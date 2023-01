L'économie de l'attention vaut des milliards de dollars

Alors que de plus en plus de marques augmentent leurs dépenses publicitaires sur divers canaux pour acquérir de nouveaux clients, le coût moyen d'expansion de votre clientèle continue d'augmenter chaque année. Pour chaque 24 heures, les Américains dépensent en moyenne seulement 5,94 en ligne, ce qui signifie que les entreprises ne disposent que de ces six heures par jour pour transmettre le bon message au bon public et les convertir en clients. Le secret pour faire évoluer la croissance de la clientèle dans une startup consiste à exécuter autant de tests A/B que possible. La seule façon de survivre et de prospérer dans un monde hautement concurrentiel est de faire en sorte qu'une équipe de startups mette en œuvre de nouvelles idées plus rapidement que quiconque.

Pour toute entreprise, l'objectif est de créer des stratégies d'acquisition de clients durables et systématiques qui maintiennent les revenus et les bénéfices tout en suivant les tendances de l'industrie. Alors que de plus en plus de marques augmentent leurs dépenses publicitaires sur divers canaux pour acquérir de nouveaux clients, le coût moyen d'expansion de votre clientèle continue d'augmenter chaque année.





L'attention du consommateur moyen vaut désormais des milliards de dollars, car c'est ce que les entreprises dépensent pour leurs efforts d'acquisition d'utilisateurs via les assistants mobiles, de bureau, de télévision, de radio et vocaux. Chaque interaction numérique est une opportunité pour les marques de bombarder les utilisateurs de publicités pour attirer leur attention vers leur produit ou service.





Bien que nous n'y pensions pas souvent à travers cette lentille, le fait est que l'attention humaine est une ressource limitée. Pour chaque 24 heures, les Américains dépensent en moyenne seulement 5,94 en ligne , ce qui signifie que les entreprises ne disposent que de ces six heures par jour pour transmettre le bon message au bon public et les convertir en clients. Avec une demande sans fin et une offre limitée, l'attention humaine est sans doute l'une des ressources les plus précieuses au monde - les entreprises sont constamment en concurrence pour votre attention et votre portefeuille. Et la course pour votre temps et votre argent n'a fait que se resserrer grâce à l'ajout des applications et des chaînes que nous utilisons pour vivre, travailler, apprendre et jouer comme Google, Facebook, Instagram, YouTube, Amazon, Netflix , Pandora et Fortnite, parmi beaucoup d'autres. Si six heures par jour sont passées en ligne, alors prendre du temps





Sur les réseaux sociaux, les sites de streaming et de jeux réduisent les heures « commercialisables » à une petite fraction de chaque journée. Mais c'est là que réside le défi et l'opportunité.





La manière dont vous attirez de nouveaux consommateurs dans votre entreprise est l'acquisition de clients, parfois appelée « acquisition d'utilisateurs », selon le type de produits ou de services que vous proposez. Compte tenu de la demande d'attirer l'attention humaine, l'un des principaux défis pour toute startup est d'acquérir et de fidéliser de nouveaux clients de manière rentable.





Au début, la plupart des startups ont du mal à trouver des utilisateurs ou des clients. Pas étonnant : si vous avez un nouveau produit ou service, très peu de gens le connaîtront ou connaîtront votre marque. Quelle que soit la taille de votre entreprise ou de votre startup, l'acquisition de clients de manière rentable est essentielle à la gestion d'une entreprise. Il fournit également une traction pour votre startup aux clients, partenaires, investisseurs, influenceurs et prospects. Toute croissance future de startup dépend de deux choses : acquérir des clients rapidement et acquérir des clients de manière durable.





La plupart des startups travaillent généralement avec des sous-traitants ou des agences de marketing au début pour aider au marketing de croissance. L'approche générale teste différents canaux d'acquisition d'utilisateurs payants et organiques pour déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Aucun manuel de croissance générique n'est garanti pour fonctionner dans toutes les différentes startups, car chaque entreprise est unique. Je peux dire avec confiance qu'il n'y a pas de solution miracle pour stimuler la croissance.





Le secret pour faire évoluer la croissance de la clientèle dans une startup consiste à exécuter autant de tests A/B que possible. Les tests A/B, comme on les appelle communément, impliquent de tester un ensemble de variables indépendantes (offre, copie, prix, etc.) pour trouver des améliorations statistiquement significatives pour atteindre vos objectifs commerciaux.

Cette approche vous amènerait à tester, apprendre et itérer le plus rapidement possible en trouvant de petits gains qui finissent par se transformer en une croissance massive à long terme. Les tests A/B et le développement d'hypothèses doivent être scientifiquement fondés sur les meilleures pratiques, des preuves observables et une signification statistique. Mais en tant qu'organisation, le gros point à retenir est de ne pas s'asseoir et de souffrir de "paralysie de l'analyse", où la réflexion excessive entrave la prise de décisions, allant à l'encontre de votre objectif ultime.





Votre levier le plus considérable est de déterminer comment augmenter le volume et la vitesse des expériences et des tests que vous pouvez exécuter tout au long du parcours client à partir de différents canaux de prospection et de reciblage, ainsi que des fonctionnalités et expériences produit pour vous aider à mieux fidéliser et monétiser les clients. . L'élément vital de toute startup est l'argent en banque car vous devez payer vos dépenses. La dépense la plus importante pour la plupart des startups - juste après la masse salariale - est leur budget d'acquisition d'utilisateurs que gère le responsable de la croissance.





Mais il y a un problème avec cette approche conventionnelle pour faire évoluer la croissance des utilisateurs dans les startups. Les entreprises prospères qui suivent ce paradigme peuvent devenir très dépendantes des personnes pour les aider à exécuter tous les différents tests A/B, qui demandent à la fois du temps et de la main-d'œuvre. Quand je pense à la prochaine génération d'équipes de croissance, elles devront être beaucoup plus rapides dans leur exécution avec le rythme croissant des changements dans le monde d'aujourd'hui. Tout se passe beaucoup plus vite maintenant avec encore plus de pression pour produire des résultats qui sont suivis en temps réel. Il est difficile pour une startup de constituer rapidement une équipe de croissance performante. L'avenir impliquera de tirer parti de l'IA dans le marketing de croissance. La seule façon pour une startup de survivre et de prospérer dans un monde hautement concurrentiel est d'obtenir des idées de test A/B plus rapidement et de les mettre en œuvre plus rapidement que quiconque, car la concurrence mondiale signifie que le délai dont vous disposez est de plus en plus court.





Une approche plus innovante se profile à l'horizon, et se familiariser avec les avantages et les inconvénients de cette nouvelle façon de penser présente une opportunité importante pour les entreprises, les dirigeants et les employés. Aujourd'hui, nous pouvons tirer parti de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour améliorer et gérer vos canaux d'acquisition d'utilisateurs, accélérer radicalement la vitesse des tests A/B de toutes les variables clés (comme les audiences, les marchés géographiques, les créations) et traiter toutes vos données utilisateur plus rapidement pour découvrez de meilleures informations et prenez des décisions plus intelligentes sur l'endroit où investir votre budget d'acquisition d'utilisateurs pour obtenir le meilleur retour sur investissement (ROI).





Ces puissantes plateformes marketing disposent de connexions d'interface de programmation d'applications (API), ce qui facilite grandement la capture et le partage de données pour automatiser les leviers critiques d'optimisation des campagnes sans dépendre des humains. Il n'y a pas de meilleur moment pour tirer parti de ces idées, stratégies, outils et technologies pour accélérer la croissance de votre startup et mettre toutes les chances de succès en votre faveur. Consultez mon livre Lean AI pour en savoir plus sur la façon dont le marketing de croissance et les avancées technologiques peuvent aider vos entreprises à survivre et à prospérer dans une économie en déclin.

A propos de l'auteur

Lomit Patel est un leader passionné avec une expertise approfondie pour aider les startups à devenir des entreprises prospères. Lomit a joué un rôle essentiel dans la mise à l'échelle de la croissance des startups, notamment Roku (IPO), TrustedID (acquis par Equifax), Texture (acquis par Apple) et Together Labs (anciennement IMVU). Lomit est un orateur public, auteur, conseiller et reconnu comme Mobile Hero par Liftoff. Le livre de Lomit Lean AI fait partie de la série à succès "The Lean Startup" d'Eric Ries.