Concours d'écriture de débogage 2022 : annonce des résultats de la phase finale

Trop long; Pour lire

People Mentioned Company Mentioned

La PREMIÈRE place et le prix de l'histoire la plus lue reviennent à Web Automation with Python and Selenium by @terieyenike. En deuxième place, nous avons L'effet de la commutation multiple vers et depuis la composition sur les performances des applications par @leonidivankin. Enfin, la TROISIÈME place revient à Tips for Fixing Your Flaky Tests par @kevinmasur.