le processus prend du temps et de l'argent, ainsi que des personnes extrêmement talentueuses. C'est bien plus compliqué que de simplement mettre une collection NFT aléatoire dans un jeu de mauvaise qualité.

Les immatériels sociétaux

Comme mentionné précédemment, une fois que la technologie permettra le transfert d'intangibles sociaux, une grande partie de la société changera également.





Mais qu'est-ce que l'intangible social ? Eh bien… ce sont les choses que nous pouvons saisir avec notre esprit mais pas avec nos mains. Les États-Unis, la Statue de la Liberté, le drapeau américain, le pays de la liberté et la patrie des braves, le rêve américain ; ce sont tous des biens immatériels sociaux. Comment peut-on même lui attribuer une valeur ? Quel serait le juste prix ?





* Une fois que nous aurons parlé de prix et d'évaluation des choses, des voix s'élèveront pour dire que ce n'est qu'une autre étape de la financiarisation mondiale. Les capitalistes avides veulent juste gagner plus d'argent. Cependant, examinons-le sous un autre angle. Prenons en compte la façon dont le monde change et où nous nous dirigeons en tant que société.





* L'infrastructure automatisée remplace les personnes dans différentes branches de diverses industries. La main-d'œuvre déverrouillée doit trouver une nouvelle place dans le monde et rester productive pour que la société puisse se développer. Le nombre de personnes qui suivront le chemin de l'expression créative sera plus grand que nous ne le supposons.





L'industrie technologique a absorbé la majeure partie du potentiel des gens au cours des deux dernières décennies parce qu'elle était utile et financièrement gratifiante. Il a favorisé un certain type de personne avec un ensemble particulier de traits, tout comme n'importe quelle autre industrie favorise différents types de personnes. La question qui mérite d'être posée est de savoir quel type de personnes, quels types de compétences et de traits seront recherchés une fois que l'industrie créative commencera à attirer encore plus l'attention ?





Les droits de l'homme, General Motors, les États-Unis. Aucune de ces choses n'existe. Ce ne sont que des cadres permettant d'organiser les personnes et les ressources de manière cohérente. C'est ainsi que l'on passe de sociétés de 150 personnes à des sociétés de millions.





L'idée de Nike peut être présentée en trois mots simples - Just do it . Quelle valeur ces trois mots ajoutent-ils à l'entreprise ? Sera-t-il possible pour Nike d'atteindre les mêmes objectifs de vente et les mêmes prix sans l'idée et le récit intangibles qui ont été élaborés au fil des heures supplémentaires ?





L'humanité est conçue pour vivre et penser dans des récits. C'est ainsi que les individus et les sociétés s'organisent. Ce que nous voyons, c'est le déplacement des récits des partis centralisés vers les mains des individus. Les récits sont progressivement communautarisés.





Une entreprise au hasard ne peut pas rivaliser avec Nike en ayant un joli logo et des produits de haute qualité. Il doit créer son propre récit et des éléments intangibles auxquels les gens peuvent s'identifier. Au moment même où les actifs incorporels seront distribués sur les rails entre les personnes dans un système sans autorisation, Nike perdra l'avantage des actifs incorporels. Cependant, il existe d'autres avantages que Nike possédera encore, tels que l'avantage marketing ou la reconnaissance mondiale.





Il y aura toujours des avantages d'une certaine sorte qui ne peuvent pas être rendus égaux.





L'artiste affamé est un bug, pas une fonctionnalité. Dans un monde où de plus en plus de choses sont automatisées chaque année, les fournisseurs de culture immatérielle devraient être bien payés.





Le moyen

Le médium est un message.





Le message change avec le médium ; et le support a radicalement changé au cours des dernières années.





Il y a une période finie pendant laquelle vous pouvez établir de nouvelles normes culturelles et sociétales. Cette période est maintenant, et dans les 10 prochaines années, elle va se solidifier. Dans les 20 prochaines années, il y aura autre chose, un autre changement de médium, et une autre évolution.





* Le processus de renouvellement et de changement constants est intégré à notre existence.

Une société avec télévision est différente de celle sans télévision, tout comme une société avec Internet est radicalement différente de celle qui en est dépourvue.





Tous les médias ont changé la société d'une manière ou d'une autre. Tout ce qui a l'aspect de l'interaction humaine en soi change la société. L'introduction et la large consumérisation d'Internet ont changé la société. Après cela, d'autres formes de médias de masse comme Twitter, Facebook et Instagram ont été introduites. Cependant, les médias de masse ne sont pas les seuls à avoir façonné la société. L'idée de moderniser le système de taxis et l'infrastructure de livraison par Uber, en utilisant l'espace d'hébergement introduit par AirBnB ou *la tendance récente de TikTok a influencé et façonné la société de manière significative.





Chaque fois qu'une nouvelle technologie ou un nouveau service était consommé, nous nous retrouvions avec une société légèrement différente.





La construction sociale

N'est-ce pas juste une construction sociale, pourrait-on se demander ?





Dites-moi alors, qu'est-ce qui n'est pas une construction sociale ?





Le titre de propriété de votre maison n'est-il pas une construction sociale ? Qu'en est-il de la monnaie fiduciaire que vous utilisez tous les jours ? La doctrine du château vous donne le droit de tirer sur toute personne venant chez vous avec de mauvaises intentions, n'est-ce pas une construction sociale ? La seule raison pour laquelle le papier signifie quelque chose, c'est parce que nous, en tant que société, nous sommes mis d'accord dessus il y a longtemps. Au fil des décennies et des siècles, il s'est tellement solidifié que nous ne sommes même plus conscients des accords sociaux sous-jacents.





Est-ce différent avec les NFT ? Si vous possédez le jeton 6529 dans la norme ERC-721, nous convenons tous que vous êtes le propriétaire du Punk 6529. Ce n'est en rien différent de convenir que vous possédez une maison ou une propriété. La seule différence pourrait résider dans des lois supplémentaires établies au fil des ans pour figer l'accord social. Tout est également composé.





La maison elle-même est très tangible, mais le droit d'y vivre ne l'est pas ; maintenant, nous développons lentement la technologie nous permettant de déplacer des biens incorporels. L'appeler un énorme changement pourrait être un euphémisme car nous ne l'avons pas beaucoup exploré.





La surface de ce qui est possible a à peine été effleurée.

Le vrai métaverse

La plupart d'entre nous associent l'idée de métaverse à une sorte d'application ressemblant à Second Life à laquelle vous pouvez accéder avec l'utilisation de lunettes VR.





Cela peut être amusant, mais ce n'est pas le métaverse.





Le vrai métaverse est l'Internet que nous verrons dans un futur proche. La qualité des visuels s'améliorera beaucoup, offrant aux utilisateurs un large éventail de nouvelles possibilités. Les conférences téléphoniques pourraient être un bon exemple, car de nos jours, la plupart d'entre nous ont des appels Zoom où nous nous voyons à travers des objectifs de caméra. L'amélioration des visuels nous permettra d'utiliser des hologrammes et d'engager des conversations comme si nous étions dans la pièce avec notre interlocuteur.





La réalité augmentée sera avec nous en permanence. Au cours de notre conversation, nous parlerons de quelque chose et l'afficherons devant nous. Les lunettes et autres accessoires permettant l'accès à la réalité augmentée deviendront très pratiques et conviviaux, devenant ainsi quasiment indissociables des autres objets de la vie quotidienne.





L'argument contraire pourrait être que les gens ne vont pas porter des lunettes ou des accessoires similaires tout le temps. Pourtant, n'avons-nous pas nos smartphones avec nous 24h/24 et 7j/7 ? Combien d'entre nous ont affirmé ne pas transporter tout le temps des téléphones portables dans des poches ou des sacs ?





La prochaine étape, après l'amélioration des visuels, va être l'innovation de l'évolutivité et de la transférabilité des données. Internet est rempli à ras bord de données. Chaque application et chaque plate-forme regorge d'une variété de données ; Twitter ou Instagram téléchargent et traite d'énormes quantités de données chaque minute. Un point clé est qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une sorte de clé API pour accéder aux informations souhaitées, ce qui pourrait devenir un obstacle important sur la voie de l'amélioration de l'expérience utilisateur dans le métaverse.





* Cela ne signifie pas que l'API disparaîtra pour toujours et que l'accès sera accordé sans aucune procédure de vérification. Cela signifie que la procédure pure sera simplifiée au point où l'utilisateur pourra accéder ou afficher les données presque instantanément tout en ayant une conversation avec l'utilisation de la technologie AR.

Le problème avec Web2

*Le changement de marque de Facebook en Meta a intrigué beaucoup et inquiété encore plus.





La création du propre métaverse de Facebook est à l'opposé du rêve d'un métaverse décentralisé. Une entreprise centralisée comme Facebook n'a aucune intention ou incitation à construire une infrastructure décentralisée pour son propre métaverse. D'autre part, l'exécution du métaverse créé sur des serveurs centralisés fournit le contrôle et l'agence sur la direction et les réglementations du nouveau métaverse.





Les écosystèmes intégrés sont limités à la volonté des entreprises créatrices.





Le cas de Meta et sa vision d'une plateforme centralisée n'est pas le seul exemple de la façon dont la volonté du créateur peut être déterminante. En mettant de côté les affections politiques et en s'en tenant aux faits purs, nous avons vu le retrait d'une personne tout à fait reconnaissable , le président des États-Unis, de Twitter. Le premier amendement ne s'applique pas aux entreprises privées ; Mais que se passe-t-il si la plateforme d'une entreprise est devenue un outil de messagerie mondial, un lieu de débats géopolitiques et le créateur de tendances en politique ? Quelle puissance peut avoir la volonté des créateurs dans un tel scénario ?





Twitter pourrait ne pas vouloir que quelqu'un utilise sa plate-forme, et c'est une décision commerciale tout à fait sensée. Pas d'opinion ou d'affections biaisées, des affaires pures. Le problème est qu'une fois que vous êtes banni d'une plate-forme comme Twitter, vous êtes coupé du centre mondial de messagerie courte. C'est quelque chose de bien plus important qu'une simple décision commerciale.





Qui devrait être responsable de porter de tels jugements ? Qui n'est pas suffisamment partial et compétent pour assumer la responsabilité de prendre la bonne décision ?

Les exilés modernes

Et si nous voulions appliquer la fonctionnalité de révocation de l'accès aux protocoles de messagerie ? Et les entreprises publiques ? Et si un jour on vous révoquait l'accès pour utiliser le taxi dans une ville donnée ou faire des courses dans une chaîne de magasins en particulier ?





Avance rapide dans 10 ans, et nous avons le métaverse beaucoup plus grand et encore plus enraciné dans la société que Twitter aujourd'hui. *Il inclura tous les aspects de notre vie, des achats aux soins médicaux. Il deviendra inséparable.





Et si quelqu'un décidait que vous ne devriez pas être autorisé à utiliser le métaverse et révoquait votre accès ? Vous n'allez pas seulement être coupé des médias sociaux comme vous pourriez l'être aujourd'hui ; vous êtes coupé de toute la société et de tous les services qu'elle rend. Le fait de couper quelqu'un du métaverse équivaut à être enfermé dans une prison numérique.





Nous ne pourrons pas vivre dans une société moderne sans utiliser même de petites parties du métaverse. Socialiser avec des amis, trouver un emploi et utiliser les services de base deviendront indisponibles une fois que nous serons bannis du métaverse.





*Nous deviendrons des fantômes de la société, indésirables, aux prises avec les besoins de base. Nous n'aurons rien et serons toujours responsables de vivre selon les règles que la société a établies.

La fin de partie

Thèse — La fin de partie est la réalité augmentée.





*Comment fonctionne la Réalité Augmentée ? Il scanne l'environnement dans votre champ de vision ou le champ de vision de l'accessoire utilisé. L'analyse doit être effectuée en continu car elle doit mettre à jour ce que vous voyez avec une superposition de données numériques. Imaginez que vous entrez dans un restaurant et qu'en regardant simplement la table, vous pouvez voir tout le menu affiché devant vous ainsi que des visuels supplémentaires de chaque plat et boisson que vous souhaitez essayer. Cela semble incroyable, n'est-ce pas?





Chaque pièce a deux faces.





Avoir des accessoires balayant constamment notre champ de vision pourrait conduire à une hypothèse suspecte, mais raisonnable, qu'il existe une entreprise qui a la vue de Dieu sur toute notre vie. Tout ce que nous regardons, chaque activité que nous effectuons et chaque mot que nous prononçons est constamment surveillé, analysé et enregistré. Toutes les personnes que nous rencontrons, notre famille, nos enfants, notre fiancée, toutes sont constamment enregistrées et analysées.





L'entreprise peut introduire des politiques de confidentialité strictes et assurer à tout le monde que rien ne sera divulgué et que tout sera effectué sous une surveillance stricte. Pourtant, la possibilité d'utiliser les données de la manière souhaitée par l'entreprise demeure.





* Heureux ceux qui n'ont jamais participé à une fuite de données dans le monde des nombreuses cyberattaques allant des fuites de données aux vols d'identité. N'hésitez pas à croire les assurances, mais prenez soin de votre vie privée avec la plus grande diligence. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez rien à cacher , du moins c'est ce qu'ils prétendent.

Le problème ici n'est pas les individus et leur volonté comme mentionné précédemment. C'est le défaut du système sur lequel il peut être construit. Tout système capable d'avoir le regard de Dieu sur les gens ne sera pas toléré par l'État car il serait trop influent et trop puissant pour exister par lui-même. À un moment donné, l'entreprise sera soit fermée, soit contrôlée par une sorte d'agence gouvernementale.





Le système de crédit social en cours de construction et d'utilisation en Chine ressemble étrangement à ce à quoi pourrait ressembler le métaverse. Mis à part le visuel, la mécanique et les possibilités d'utilisation sont étonnamment similaires. La capacité de surveiller la vie des citoyens, d'analyser leurs comportements et d'accorder ou de révoquer des privilèges si nécessaire ressemble à l'épine dorsale du futur métaverse AR.





La cruauté du système en Chine est ce dont les gens parlent souvent, mais ils ne semblent pas percevoir les fondations du système en train de se construire sous leurs yeux. Punk 6529 ne prétend pas que le système est construit dans le but de contrôler les citoyens, ce qu'il veut dire, c'est que nous construisons un système capable de telles procédures.

Le pouvoir de la CBDC

Devrait-il y avoir des monnaies souveraines nationales disponibles en ligne sous la forme de CBDC ? La mise en place des CBDC devrait-elle être suivie de l'abolition de l'argent liquide, créant ainsi des sociétés sans argent liquide ?





Comment empêcher une personne de prendre un taxi à New York ? Vous devez arrêter la personne; sinon, vous n'avez ni l'autorité ni la possibilité d'empêcher légalement quelqu'un de prendre un taxi. Au moment où nous introduisons et diffusons le métaverse avec l'utilisation des CBDC, en quelques secondes, nous pourrons basculer un interrupteur et révoquer l'accès à l'utilisation des taxis dans une région donnée ou le service dans son ensemble. Ce sera le moyen le moins coûteux de priver les gens de leurs droits constitutionnels. *Les parties de l'infrastructure ont déjà été mises en œuvre, et nous avons vu des précédents similaires se produire dans certains pays de l'hémisphère nord.





* La Banque des règlements internationaux, la Banque européenne, la Réserve fédérale et de nombreuses autres banques discutent déjà et mettent lentement en œuvre des rails pour introduire les CBDC. Leurs idées et leurs visions de la fin de partie peuvent différer, mais ce qui les unit, c'est la création d'un système monétaire où chaque transaction sera supervisée et toute transaction indésirable censurée ou révoquée.





Que se passera-t-il si un totalitaire en herbe, ayant des liens avec la Banque centrale, décide d'augmenter les chances de gagner et commence à révoquer les privilèges de base de ses adversaires, comme acheter une tomate pourrie ou louer certains endroits pour se rassembler ?





Même les régimes les plus totalitaires que nous ayons vus à travers l'histoire n'ont pas été en mesure d'empêcher efficacement leurs adversaires d'acheter et de faire certaines choses dans d'autres parties du pays. Il est très difficile d'empêcher les gens de faire des transactions en espèces. Il est encore plus difficile de suivre et de superviser leurs transactions. Cependant, une fois la CBDC mise en place et l'argent supprimé, tout ce que vous aurez à faire pour limiter vos adversaires sera d'exécuter un algorithme particulier.





Chaque décision concernant la loi et l'ordre est un compromis entre crime privé et crime public. C'est pourquoi nous avons des démocraties constitutionnelles. Si nous avions un État qui a toujours raison, nous n'aurions besoin d'aucun droit civil car l'État, par définition, serait infaillible dans ses actions.

100 millions de personnes de NFT

Comme dit précédemment, des marques comme DolceGabbana ou Nike et des institutions comme les universités émettront des NFT. Il ne leur reste plus qu'à numériser leurs immatériels. Au moment où ils émettront 100 millions de NFT, le réseau d'utilisateurs commencera à s'étendre, créant l'effet boule de neige ; Avance rapide de quelques années, et nous verrons 1 milliard de personnes utiliser les NFT, dont certaines n'en sont même pas conscientes.





Au cours des deux prochaines années, nous verrons de plus en plus de marques et d'institutions émettre des NFT. Même de nos jours, nous voyons des exemples d' Adidas lançant des NFT sur OpenSea et Meta créant leur propre plate-forme métaverse .





Le danger réside dans l'infrastructure. Les gens se soucieront-ils de savoir si leurs NFT sont stockés sur un portefeuille centralisé ou décentralisé ?





*Les gens suivent les tendances et la facilité d'utilisation. Et si Meta créait des NFT avec une expérience utilisateur incroyablement grande tandis que les plateformes décentralisées se concentreraient sur la sécurité de l'infrastructure décentralisée et négligeraient l'UX ? Les gens suivront-ils la technologie ou l'expérience et le plaisir d'utiliser la plateforme ? Je suppose que la réponse est évidente.





La quête principale du monde de la cryptographie est de rendre l'expérience utilisateur la meilleure possible dans les plus brefs délais. Pourquoi est-ce important maintenant, alors que les NFT sont devenus une chose et que cela n'avait pas autant d'importance à l'époque de la domination médiatique de Bitcoin ? L'énoncé suivant est la réponse.





La chose par défaut à faire avec NFT est de l'utiliser ; alors que la chose par défaut à faire avec Bitcoin n'est rien.





L'UX — On recrute !

Les changements rapides et la croissance de l'espace NFT au cours des deux dernières années ont rendu les développeurs UX très demandés. Le nombre d'erreurs et de catastrophes qui se sont produites a fait des ravages sur la communauté et la vision globale de l'espace crypto en laissant la marque d'être peu sûr et non adapté aux besoins du client.





Au cours des dernières décennies, un changement important dans l'industrie automobile a entraîné un changement dans le récit de la responsabilité. Les constructeurs automobiles sont passés de l'affirmation « les accidents sont l'erreur des utilisateurs » à « les accidents sont de notre faute », ce qui s'est ensuite traduit par une augmentation notable de la sécurité d'utilisation de la voiture.





Sans un changement similaire dans l'espace NFT, nous ne pouvons pas nous attendre à la croissance et à la consumérisation de la technologie. L'utilisateur doit être sûr que ses fonds et ses NFT sont sécurisés même lorsque sa connaissance de la technologie est limitée. Les transactions doivent être faciles à effectuer et chaque erreur d'utilisateur potentiel doit être identifiée et évitée. Dans le monde des blockchains multiples, des normes communes doivent être établies afin de réduire, voire de supprimer les frontières séparant les utilisateurs.





* Nous voyons lentement le changement apporté en ce qui concerne l'UX, l'interface utilisateur et, dans une certaine mesure, la sécurité. Ce que nous pourrions également remarquer, c'est que les plates-formes centralisées s'occupent de leurs utilisateurs depuis longtemps avant que les NFT n'apparaissent. Par conséquent, le temps est d'une grande importance car ceux qui prendront mieux soin des utilisateurs et s'établiront dans l'espace seront gagnants à long terme.

Le jeu avec les institutions

Les gouvernements travaillent contre nous, pas avec nous.





L'Union européenne a perdu face aux Américains la bataille du Web2 et est maintenant devenue un vassal numérique de l'empire numérique des États-Unis. Il y a une chance pour l'UE de renverser la vapeur en se concentrant sur le développement et l'adoption du Web3. Une telle décision limiterait considérablement le pouvoir des oligopoles techniques aux États-Unis et accorderait à l'UE le droit d'être l'acteur décisif dans le futur monde du Web3.





Si nous devions maintenir la même attitude vis-à-vis d'Internet au début des années 90 que nous avons vis-à-vis du Web3 aujourd'hui, Internet ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui.





L'espace de la Finance Décentralisée (DeFi) a le défaut, du point de vue du régulateur, de ne pas connaître exactement la contrepartie. Par conséquent, DeFi deviendra probablement très difficile à mettre en œuvre, du moins pour les citoyens américains.





La différence entre DeFi et NFT est d'avoir une contrepartie personnelle, ce qui rend la mise en œuvre NFT beaucoup plus facile du point de vue juridique et du régulateur. Il est fort probable que nous nous retrouvions avec des procédures KYC (Know Your Customer) sur les grandes places de marché, mais au moins la croissance ne sera pas limitée en rendant l'achat et l'utilisation des NFT illégaux.

Zéro-Connaissance

* Les dernières années de développement cryptographique ont fait émerger le concept de Zero-Knowledge Proofs qui peut révolutionner non seulement l'espace crypto mais aussi le monde que nous connaissons aujourd'hui. En bref, ZK Proof est une technique mathématique permettant de vérifier la véracité des informations fournies sans révéler les informations elles-mêmes.





* C'est peut-être une idée farfelue pour certains, mais le concept de Zero-Knowledge Proofs, une fois mis en œuvre, apporterait des avantages substantiels à un large éventail d'industries et pourrait constituer une autre étape importante dans l'histoire de l'humanité.





De nos jours, diverses institutions recueillent d'énormes quantités de données sur les utilisateurs. Factures de services publics, cartes d'identité, permis de conduire, la liste semble n'avoir aucune fin ; la quantité de données collectées ralentit non seulement le processus de faire avancer les choses, mais met également en danger les utilisateurs en traitant des données excessives avec un risque de fuite des données en cas d'attaque ou d'accident. La mise en œuvre de ZK Proofs dans les domaines administratifs et institutionnels réduirait considérablement les risques liés à une mauvaise manipulation ou à une mauvaise utilisation des informations fournies.





*Les preuves Zero-Knowledge sont la solution à de nombreux problèmes dont souffre aujourd'hui l'espace cryptographique, en particulier du point de vue institutionnel, car cela limiterait considérablement le risque de se tromper ou de ne pas être en mesure de fournir une preuve significative de notre actions et gains financiers dans l'espace.





*Vous ne pouvez pas taxer ce que vous ne pouvez pas voir. L'énoncé suivant est une épée à double tranchant qui offre à certains acteurs du marché des moyens d'éviter l'imposition de leurs gains financiers. D'un autre côté, éviter l'imposition et trouver activement de nouvelles façons de cacher les bénéfices à l'IRS ne fait que rendre plus difficile pour l'espace cryptographique de s'établir comme un lieu d'investissement fiable.

L'impact

Certaines personnes dans l'espace, comme Punk 6529, sont assez âgées pour se souvenir de l'ancien temps d'Internet, ce qui leur permet de repérer et d'analyser les modèles émergents.





Au début de Twitter, il y avait une discussion sur la question de savoir si Twitter devait être un protocole ou un service. Ce qui semblait être une décision commerciale normale à l'époque a façonné une partie importante de la société et du monde au cours des années suivantes. Les décisions du passé qui se sont avérées avoir un impact énorme sur le présent ne peuvent pas être facilement inversées ou modifiées.





L'impact que nous pouvons avoir aujourd'hui pourrait définir les rails pour les générations futures et la technologie de NFT. Par conséquent, nous ne pouvons pas jouer à des jeux seuls au sein de petites communautés ; sinon, nous finirons par être une communauté de niche qui sera oubliée et négligée.





* Rassemblez et faites un changement dont l'espace a besoin car l'élan, une fois perdu, est très difficile à reconstruire.





Nous avons vu différentes approches des modèles commerciaux dans l'espace, des plates-formes terrestres à la manière de BAYC d'expérimenter des idées. Il convient de noter que Yuga Labs est passé de 0 à une communauté de plusieurs millions de dollars en environ 12 mois . * Nous avons également eu différentes expériences comme des puzzle NFT qui n'ont pas réussi dans leur vision et celles qui étaient trop petites pour apporter des changements significatifs. Néanmoins, nous avons besoin de plusieurs communautés et projets comme BAYC pour expérimenter et créer de nouvelles choses, pour découvrir et redécouvrir des idées.





Une autre étape consiste à déplacer des icônes culturelles dans des espaces décentralisés et à en avoir une véritable propriété. Nous avons besoin de plusieurs natifs NFT et crypto pour avoir un impact, gérer différents fonds, capital-risque, ainsi que créer et façonner l'espace.





À un moment donné, des choses comme les panneaux d'affichage, les parrainages de stade ou même les chambres d'hôtel deviendront des NFT.





Imaginez travailler dans un bureau à New York toute l'année. Lorsque vous aurez enfin une semaine de vacances, vous aurez peut-être envie d'aller en Méditerranée, mais tous les lieux et hôtels ont déjà été réservés. Allez-vous attendre encore un an pour qu'une telle opportunité se présente ? Vous pouvez appeler des hôtels, mendier des chambres vacantes ou tenter de faire des changements parmi les chambres réservées, mais les bases de données de l'hôtel sont trop dispersées entre différentes chaînes et installations pour apporter des modifications. Finalement, vous finirez par passer vos vacances dans un endroit agréable mais toujours hanté par la vision de vous allongé sur une plage au bord de la mer Méditerranée.





Le scénario dans lequel les chambres d'hôtel sont des NFT semble bien meilleur.





Au moment où vous appelez l'hôtel pour effectuer une réservation, la réceptionniste peut vérifier s'il reste des chambres ou peut vous informer de la possibilité de vérifier la disponibilité des chambres par nous-mêmes via leur site Web. Le site vous permet de voir quelles chambres sont réservées et de joindre la personne qui a réservé la chambre. Vous repérez la chambre qui a été réservée par un couple de personnes âgées qui, très probablement, est déjà à la retraite, et cela ne les dérangerait pas de déplacer leurs vacances d'une semaine ou deux. Sans arrière-pensée, vous leur offrez 700$ pour une chambre d'une valeur de 300$ et ils semblent accepter l'offre avec plaisir.





C'est une situation gagnant-gagnant pour vous deux, et tout ce dont nous avions besoin était la possibilité de joindre l'autre personne.





Les hôtels, les galeries d'art et de nombreux autres fournisseurs de biens et de services disposent de bases de données dispersées dans le monde entier. Les relier via la technologie NFT changera la donne pour un certain nombre d'industries, car nous pourrons appliquer des solutions similaires à presque toutes les entreprises hors chaîne.





Les NFT peuvent représenter n'importe quel actif hors chaîne non fongible et le déplacer vers le métaverse. Par conséquent, nous pouvons construire des ponts entre le monde hors chaîne et le monde en chaîne.

La stratégie la plus simple

Si je n'avais connu le Bitcoin qu'en 2013, j'aurais été millionnaire aujourd'hui.





*Avec une probabilité très élevée, vous ne le feriez pas. Les personnes qui prétendent « s'ils savaient » ne semblent pas prendre en compte le fait qu'ils ne sauraient toujours pas, à l'instant donné, ce qui se passera dans le futur. Supposons qu'il y ait un projet aujourd'hui qui augmentera x1000 dans les deux prochaines années. Pourquoi n'y investissez-vous pas votre argent maintenant ? Qu'est-ce qui vous retient ? Incertitude?





Il est facile de choisir les gagnants si l'on regarde le passé. N'importe qui peut le faire. Le vrai génie est de choisir les gagnants de demain.





Des milliers de personnes investissant dans Bitcoin en 2013 ont quand même réussi à perdre la plupart ou la totalité de leur argent. *Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas là à long terme, ils n'étaient que de simples passants sans aucune connaissance ou expérience d'être actifs sur les marchés et les fluctuations de prix des actifs cryptographiques peuvent balayer même les joueurs les plus expérimentés. La deuxième raison était le manque de vision et d'appréhension du Bitcoin en tant que technologie et investissement.





* Une note clé est qu'investir dans Bitcoin et investir dans des altcoins n'est pas le même jeu. L'un des natifs de la crypto que j'apprécie beaucoup a dit un jour "Le but d'acheter un altcoin est de le vendre". La simplicité de la phrase est ce qui diffère entre être dans l'espace à long terme tout en s'en tenant à des actifs à forte conviction et être ici simplement pour expérimenter des gains énormes suivis de pertes précipitées causées par le manque de connaissances et d'expérience.





Ce que nous voyons aujourd'hui avec les NFT semble familier au marché de l'altcoin à ses débuts. Un certain nombre de projets connaissent des valorisations élevées, même celles qui sont inférieures aux normes ou ridicules. Par conséquent, la plupart des collections NFT iront à zéro. C'est une dure vérité, mais nous devons tous la garder à l'esprit.





D'autre part, en choisissant les bons NFT, nous connaîtrons une croissance incroyable de notre portefeuille et ferons partie d'une communauté qui est là pour rester longtemps.





Achetez une pièce ou un NFT et supposez qu'il ira à zéro.





L'attitude suivante vous permettra de garder la tête froide dans les moments difficiles du marché et vous empêchera de prendre des décisions que vous regretterez plus tard.





Consacrez votre temps à l'éducation et découvrez l'espace étape par étape. Plus vous faites dans l'espace, plus vous devenez meilleur et plus intelligent.





La sagesse vient de l'expérience. Vous ne pouvez pas le court-circuiter.





Si vous ne trouvez pas assez de temps pour vous instruire, concentrez-vous sur la moyenne des coûts en dollars (DCA) dans des projets majeurs comme Bitcoin et Ethereum en définissant une stratégie préalable. De plus, vous pouvez acheter des NFT pour vous amuser et construire votre expérience dans l'espace.





*Faire du DCA sans mettre en place de stratégie au préalable n'est pas différent du jeu sur le marché car vous n'avez aucune limite quant à quoi et quand acheter ou vendre. Établissez une stratégie et assurez-vous de vous y tenir, puis entrez sur le marché.





L'espace crypto est à court de personnes mais regorge d'idées. Si vous pouvez transférer ou modifier les compétences que vous avez déjà, afin d'être utile dans l'espace, votre taux de facturation va augmenter de manière significative.





Il n'y a rien de plus pénible que de travailler dans une industrie qui se rétrécit lentement. Vous avez travaillé aussi dur que n'importe qui d'autre, mais vous ne pouvez pas gagner contre l'ensemble du marché. L'économie donne constamment des signaux, et tout ce que nous avons à faire est de rester vigilant, d'observer le monde et de faire le changement le moment venu.

* L'âme liée

*Les deux paragraphes suivants ne font pas partie de l'interview avec Punk 6529.





World of Warcraft est sans aucun doute un phénomène mondial avec une variété de fonctionnalités différentes dans le jeu qui influencent le jeu et ses mécanismes. L'une des idées mises en œuvre dans le jeu est le concept du jeton Soulbound, qui est profondément enraciné dans la communauté et, comme son nom l'indique, est lié à l'âme, c'est-à-dire au personnage du joueur.





Mais comment ça marche ? Le mécanisme derrière l'objet lié à l'âme est très simple, une fois obtenu, il ne peut être vendu ou transféré à personne d'autre. L'objet est à jamais lié au personnage qui l'a obtenu.





La plupart des objets liés à l'âme nécessitent de terminer des quêtes plutôt exigeantes et difficiles ou de tuer des monstres puissants afin d'obtenir l'objet lié en récompense. En d'autres termes, vous ne pouvez pas obtenir l'objet Soulbound sans surmonter d'importants obstacles sur votre chemin. En plus de vous accorder des bonus particuliers, cela peut également signifier l'expérience d'un joueur ou son dévouement au jeu et aux défis subis.





Et si nous combinions l'idée d'objets liés à l'âme et de NFT ?





Imaginez aller à une conférence Ethereum et gagner un jeton lié à l'âme, prouvant que vous avez été un participant actif à l'événement. D'autre part, ceux qui n'étaient que des participants passifs seraient récompensés par un jeton lié à l'âme indiquant leur présence à l'événement. Quoi qu'il en soit, vos efforts pour assister à la conférence en tant que participant actif ou simplement auditeur seront récompensés. Après avoir obtenu le jeton lié à l'âme, n'importe qui pourra voir à quel type d'événements vous avez participé, à quel point vous êtes dévoué en tant qu'aficionado d'Ethereum ou simplement vérifier si vous prétendez soutenir l'Ethereum à ses débuts.





Imaginez que vous soyez diplômé de l'Université avec un NFT lié à l'âme ajouté à votre profil, confirmant votre diplôme et toutes les réalisations que vous avez pu accomplir en cours de route.





Que diriez-vous de collecter des NFT liés à l'âme en tant que membre actif d'une communauté ; n'importe qui peut consulter votre profil à tout moment et voir par exemple vos réalisations, les événements auxquels vous avez participé, les badges d'honneur donnés par d'autres joueurs et bien d'autres.





L'idée des NFT Soulbound sera bientôt largement discutée dans les différentes communautés, pas seulement dans la crypto. Écoutez-moi bien.





Comme lecture complémentaire, je vous encourage fortement à lire l' article suivant présentant l'idée des jetons Soulbound écrits par Vitalik Buterin.

*Les touches finales

Le processus simplifié de diffusion de la technologie NFT pourrait ressembler à ceci :





Première étape - amener 100 millions de personnes à utiliser des NFT de toutes sortes.

Deuxième étape - diffuser l'idée des possibilités que les NFT apporteront tout en créant un effet de réseau.

Troisième étape - lancer des débats sociaux en tenant compte de l'idée de la société moderne et de son avenir numérique.

Quatrième étape : révolutionnez le monde avec les JPEG dans le métaverse.





Laissez la citation suivante résumer l'article que vous venez de lire. Laissez-le pénétrer. Souvenons-nous et concentrons-nous sur l'idée et non sur les projets qui vont et viennent, montent et tombent. Suivez l'idée et construisez le monde dessus.





On nous dit de nous souvenir de l'idée, pas de l'homme car un homme peut échouer. Il peut être attrapé, il peut être tué et oublié, mais 400 ans plus tard, une idée peut encore changer le monde.

~V pour Vendetta





Cette histoire a également été publiée ici .